Фестиваль стриминг-платформ «Новый сезон» открылся сериалом «Челюскин. Первые». Вот как все прошло

Но главная проблема в том, что, увлекшись мясорубкой, авторы забыли познакомить зрителей собственно с людьми. Ощущение, будто сериал включили не на первой, а на пятой серии, когда события уже набрали обороты. Невозможно беспокоиться о судьбе членов экипажа и подключаться эмоционально к трагедии, не понимая толком, «кто эти люди, что здесь происходит». Загримированные бородатые мужики в шубах добывают для страны «бесценные научные данные», о значении которых зритель может только догадываться. Саунд-дизайн и CG-визуал, воссозданный в специально оборудованных павильонах, заслуживают внимания, но души у «Челюскина» пока не наблюдается, а следить за судьбой героев-функций желание не возникает.

Авторы: Никита Демченко, Тимур Алиев