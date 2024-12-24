45 российских сериалов, которые мы ждем в 2025 году

Сериал о полиамории во втором сезоне превратился в антологию. Та же сюжетная завязка, но другие герои и другое развитие событий. Прожившие 16 лет вместе Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) узнают, что изменяли друг другу. Но, вместо того чтобы позволить себе эксперименты с открытым браком (как это сделали герои первого сезона), они превращают свои отношения в поле битвы, куда затянет персонажей Равшаны Курковой, Артёма Ткаченко и Екатерины Вилковой. За сценарий «Открытого брака» снова отвечают Анна Соболевская и Анна Курбатова, которую на этот раз повысили до единоличного режиссера сезона.