Фестиваль стриминг-платформ «Новый сезон» открылся сериалом «Челюскин. Первые». Вот как все прошло

9 сентября прошел первый день «Нового сезона» — основанного в 2022 году фестиваля, на котором почти неделю российские стриминги показывают новые сериалы и фильмы. Как и ранее, редакция Кинопоиска, отправившаяся на смотр, планирует делиться впечатлениями в серии дайджестов (их можно будет найти на странице спецпроекта). В этом материале рассказываем, как прошла церемония открытия и какой получилась историческая драма «Челюскин. Первые», спродюсированная Фёдором Бондарчуком и Жорой Крыжовниковым.
Концепция фестиваля осталась неизменной. Платформы сами выбирают, какие проекты показать на «Розе Хутор», у фестиваля по-прежнему нет программного директора и отборочных комитетов. Зато есть продюсер и директор Полина Зуева, до этого работавшая над фестивалями «Кинотавр» и «Движение».
В 2024 году среди хайлайтов программы — сериал Kion «Первый номер» с Евгением Цыгановым в роли некогда успешного писателя, возрождающего угасающий глянцевый журнал, «Урок» с Юрой Борисовым от Okko, проект Premier «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым, «Красная Поляна» Кинопоиска и «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой (проект Start и Wink, который попытается повторить успех «Слова пацана. Кровь на асфальте»). Стриминги также показывают на фестивале фильмы. Кинопоиск, например, везет криминальную комедию «Где наши деньги?» Владимира Зинкевича, а Kion показывает «Море на двоих» Владимира Рудака.
Как и в прошлом году, церемонию открытия поставил Андрей Вальдберг. Правда, на этот раз он придумал целых три церемонии, взяв в напарники искусственный интеллект. Все музыкальные композиции, трейлеры и часть текста для мероприятия сгенерировала нейросеть, особым образом обрамляя представление конкурсной программы. Гостей попытались удивить оживленными с помощью ИИ постерами и кадрами из конкурсных сериалов, а также стендапом Михаила Кострецова (эксцентричный комик выступил ведущим вместе с актрисой Марией Тухарь). Закончилось все караоке-дуэлью между нейросетью и зрительным залом.
Открыли фестиваль члены его попечительского совета: директор по контентной политике Wink Александр Косарим, креативный директор Kion Илья Бурец, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер и сооснователь Start Эдуард Илоян, заместитель генерального директора по контенту «Иви» Иван Гринин, руководитель Плюс Студии Михаил Китаев и генеральный продюсер Premier Давид Кочаров.
К микрофону, впрочем, подошел только Александр Косарим, председатель совета в 2024 году. Он назвал программу потрясающей и заявил, что на этот раз платформы выжали максимум. Сразу после стартовал первый конкурсный показ: сериал «Челюскин. Первые» представили продюсер Фёдор Бондарчук, режиссер Степан Коршунов, актеры Стася Милославская и Александр Лойе.
«Челюскин. Первые»
В 1934 году пароход «Челюскин» начинает дрейфовать во льдах. Изначальная миссия — пройти Северный морской путь за одну навигацию — не увенчалась успехом. Экспедицией управляет исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро), судном — капитан Воронин (Дмитрий Куличков). Оба скрывают от команды реальное положение дел, никто не хочет поднимать панику. Только метеоролог Ольга (Стася Милославская), в которую влюблен механик Юрий (Глеб Калюжный), понимает, что судну угрожает опасность, но ее никто не слушает. В первом же эпизоде пароход будет раздавлен льдами и погрузится на дно. Экипаж экстренно эвакуируется, оставшись с запасом провизии вдали от большой земли.
За масштабный эпос-катастрофу о героизме челюскинцев, которые несколько месяцев выживали во льдах, отвечают шоураннер Фёдор Бондарчук и режиссер Степан Коршунов («За полчаса до весны»). Если судить по первой показанной серии (монтаж не финальный, как и графика), у нас есть «Общество снега» дома с легким вайбом «Перевала Дятлова». Пилот, правда, показывает лишь хаотичную экспозицию к будущим событиям. Катастрофа погружения «Челюскина» под лед эффектна, но своими художественными решениям мало чем отличается от «Титаника»: матросы хаотично мечутся под разрывающимися от пара трубами, герои Калюжного и Милославской спасаются из затопленной каюты с помощью топора, корма «Челюскина» трагически взмывает ввысь и затем стремительно идет ко дну. Не хватает разве что оркестра, печально аккомпанирующего последствиям некомпетентных решений Шмидта.
Но главная проблема в том, что, увлекшись мясорубкой, авторы забыли познакомить зрителей собственно с людьми. Ощущение, будто сериал включили не на первой, а на пятой серии, когда события уже набрали обороты. Невозможно беспокоиться о судьбе членов экипажа и подключаться эмоционально к трагедии, не понимая толком, «кто эти люди, что здесь происходит». Загримированные бородатые мужики в шубах добывают для страны «бесценные научные данные», о значении которых зритель может только догадываться. Саунд-дизайн и CG-визуал, воссозданный в специально оборудованных павильонах, заслуживают внимания, но души у «Челюскина» пока не наблюдается, а следить за судьбой героев-функций желание не возникает.
Авторы: Никита Демченко, Тимур Алиев