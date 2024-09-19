Новая «Москва слезам не верит» и Константин Плотников в роли Петра I. Что рассказали на презентации ИРИ

26 сентября прошла презентация нового сезона Института развития интернета (ИРИ). В прошлом году с его поддержкой вышел хит «Слово пацана. Кровь на асфальте». На презентации рассказали о новом проекте его команды — адаптации советской классики «Москва слезам не верит». О каких-то проектах ИРИ мы уже писали с фестивалей (например, о «Подростках в космосе»), часть была анонсирована ранее. Мы собрали в коротком формате главное с презентации ИРИ.

Иван Янковский в сериале «Москва слезам не верит»

Тот самый сериал-мюзикл Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской, съемки которого недавно стартовали. Это адаптация советского хита, где действие происходит в начале нулевых.

Главная героиня Ксюша (Тина Стойилкович) приезжает покорять Москву с пятилетним сыном на руках. Напевая песню «Лучший город Земли», она пытается освоиться в столице. Назад она вернуться не сможет, потому что скрывается от агрессивного мужа. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) и взбалмошная Маша (Мария Камова, блогер Маш Милаш), мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. В Москве Ксюша знакомится с продюсером Владом (Иван Янковский). Затем действие перенесется на 20 лет вперед, когда подругам дадут еще один шанс на счастье.

В «Москва слезам не верит» также играют Андрей Максимов, Андрей Бурковский и другие. Восьмисерийная мелодорама выйдет на Wink, а позже — в эфире СТС.

Иван Янковский актер Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый герой. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская, «принц». Так что мы стараемся пойти в сторону принца на белом коне, человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня. Мне после достаточно темных, тяжелых и драматических работ («Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Преступление и наказание»), которые шли одна за другой, нужен был момент некоей разрядки. Мне нужен был выход моего актерского организма в другой жанр, в более семейный, романтический, светлый. Я, конечно, по такому соскучился.

Документальное кино от номинанта на «Оскар»

Мини-сериал «Северный морской путь», о котором мы писали после фестиваля «Пилот». Продюсер и оператор «Пути» — Максим Арбугаев, которого в 2023 году номинировали на «Оскар» за короткометражный док «Выход».

«Северный морской путь» — многогранная история про навигацию в экстремальных условиях. Рассказывают о ней разные герои: экипаж «Росатомфлота», сотрудники завода, производящего суда, и энтузиасты, вручную создающие деревянные корабли, на которых в Древней Руси северные народы отправлялись в море.

Исторические проекты ИРИ

Презентация ИРИ

«Павел. Первый и последний». Игровой сериал, где императора играет Денис Власенко. Павел правил всего 5 лет и постоянно находился в тени своей матери — Екатерины Великой (Наталья Суркова). Выйдет на Кинопоиске и в эфире Первого канала.

«Пётр I». Тоже художественный сериал, в нем царя играет Константин Плотников, звезда «Короля и Шута». В роли сподвижника реформатора, Александра Меншикова — Евгений Ткачук. Сериал «Пётр I» выйдет в Okko и в эфире Первого канала.

«Князь Андрей». XII век, между князьями из рода Рюриковичей продолжается междоусобная война. Княжич Андрей (Александр Голубев), сын Юрия Долгорукого, возвращается из Византии. В будущем он станет Андреем Боголюбским, а пока ему предстоит восстановить мир между князьями. Съемки прошли в Суздале, Владимире и окрестностях, в том числе белокаменных храмах XII века. В касте — Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков. Сериал выйдет на Кинопоиске, платформе «Смотрим» и в эфире «России 1».

«Царь ночи». 1905 год, Санкт-Петербург, тревожные времена. Жандармский офицер Алексей находит юношу с особым целительным даром. Благодаря ему Алексей хочет воплотить план переустройства российского общества. В ролях — Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Александр Галибин и другие. Выйдет на Premier в 2025-м.

Про что еще рассказали на презентации ИРИ

«Приключения Пети и Волка»

ИРИ продолжает участвовать в разработке видеоигр. По анимации «Приключения Пети и Волка» сделают компьютерную игру-квест «Петя и Волк. Дело об артефакте приключений». Еще в разработке «Северный путь» — симулятор северной экспедиции XIX века, а также проект «Сатурн» — ролевая игра, чье действие происходит в 2062 году, где герои сражаются с инопланетным искусственным интеллектом.

Антон Богданов (режиссер «Елок 8», известный также как актер из «Реальных пацанов») снял комедийный детектив «Чудо». Полицейский Дэн Орлов вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо», чтобы найти пропавший в 1990-х кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского. Сериал выйдет на Premier.

Детский детектив в эстетике Уэса Андерсона «Любопытная Варвара» (Wink) продлили на второй сезон, он уже в производстве.

На презентации показали первый трейлер сериала «Многогранники» (Start), основанного на подростковом романе Натальи Способиной. Это история о простой девушке, которая попадает в круги золотой молодежи. В ролях — Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Данила Краснов, Алексей Агранович и другие.

В этом сезоне выйдет два международных проекта, снятых при поддержке ИРИ. Это «Эль Русо» (Premier) и «Амура» (Kion), первый снимали в Аргентине, второй — в Азии, в обоих сериалах привлекали местных актеров.

Второй сезон «Крутой перемены» (Start) снимут в Узбекистане. По сюжету герой Никиты Ефремова уедет туда преподавать (в первом он вел уроки для тюремных заключенных).

Фото: Пресс-служба ИРИ, онлайн-кинотеатр Wink