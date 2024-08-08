Программа фестиваля «Новый сезон»: «Дети перемен», «Красная Поляна» и «Фарма»

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который в этом году пройдет с 9 по 14 сентября на сочинском курорте «Роза Хутор», объявил программу. Как и в прошлые разы, в нее вошли полнометражные и сериальные проекты онлайн-кинотеатров Kion, Okko, Premier, «Иви», Wink, Start и Кинопоиска. Председатель попечительского совета третьего «Нового сезона» — Александр Косарим, директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink. Продюсер и директор фестиваля — Полина Зуева («Кинотавр», фестиваль «Движение», работала над фильмами «Хардкор» и «Лето»).

Программа полнометражного кино

«Иви»

Сергей и Аня переживают кризис отношений и решают разорвать семейные узы. Вот только у судьбы на эту пару совсем другие планы: каждый раз, когда муж и жена выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственно-временная ловушка вернуть Ане и Сергею былые отношения? Или, напротив, заставит еще больше возненавидеть друг друга?

В ролях: Аглая Тарасова, Артём Ткаченко, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий.

Кинопоиск

Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 млн рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит, либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона.

В ролях: Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычёв, Анна Слю, Сергей Беляев.

«Знакомство родителей»

Start

Бывший воспитанник интерната, а теперь успешный молодой бизнесмен Фёдор влюбляется в девушку, чьи родители не в восторге от избранника дочери из-за разного социального статуса и сомнительной родословной парня. Они ставят перед героем заранее невыполнимое условие: свадьба состоится только в том случае, если на ней будут присутствовать настоящие родители Феди, которых он ни разу в жизни не видел.

В ролях: Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин-мл., Анастасия Талызина, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Роман Васильев и другие.

Kion

Макс, добрый и легкомысленный парень, работает в социальном центре. Чтобы построить карьеру в Москве, Максу нужно проявить себя в качестве ответственного социального работника. Осталось немного потерпеть — и встречай, столица! В центре он знакомится с Анной, психологом и спортсменкой, передвигающейся на инвалидной коляске. Максу дают задание сопроводить ее на соревнования в Геленджик. Идея не впечатляет ни самодостаточную Анну, ни ленивого Макса. Но другого сопровождающего нет, и Макс нехотя соглашается. Совместное путешествие к морю, начавшееся с нелепых ссор и конфузов, обещает быть... романтичным!

В ролях: Алексей Лукин, Алина Дулова, Мария Порошина, Ян Цапник.

Программа сериалов

Okko

В середине 1990-х, когда смертная казнь еще разрешена, в тюрьме специального назначения появляется новый сотрудник. Как и его коллегам, Косте предстоит приводить в исполнение смертные приговоры, но у него особый взгляд на справедливость. Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что именно близкие погибших имеют право на исполнение наказания, а некоторые даже готовы за это заплатить. Нашим героям и не снились такие деньги, которые предложила мать за убийство насильника своей дочери. Заручившись поддержкой коллег-надзирателей, прокурора и тюремного врача, герой придумывает новый бизнес — отдавать убийства смертников на аутсорс, но скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.

В ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева и другие.

«Иви»

47-летняя москвичка Зоя сближается с 18-летней незнакомкой Мариной. Пожалев и впустив ее к себе, Зоя не подозревает, что их встреча не была случайной. В это время калужский следователь Андрей выясняет причины загадочной смерти астронома Никольского и пытается понять, почему тот скрывал от всех свою дочь.

В ролях: Ирина Пегова, Даша Верещагина, Денис Прытков, Сергей Марин, Алексей Агранович, Александра Ребенок, Алексей Розин, Сергей Гилёв, Сергей Новосад, Владимир Стеклов.

Start, Wink

Юра, Руслан и Пётр — сводные братья. Их мать, водительница троллейбуса Флора, объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

В ролях: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелёв, Сергей Гилёв, Андрей Максимов, Артём Кошман, Софья Лебедева, Анна Снаткина, Артём Быстров, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко.

Premier

Случайно увиденный стрим сводит Галю и Рому. Она из детдома, он — из благополучной московской семьи. Ей кажется, что это любовь жизни, а для него это очередная легкая победа. Она готова на все, чтобы быть с ним, он — на любую ложь, чтобы от нее избавиться. Но никто не ожидает, на что способна пойти Галя ради своей любви.

В ролях: Дарья Балабанова, Антон Рогачёв, Антон Артемьев, Павел Маслаков, Лев Зулькарнаев, Юлия Волкова и другие.

Кинопоиск

Обаятельная светская авантюристка Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, куда ее манит соседство моря и гор, пальм и снегов, амбициозных мажоров и отчаянных экстремалов. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта — Михалыча. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку. Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на еще большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у нее никогда не было.

В ролях: Рината Тимербаева, Владислав Ценёв, Николай Фоменко, Максим Лагашкин, Снежана Самохина, Риналь Мухаметов, Екатерина Стулова, Павел Чинарёв, Матвей Лыков, Николай Шрайбер, Виктория Богатырёва.

Wink

Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и срочно выйти за него замуж. Единственный человек, кому Таня доверяет свой отчаянный план, — ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов на роль мужа и отца становится даже слишком много.

В ролях: Александра Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелёв, Мария Карпова, Илья Лыков и другие.

Okko

Мистический триллер о подростке, который чудом выжил после страшного пожара и теперь вынужден вступить в схватку с потусторонними силами. 12-летнему Жене Кирсанову помогают двое охотников за призраками — бывший следователь Максим и его странный немой напарник, который сам напоминает маньяка. Втроем им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла мать Жени, и найти беспощадного призрака-убийцу, способного вселяться в тела своих жертв.

В ролях: Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Денис Прытков, Александр Робак, Эльдар Калимулин и другие.

Kion

Ловелас и популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев продолжает жить на широкую ногу, все больше влезая в долги. Судьба преподносит ему шанс перезапустить карьеру, возглавив глянцевый журнал, находящийся на грани закрытия. У Кости есть ровно месяц, чтобы выпустить свой первый номер, вернуть возлюбленную всей жизни и доказать всем, что он еще чего-то стоит.

В ролях: Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Ребенок, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Лукерья Ильяшенко, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Сергей Минаев, Александр Цыпкин, Петар Зекавица, Александр Устюгов, Ольга Сутулова, Егор Корешков.

Wink

2054 год. Земля буквально задыхается. Из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, каждый из которых имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района; если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

В ролях: Денис Косиков, Софья Аржаных, Давид Сократян, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян и другие.

Premier

Журналист провинциальной газеты Юра всю жизнь описывает непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, перевернувшее всю его жизнь: к нему приходят видения, которые предсказывают происходящие в Рыбинске убийства. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел герой становится главным подозреваемым.

В ролях: Тимофей Трибунцев, Рузиль Минекаев, Юлия Хлынина, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Григорий Калинин.

Start

У Ивана, которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая — богатырка Марья, младшая — начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется вернуться в прошлое и отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

В ролях: Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Елена Яковлева, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Никита Кологривый, Виктор Сухоруков, Александр Лыков, Гарик Харламов, Сергей Бурунов.

Kion

Холодная и строгая Нора внезапно находит связь с недавно умершим мужем там, где ожидала меньше всего, — в танго. Среди его личных вещей она обнаруживает не только свидетельства измены, но и танцевальные костюмы. Погружаясь в мир танго в поисках правды, Нора еще не знает, что найдет в танце не только ответ на мучающий вопрос (почему муж ей изменял?), но и новую себя.

В ролях: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Максим Карушев и другие.

Okko

Антон был успешным музыкантом, но после аварии, где погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике он все потерял. Теперь он возвращается в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин, который всегда был его полной противоположностью. Константин предлагает помощь, но с одним условием. Так Антон становится учителем в школе и вынужден вникать в проблемы подростков. Какой урок можно вынести из общения с бунтующим, свободолюбивым учителем, у которого в жизни все идет не так? Сможет ли такой учитель повлиять на подростков и изменить их жизни, пока его собственная жизнь еще не разрушена окончательно?

В ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьёв, Ольга Лерман, Иван Петросян, Алёна Долголенко, Олег Савостюк и другие.

Premier

18-летнему Антону жизненно необходимо дорогое и редкое лекарство, но из-за бюрократии он потерял к нему доступ. Старший брат Антона, хулиган Миха, находит неожиданный выход — с помощью друзей он создает подпольную лабораторию, чтобы самостоятельно изготовить препарат.

В ролях: Никита Павленко, Марк Эйдельштейн, Арам Вардеванян, Валентин Анциферов, София Самсонова, Станислав Демин, Сергей Гилёв и другие.

Wink

1934 год. Ледокол «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт. Судном управляет опытный капитан Воронин. Среди полных энтузиазма и упорства ученых, полярников и моряков — молодой механик Юрий Набатов и метеоролог Оля Сомова. Но великие идеи обернулись великой трагедией, судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях челюскинцам приходится каждую минуту бороться за жизнь.

В ролях: Кирилл Кяро, Глеб Калюжный, Стася Милославская, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарёв, Алексей Розин и другие.

«Иви»

Гений обнала Алексей Воронов, кинув опасных людей, решает прикрыться двойником. Через систему распознавания лиц он находит вылитого себя — провинциала Юру Афанасьева. Но идеальный план выходит из-под контроля: во время подмены в Воронова стреляют, а охрана спасает двойника, приняв за своего босса.

В ролях: Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Александр Мизёв, Илья Любимов, Денис Прытков, Алексей Розин, Алла Сигалова.