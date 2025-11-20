Что смотреть в кино: новый Пак Чхан-ук, добрый «Волчок», полнометражный «Человек-бензопила»

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут черная комедия Пак Чхан-ука «Метод исключения», хоррор Осгуда Перкинса «Крипер», полнометражное аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе», каннский призер «Звук падения», сурвайвал-триллер «Выживший», историческое роуд-муви «Волчок», комедии «Семьянин» и «Шальная императрица».

Главные премьеры

Сотрудник бумажной фабрики, несправедливо уволенный после многолетней преданной службы, решается расправляться с конкурентами в поиске новой работы. Черная комедия Пак Чхан-ука, режиссера культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка» и детектива «Решение уйти». Антикапиталистическая картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В ее основу лег роман Дональда Уэстлейка «Топор», а главную роль сыграл Ли Бён-хон, звезда сериала «Игра в кальмара» и таких лент, как «Я видел дьявола» и «Объединенная зона безопасности». «Барочная режиссерская манера корейца вступает с приземленным материалом в удивительную химическую реакцию — таких фильмов о безработице вы еще не видели», — заверяет кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский.

Третий за два года хоррор Осгуда Перкинса для студии Neon после «Собирателя душ» и «Обезьяны». Художница Лиз (Татьяна Маслани) соглашается провести уик-энд с бойфрендом, врачом Малкольмом (Россиф Сазерленд), в его уединенном домике в лесу, чтобы отпраздновать годовщину отношений. Когда Малкольм уезжает в больницу по срочному вызову, в доме просыпаются таинственные силы. Перкинс быстро снял камерное кино в Канаде, чтобы не распускать съемочную группу «Собирателя душ» в ожидании окончания забастовок в Голливуде. Главные приемы режиссера — долгие пустые планы, странные персонажи, черный юмор и медленный ритм — по-прежнему на месте.

Беспризорник Дэндзи, способный превращаться в несокрушимого Человека-бензопилу, знакомится с девушкой Резе, не подозревая, что за милым лицом скрывается коварный демон-бомба, которому нужно его сердце. Полнометражное продолжение хитового аниме-сериала о парне, сражающимся с демонами во имя вкусной еды и плотских утех. В основе «Истории Резе» лежит одноименная манга Тацуки Фудзимото. За создание полнометражного продолжения сериала отвечает студия MAPPA (финал «Атаки титанов»), режиссер Тацуя Ёсихара, работавший над первым сезоном тайтла и культовым «Черным клевером», и сценарист Хироси Сэко, («Дандадан», «Гачиакута» и «Сага о Винланде»). Евгений Белоусов обещает красочное и смешное безумие с морем ультранасилия, колыбельной на русском языке от советского демона и реверансами «Атаке титанов», «Старикам тут не место» и «Акульему торнадо». Первый сезон оригинального сериала можно посмотреть на Кинопоиске.

Мрачная немецкая драма, получившая в этом году в Каннах приз жюри и снятая на 16-миллиметровую пленку. Режиссер Маша Шилински показывает четыре поколения женщин, которые живут на одной ферме в северо-восточной Германии, а действие охватывает целый век — от Первой мировой войны до наших дней. «Чрезвычайно амбициозный, но камерный, насквозь литературный, при этом изысканно, остроумно снятый фильм рискует быстро потерять не очень внимательного зрителя, а кто-то, несомненно, будет не раз его пересматривать», — описывал кино в каннском дайджесте Станислав Зельвенский.

Историческое приключенческое роуд-муви. Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Дворянин и сирота Ваня (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород на научную ярмарку. За Ваней охотится его дядя (Даниил Воробьёв), мечтающий отобрать наследство мальчика. Защитником Вани становится кулачный боец Волчок (Евгений Ткачук), с которым Ваня случайно сталкивается. Вместе они отправляются в путешествие до ярмарки. За режиссуру отвечал Константин Смирнов («Телохранители», «Zомбоящик»). В фильме также сыграли Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Кирилл Полухин. «Для развлечения зрителя, забредшего в кинозал в перерыве между штурмом магазинов на предмет новогодних подарков, в костюмно-видовом экшене есть почти все необходимое. И узнаваемые лица, и живописная натура, и приличная хореография», — уверен Никита Демченко.



Богатый бизнесмен Гриша (Павел Деревянко), холостяк и ловелас, напившись на своем же дне рождения, требует у верного помощника Ильи (Илья Лыков) раздобыть ему семью. На следующий день Гриша просыпается в одной постели с женой (Юлия Снигирь), а в доме находит детей (Александра Тихонова и Марк-Малик Мурашкин), почему-то называющих его отцом. Списывая происходящее на горячечный бред после бурного праздника или заказ от мстящих конкурентов, он пытается разоблачить новообретенную семейку. Однако слова родственников подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Комедия Дмитрия Власкина («Притворись моим мужем»), снятая под влиянием одноименной картины с Николасом Кейджем. По словам кинокритика Оли Красновой, в предсказуемом и наивном фильме «кризис половины жизни превращается в набор комедийных положений, а гротеск соседствует с трогательной интонацией, заявляющей семейные ценности с деликатностью».

Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля (Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк) в шутку проводят мистический ритуал, из-за которого на их кухне возникает сама Екатерина Великая (Ирина Пегова). Пока императрица осваивает лучшие достижения XXI века («Доширак», суши, капучино и косметические услуги), реальность вокруг начинает стремительно меняться. Пегова уже играла Екатерину II в историческом сериале «Царская прививка». Мужские роли в комедии достались Кириллу Зайцеву и Фёдору Гамалее. За режиссуру отвечала Радда Новикова («Мэр поневоле»).

Триллер Джо Карнахана («Схватка») , основанный на реальной истории. Ураганный ветер переворачивает рыбацкую лодку в 70 милях от Мексиканского залива, из-за чего четверо друзей оказываются в ледяной воде. В ожидании спасателей они начинают борьбу за жизнь. Главные роли исполнили Закари Ливай, Джош Дюамель, Квентин Плэр и Терренс Террелл.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

2 декабря в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

6 декабря в 19:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

С 2 по 7 декабря в Москве пройдет 16-й Фестиваль бразильского кино, в рамках которого можно будет увидеть «Я все еще здесь» — первый бразильский фильм, получивший «Оскар». В прошлом году драма стала эффектными камбэком для бразильского режиссера Уолтера Саллеса, который на стыке веков побеждал на Берлинале («Центральный вокзал»), продюсировал национальный хит («Город бога») и чествовал революционеров («Че Гевара: Дневники мотоциклиста»). 1971 год, в Бразилии правит военная диктатура. Экс-конгрессмена и инженера Рубенса Пайвe увозят на допрос, а когда он не возвращается, супруга Юнис начинает бороться за его освобождение. Лента основана на мемуарах Марсело Рубенса Пайвы, сына реальных Рубенса и Юнис (здесь их играют Селтон Мелу и Фернанда Торрес). Кроме «Оскара» за лучший международный фильм, картина получила награду Венецианского кинофестиваля за сценарий, «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и «Гойю» как лучший ибероамериканский проект. В программу смотра также вошли картины «Дорогой мир», «Волшебная страна», «Мангейра на 2 такта», «Портрет неизвестного Востока», «Битука», «Тетя Виржиния».

5 декабря в 19:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

6 декабря в 18:00 в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» (Москва)

8 декабря в 19:00 в кинотеатре «Художественный» (Москва)

9 декабря в 19:30 в Центре «Зотов» (Москва)

11 декабря кинопрокатная компания K24 выпустит в прокат режиссерскую версию мюзикла Валерия Тодоровского, которая раньше была доступна только на DVD. Действие разворачивается в Москве в 1955 году. Образцовый комсомолец Мэлс Бирюков (Антон Шагин) помогает бороться с идейными врагами из движения стиляг — поклонников буги-вуги, джаза и модной одежды. Мэлсу приходится кардинально пересмотреть свои идеалы, когда он влюбляется в девушку из мира стиляг по прозвищу Польза (Оксана Акиньшина). В ленте также снялись Евгения Брик, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Олег Янковский. Картина вышла в прокат 17 лет назад и стала хитом, а также завоевала «Нику» и «Золотого орла» в номинации «Лучший фильм». В саундтрек «Стиляг» вошли хиты групп «Кино», «Браво», Nautilus Pompilius, «Чайф» в авторской аранжировке Константина Меладзе и Ольги Ципенюк. Спецпоказы по всей России стартуют уже 5 декабря. Полный список городов можно посмотреть тут. Показ в «Художественном» представят актеры.

6 декабря в 18:00 в киноцентре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Американский студент Мэттью приезжает в Париж, где в разгар студенческих протестов 1968 года погружается в синефильско-эротическое приключение с богемными парижанами Тео и Изабель, братом и сестрой. Культовая мелодрама Бернардо Бертолуччи, запустившая карьеры Майкла Питта, Евы Грин и Луи Гарреля и покорившая киноманов нулевых эротическими сценами, отсылками к новой волне и политическими разговорами. После показа фильм разберет психолог Ирина Гросс.

Кинопрограмма «Открытый финал»

В Доме культуры «ГЭС-2» с 6 по 20 декабря

Дом культуры «ГЭС-2» составил новую кинопрограмму «Открытый финал», в которой покажет классические и современные ленты с самыми разными вариантами развязок — от волшебных хеппи-эндов до переворотов реальности с ног на голову. В программу вошли «Фицкарральдо» Вернера Херцога, «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» Апичатпонга Вирасетхакула, «Плюмбум, или Опасная игра» Вадима Абдрашитова, «Зимняя сказка» Эрика Ромера, «Оазис» Ли Чхан-дона, «Миг невинности» Мохсена Махмальбафа, «Ваал» Фолькера Шлёндорфа, «Дмитрий Шостакович. Альтовая соната» Александра Сокурова, «Вечность и один день» Теодороса Ангелопулоса.

Московский еврейский кинофестиваль

С 7 по 14 декабря в Москве

Смотр пройдет в 10-й раз. По словам организаторов, в основной конкурс вошли «лучшие игровые полнометражные фильмы еврейской тематики, вышедшие за последний год». Среди них драмы «Исчезающий солдат», «Вся жизнь впереди», «Недвижимость» и «Польки», комедии «От сумы до тюрьмы», «Жизнь как сказка», «Собственность», мюзиклы «Брат воспевает брата» и «Город». Фестиваль откроют первые эпизоды сериала «Цвайфлеры». Показы пройдут на пяти популярных городских площадках: в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро/Арт», Центре «Зотов», в киноцентре «Домжур», Еврейском музее и Центре толерантности, а также в Московском еврейском общинном центре.

Ретроспектива «Джим Джармуш: блюз для странников»

С 6 декабря по 11 января в Центре «Зотов» (Москва)

Центр «Зотов» покажет основные фильмы Джима Джармуша, включая его дебют «Отпуск без конца» и новинку «Отец, мать, сестра, брат», взявшую главный приз на Венецианском кинофестивале. В программу ретроспективы также вошли вестерн с Джонни Деппом «Мертвец», поэтичная трагикомедия с Адамом Драйвером «Патерсон», роуд-муви «Более странно, чем в раю», комедия «Вне закона», трагикомические антологии «Таинственный поезд», «Ночь на Земле» и «Кофе и сигареты», а также вампирская фантазия «Выживут только любовники». «Отпуск без конца» выйдет в прокат 11 декабря (билеты на предварительные спецпоказы уже в продаже), а «Отец, мать, сестра, брат» — 1 января.

Всё еще в прокате

Писательница Грэйс (Дженнифер Лоуренс) переезжает вместе с мужем Джексоном (Роберт Паттинсон) в запущенный домик в глуши, где вдалеке от соблазнов цивилизации рожает ребенка и погружается в послеродовую депрессию. Пока Джексон якобы работает, а по подозрению Грэйс, ежесекундно изменяет, молодая мать постепенно теряет рассудок, мучаясь от одиночества и гнева. Псевдопсихологический хоррор Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»), участвовавший в конкурсе Каннского фестиваля. В основу картины лег роман аргентинской писательницы Арианы Харвиц. Сравнивая фильм с «мамой!» Даррена Аронофски, Станислав Зельвенский ругал его за густой символизм и неудачную драматургию, но отмечал за юмор.

Нежная семейная драма Йоакима Триера («Худший человек на свете», «Громче, чем бомбы») про дисфункциональную скандинавскую семью Борг, получившая в Каннах Гран-при. Театральная и телевизионная актриса Нора Борг (Ренате Реинсве) близка с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), но перманентно злится на знаменитого отца-режиссера Густава (Стеллан Скарсгард), давным-давно пропавшего из жизни дочерей. Когда долго болевшая мать Норы и Агнес умирает, Густав возвращается в Осло и неожиданно предлагает Норе сыграть главную роль в его новом фильме, который посвящен его покончившей с собой матери. Он написал сценарий специально под Нору и хочет снимать в их освободившемся семейном доме. Когда Нора отказывается, Густав предлагает роль американской кинозвезде (Эль Фаннинг), с которой случайно познакомился на местном фестивале. «Многое в этом нежном, утешительном фильме, снятом с расчетливой старомодностью, на первый взгляд кажется клише, но Триер и его постоянный соавтор Эскиль Вогт обнаруживают под вроде бы знакомыми поверхностями нетронутые залежи эмоций», — писал о драме Станислав Зельвенский.

Купить билеты заранее

Приводя в порядок родительский дом, взрослые брат и сестра (Джош Гэд и Кая Скоделарио) находят в подвале давно разложившийся труп соседки. Чтобы не потерять наследство, новоиспеченные подельники решают скрыть преступление родителей. Однако в дело вмешиваются свидетельница-шантажистка (Билли Лурд) и криповый кузен (Энтони Кэрриган из «Барри»). Черная комедия Алекса Уинтера, звезды франшизы «Приключения Билла и Теда» (его триллер «Лихорадка» когда-то показывали в «Двухнедельнике режиссеров» Каннского кинофестиваля). Критики называют кино «прикольным, смешным и очаровательно хаотичным» триллером.

Фэнтезийный ромком A24. Элизабет Олсен и Майлз Теллер играют супругов Джоан и Ларри, которые прожили вместе 65 лет и умирают с разницей в неделю. После смерти они оказываются на загадочной станции, где души должны решить, как провести оставшуюся вечность. Среди вариантов — заснеженные горы, бесконечное лето на пляже или даже мир без мужчин. Супруги собираются отправиться в путешествие вместе, но неожиданно выясняется, что Джоан на станции уже 67 лет ждет Люк (Каллум Тернер) — ее первый муж, погибший на войне в Корее. Теперь героиня разрывается между супругом, с которым прожила всю жизнь, и первой любовью, тосковавшей по ней десятилетия. «Вечность» сравнивают с работами Чарли Кауфмана и Альберта Брукса. Режиссер Дэвид Фрейн («Свидание с Эмбер») с юмором переосмысляет клише о рае и загробной жизни и говорит со зрителями о любви, памяти и молодости.

Автор: Михаил Моркин