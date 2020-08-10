Трейлер фильма «Дьявол всегда здесь»: Холланд, Паттинсон и другие в драме Netflix

Фильм расскажет о нескольких людях, чьи судьбы пересекаются по ходу сюжета. Главный герой (его играет Том Холланд) — трудный подросток из семьи ветерана Вьетнама и больной раком женщины, который вынужден расти самостоятельно. В картине также появятся убийцы, проповедник, продажный шериф и другие неоднозначные герои.

Помимо Холланда, в фильме заняты Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Райли Кио, Хейли Беннетт, Билл Скарсгард, Себастиан Стэн и Джейсон Кларк. Режиссером выступил Антонио Кампос, снявший байопик «Кристин» с Ребеккой Холл.

Премьера состоится 16 сентября на Netflix.