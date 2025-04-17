Сокровища Кинопоиска: дьявольский Шварценеггер, вампиры Карпентера и упыри Тайки Вайтити

Недолюбленные работы от создателей «Белого лотоса» и «Minecraft в кино», вампирские фильмы Тайки Вайтити и Джона Карпентера, триллеры про спасение девушек с Вэлом Килмером и Арнольдом Шварценеггером, авторские мелодрамы с Сетом Рогеном и Руни Марой, любимая классика Мадса Миккельсена и Конана О’Брайана и малоизвестный плод сотрудничества Вернера Херцога и Дэвида Линча. Редакция продолжает рубрику «Сокровища Кинопоиска», где мы рассказываем о скрытых богатствах и проверенных временем хитах в нашей библиотеке, которые стоит посмотреть в связи с важными новостями, большими релизами и круглыми датами из мира кино.
Режиссеры месяца
«Зачинщики»
Бесшабашная комедия от автора «Minecraft в кино» с Заком Галифианакисом и звездами Saturday Night Live
Кто бы мог подумать, что один из самых кассовых фильмов 2025 года — экранизацию видеоигры Minecraft — снимет певец нердов Джаред Хесс. Он дебютировал с культовым хитом «Наполеон Динамит», но его последующие абсурдистские комедии про чудаков проваливались в прокате с треском. «Зачинщики» — как раз одна из них. Основанная на реальных событиях история ограбления банковского хранилища в Северной Каролине рассказывает о Дэвиде, туповатом инкассаторе в шортах (Зак Галифианакис), который выносит с работы 17 млн долларов, чтобы впечатлить подружку и ее подельников. Кроме звезды «Мальчишника в Вегасе», пожирающей живого тарантула и проходящей таможню в змеиных линзах, здесь от души дурачатся лица Saturday Night Live: Кристен Уиг (в образе роковой женщины), Джейсон Судейкис (усатый киллер), Кейт МакКиннон (религиозная жена Дэвида) и Лесли Джонс (агент ФБР). А Оуэн Уилсон играет главного злодея по прозвищу Джузеппе. По сути, Хесс превращает типичный коэновский сюжет про куш и остолопов в «Тупой и еще тупее», но еще тупее. Впрочем, кинокритик The New Yorker Ричард Броуди нашел у Хесса трансцендентальный стиль Брессона и Дрейера.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«Хорошая девочка»
Создатель «Белого лотоса» и Дженнифер Энистон препарируют провинциальную жизнь
Майк Уайт стал известен широкой публике благодаря «Белому лотосу», однако трудится в Голливуде уже четверть века. Среди его ранних работ — «Школа рока», «Страна чудаков» и два фильма с вышеупомянутым Джаредом Хессом («Суперначо» и «Господа Бронко»). В 2003-м Уайт получил премию «Независимый дух» за сценарий ироничной мелодрамы «Хорошая девочка», которую поставил его постоянный соратник Мигель Артета. Заскучав на работе и утомившись от безамбициозного мужа-маляра (Джон Си Райли), 30-летняя продавщица косметического отдела в захолустном супермаркете (Дженнифер Энистон) заводит роман с молодым кассиром (Джейк Джилленхол еще в теле Донни Дарко) с писательскими амбициями, алкогольной зависимостью и суицидальными наклонностями. Вскоре девушку начинает шантажировать лучший друг ее мужа, Бубба (Тим Блейк Нельсон), застукавший парочку в мотеле и требующий секса за молчание. «Хорошая девочка» дает неплохое понимание, каким было американское инди в нулевых (местами кринжовым). Энистон, пытаясь избавиться от образа Рейчел Грин, очень старается, но будем честны: тут нужна была как минимум Яна Троянова. Сам Уайт играет набожного охранника, пытающегося затащить Жюстин (так зовут героиню) в библейский кружок.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Звезды месяца
«Завучи»
Уолтон Гоггинс и Дэнни Макбрайд борются за кресло директора школы
После третьего сезона «Белого лотоса» характерного актера Уолтона Гоггинса наконец-то запомнит по имени широкая аудитория. Несмотря на одну из главных ролей в кровожадном вестерне Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», лучше всего его знают поклонники сериалов (см. «Правосудие», Fallout, «Щит»). Комедийный талант Гоггинса можно оценить в шоу Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны» и «Завучи». В последнем он играет неприятного завуча-подхалима, который объединяется с еще одним социопатом-коллегой (сам Макбрайд), чтобы свергнуть новую директрису и получить ее должность. Первый сезон преимущественно поставил Джоди Хилл («Миротворец»), а более смешной и непристойный второй — Дэвид Гордон Грин, автор ребута «Хеллоуина» и «Ананасового экспресса».
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.
«Любит / Не любит»
Мишель Уильямс, Сет Роген и Сара Полли рассказывают историю о супружестве
Во второй серии производственной комедии «Киностудия» главный герой, несуразный руководитель киностудии Мэтт Ремик (Сет Роген), срывает съемки сложной сцены, которую одним кадром ставит режиссер Сара Полли. Как и большинство других звездных гостей «Киностудии», Полли уже работала с Рогеном: в 2011 году комедийный актер играл в ее втором фильме, реалистичной мелодраме Take This Waltz. По сюжету 28-летняя писательница-фрилансер Марго (Мишель Уильямс), вроде бы счастливо живущая с мужем-поваром (Роген) в Торонто, неожиданно для себя влюбляется в художника-рикшу (Люк Кирби). У Рогена здесь едва ли не самая тонкая роль в карьере, но все внимание достается многогранной игре Уильямс.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о «Киностудии»:
«Спартанец»
Вэл Килмер вытаскивает дочку президента из сексуального рабства
1 апреля ушел из жизни Вэл Килмер, вошедший в историю кино как Бэтмен, Джим Моррисон и Док Холлидей. Однако в его фильмографии много малозамеченных жанровых жемчужин. Одной из них, безусловно, является политический триллер Дэвида Мэмета «Спартанец», где Килмер буквально дает Лиама Нисона. Отборщик в войска специального назначения «Дельта» Роберт Скотт помогает агентам Секретной службы США найти похищенную дочь президента (совсем юная Кристен Белл). В деле оказываются замешаны ФБР, ЦРУ, Белый дом и торговцы людьми с Ближнего Востока. Впрочем, это не какая-нибудь «Заложница», а жестокий детектив с хлесткими диалогами и реалистичными деталями работы спецслужб. Особо не церемонясь, Скотт ломает руки, допрашивает с пристрастием и лишь изредка рассуждает о Древней Греции. Бюджета у Мэмета явно не было (Дубай снимали прямо в Лос-Анджелесе), но лента поставлена с рациональной экономией Стивена Содерберга.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.
Подробнее о Вэле Килмере:
Классики месяца
«Вампиры»
Джон Карпентер снимает вампиров Дикого Запада
3 апреля 2025 года 77-летний классик Джон Карпентер получил собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. У культового режиссер не так много наград, хотя в Каннах ему вручили почетную премию «Золотой наставник». Мастер ужасов снимал хорроры про самых жутких чудовищ: маньяков («Хеллоуин»), призраков («Туман»), инопланетян («Нечто») и — а-а-а-а! — консьюмеризм («Чужие среди нас»). Однако пока в мировом прокате гремят «Грешники», предлагаем вам вспомнить карпентеровский вестерн про вампиров, вдохновленный «Дикой бандой» и «Красной рекой». По сюжету финансируемая Ватиканом группа охотников за кровососами во главе с крутым наемником Джеком Кроу (Джеймс Вудс) сражается с прародителем всех вампиров по имени Валек. Увы, в 1998-м главным вампирским хитом стал «Блэйд», однако «Вампиры» со временем стали считаться последней режиссерской удачей Карпентера. В 2002-м он спродюсировал сиквел, где вурдалаков резал уже Джон Бон Джови.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.
Подробнее о Джоне Карпентере:
«Миссия»
Миссия невыполнима: племя изгоев гуарани
На 78-м Каннском кинофестивале 81-летнему Роберту Де Ниро вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие кинематографа. Артист не раз приезжал на набережную Круазет, а «Таксиста» и «Миссию» награждали на смотре «Золотой пальмовой ветвью». Если триллер Мартина Скорсезе все знают хорошо, то религиозный эпик Роланда Жоффе несколько подзабыли. Историческая драма рассказывает об испанских иезуитах, пытавшихся в XVIII веке защитить индейцев-гуарани от порабощения португальцами. Де Ниро играет жестокого наемника и работорговца Родриго Мендосу, который раскаивается в своих грехах, принимает обеты, становится иезуитом и защищает миссию от колонизаторов. Партнером Де Ниро стал Джереми Айронс. Одобренная Ватиканом лента была номинирована на семь «Оскаров», но статуэтку получил лишь оператор Крис Менгис.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке.
Подробнее о Роберте де Ниро:
«Мой сын, мой сын, что ты наделал»
Дэвид Линч и Вернер Херцог представляют
Тем временем 82-летний Вернер Херцог получит почетного «Золотого льва» за совокупность кинематографических достижений на 82-м Венецианском кинофестивале. В 2009-м баварский режиссер стал первым кинематографистом, у которого сразу два фильма — «Плохой лейтенант» и «Мой сын, мой сын, что ты наделал» — попали в венецианский конкурс. Отбитый ремейк драмы Абеля Феррары про наркозависимого полицейского стал едва ли не известнее оригинала благодаря безумствам Николаса Кейджа, танцующего перед игуанами. А маргинальный «Мой сын», снятый на цифровую камеру, тихо исчез с радаров. Между тем его продюсером выступил сам Дэвид Линч, так как Херцог много лет не мог найти финансирование. Сюжет и правда отчасти линчевский: сумасшедший актер-студент убивает мечом собственную мать, вдохновившись эсхиловской «Орестеей», а затем берет заложников. В основу легла реальная история Марка Яровски, который оказался слишком неуравновешенным даже для Херцога: немец прекратил с убийцей всякие контакты, обнаружив у него дома алтарь своему фильму «Агирре, гнев божий». В главных ролях — звезды инди, Marvel и DC: Майкл Шеннон, Уиллем Дефо, Майкл Пенья, Хлоя Севиньи, Грейс Забриски и Удо Кир.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о Вернере Херцоге:
- Гид по фильмам Вернера Херцога, «безумнейшего» мастера кино
- Вернер Херцог: режиссер, актер и конкистадор — теперь еще и писатель-романист. Рассказываем про его новую книгу!
- «Снится ли интернет самому себе?» Фрагмент из книги Вернера Херцога «Будущее правды»
- Вернер Херцог о Фассбиндере, «Джеке Ричере» и своем голосе
«Конец света»
Арнольд Шварценеггер против самого Сатаны
77-летний Арнольд Шварценеггер не получил почетных наград на фестивалях, а именную звезду на «Аллее славы» ему заложили еще в 1987-м. Зато актер и бывший политик впервые появился в ежегодном рейтинге миллиардеров, создаваемом Forbes. Он заработал на съемках в кино, недвижимости и инвестициях. Чем не повод вспомнить последний оригинальный хит Шварца — мрачный мистический экшен-хоррор, где его герой — алкозависимый, (!) суицидальный (!!) и небритый детектив по имени Иерихон (!!!) Кейн — накануне миллениума сражается с самим дьяволом. Мало где Арнольд был настолько драматичен и крут. А еще по меркам конца 1990-х современен: за кадром играют КоЯn, Limp Bizkit, The Prodigy, Eminem и Sonic Youth, а в кадре режиссер и оператор Питер Хайамс имитирует художественные решения из «Семи» и «Подозрительных лиц». Лучшая короткая острота, так называемый ванлайнер — «Иди к черту!». Ее Кейн говорит, понятное дело, дьяволу.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.
Подробнее об Арнольде Шварценеггере:
Юбилеи месяца
«В бегах»
Руни Мара и Кейси Аффлек — криминальные любовники
17 апреля Руни Маре исполнилось 40 лет. В этом году актрису можно будет увидеть в драме упомянутого выше Вернера Херцога Bucking Fastard, где она играет вместе с сестрой Кейт. В честь юбилея актрисы предлагаем пересмотреть ее первую работу после успеха «Девушки с татуировкой дракона». «В бегах» — криминальная мелодрама Дэвида Лоури, будущего любимца А24 («Легенда о Зеленом Рыцаре», «История призрака») и Disney («Пит и его дракон», «Питер Пэн и Венди»). Вдохновившись историей Бонни и Клайда, фильмами Терренса Малика и операторским стилем Вилмоша Жигмонда («МакКейб и миссис Миллер», «Врата рая»), Лоури рассказывает историю о молодом преступнике (Кейси Аффлек), который сбегает из тюрьмы к возлюбленной-сообщнице и маленькой дочери.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.
«Реальные упыри»
Культовой вампирской комедии стукнуло 10 лет, но она не стареет, как и Эдвард Каллен
10 лет назад в российский прокат вышел комедийный хоррор Джемейна Клемента и Тайки Вайтити про четырех древних кровососов из Веллингтона. Старшему Петиру — 8000 лет, младшему Дикону — 183 года. На образ Виаго Вайтити вдохновила собственная мать, а Клемент играл Владислава с оглядкой на олдмановского Дракулу. За эти 10 лет Вайтити успел заработать и потерять статус режиссера-суперзвезды, а также спродюсировать с Клементом два телевизионных спин-оффа «Упырей» — «Чем мы заняты в тени» (шесть сезонов) и «Паранормальный Веллингтон» (четыре сезона). Рейтинг всех трех мокьюментарных проектов на Rotten Tomatoes держится в районе 96–98%. Фильм показывали на Берлинале, а на кинофестивале в Торонто он даже выиграл в секции «Полуночное безумие».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.
Подробнее о франшизе:
Что кинематографисты советуют в опросах Letterboxd
«Поющие под дождем»
What a glorious feeling, I’m happy again
Главный голливудский датчанин Мадс Миккельсен в разговоре с Letterboxd признался, что любит не только «Декалог» Кёсьлевского и «Таксиста» Скорсезе, но и диснеевскую «Книгу джунглей» с классическим мюзиклом «Поющие под дождем». Музыкальный фильм рассказывает о переходе Голливуда от немого к звуковому кино. Иными словами, это как «Вавилон» или «Артист», только не с оргиями в ч/б, а с ливнями и танцами Джина Келли, режиссера, звезды и хореографа. Ромком до сих пор попадает во всевозможные великие списки и вдохновляет кинематографистов. Фильм или песни из него вспоминают везде — от «Заводного апельсина» и «Чужого» до «Мой парень — псих» и «Ла-Ла Ленда». Кстати, «Поющие под дождем» были придуманы как сборник всех величайших хитов студии MGM из 1930-х.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке.
Подробнее о фильме:
«Гражданин Кейн»
Все, что вы хотели знать о «Бутоне розы», но боялись спросить
Телеведущий, комик и подкастер Конан О’Брайен, сыгравший в этом году психотерапевта главной героини в хоррор-драме А24 «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула» (мы писали о нем тут и тут), признался в любви к «Утиному супу», «Розовой пантере», «Непрощенному» и «Гражданину Кейну». В своем шедевре о разрушительной жажде власти выдуманного медиамагната Чарльза Фостера Кейна дебютант Орсон Уэллс сделал находки, которые прочно вошли в обиход кино. Режиссер показывал одни и те же события с разной точки зрения, снимал при помощи объективов с большой глубиной резкости, превращавших картинку в оживший газетный снимок, одновременно задействовал передний и задний планы, находил странные ракурсы и неожиданные монтажные переходы. «Я был поражен. Я не осознавал всей виртуозности фильма, но понимал, что у него был свой уникальный фундамент, непохожий на то, что я видел в „Фольксвагене-жуке“ и „Этой дикой кошке“. Мне казалось, что фильм примечателен теми деталями, в которых я еще не разбирался», — вспоминает первый просмотр «Гражданина Кейна» Дэвид Финчер, снявший о создании сценария классики биографический фильм «Манк».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке.
Подробнее о фильме:
- Краткая история кино: 1940-е. Смотрим ужасы категории Б, вестерн с гей-мотивами и сталинскую агиографию
- «Бутон розы»: что означает один из самых известных символов в истории кино
- Какие фильмы смотрит Дэвид Финчер? 10 любимых картин режиссера
- «Манк»: как понимать фильм Дэвида Финчера о забытом соавторе «Гражданина Кейна»
Автор: Михаил Моркин