«Домашний» просмотр: 10 персональных рекомендаций от пользователей Кинопоиска

С 10 декабря Кинопоиск вместе со своими пользователями подводит итоги 2024 года, подсчитывая количество поставленных оценок, просмотренных фильмов, эпизодов сериала и спортивных трансляций. В этом году подписчики Кинопоиска получили не только интересную статистику, но и прописку в один из двенадцати великих домов на основе своих предпочтений (подробнее об этом мы писали здесь). Мы предложили представителям фанатских домов познакомить других пользователей с их любимыми фильмами и сериалами, объяснить свою любовь и дать персональные рекомендации.
Всего домов двенадцать, и прописку в них получают в соответствии с жанрами, которые больше всего смотрели в уходящем 2024 году. Так, поклонники комедий собрались в Доме великого Ахахана, фанаты фантастики — в Доме зеленых человечков, любители драм и мелодрам — в Доме королей драмы, фанаты ужасов — в Доме на улице Вязов. Подробнее о домах и их жителях мы писали здесь, там же мы оставляли для пользователей Кинопоиска форму обратной связи. У тех, кто заполнил форму, появился шанс попасть на витрину онлайн-кинотеатра со своей рекомендацией. Такую же форму отправили актерам, снимавшимся в сериалах Кинопоиска.
И актерам, и нашим подписчикам мы задали одни и те же вопросы, чтобы выяснить, почему они выбирают тот или иной жанр, а еще просили поделиться любимыми сценами из кино и оставить свои рекомендации для других зрителей.
Ниже — десять рекомендаций и персональных списков от жителей фанатских домов, которые помогут выбрать, что посмотреть вечером, или подскажут, чем пополнить свой список «Буду смотреть».
За декабрь мы выяснили, что больше всего жителей в домах главных жанров кинематографа — драмы и комедии. Следующий дом по численности подписчиков Плюса — Дом очень запутанных дел, где собрались фанаты детективов, триллеров и тру-крайма, а замыкают топ-5 жанровых домов по численности населения Дом неджентльменских миссий с фанатами боевиков и Дом драконов и подземелий, в котором обожают фэнтези. Присмотритесь к рекомендациям ваших соседей из других домов — возможно, вы откроете для себя новый любимый жанр.
Предупреждаем, что, читая некоторые пункты нашей анкеты для пользователей, вы можете наткнуться на спойлеры. Особенно там, где мы вспоминаем наши любимые сцены из фильмов и сериалов.
Дом королей драмы
Сергей Шистарев
Шеф-редактор новостного сайта
На Максима Матвеева можно смотреть вечно!
Я включаю кино в жанре драмы, потому что… люблю сопереживать персонажам. И в принципе я неравнодушен к трогательным историям.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: На ум сразу приходит сцена из фильма «Лед 2», когда герой Саши Петрова после смерти жены один заботится о маленькой дочке. Помимо актерской игры, трогательности добавляет и трек «Тополиный пух» в исполнении того же Петрова!
Какие фильмы и сериалы в жанре драмы стоит добавить в «Буду смотреть»:
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили:
Дом драконов и подземелий
Софья Аржаных
Актриса
Смотрим хотя бы ради красоты Софи Тэтчер
Я включаю кино в жанре фэнтези, потому что… это мой любимый вид эскапизма и отличный способ ненадолго спрятаться от тревог и проблем реального мира.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: В этом году я первый раз в жизни посмотрела «Игру престолов» — все восемь сезонов (да, такие люди еще существуют, сама удивлена, почему только сейчас). Весь сериал, конечно, одно большое впечатление. Сложно выделить любимые эпизоды, но пусть это будет Битва бастардов как самый нервный и напряженный.
Какие фильмы и сериалы в жанре фэнтези стоит добавить в «Буду смотреть»: У Кинопоиска по клику на «Фэнтези» отличная подборка — там точно найдется, что можно добавить в «Буду смотреть». Меня, например, ждет «Дом Дракона».
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили:
Назар Неджепов
Студент
Качественное городское фэнтези!
Я включаю кино в жанре фэнтези, потому что… люблю магию, сражения на мечах и средневековый сеттинг.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: Битва на Золотой дороге из «Игры престолов», когда Дейенерис впервые применила драконов на поле боя в Вестеросе. Это мое любимое сражение из всего сериала. Там и великолепная постановка битвы, когда дотракийцы проламывают строй Ланнистеров, а те буквально рассыпаются в прах от жара драконьего пламени. И прекрасная игра актеров — например, когда Джейме впервые видит дракона, Бронн попадает в Дрогона, а Тирион осматривает поле битвы и видит поражение своего дома. Ну и наконец, потрясающая графика, декорации и костюмы. Все выглядит очень красиво и по-настоящему.
Какие фильмы и сериалы в жанре фэнтези стоит добавить в «Буду смотреть»:
- «Властелин колец: Кольца власти»
- «Хроники Нарнии»
- «Аватар: Легенда об Аанге»
- «Аватар: Легенда о Корре»
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили:
- «Властелин колец»
- «Хоббит»
- «Игра престолов»
- «Дом Дракона»
- «Мерлин»
Дом на улице Вязов
Иван Некрасов
Журналист, сценарист, блогер
Свежий взгляд на духов и их чистилище
Я включаю кино в жанре ужасов, потому что… сегодня хоррор — это самый разнообразный и оригинальный жанр, в котором каждый найдет что-то свое. Ужасы буквально не имеют никаких ограничений: страшные фильмы могут смешить или пробивать на слезу, их действие может происходить в далеком прошлом или в будущем, а напугать зрителя стараются самые разные режиссеры — от Сарика Андреасяна до Ларса фон Триера. Мне нравится, что никогда не знаешь, чем именно удивит тебя новый хоррор, какие страхи достанет из подсознания.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: Особенно мне запомнилась сцена в одном из лучших фильмов ужасов последних лет — «Два, три, демон, приди!», — длившаяся буквально несколько секунд. В ней героиня видит ад, в который попала душа ее друга. Эти кадры сложно описать, но они наводят ужас от вечной агонии, как никакие другие. Вообще, фильм стоит посмотреть хотя бы из-за того, как в нем показали общение с духами: вместо нагнетания и саспенса призыв умерших обставлен как веселая игра, смонтированная под бодрую музыку. Оттого внезапные и жестокие последствия контакта с потусторонним вызывают настоящий ужас.
Какие фильмы и сериалы в жанре ужасов стоит добавить в «Буду смотреть»:
- «Субстанция»
- «Полночь с дьяволом»
- «З/Л/О»
- «Бабушка»
- «Календарь дьявола»
- «Свободное падение»
- «Паранормальное»
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили:
- «Иччи»
- «Реинкарнация»
- «Синистер»
- «Техасская резня бензопилой»
- «Проклятие»
Дом королей драмы
Иван Трушин
Актер
Держит в напряжении от начала и до конца!
Я включаю кино в жанре драмы, потому что… в нем всегда очень четко можно проследить, как актер создавал своего персонажа и что его мотивировало. Для меня это особенно интересно с профессиональной точки зрения. А еще я очень люблю душещипательные темы.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: Как раз сцена из фильма «Воин», когда два брата встречаются после очень долгого расставания. В ней очень здорово показано, как двое людей не могут понять друг друга. И финальная сцена этой картины, но про нее подробности не расскажу — это спойлер.
Какие фильмы и сериалы в жанре драмы стоит добавить в «Буду смотреть»:
- «Одержимость»
- «Далласский клуб покупателей»
- «Брат»
- «1+1»
- «Воин»
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили: Все те же фильмы я бы добавил в подборку. Это такие картины, которые после просмотра дают надежду жить. Может, конечно, не все из них, но большинство.
Маша Малнач
бизнес-ассистент
Чудеснейшее путешествие в прошлое
Я включаю кино в жанре драмы, потому что… люблю переживать вместе с героем его путь. Мне нравится видеть неподдельные эмоции, сочувствовать персонажам, переживать с ними плохое и хорошее, а также верить в лучшее.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: Я несколько раз пересматривала «Нулевого пациента» и каждый раз, как в первый, плакала над одной из последних сцен сериала. Это сцена на вокзале, где бабушка проявляет искреннюю доброту к группе наших героев. Мне кажется, ради таких моментов и стоит смотреть кино: когда сквозь ужас, пустоту, тьму и печаль проглядывают солнце, искренняя доброта, любовь, поддержка.
Какие фильмы и сериалы в жанре драмы стоит добавить в «Буду смотреть»:
- «Воровка книг»
- «Тик-так… Бум!»
- «Жена путешественника во времени»
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили:
- «Присцилла: Элвис и я»
- «Век Адалин»
- «Великая»
- «Контакт»
- «Дыши ради нас»
Слава Копейкин
Актер
Это уже классика мирового кинематографа!
Я включаю кино в жанре драмы, потому что… интересно наблюдать за изменениями персонажей внутри истории.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: Финальная сцена линии Дейенерис и Джона Сноу в «Игре престолов».
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили:
- «Игра престолов»
- «Больница Никербокер»
- «Дети перемен»
- «Пленницы»
- «Красота по-американски»
Виталий Гизатуллин
Журналист, кинокритик
Лихой индийский экшен-наследник «Джона Уика»
Я включаю кино в жанре драмы, потому что… люблю изучать разные стороны жизни.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: Момент, когда Женя Лукашин возвращается из Ленинграда в Москву. Мне кажется интересной теория, что на самом деле Лукашин засыпает и видит сон, в котором к нему приезжает Надя, приходят друзья, ему весело и хорошо. Потом он просыпается с больной головой от похмелья и никогда в жизни больше не встречает Надю. Как и она его.
Какие фильмы и сериалы в жанре драмы стоит добавить в «Буду смотреть»:
- «Зона интересов»
- «Бедные-несчастные»
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили:
- «Мастер и Маргарита»
- «Пришелец»
- «Стальная хватка»
- «Оставленные»
- «Присяжный номер два»
Дом зеленых человечков
Нина Тюмина
Документооборот в сфере IT
Ассорти культурных отсылок к нашим будням
Я включаю кино в этом жанре, потому что… люблю оказываться в мирах, абсолютно непохожих на наш. Мне нравится, что можно увидеть какой-то вариант будущего и побывать там, где мне не суждено побывать за свою жизнь.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: Сцена из фильма «Прибытие», когда главная героиня понимает, что в будущем ее ждет трагическое событие, но все равно осознанно выбирает этот путь, потому что впереди ее ждут и моменты счастья, и это счастье достойно того, чтобы случиться.
Какие фильмы и сериалы в жанре комедии стоит добавить в «Буду смотреть»:
- «Довод»
- «Престиж»
- «Начало»
- «Бегущий по лезвию» (обе части)
- «Дюна» (обе части)
- «Она»
- «Район № 9»
- «Из машины»
- «Сквозь снег»
- «Люди в черном» (три части)
- «Матрица» (три части)
- Fallout
- «Очень странные дела»
- «Любовь. Смерть. Роботы»
- «Основание»
- «Мандалорец»
- «Мир Дикого Запада»
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили:
- «Интерстеллар»
- «Начало»
- «Прибытие»
- «Разделение»
- «Черное зеркало»
Дом шайбы и мяча
Ангелина Мельникова
Гимнастка, актриса
Вдохновляющая и красивая история любви
Я включаю кино спортивного жанра, потому что… я спортсменка, и все то, что происходит на экране, мне действительно близко. Порой те сюжеты и истории, которые сопровождают спортсменов на их пути, складываются в сценарии, за которыми очень интересно наблюдать и которые интересно проживать даже через экран.
Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: В этом году у меня все крутилось вокруг Олимпийских игр, на которые российская сборная не смогла поехать. Поэтому особенно откликнулись эмоции спортсмена по лыжным гонкам от борьбы с самим собой и возможностью поехать на главный спортивный турнир в жизни в фильме «На пределе. История легенды».
И, конечно, сериал «Игры», который погрузил меня в то волнение, трепет и напряжение, которые испытывала вся страна, прежде чем принять такое важное для всего мира событие.
Какие фильмы и сериалы в спортивного жанра стоит добавить в «Буду смотреть»:
- «Стальная хватка»
- «Серебряные коньки»
- «На пределе. История легенды»
- «Легенда № 17»
- «Движение вверх»
- «Игры»
Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили: В подборку я бы внесла перечисленные фильмы. А вообще, совсем скоро Новый год, поэтому еще я добавлю новогодний фильм. Буквально недавно с новогодним настроением мне помог «Паддингтон». В нем много доброты, волшебства, приятной семейной атмосферы и приключений. Думаю, к праздникам и каникулам это подойдет в самый раз.