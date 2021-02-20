Шекспир, пол-лошади и трон с «Авито». Рассказываем, как снимали сказку «Огниво»

На Кинопоиске вышло «Огниво» — вольная фантазия на тему одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, в которой вместо ведьм — райские птицы, вместо собак — механическая лошадь, а вместо романтики — средневековые страсти в духе «Игры престолов». Рассказываем, сколько в фильме тронов и механических лошадей, как герои летали на воздушном шаре, почему Ирина Горбачёва не могла играть в своем костюме и при чем здесь Брейгель и Шекспир.

«У нас все начинается с „Огнива“, а заканчивается собирательной русской сказкой», — рассказывает о своей новой работе режиссер Александр Войтинский. Вместе со сценаристом Александром Архиповым и остальной съемочной группой «Огнива» он уже работал над вышедшей год назад картиной «По щучьему веленью», где также переплеталось сразу несколько знакомых с детства сюжетов.

В «Огниве» действие разворачивается в царстве Берендея (Алексей Фаддеев), чей трон захватывает подлый предатель Лиходей (Виталий Хаев), а юная наследница престола — незрячая царевна Дарья (Антонина Бойко) — отправляется на поиски волшебных артефактов с авантюристом Иваном (Роман Евдокимов), выдающим себя за солдата. Верхом на механической лошади герои совершают путешествие по трем мирам — земному, подземному и небесному. Каждый из этих миров детально проработан художниками и доработан специалистами по компьютерной графике студии CGF.

Земной мир

Дворец Берендея

Берендеево царство расположилось в Великом Новгороде. Дворец целиком собирались снимать в Новгородском кремле, а на территории хотели построить целый сказочный город. Но организация таких съемок, по словам художника-постановщика Анастасии Каримулиной, была непростой, пришлось бы многое декорировать. В итоге экстерьеры дворца нашли в белокаменном Знаменском подворье, а перед входом в Знаменский собор развернули небольшую рыночную площадь.

Знаменское подворье появляется в роли дворца в «Огниве» практически без изменений

Здесь среди телег и лавок зеленщиков работали, гуляли и просто глазели на героев около 200 человек массовки, игравших местных жителей. Сказочность их образам придавало смешение эпох и стилей в одежде. «Платки на голову крестьянкам крутили по-русски, но с чепцом внутри из XIX века», — рассказывает художница по костюмам Надежда Васильева.

Костюмы у всех местных жителей разные, не повторяются

Юбки делали на основе традиционной русской поневы, в клетку, но украшали нехарактерными для этого стиля цветами и райскими птицами. Из поддернутых кверху боков проглядывали нижние юбки с кружевами. У мужчин тоже все костюмы и головные уборы уникальные.

В «Огниве» использовались кружева, которые были куплены еще для жителей города на ките в «Коньке-горбунке», но этот эпизод не вошел в фильм

Соломенные шляпы и цилиндры Надежда Васильева купила на блошином рынке в Париже и в буквальном смысле на себе привезла в Россию

Брутальные кирпичные интерьеры дворца Берендея все же удалось снять в Новгородском кремле, а точнее, в помещении легендарного ресторана «Детинец», который 40 лет принимал гостей (включая очень высокопоставленных) в Покровской башне и церкви Покрова, но в 2009 году был закрыт (считается, что по личной просьбе патриарха Кирилла).

Официантка у входа в ресторан «Детинец», 1970-е годы Великий Новгород, 1979 год. Ресторан «Детинец»

Резной деревянный балкон в тронном зале остался от ресторана, а полы, двери и люстры установили новые

Для съемок «Огнива» сырые, заброшенные больше двадцати лет помещения ресторана отремонтировали

В арочные оконные проемы, расположенные под потолком и над полом, вставили новые витражи. Эффектные окна доставили съемочной группе немало хлопот. Так как они находятся на большой высоте над рвом, оператору-постановщику Дмитрию Шебунину и гаферу Михаилу Орехову нужно было придумать систему креплений приборов, чтобы в эти окна светить, а из-за толстых стен крепить их надо было под определенным углом.

Как в лучших традициях «Игры престолов», сюжет «Огнива» строится вокруг захвата власти, и у Анастасии Каримулиной он вызвал ассоциации с «Макбетом» и «Королем Лиром» Шекспира. Так что декорации решено было делать строгими, мрачными, в темных и охлажденных в процессе обработки цветах. Художники не ориентировались на какой-то определенный век, а делали ставку на эклектику. «Трон был готический, — рассказывает Каримулина, — стол мы делали массивный, неоготический, но в качестве орнамента вставляли русскую бязь, имитируя технологию маркетри; зеркало взяли а-ля барочное, с золотой рамой, к нему сварили брутальную средневековую металлическую подставку с держателями для свечей».

Главный элемент тронного зала для команды Анастасии Каримулиной стал локальным мемом: «Мы называем это „проклятье трона“. Каждый раз, когда читаю новый сценарий сказки, звоню своему ассистенту: „Нам нужен следующий трон“». В «Огниве» Лиходей в начале своего правления довольствуется сдержанным, обтянутым бархатом троном Берендея, и рядом с ним сидит царица. Но, освоившись, он получает новый трон — мрачный, двухметровый, резной, с высокой спинкой, который неожиданно был куплен на «Авито».

Так выглядит узурпированный трон Берендея Мрачный двухметровый трон покупали, а не брали в аренду, чтобы сверлить в нем технические отверстия для спецэффекта с надувающейся подушкой. После съемок трон переехал в офис Анастасии Каримулиной

Злодей и его жертвы

Костюм предателя Лиходея родом из Темных веков. «У него шапка от Брейгеля, рубаха от русских, а остальная одежда — средневековая по крою: чуть завышенная талия, расклешенный кафтан, короткие штаны и тупоносые сандалии с ремешками и дырочками», — рассказывает художница по костюмам Надежда Васильева.

Темно-синяя вельветовая мантия, на которую художница по принтам Светлана Герасимова нанесла красные прожилки, похожие на кровеносные сосуды, символизирует плетение интриг

Ближе к концу ленты по задумке художницы по костюмам Ольги Михайловой Лиходей под стать своему трону становится громадным, устрашающим, нависающим над бедными героями. Он облачается в величественную мантию, вдохновленную папскими ризами и украшенную средневековыми фантастическими тварями, а на спине у злодея красуется дерево с желудями и яблоками. «Весила мантия килограммов двадцать, но Хаев терпел», — рассказывала Надежда Васильева в своем Telegram-канале.

Часть костюмов из «Огнива» были выставлены на разных станциях Московского метрополитена Каждое сказочное создание, украшающее мантию Лиходея, отдельно вышито и вставлено в раму из войлока

На контрасте с самозванцем Лиходеем в финале «Огнива» Берендей (Алексей Фаддеев) и Настасья (Ирина Старшенбаум) одеты в истинно царские византийские наряды, а их головы венчают необычные короны, украшенные целыми городами. Это работа специалиста по выращиванию на 3D-принтере Михаила Солдатенкова, которому удалось сотворить прозрачное «стекло».

«Стеклянные» и «металлические» короны, обруч и украшения для прически выращены на 3D-принтере

У Ирины Старшенбаум в «Огниве» больше экранного времени, чем у ее «мужа», а нарядов несколько. В начале картины она предстает перед нами в плаще, в котором сочетаются ткань, войлок и вышивка, а в разгар действия она появляется в зеленом платье, расшитом цветами, яблоками, грушами.

Плащ царицы Настасьи выдержан в тех же цветах, что одежда царя Берендея Ящерицы появились на спинке платья по личной просьбе актрисы. Фото из архива Надежды Васильевой

Иван да Дарья

На радость художникам по костюмам главные герои — авантюрист Иван и царевна Дарья — почти весь фильм проводят в одной и той же одежде. Однако, когда мы только знакомимся с Иваном, он предстает перед нами в пиджаке поверх полосатой жилетки и серой рубахи, слабо сочетающихся друг с другом, и мы сразу понимаем, что это за человек. «Он вор, слямзил из разных дворов все, что сушилось и плохо лежало», — выдает героя Надежда Васильева.

Разнородные элементы костюма Ивана собраны таким образом, чтобы не было хаоса, но в то же время чтобы было очевидно, что это не его одежда Кепка с двумя козырьками, похожая на ту, что носил в классических экранизациях Шерлок Холмс, родилась в примерочной, где оказалось, что Роману Евдокимову очень идут перевернутые задом наперед бейсболки

Военную форму, в которую Иван облачен большую часть фильма, тоже придумала Надежда Васильева («Потому что мой соавтор и близкий друг Оля Михайлова не любит солдат»). В основе образа — синяя с красным форма уланов, но мундир сшит не из сукна, а из джинсы, а под ним — красная льняная косоворотка.

Расстегнутый мундир выдает в Иване уверенного в себе самозванца Хотя у Ивана всего один костюм почти на весь фильм, солдатских комплектов было сшито около 160 — на целое войско

По примеру красноармейца Сухова из «Белого солнца пустыни» Иван носит не сапоги (по мнению Надежды Васильевой, это не сказочно), а ботинки с обмотками. Причем ботинки не простые, а норвежские трекинговые, купленные в секонд-хенде.

В отличие от товарища Сухова, обмотки у Ивана более стильные, красные

Юная Дарья — незрячая, она учится защищать себя. Она принцесса-воин, и это сочетание несочетаемого находит отражение в ее костюме, который, по признанию Надежды Васильевой, на ассоциативном уровне вдохновлен другой сказкой Ханса Христиана Андерсена — «Дикими лебедями», где девушка из жгучей крапивы вяжет рубашки для своих нежных братьев-лебедей.

Классическое платье принцессы с рукавами-фонариками сделано из невесомого газа, пояс — из металла, а цветы на многослойной юбке вышиты черной металлической нитью

Самый эффектный элемент, подчеркивающий дуальную природу образа Дарьи, — надетые поверх платья доспехи с высоким воротом. Они сделаны Ольгой Михайловой из секретной смеси материалов, в основе которой пластик, чтобы юная актриса не сгибалась под их тяжестью и не царапалась.

Специальное напыление создает эффект зеркала с оплывшей амальгамой

Лошадь Куда-надо

«Дерзкая, как пуля, резкая», по описанию Ивана, лошадь Куда-надо по задумке Анастасии Каримулиной создана такой, какой ее мог бы сделать условный Левша в Древней Руси. Стилизованная под металл и дерево лошадка, как конструктор, собиралась из пластиковых и пенопластовых деталей. Часть съемок проходила в Карелии, порой в непроходимых местах, и Куда-надо должна была быть достаточно легкой и транспортабельной.

Благодаря многочисленным ребрам жесткости и специальному упрочняющему покрытию лошадь спокойно выдерживала вес героев

По словам создателей, лошадей было три, но на самом деле, скорее, 2,75 — две целые, половина и четвертинка. И все они выполняли разные функции. Две полноростовые лошади были практически идентичны: одна прочно стояла на земле или на движущихся платформах, а вторая ходила самостоятельно. Безногая половина лошади отвечала за водную перевозку Ивана и Дарьи на остров Буян. Для устойчивости она была набита пенопластом, его количество тщательно высчитывалось в процессе испытаний в бассейне, построенном в мастерской Анастасии Каримулиной. «Вода в Карелии была прозрачная, и мы боялись, что будет видно, что там только половина, — рассказывает Анастасия. — Нужно было ее притопить, но чтобы она в то же время двигала головой». Четвертинкой можно назвать отдельную четвертую голову, сделанную для ночной сцены, в которой Куда-надо освещает героям путь. У этой лошадки глаза были смещены вперед, чтобы светить как автомобильные фары.

Благодаря специальным механизмам и прописанным для них программам голова, ноги, уши и хвост всех лошадей двигались по-настоящему. А ноздри, испускающие пар, глаза, веки и рот оживлялись с помощью компьютерной графики

Подземный мир

Пещера гмуров

Подземный мир «Огнива» представлен царством гмуров, визуальное оформление которого вдохновлено Инкерманскими штольнями, лаосскими пещерами и Кунгурской ледяной пещерой в Пермском крае, где Анастасия Каримулина побывала еще во время подготовки к фильму «По щучьему велению». Необъятное (стараниями специалистов студии визуальных эффектов CGF) подземное королевство было выстроено в одном из самых небольших павильонов «Ленфильма».



Художникам приходилось работать, согнувшись в три погибели, раскрашивая миниатюрные домики, окна и двери, самая большая из которых была не выше 150 см

Фасады жилищ гмуров были вырезаны из пенопласта, а затем раскрашены и зафактурены так, чтобы походить на песчано-глиняный муравейник. «Каждому домику мы придумывали свой характер, свою атмосферу, — говорит Анастасия Каримулина. — Делали цветные стекла и множество других деталей, но практически ничего из этого не вошло в финальный монтаж». Продюсер Александр Горохов объясняет: хронометраж не позволил детально показать мир гмуров, но сам по себе он заслуживает отдельного фильма, который может стать чудесным спин-оффом «Огнива».

Внешний облик гмуров

Роли гмуров исполнили 50 маленьких людей, созванных со всей России. На каждого из них был сшит войлочный костюм, украшенный «драгоценными камнями», вырезанными из дробленого стекла и отлитыми из пластика так, чтобы они были похожи на леденцы. «Войлок забирает свет и даже цвет, а стекло и вот эти драгоценности, наоборот, отдают, поэтому когда они сочетаются вместе, это очень красиво», — делится Надежда Васильева. К тому же войлок — традиционный русский материал, сохраняющий тепло, что актуально для тех, кто живет под землей.

Благодаря войлоку маленькие артисты не замерзали, когда, уставшие от напряженных съемок, укладывались вздремнуть прямо на пол павильона

По словам Надежды Васильевой, идея усыпать костюмы и доспехи гмуров камнями была подсмотрена у владивостокцев, которые украшают свои дома и участки отполированными морем и ветром осколками со знаменитого Стеклянного пляжа. И хотя базовый комплект одежды — куртка, штаны, рубашка, ботинки, гольфы — у всех гмуров один и тот же, каждый из них оформлен камнями и дополнен доспехами, ремнями, шапками, масками и наплечниками по-своему, с оглядкой на характер персонажа.

Художники по костюмам ставили себя на место гмуров (кто воин, кто кокетка, кто повар, а кто — мастеровой) и представляли, как они могли бы себя украсить

Также для разных гмуров делали реквизит в зависимости от их профессии — десятки копий, зубил, киянок и ведер, в которых гмуры носят добытые драгоценные камни, а затем взвешивают на маленьких весах.

Для подземного царства было изготовлено не меньше 50 единиц реквизита и костюмов — на каждого гмура

Старейшина

По задумке Надежды Васильевой старейшина гмуров (Игорь Богомяков) — некто вроде алхимика, корпящего над философским камнем. И очки у него как у средневековых алхимиков — с треугольником, кругом, разноцветными стеклами и сложносочиненной переносицей. Изготовила их петербургская художница Екатерина Иванова.

В фильме не звучит словосочетание «царь гмуров», но очевидно, что старейшина здесь главный, а потому его голову украшает необычная корона, напоминающая переплетенные корни деревьев, в которых запутались драгоценные камни и проросли грибы. Как и короны Берендея и Настасьи, это украшение было создано на 3D-принтере. Кресло-трон сделали на заказ под рост актера, а стол вырезан из пенопласта и расписан под спил огромного малахита.

Небесный мир

Воздушный шар и заснеженные горы

Почти 80% фильма «Огниво» снято на натуре. Сцены в царстве гмуров, в колодце и во время шторма — в павильоне, а полеты на воздушном шаре француза-путешественника Жана (Ян Цапник) поставлены при помощи LED-экранов, на которые проецировались заранее изготовленные фоны — пушистые облака и далекие горные вершины.

В небо актеры не поднимались, но воздушный шар был самый настоящий

Заснеженные горы, где герои чуть не замерзли до смерти по пути в Небесный сад, снимались, как водится, жарким летом в Карелии. «Мы провели в снегах дней пять-шесть, — рассказывает Роман Евдокимов. — Это была катастрофа: снег был из бумаги, и он забивался нам в глаза, в уши, в нос, в рот и везде. Мы доставали его отовсюду и кашляли еще неделю».

Съемки в Карелии. Фото из архива Надежды Васильевой

Чтобы снять встречу Ивана и Дарьи с Жаном на фоне LED-экранов, в павильоне был выстроен кусок заснеженного плато. Фото из архива Надежды Васильевой

Небесный сад

Одна из ранних концепций Небесного сада была вдохновлена «Аватаром» и строилась вокруг огромного светящегося дерева, на ветвях которого должны были сидеть птицы Алконост и Гамаюн (Ирина Горбачёва). Но в рамках выделенного на производство времени реализовать эту идею было сложно. Тогда Анастасия Каримулина и ее команда остановились на одном из китайских мостиков в Царском селе.

Сам мост никак не декорировали, а для птиц построили выдержанные в той же стилистике огромные качели. Так как перила на мосту достаточно высокие, а съемка велась с воды, качели пришлось делать примерно в метре над полом.

Чтобы Ирина Горбачёва и ее дублерша не упали, их крепили к спинкам качелей специальными тросами

Немножко «Аватара» в финальную версию этой сцены все же добавили: по предложению оператора-постановщика Дмитрия Шебунина, на этапе цветокоррекции траву, деревья и сам мост перекрасили в розово-сиреневый цвет. Продюсер Александр Горохов объясняет это желанием сделать Небесный сад по-настоящему волшебным: «Этот парк сам по себе прекрасен. Мы снимали в самом начале сентября, и многие деревья были уже чуточку с желтизной, с краснотой, и у нас получалось приятное осеннее изображение, но оно было слишком земным».

Птицы Алконост и Гамаюн

Птицы сразу же задумывались не реалистичные — с хвостом, когтями и перьями, — а кинематографически условные. По словам Надежды Васильевой, продюсеры предложили такую аналогию: Алконост и Гамаюн как две женщины, которые сидят на кухне и спорят, кто из них круче. Следуя этому образу, Васильева и Михайлова предложили платья, напоминающие легкие свободные халаты. От птиц у героинь Ирины Горбачёвой остались перья, но не настоящие, а большие, прозрачные, выращенные на 3D-принтере.

Перья сделали головной убор таким тяжелым, что Ирина Горбачёва, по признанию Надежды Васильевой, «плакала и не могла играть»

Чтобы облегчить работу актрисы, часть перьев с хохолка пришлось снять, но так, по мнению Васильевой, стало даже лучше, чище

Кроме того, принт перьев удалось напечатать на ткани из пайеток, что было сложной технической задачей, но принципиально важным моментом для художников: перья у птиц, сложенные в аккуратные ряды, издалека напоминают рыбные чешуйки, которые, в свою очередь, прекрасно имитируют пайетки.

То, что принт перьев удалось напечатать на пайетках, Надежда Васильева и Ольга Михайлова считают своим большим профессиональным успехом. Фото из архива Надежды Васильевой

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