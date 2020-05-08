Видео дня: Милла Йовович читает «Муху-Цокотуху» для подписчиков Instagram

В Instagram Миллы Йовович появилось видео, в котором она читает сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Звезда «Обители зла» и «Пятого элемента» уточнила, что участвует в акции «Сказки на дому», призванной поддержать детей во время карантина. В будущем актриса прочтет другие произведения на русском и английском языке.

Ранее похожими видео поделилась дочь актрисы. 12-летняя Эвер Андерсон представила сказку собственного сочинения, а затем вместе с сестрой исполнила песню про Антошку из известного советского мультфильма.

После вспышки коронавируса знаменитости часто читают книги для тех, кто пребывает в самоизоляции. Так, Дэниэл Рэдклифф освежил в памяти «Гарри Поттера», Энди Серкис в прямом эфире читал «Хоббита», а Патрик Стюарт обратился к Шекспиру

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