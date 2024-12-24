45 российских сериалов, которые мы ждем в 2025 году

Думали, российские сериалы сбавят обороты? Не тут-то было! Вот 45 премьер, на которые мы возлагаем особенные надежды в 2025 году.
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Блокбастеры
Сериал по мотивам «Москва слезам не верит»
Wink, СТС
После оглушительного успеха «Слова пацана» Жоре Крыжовникову можно всё, даже покуситься на святое — снять оммаж «Москва слезам не верит» в жанре мюзикла. Правда, на этот раз кресло постановщика Крыжовников разделил со своей супругой и дебютанткой в режиссуре Ольгой Долматовской, на чьем счету продюсерская работа над «Звоните ДиКаприо!» и «Никой».
Действие переосмысления советской классики стартует в начале 2000-х. Главная героиня Ксюша (Тина Стойилкович) переехала с маленьким ребенком в Москву. В столице она заводит друзей в лице студентки медицинского Оли (Анастасия Талызина) и мечтающей о жизни за границей Маши (Мария Камова, она же блогер Маш Милаш) и находит принца на белом коне — продюсера Влада (Иван Янковский). Часть сюжета развернется 20 лет спустя, когда подругам дадут еще один шанс на счастье. Также в сериале играют Андрей Максимов и Андрей Бурковский, а снимает его оператор «Слова пацана» Юрий Коробейников.
Кинопоиск
Масштабная фэнтези-сага по мотивам книжного цикла Веры Камши. События сериала разворачиваются в альтернативном мире под названием Кэртиана, внешне напоминающем Европу XVII века, но с магией и сопутствующими эффектами. Главные герои в этой истории — презираемый всеми сын мятежника Ричард Окделл (Иван Трушин) и потомок свергнутой династии принц Альдо Ракан (Антон Рогачёв).
В других ролях — Юрий Чурсин (Рокэ Алва, краш фанатов книги), Павел Чинарёв (Робер Эпинэ, сторонник Раканов), Евгений Стычкин (Енниоль, глава таинственного народа гоганов), Валентина Ляпина (юная гоганка Мэллит), Ксения Трейстер (Айрис, сестра Ричарда), Алексей Лукин (Эстебан Колиньяр, главный хейтер Ричарда) и Михаил Тройник (король Фердинанд Оллар). За постановку отвечает оператор «Ночного дозора» и сорежиссер «Нулевого пациента» Сергей Трофимов.
Кинопоиск
Сериальная версия франшизы, расширенная до шести эпизодов, станет фундаментом, на котором затем вырастет первая фаза киновселенной. Создатели фильмов обещают абсолютно самостоятельную вещь с новым монтажом и еще не виденными сценами (нас ждет примерно два часа свежего материала). Помимо всего прочего, для сериала доснимут еще три экшен-сцены, легендарную партию в шахматы на человеческие жизни между Громом и его архиврагом из комиксов Сергеем Разумовским, а также камео персонажей из будущих проектов Bubble Studios. Обещают показать Мику и Фердинанда — сестру и отца Августа ван дер Хольта (Матвей Лыков), юных Разумовского и Волкова, а еще новые локации — квартиру Пчёлкиной (Любовь Аксёнова), офис Августа и лекторий Рубинштейна (Константин Хабенский).
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Wink
1934 год. Полярная экспедиция под предводительством советского ученого Отто Шмидта (Кирилл Кяро с накладной бородой) взяла на себя амбициозную задачу — пройти Северный морской путь за одну навигацию (так в мореплавании называют время года, пригодное для судоходства). К несчастью, пароход экспедиции «Челюскин» затонул в Арктическом океане, а его экипаж был вынужден бороться за выживание в суровых условиях.
Амбициозный сериал-катастрофа по мотивам реальной истории, пилот которого показали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» (наш отзыв оттуда можно почитать здесь). Первый эпизод слишком резко бросает в гущу событий, но мы соврем, если скажем, что вложенных денег на экране не видно. Вместе с Кяро в сериале снялись Глеб Калюжный, Стася Милославская и Дмитрий Чеботарёв. Режиссер — Степан Коршунов («За полчаса до весны»), сценарист — Максим Бударин («Битва за Севастополь»).
Продолжения народных хитов
Кинопоиск
Константин Хабенский возвращается к роли следователя Родиона Меглина. На этот раз он собирает специальный отряд маньяков по ловле серийных убийц, среди которых и персонаж Никиты Кологривого по прозвищу Зверь в компании героев Эльдара Калимулина, Льва Зулькарнаева и других. А где же Паулина Андреева, которая играла главную женскую роль в прошлых сезонах? На ее место пришла новая героиня — стажерка Лера (Анна Савранская из «Льда 3»). К работе над новым сезоном вернулся режиссер первого Юрий Быков.
«Папины дочки. Новые», 3-й сезон
СТС, Start
Новая жизнь старого ситкома продолжается в третьем сезоне. Основное нововведение — роман отца семейства Веника (Филипп Бледный) со школьным психологом Татьяной (Ксения Теплова), которым будут препятствовать разные неурядицы. Например, реакция старшей дочки Сони (Полина Денисова) на появление в семье претендентки на роль мачехи. Впрочем, главный вопрос — появится ли в сериале сбежавшая жена Веника, Даша (Анастасия Сиваева), после камео в конце второго сезона?
Okko, Первый канал
Главный герой «Мосгаза», майор Черкасов (Андрей Смоляков), ушел на пенсию еще два сезона назад, однако благодарный зритель не собирается отпускать любимца на покой. Действие «Розыгрыша» развернется в 1983 году. По сюжету отставник Черкасов помогает бывшим коллегам из МУРа Ковалёву (Андрей Мерзликин) и Тимофеевой (Марина Александрова) в расследовании убийств победителей гослотереи. К постановке вернется режиссер последних двух сезонов Евгений Звездаков, а к актерскому составу присоединятся Игорь Верник, Кирилл Кяро, Мария Мацель, Александр Самойленко и Светлана Иванова.
Про 1990-е
Okko
Победитель «Нового сезона — 2024», мощная драма тандема режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачёва («Трасса»). 1996 год, Петропавловск-Камчатский. Накануне принятия реформы, отменяющей смертную казнь, в местную тюрьму переводят нового надзирателя (Иван Янковский). Вместе с двумя коллегами (Эльдар Калимуллин и Данил Стеклов), тюремным врачом (Леонид Тележинский) и прокурором (Дмитрий Сумин) он запускает смертельный бизнес: за большие деньги право убить заключенных дают родственникам их жертв. Пилот классно разыгрывает, как разные обстоятельства приводят главных героев с такому бизнесу (наш отзыв с фестиваля «Новый сезон» здесь). Также в сериале сыграли Мила Ершова, Виталий Коваленко, Дарья Савельева и Карина Александрова. Шоураннер и сценаристка — Анна Козлова («Кеша должен умереть», «Медиатор»).
«Лихие», 2-й сезон
Okko
Вторая половина криминального сериала Юрия Быкова и Олега Маловичко, которым они намерены положить конец 1990-м (при всем уважении, но едва ли это случится на самом деле). Сезон уже полностью снят, потому что «Лихие» изначально замышлялись историей на 16 серий. Так что остается только дождаться, чем закончится невеселая сага про семейство Лиховцевых, 1990-е и ОПГ.
Okko
Кстати, об ОПГ, но не о той, о какой вы подумали. ОПГ в комедийном сериале Петра Буслова («Бумер») расшифровывается как «Общественно полезная группировка». Его главный герой в исполнении самого Буслова — бандит Воркута, который в 1990-х попадает в тюрьму, где-то в процессе обретает совесть (ее воплощение играет Юрий Чурсин) и выходит уже в наше время с намерением загладить вину перед теми, кого обидел. Бывших подельников, к которым Воркута обращается за помощью, играют Максим Лагашкин и Николай Шрайбер. В остальных ролях — Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда и Павел Деревянко. Сценаристом «ОПГ» выступил Алим Бесчоков («Юг», «Ира»).
Городское фэнтези
«Волшебный участок», 2-й сезон
Okko
Продолжение сериала про полицейский отдел борьбы со сказочными преступлениями перенесется из Москвы в Санкт-Петербург. Именно сюда переедет вся команда первого сезона, чтобы помочь говорящему псу (Антон Лапенко) и волшебнику Мерлину (Виктор Бычков) распутать убийство сотрудников московского отдела (Роза Хайруллина и Александра Ребенок). Кроме того, в новом сезоне появятся Евгений Ткачук в роли колдуна с запоминающимся именем Пирдамир, Валентина Мазунина в образе Русалки, а Хозяйку Медной горы воплотит Анна Уколова. Авторский костяк прежний: шоураннер и сценарист Александр Носков, режиссер Степан Гордеев и оператор Роберт Саруханян.
Okko
Мистический сериал режиссера Дмитрия Тюрина (второй сезон «Эпидемии») о призраке-убийце, вселяющемся в жертв, а также о двух охотниках за привидениями (Алексей Маклаков и Арсений Касперович) и 12-летнем мальчике Жене (Вадим Филипченков), у которого с разбушевавшимся приведением личные счеты. В других ролях снялись Марьяна Спивак, Владимир Веревочкин, Эльдар Калимулин и Денис Прытков, оператор — Глеб Филатов («Бык», «Цикады»). Первые два эпизода, показанные на «Новом сезоне — 2024» (наш отзыв с фестиваля здесь), скорее, расстроили, но концепт слишком занятный, чтобы сбрасывать сериал со счетов.
«Гипнозис: Охота на избранных»
Okko
Три друга неплохо устроились в жизни благодаря сверхъестественным талантам. Один из них — детектив, умеющий читать мысли людей, другой — адвокат, способный заглядывать в будущее человека, третий — священник с даром видеть прошлое. Однако это не помешало им приобрести злопыхателя, намеренного им отомстить. В главных ролях мистического триллера снялись Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро. Режиссер — Тимофей Жалнин, автор симпатичной драмы «Двое».
Kion
Дарья Мороз снова пробует себя в режиссуре. Новый сериал постановщицы «Секс. До и после» — вариация на тему «Знакомьтесь, Джо Блэк» с Елизаветой Ищенко в роли Брэда Питта. Главный герой, успешный и очень уставший от жизни врач-травматолог (Роман Евдокимов), однажды встречает девушку (Ищенко), под ангельским ликом которой скрывается настоящий ангел смерти. В других ролях — Роза Хайруллина, Алла Сигалова, Лев Зулькарнаев, Светлана Иванова и Игорь Миркурбанов.
Сай-фай по-русски
«Кибердеревня», 2-й сезон
Кинопоиск
Продолжение киберкомедии развернется год спустя после событий первого сезона. Злодейская голограмма Галя (Елена Махова) вселилась в тело главы могущественной корпорации Барагозина (Григорий Скряпкин). Тем временем сознание последнего застряло в роботе-уборщике Робогозине (озвучил Сергей Бурунов), а его единственный товарищ, фермер Николай (Сергей Чихачёв), попал в космическую тюрьму. Разумеется, сидеть сложа руки они не будут, ведь авторы уже пообещали, что герои окажутся на еще не виданных в сериале планетах Солнечной системы. Второй сезон должен выйти осенью, а пока что можно скоротать время ожидания за просмотром спецэпизода под названием «Кибертакси».
«Иви»
Сердобольная женщина за сорок Зоя (Ирина Пегова) берет к себе на постой странную девушку Марину (Даша Верещагина), которая хорошо считает в уме, любит сладкое и никогда не видела эскалатора. Тем временем следователь Андрей (Денис Прытков) разбирает дело умершего астронома, который почему-то скрывал от всех существование дочери. Судя по эпизодам, показанным на «Новом сезоне» (наш отзыв с фестиваля здесь), самое интересное в этой фантастической мелодраме не интрига, а обаятельный дуэт Пеговой и Верещагиной. Сценарий «Гостьи» написала Настя Кузнецова («Асфальтовое солнце», «Чики»), а поставил сериал Иван Петухов, режиссер постхоррора «Сестры».
«Два холма», 3-й сезон
Start, Кинопоиск
Третий сезон комедийной фемантиутопии, авторы которой вынудят мужчин и женщин сделать нечто совершенно невиданное — сотрудничать. После энергетической катастрофы в конце второго сезона высокотехнологическое общество подруг уживается в московском метро с маргинальными мужиками-приматами. Ради поиска лучших условий герои отправятся в большое путешествие. Режиссерское кресло на этот раз занял Сергей Малюгов («Кино про бандитов»).
Криминальная Россия
«Фишер», 2-й сезон
Wink
Следующий сезон вновь основан на реальном уголовном деле, но на каком, авторы не рассказывают. Пока что известно, что к своим ролям вновь вернулись Иван Янковский (следователь Боков), Александр Яценко (следователь Козырев) и Андрей Максимов (маньяк). Компанию им на этот раз составят Ирина Старшенбаум, Александра Ребенок и Даша Верещагина. Шоураннерами все так же числятся Наталья Капустина и Сергей Кальварский, а вот на место режиссерского дуэта Любови Львовой и Сергея Тарамаева пришел эксперт по трудным подросткам Александр Цой («Жвачка»).
«Иви»
Криминальная вариация «Принца и нищего» по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых. Максим Матвеев играет криптоафериста, который кидает не того человека (зловеще хрюкающий Гоша Куценко). Следующий пункт плана — выдать за себя один в один похожего лоха из провинции (тоже Максим Матвеев). Однако мошеннику стреляют в голову недоброжелатели, и его горе-двойнику приходится разгребать заваренную тем кашу. Помимо двух Матвеевых и одного Куценко, в сериале играют Стася Милославская, Филипп Янковский и Линда Лапиньш. Поставил «Чужие деньги» режиссер «Библиотекаря» Игорь Твердохлебов. Пилотную серию показали на фестивале «Новый сезон», наш отзыв можно почитать тут.
платформы нет
В каком-то смысле камбэк Александра Петрова в сериалы (последний раз он туда заглядывал в «Надвое» Валерия Тодоровского). Петров играет бездомного по кличке Компот, который ничего не помнит о себе. Однажды он проснулся в нижегородской больнице с травмами и без памяти, с тех пор Компот скитается по городу, перебиваясь чем попало. Компания школьников решает помочь бедолаге и устраивает себе опасный квест, ведь тот не просто так потерял память. Вместе с Петровым в сериале играют Алексей Чадов и Хетаг Хинчагов. Сценарий написали Илья Куликов («Закон каменных джунглей») и Алексей Иванов («Мир! Дружба! Жвачка!»), а за постановку отвечает Динар Гарипов («Прелесть»).
Okko
Переехавшая из 2024-го драма Даниила Чащина, режиссера любопытного комедийного нуара «Райцентр». Дмитрий Чеботарёв играет успешного адвоката, которого жизнь вновь сталкивает с первой любовью (Елизавета Юрьева). Когда-то давно мужчину изгнали из родного цыганского табора, и теперь он узнает, что у него все это время была дочь (Полина Гухман), которая попала в тюрьму. Над сценарием работали Олег Маловичко («Трасса», «Нулевой пациент») и Нина Беленицкая («Секреты семейной жизни»).
Premier
Еще один сериал, который мы ждали в 2024-м. К тому же в топовом для российского зрителя жанре триллера про маньяка. Следователь из маленького города ищет серийного убийцу, охотящегося на девочек. Мало того что у самого героя несовершеннолетние дочери, так и еще улики начинают указывать на него. Главные роли сыграли Григорий Чабан, Дарья Екамасова, Елизавета Ищенко и Наталья Земцова. Снял «Тайгу» Александр Касаткин («Три дня до весны»), сценарий написала Гала Суханова («Настя, соберись!»).
Звезды «Аноры» дома
Okko
Номинант на «Золотой глобус» Юра Борисов играет некогда популярного рэпера, который залег на дно после трагической аварии, где погибла его девушка. Со дна его пытается достать ответственный брат-близнец (Даниил Воробьёв), устроив звезду рэпа учителем к себе в школу. Кроме Борисова и Воробьева, в этой педагогической драме играют Ольга Лерман («Плевако»), Олег Савостюк («Дайте шоу») и Полина Денисова из новых «Папиных дочек». Один из сценаристов — автор «Молодой человек» Александр Фомин, а в режиссерское кресло сел Сергей Филатов, снявший так и не вышедший сериал с Данилой Козловским «Бар „Один звонок“». «Урок» показывали на «Новом сезоне», наш отзыв с фестиваля читайте здесь.
«Россия», Start
Масштабный сериал Андрея Кончаловского, посвященный, как можно догадаться из названия, событиям, которые привели к свержению монархии в России. В главных ролях — Юра Борисов с усами (про его персонажа известно только то, что он вымышленный), супруга Кончаловского и мем-звезда кулинарного YouTube Юлия Высоцкая, а также Никита Ефремов, Евгений Ткачук и Александр Мизёв. Ткачук играет Ленина, а вот про остальных героев пока не объявили.
«Монастырь», 2-й сезон
Кинопоиск
«Монастырь» возвращается с новым режиссером и Марком Эйдельштейном в международно признанном статусе «российского Тимоти Шаламе». Герой Марка — послушник Юра, всю жизнь проживший при монастыре — переезжает в Москву и пытается не потерять себя в городской суете. Также в сериал вернулись Филипп Янковский в роли папы Юры, отца Варсонофия, Светлана Иванова (жена Варсонофия) и Диана Енакаева (дочь Варсонофия). Из новых лиц — Игорь Верник, Влада Лукина («Кибердеревня») и Полина Маликова («Калимба»). Также к работе над сериалом вернулись автор идеи и креативный продюсер Александра Ремизова («Триггер», «Игры») и оператор Сергей Трофимов. Режиссером на этот раз выступил Сергей Попов (документальный фильм «История российских тюрем. Бутырка»).
«Иви»
Еще один (после «Шефа» с Денисом Прытковым) «Медведь» по-русски. Даниил Воробьёв в пластическом гриме играет одиозного шеф-повара, ставшего персоной нон грата в ресторанном бизнесе. Тогда он заручается помощью молодого повара (Марк Эйдельштейн) и открывает собственное заведение — перефразируя героя одного культового мультсериала, с преферансом и куртизанками. Вот бы еще начинающие бизнесмены не занимали денег у жестокой сербской мафии! В компании Воробьёва и Эйдельштейна появятся Аня Чиповская, Игорь Грабузов, Александр Олешко и Александр Ильин-мл. Написал «Жар» сценарист «Содержанок» и «Водоворота» Андрей Стемпковский, а поставил Артём Аксененко («Медиатор», «Жить жизнь»).
В главной роли — Саша Бортич
Wink
Водительница такси (Александра Бортич), в одиночку воспитывающая двух детей после смерти мужа, узнает о серьезном диагнозе — рак. Срочно нужен запасной план, с кем оставить детей, если не выйдет победить болезнь! Одинокая и отчаявшаяся девушка не придумывает ничего лучше, кроме как резко найти себе доброго мужа.
Еще один сериал в списке, чьи первые эпизоды мы уже заценили на «Новом сезоне» (наш отзыв — здесь). Несмотря на тяжелую тему онкологического заболевания в сюжете, у сценаристок Евгении Хрипковой, Юлии Гулян и Карины Чувиковой (она же постановщица сериала) получилась в равной степени уморительная и трогательная трагикомедия с душераздирающей ролью Бортич (абсолютно заслуженный приз за лучшую женскую роль на фестивале «Новый сезон»). Кроме нее в «Между нами химия» сыграли Никита Ефремов, Евгений Сангаджиев, Мария Карпова и Павел Ворожцов.
Kion
Бортич играет блогерку Сашу, которая наконец раскапывает себе долгожданную сенсацию — экстрасенса-шарлатана Витю (комик Илья Соболев), разводящего горюющих людей разговорами с «призраками умерших». Как только расследовательница берется вывести мошенника на чистую воду, Витя начинает видеть мертвых по-настоящему. Также в комедийном сериале снялись Мария Смольникова, Сергей Рост и Риналь Мухаметов.
Тимофей Трибунцев в роли алкозависимого
Premier
Тимофей Трибунцев, кажется, превращается в неофициальный символ Рыбинска. В нем происходило действие «Дяди Лёши», а в грядущем сериале с артистом в главной роли Рыбинск и вовсе вынесен название. В этом комедийном детективе Трибунцев играет незадачливого журналиста с алкозависимостью, который обрел странный дар — эпилептические припадки с видениями о будущих убийствах. Сверхъестественная способность сближает героя с гоповатым юнцом (Рузиль Минекаев). Поставил сериал Пётр Тодоровский («Полет»), а написал уроженец Рыбинска Иван Баранов («Капельник», «Красный 5»). Первые два эпизода, показанные на «Новом сезоне», были очень симпатичные. Подробнее о них мы писали здесь.
Kion
Две семьи, ютящиеся в одной квартире, решают съехать друг от друга, но сталкиваются с проблемой: на жилплощади все еще прописан ушедший из семьи папаша с алкозависимостью (конечно же, Тимофей Трибунцев). Более того, он тут же объявляется на пороге коммуналки и заявляет, что продавать квартиру не намерен, ведь ему было видение: покойный тесть завещал сохранить жилплощадь. Вместе с Трибунцевым в комедийном сериале сыграли Анна Михалкова, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина и Александр Ильин-мл. Сценаристка и постановщица — Анна Пармас («Давай разведемся!»).
Непростые врачи
Okko
Новая работа постановщицы Анны Кузнецовой, создательницы одного из главных российских фильмов 2024 года — «Каникулы». Марина Александрова играет топовую московскую акушерку, чья приверженность методу естественных родов играет с ней злую шутку. У молодой пациентки (Даша Верещагина) ребенок рождается в тяжелом состоянии. И теперь его отец, влиятельный бизнесмен (Пётр Буслов), инициирует расследование, от результатов которого зависит судьба клиники и самой героини. Сценаристы — Елена Кондратьева (на ее документальной короткометражке и основан сериал), Светлана Штеба («Поехавшая») и Илья Маланин. Последний больше известен как актер, но в качестве сценариста он работал над «Просто представь, что мы знаем» Романа Волобуева.
Start
Остросюжетную драму снял режиссер «Бывших» Иван Китаев. Во всем состоявшийся пластический хирург Анна (Елизавета Боярская), казалось, устроила жизнь так, как хотела. Однако автомобильная авария с участием ее мужа (Артур Бесчастный) вскрывает правду: у него есть любовница. И тогда Анна, разочарованная иллюзорностью представлений о собственной жизни, решает удариться во все тяжкие. Кроме Боярской и Бесчастного, в сериале сыграли Леонид Бичевин, Артём Быстров и Софья Лебедева.
«Иви»
Криминальный триллер про нелегальный мир черной трансплантологии от режиссера «Золотого дна» Ильи Ермолова. В центре сюжета — престижная клиника, под видом которой скрывается подпольная точка по пересадке органов. Среди героев — идущий на сделку с совестью хирург, влюбленная в него аспирантка и журналистка со смертельным диагнозом. Главные роли играют Сергей Гилёв, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр, Фёдор Федотов, Софья Аржаных и Мария Мацель. За сценарий отвечают создатель «ЮЗЗЗ» Стас Иванов и его соавтор по сериалу «Чайки» Василий Клепацкий.
Premier
Еще один сериал на тему трансплантологии, на этот раз в постановке Сергея Трофимова («Нулевой пациент»). Главная героиня, молодая и амбициозная врач-трансплантолог, поневоле переезжает из уютной Москвы в холодное Заполярье. Местных врачей она слушать не собирается, считая, что знает лучше. Однако сложные медицинские кейсы не раз заставят ее усомниться в себе. Главные роли в сериале играют Мария Лисовая, Пётр Фёдоров, Семён Молоканов и Дмитрий Певцов.
Статус отношений: все сложно
Start
Новый сериал режиссера «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова. Действие перенесено из криминального Ростова в не менее криминальный Вьетнам. Именно там пропадает девушка (Анна Завтур) главного героя (Павел Попов) после встречи с бывшим парнем (Артур Бесчастный). Всех их связывает некая тайна прошлого. Тем временем на помощь персонажу Попова приходит капитанша армии Вьетнама (Донг Ань Куинь), вернувшаяся в родной городок расследовать смерть сестры. Трейлер экшен-драмы обещает незаезженную азиатскую фактуру, перестрелки, погони, драки и Сергея Горошко из «Майора Грома» в одной из ролей.
«Открытый брак», 2-й сезон
Okko
Сериал о полиамории во втором сезоне превратился в антологию. Та же сюжетная завязка, но другие герои и другое развитие событий. Прожившие 16 лет вместе Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) узнают, что изменяли друг другу. Но, вместо того чтобы позволить себе эксперименты с открытым браком (как это сделали герои первого сезона), они превращают свои отношения в поле битвы, куда затянет персонажей Равшаны Курковой, Артёма Ткаченко и Екатерины Вилковой. За сценарий «Открытого брака» снова отвечают Анна Соболевская и Анна Курбатова, которую на этот раз повысили до единоличного режиссера сезона.
Портреты девушек в огне
Kion, Start
Сериал должен был выйти в ноябре, но что-то не сложилось. Жаль, потому что, судя по первым двум эпизодам, показанным на фестивале «Новый сезон», у режиссера Сергея Сенцова («1703», «Престиж») вышла недурная мелодрама с прекрасной ролью Юлии Снигирь. Она играет Нору, холодную бизнесвумен, которая после смерти мужа Вани (Денис Шведов) узнает, что у него была любовница (Анастасия Талызина) и тайное увлечение — занятия танго. Попытки пережить горе сначала воскрешают призрак мужа в воображении Норы, а затем приводят ее в студию танца, куда ходил Ваня, и там ее ледяной фасад начинает давать трещину не без помощи учителя танцев в исполнении Риналя Мухаметова.
«Почка», 3-й сезон
Kion
В возвращении отличной сатирической комедии Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой несгибаемая Наташа Кустова (Любовь Аксёнова) столкнулась с новой проблемой. Теперь она на месте бывшей начальницы (Ирина Розанова), севшей за взяточничество. Вот только срок угрожает и самой Наташе, ведь адвокатша ее брата раскопала грязное белье самой Кустовой. Как спасти себя от тюрьмы? Родить! И желательно в считаные дни. В третьем сезоне снова появятся Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Алексей Розин. Также в продолжении расширят линии персонажей Леонида Бичевина и Павла Чинарёва, а еще вернут Антона Филипенко в роли бывшего мужа Наташи, который вроде как умер во втором сезоне.
Okko
Неофициальный комедийный ремейк «Черного облака» про очень злую 30-летнюю девушку (Надежда Лумпова), привыкшую обвинять всех вокруг. По совету подруги (Дарья Руденок) она принимает участие в марафоне «Карта желаний», где придумывает всем своим обидчикам страшную месть. Вот только ее пожелания начинают сбываться в реальности, а самое жуткое из них адресовано душниле-жениху (Илья Лыков). Написала и поставила сериал Оксана Мафагел («Мне плевать, кто вы»).
Okko
Опустившийся на дно журналист (Алексей Филимонов) пишет статью о Саше по прозвищу Уголек, необычной девушке-фотомодели с ожогами по всему телу (Варвара Макарова). История становится резонансной, и мужчина отправляется в родной город девушки Петропавловск-Камчатский, чтобы разузнать о ее тяжелом прошлом. Помогает ему в расследовании сама Саша, для которой это шанс быть услышанной. Шоураннером и сценаристкой драмы выступила Анна Козлова («Кеша должен умереть», «Медиатор»), постановщица — Мария Агранович («Убить Риту»). Кроме Филимонова и Макаровой, в сериале играют Марина Васильева, Дарья Екамасова, Ростислав Бершауэр и Евгений Сидихин. Сериал вдохновлен историей реальной модели Светы Уголек.
Сны об империи
«Пётр I»
Первый канал
Грядет неочевидный ремейк «Короля и Шута»: исполнитель роли Горшка Константин Плотников перевоплотится в первого русского императора Петра I, а сыгравший демонического Шута Евгений Ткачук — в военачальника Александра Меншикова. Но юмор в сторону, ведь нас ждет солидный байопик о царе-реформаторе, поставленный режиссером «Собора» и «Великой» Сергеем Гинзбургом.
Первый канал
Еще один «царский» сериал в списке — историческая драма Александра Котта («Брестская крепость») об убитом в результате заговора императоре Павле I. При этом главным сюжетным движком обещают сделать расследование причин смерти отца главного героя, Петра III. Павла сыграл Денис Власенко, в других ролях — Кирилл Кяро, Владимир Стеклов и Евгений Харитонов.
ТНТ
В дом московского купца Фёдора Смолина (Михаил Пореченков) возвращается сын Костик (Павел Табаков), учившийся в Петербурге. Радость встречи омрачает весть: Костик, к ужасу консервативного отца, теперь социалист-анархист и слушать родителя не собирается. На дворе тем временем 1910 год, так что от споров родственники уже скоро могут перейти к поножовщине. Или же нет, потому что ТНТ заявляет сериал от продюсерской компании Good Story Media не драмой, а комедией. Кроме Пореченкова и Табакова, в «Купцах и детях» играют Ксения Кутепова, Дарья Балабанова, Ольга Дибцева, Павел Ворожцов и Алексей Розин.
Первый канал
Романтическая драма об истории любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина, которых сыграли Ксения Трейстер («Летучий корабль») и Александр Зарядин («Шакал»). Как можно понять по порядку имен в названии, уклон сделан в сторону жены великого поэта. Снял «Натали и Александр» Владимир Шевельков, один из постановщиков первого сезона медицинского хита «Тест на беременность».
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Kion
Комедийный сериал от творческой команды «Кибердеревни» и «Дяди Лёши» — режиссера-сценариста Дмитрия Невзорова и его соавторов Никиты Лундина и Антона Бабаева. Дмитрий Нагиев играет зазвездившегося актера, который однажды срывается на своего главного хейтера, блогера-кинокритика в инвалидной коляске (Антон Лапенко). Драка попадает на видео, и теперь, чтобы избежать суда, актер должен выполнить условие ненавистного критика — сыграть в провинциальном театре. Если очень сильно зажмуриться, то можно представить, что это бадди-муви про BadComedian и Александра Невского!