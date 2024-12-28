«Домашний» просмотр: 10 персональных рекомендаций от пользователей Кинопоиска

На Максима Матвеева можно смотреть вечно!

Я включаю кино в жанре драмы, потому что… люблю сопереживать персонажам. И в принципе я неравнодушен к трогательным историям.

Вспомните момент из фильма или сериала, который вам хотелось бы обсудить или поделиться впечатлениями от него с другими: На ум сразу приходит сцена из фильма «Лед 2», когда герой Саши Петрова после смерти жены один заботится о маленькой дочке. Помимо актерской игры, трогательности добавляет и трек «Тополиный пух» в исполнении того же Петрова!

Какие фильмы и сериалы в жанре драмы стоит добавить в «Буду смотреть»:

Если бы вы составляли подборку великих фильмов или сериалов для нашей редакции, какие 5 проектов вы бы в нее добавили: