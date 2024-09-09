«Подслушано в Рыбинске», «Гостья» и «Аутсорс»: первые премьеры «Нового сезона»

На курорте «Роза Хутор» завершился второй день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит здесь третий год подряд. Корреспонденты Кинопоиска делятся впечатлениями о проектах в формате дайджеста.

Где смотреть: Premier — скоро

Юрий Мальцев (Тимофей Трибунцев) живет унылую провинциальную жизнь — работает в газете «Волжский вестник», не глядя пишет рецензии на спектакли местного драмтеатра, по квартире заначивает шкалики с водкой. У Юры есть дочь-подросток (Варвара Володина) и жена (Светлана Колпакова), которая явно завела кого-то на стороне. Отношения в семье так себе: за завтраком все уткнулись в телефоны, и, чтобы привлечь внимание жены, сидящей рядом, Юра вынужден звонить ей на мобильный. Рыбинский день сурка у журналиста так бы и продолжался, если бы у него не обнаружился странный дар. В припадках он видит глазами преступника будущие злодеяния: кто-то сбивает одну девушку, кто-то душит другую. И, к удивлению героя, его видения начинают сбываться.

Одной из жертв становится актриса Рыбинского драмтеатра Маша (Ирина Крючкова), на спектакль к которой все-таки доходит герой Трибунцева. Там же он сталкивается с ее горе-ухажером — гоповатым парнем по прозвищу Ширмик (Рузиль Минекаев), который требует похвалить Машу в рецензии, а когда Юра отказывается, заливает кофе его ноутбук и поджигает машину. Позже, когда Машу все-таки убьют, Ширмик заявится к Юре с пистолетом, уверенный: убийца — журналист. Так же подумают и следователи, и Юре придется выкручиваться. Тем более что в одном из своих видений жертвой он видит собственную дочь.

«Подслушано в Рыбинске» — очаровательное соединение мистического детектива и комедии. За последнюю отвечает Тимофей Трибунцев, чей побитый жизнью герой трогательно разговаривает с памятником Остапу Бендеру («Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!») и от самоубийства отвлекается на «Место встречи изменить нельзя», идущий по телеку. С Минекаевым у него получается уморительный дуэт «стар и млад» — конечно же, из непримиримых врагов, пытающихся прикончить друг друга, эти двое превратятся в потешных союзников. Второй план тоже не подводит. Антон Васильев («Слово пацана») — в который раз убедительная мразь; его герой — беспринципная телезвезда местных новостей Костя, который шаг за шагом превращается в отъявленного преступника. И хороша Юлия Хлынина в роли влюбленной в Костю следовательницы Зои, женщины мягкой, но жесткой, готовой на все ради личного счастья и вынужденной терпеть своих туповатых коллег.

Именно на химии актерского ансамбля, остроумных диалогах и главном дуэте держится этот проект. Как долго ТВ-звезда сможет увиливать от следствия, откуда у Трибунцева эти видения и сможет ли он спасти следующую жертву и собственную дочь — вопросы, на которые хочется узнать ответы в следующих сериях.

Где смотреть: «Иви» — скоро

Наши дни. В загородном доме в Калуге находят тело астронома Никольского (Алексей Агранович). Полицейские жмут плечами — обычное самоубийство. Однако следователю Андрею (Денис Прытков) ситуация покоя не дает. Почему погибший жил затворником? Мог ли наложить на себя руки? Почему скрывал ото всех свою дочь? И куда она пропала? Вопросы без ответов, и в это же время в Москве происходят не менее странные дела. Зоя (крайне душевная Ирина Пегова) — женщина средних лет, живет одна, работает няней, пьет дешевое красное — обнаруживает на лестничной площадке девушку (вновь слегка инопланетная Даша Верещагина) без крова, денег, телефона и, кажется, родственников. Загадочная гостья представляется Мариной и объясняет, что приехала в Москву, чтобы «жить жизнь». Сердобольная и добродушная Зоя впускает бездомную к себе и всячески помогает освоиться в столице. Чем дальше развивается сюжет, тем очевиднее становится, что встреча героинь не случайна.

Режиссером «Гостьи» выступил Иван Петухов, автор любопытного мистического постхоррора «Сестры» с Ириной Старшенбаум. В новом проекте паранормальщина тоже присутствует, но пока строго дозированная. Основной движок пилотных серий — человеческие отношения и забавные бытовые зарисовки. Два одиночества, Зоя и Марина, поддерживают друг друга. Первая находит наконец человека, о котором можно позаботиться. А вторая познает ранее недоступные ей прелести жизни: впервые пробует мороженое, смотрит сериалы, учится правильно резать колбасу, краситься и клеить парней. В этом отношении персонаж Даши Верещагиной напоминает и Алису Селезнёву из «Ста лет тому вперед», и Барби, и даже Бэллу Бакстер из «Бедных-несчастных» (особое место в сериале занимает сексуальное пробуждение Марины, имеется даже аналог Дункана Веддерберна, которого играет Сергей Гилёв).

Правда, с визуальной точки зрения похождения главной героини оформлены куда менее изобретательно. Снята «Гостья» предельно нейтрально, в усредненном телевизионном стиле: общие планы, комфортный монтаж, теплый цветокор — словом, со вкусом, но без изысков. Остается цепляться за интересных персонажей и главную интригу сериала: кто же такая Марина и что стряслось с ученым Никольским? Вопросов первые эпизоды оставляют больше, чем ответов.

Где смотреть: Okko — 2025 год

1996 год, зима. Смертная казнь в России еще не отменена. В дальневосточную тюрьму особого назначения переводят нового сотрудника Костю (Иван Янковский). Он сильно отличается от коллег — хотя бы тем, что ему не все равно. Остальные служащие, среди которых рядовой надзиратель Саша (Эльдар Калимулин), принципиальный прокурор Андрей (Дмитрий Сумин) и тюремный врач в глубоком кризисе Пётр (Леонид Тележинский), относятся к своей работе без всякого энтузиазма. Оно и понятно: их подопечные — маньяки-насильники, приговоренные к высшей мере наказания. А приводить приговор в исполнение предстоит именно им — уставшим, бедным и поголовно несчастным. Но с появлением Кости положение вещей меняется: помимо обостренного (и весьма своеобразного) чувства справедливости, у него рождается еще и бизнес-план — отдавать убийства заключенных на аутсорс родным и близким их жертв. Людям, в его понимании имеющим на это полное моральное право. И готовым хорошо за такой шанс заплатить.

Над проектом работал сложившийся творческий тандем из режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачёва, чья недавняя «Трасса» еще не успела отгреметь. Впечатление «Аутсорс» производит тяжелое: за первые две серии на долю тюремщиков и их близких выпадает столько испытаний, что в какой-то момент испытанием может стать и сам просмотр. Этот город уже давно прогнил, и страдают в нем абсолютно все, каждый в своей персональной тюрьме; визуально это решено суженными рамками кадра и многочисленными решетками внутри него. Именно замысловатым визуалом, в который Моргачёв, не скатившись при этом в пижонство, упаковал сложную тему, «Аутсорс» радует глаз в свободное от экранного насилия время.

Своей амбициозностью впечатляет и набор тем: здесь и нравственные ориентиры, и государственная монополия на насилие, и развращающая сила власти. Жаль только, что все это подается прямо в лоб, в бесконечных разговорах о важном — Кости с Сашей, Андрея с женой, Петра с любовницей. Герой Янковского чем-то напоминает Данилу Багрова в сеттинге финчеровского «Охотника за разумом» — с его собственным моральным кодексом, готовностью на насилие и полным ощущением собственного превосходства. Наблюдая за переломанными человеческими судьбами, невольно хочешь, чтобы вск у них наконец было хорошо. Но, кажется, это невозможно, ведь не может же сила быть в деньгах?

Где смотреть: Kion — скоро

Добродушный Макс (Алексей Лукин) работает в социальном центре для людей с особенностями в развитии. Туда его пристроил отец (Алексей Морозов), состоятельный бизнесмен из Москвы, куда Максим согласно родительскому плану впоследствии переедет, чтобы строить настоящую карьеру. В центре Макс знакомится с психологом и спортсменкой Анной (Алина Дулова), которая передвигается в инвалидном кресле после травмы позвоночника. Вместе они отправляются на соревнования в Геленджик, где Аню ожидает столкновение с бывшей подругой (Анастасия Резник), а Максима — первая настоящая любовь.

«Море на двоих» — первый полнометражный фильм, который выпускает режиссер Владимир Рудак из «Киношколы без границ». Это уникальная культурная институция в Москве, где уже 8 лет бесплатно учат людей с особенностями в развитии, которые хотят снимать и сниматься в кино. С точки зрения развития учреждения премьера на фестивале «Новый сезон» — большое событие. С точки зрения художественной ценности «Море на двоих» звезд с неба не хватает и делает именно то, что и предполагает жанр ромкома — раскрывает мир героев, влюбляет зрителя в них, проходит с ними огонь и воду и, наконец, сближает.

Обаятельный контраст легкомысленного героя, который не знает, чего хочет по жизни, и амбициозной героини, которая идет вперед, чтобы побеждать, имеется. Харизматичный второй план в лице работника центра (Ян Цапник) и его директрисы (Мария Порошина), между которыми обязательно пробегут искры, — в наличии. Есть и классический любовный треугольник, третьим звеном которого будет перекачанный мужчина-тренер (Игорь Чехов), универсальный идеал женщин 2000-х. Это теплая, лирическая, духоподъемная комедия (тот самый social impact entertainment, о котором любит говорить генпродюсер Kion Игорь Мишин), чьи события разворачиваются в Геленджике и заранее предопределены. Догадаться, какой путь пройдут герои и каким будет хеппи-энд, нетрудно. Вероятно, таким и должно быть максимально ясное и обращенное к широкой аудитории полнометражное кино.

Авторы: Никита Демченко, Оля Краснова, Елизавета Кузнецова, Тимур Алиев