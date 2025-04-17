Сокровища Кинопоиска: дьявольский Шварценеггер, вампиры Карпентера и упыри Тайки Вайтити

Кто бы мог подумать, что один из самых кассовых фильмов 2025 года — экранизацию видеоигры Minecraft — снимет певец нердов Джаред Хесс. Он дебютировал с культовым хитом «Наполеон Динамит», но его последующие абсурдистские комедии про чудаков проваливались в прокате с треском. «Зачинщики» — как раз одна из них. Основанная на реальных событиях история ограбления банковского хранилища в Северной Каролине рассказывает о Дэвиде, туповатом инкассаторе в шортах (Зак Галифианакис), который выносит с работы 17 млн долларов, чтобы впечатлить подружку и ее подельников. Кроме звезды «Мальчишника в Вегасе», пожирающей живого тарантула и проходящей таможню в змеиных линзах, здесь от души дурачатся лица Saturday Night Live: Кристен Уиг (в образе роковой женщины), Джейсон Судейкис (усатый киллер), Кейт МакКиннон (религиозная жена Дэвида) и Лесли Джонс (агент ФБР). А Оуэн Уилсон играет главного злодея по прозвищу Джузеппе. По сути, Хесс превращает типичный коэновский сюжет про куш и остолопов в «Тупой и еще тупее», но еще тупее. Впрочем, кинокритик The New Yorker Ричард Броуди нашел у Хесса трансцендентальный стиль Брессона и Дрейера.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.