«Кибердеревня»: спецэпизод «Кибертакси» и другие новости

«Кибердеревня» — душевный сериал про приключения фермера Николая и обаятельного робота Робогозина, который говорит голосом Сергея Бурунова. Уже начались съемки второго сезона, а скоро по сериалу выйдет спецэпизод «Кибертакси», где действие происходит на космическом Кавказе. Вспоминаем, чем закончился первый сезон, и рассказываем подробнее о «Кибертакси».

Что было в первом сезоне

Когда-то Коля (Сергей Чихачёв) и Костя (Григорий Скряпкин) были лучшими друзьями и мечтали создать большую корпорацию по изготовлению роботов. Но их пути разошлись: первый купил участок на Марсе и построил там кибердеревню с коптерами и роботами. А второй занял пост генерального директора компании «Ижевск Дайнемикс», и теперь его называют не иначе как Константин Геннадьевич или просто Барагозин.

Чтобы расширить активы и влияние, Барагозину необходимо построить завод на Марсе, а для этого — выселить бывшего друга и сровнять с землей его деревню. Барагозин прилетел к Николаю, где по нелепой случайности его сознание переселилось в ржавого робота-уборщика. Николай и уже Робогозин (его озвучил Сергей Бурунов) отправились в большое межпланетное путешествие с Марса на Землю, чтобы все исправить.

В это время в компании «Ижевск Дайнемикс» роль главы взял на себя заместитель Барагозина Павел (Артём Семакин). Без своего сознания Барагозин превратился в большого ребенка, и жена Павла, голограмма Галина (Елена Махова), подстрекала его сместить начальника и самому стать главой компании. В финале первого сезона ей удалось переселиться в тело Барагозина. Теперь с ней не так просто справиться. В итоге Робогозин так и остается роботом, его отправляют на свалку, а Николая — в тюрьму.

Основные герои «Кибердеревни»

Николай (Сергей Чихачёв) — фермер и изобретатель. Создал целую экосистему на Марсе, назвав ее кибердеревней. Живет с женой и двумя дочерьми. В прошлом разработал концепцию доступных роботов и основал компанию «Ижевск Дайнемикс» вместе с Костей, но тот его выгнал и присвоил разработки себе.

Барагозин (Григорий Скряпкин) — генеральный директор «Ижевск Дайнемикс». Скрывается от акционеров и перекладывает работу на заместителя Павла (Артём Семакин). Приезжает на Марс, чтобы выселить друга из деревни, однако сам переселяется в тело робота.

Павел (Артём Семакин) — скромный и мягкотелый клерк, зам Барагозина. Боится попросить повышения, женат на голограмме по имени Галина, которая подговаривает его избавиться от Константина Геннадьевича и занять его пост.

Галина (Елена Махова) — голограмма и жена Павла по подписке, которая явно хочет быть кем-то большим. Заставляет мужа переписать свой код, благодаря чему частично становится автономной. Отнимает у Барагозина корпорацию.

Людка (Маргарита Силаева) — младшая дочь Николая. Мечтает стать изобретателем, как папа. Всегда готова перепрограммировать робота и помочь ближнему.

Надя (Ольга Жевакина) — хозяйственная жена Николая. Жалуется, что муж вечно возится со своими бездушными железяками.

Марина (Влада Лукина) — старшая дочь Николая. В отличие от сестры, не любит роботов и хочет уехать с Марса.

Что известно о втором сезоне

Его премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году. Сюжет развернется спустя год после событий первого сезона. Голограмма Галя вселилась в тело Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.

К своим ролям вернутся Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева. А Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Робогозину.

Режиссером второго сезона останется Сергей Васильев, оператором — Роман Коробко. В числе креативных продюсеров — Дмитрий Невзоров, Алексей Фомин и Илья Шутов. Производством проекта занимаются компания «Место силы» и Плюс Студия.

На фестивале «Хомякон» объявили, что второй сезон выйдет на Кинопоиске осенью 2025 года

Какие спецэпизоды есть у «Кибердеревни»

«Кибердеревня. Новый год»

В 2023 году к зимним праздникам вышла серия-приквел, где действие разворачивается за полгода до событий первого сезона. За несколько часов до Нового, 2099 года в Галактике возникают солнечные вспышки, из-за которых отменяются все рейсы на соседние планеты. Чтобы провести праздник с семьей, фермер Николай отправляется во временную петлю. Осуществить задуманное ему помогут любимая машина-буханка «Буля», самодельный телепорт и портативная черная дыра. Режиссер — Сергей Васильев.

«Кибертакси»

22 декабря 2024 года на Кинопоиске выйдет специальный эпизод, который расширит вселенную «Кибердеревни». В центре сюжета — молодой водитель Рустам (Карим Омаров), в свободное время он увлекается рисованием. Рустам влюблен в Мадину (Мия Магомедова), за которой ухаживает более обеспеченный и напористый Багир (Джалил Асретов). Девушка отправляет соперника на поиски новых невероятно дорогих очков дополненной реальности «ОЧИ-3000». Рустам не теряет хватку и в попытке первым впечатлить Мадину едет на заработки в далекий Гигаград. На пути водителя такси ждет множество приключений.

Новыми в «Кибертакси» будут не только герои (хотя фермер Николай тоже появится в эпизоде), но и локации, а также удивительные устройства — например, летающая «Волга», на которой ездит Рустам. Вместе с водителем зритель побывает на космическом Кавказе и в огромном шумном Гигаграде с небоскребами, яркими витринами магазинов и не менее впечатляющими пробками. Режиссер — Байбулат Батуллин («Макрон»).

Автор: Алина Кувшинникова