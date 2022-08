Джон Карпентер умеет не только снимать хорроры, но и пилотировать вертолет. Что еще режиссер рассказал о себе?

Мастер фильмов ужасов Джон Карпентер («Нечто», «Хэллоуин», «Туман», «Побег из Нью-Йорка», «В пасти безумия») дал большое интервью изданию The New Yorker. После «Палаты» 2010-го взявший режиссерский перерыв Карпентер продолжает работать над кино как композитор («Хэллоуин убивает», «Воспламеняющая взглядом»), а еще выступает как сценарист и продюсер, он участвовал в перезапуске франшизы «Хэллоуин». Первый фильм серии он поставил в 1978 году, и при бюджете в 300 тыс. долларов слэшер собрал в мировом прокате порядка 70 млн долларов. Вот что интересного читатели узнали из беседы с Карпентером (спойлер: на вопрос о том, собирается ли он закончить перерыв в режиссуре, мастер однозначно не ответил!).

У Карпентера есть лицензия пилота

«Вся моя жизнь была посвящена борьбе со страхом — как в личном, так и в профессиональном плане. Одна из вещей, которые я сделал, чтобы победить свои страхи, — стал пилотом вертолета. Я получил лицензию коммерческого пилота, потому что подумал: „Если я собираюсь снимать фильмы о крутых парнях, мне лучше быть одним из них”», — рассказал режиссер. Полет на вертолете он сравнил с приручением зверя.

Он любит Говарда Филлипса Лавкрафта

«Я был поклонником Лавкрафта с детства, с тех пор как отец подарил мне книгу «Great Tales of Terror and the Supernatural» («Великие истории ужаса и сверхъестественного»), — рассказывает Карпентер. — Я помню, как тогда впервые прочитал Лавкрафта и полюбил его. Он один из отцов научной фантастики и ужасов, и я просто обожаю его книги». Творчество американского писателя, специализирующегося на мистике и хоррорах, повлияло на будущего режиссера. Карпентер добавил, что в детстве у него было богатое воображение и он многого боялся.

Режиссер учился у мастеров

Карпентер рассказал, что в его киношколе проводили лекции режиссеры Орсон Уэллс («Гражданин Кейн», «Печать зла»), Ховард Хоукс («Лицо со шрамом», «Джентльмены предпочитают блондинок») и четырехкратный оскаровский лауреат Джон Форд («Тихий человек», «Как зелена была моя долина», «Гроздья гнева», «Осведомитель»). Карпентер при этом неохотно рассказывал про обучение, уточнив, что творчеству нельзя научить.

Мастер хорроров — фанат баскетбола

Режиссер даже сам пытался играть как нападающий, но у него не получилось. В интервью он рассказал, что был фанатом клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» до того момента, как к нему присоединился Леброн Джеймс. Еще Карпентер болел за клуб «Голден Стэйт Уорриорз» из Сан-Франциско.

Джон Карпентер с Джейми Ли Кёртис на съемках фильма «Хэллоуин»

Он также отлично играет в приставку

Режиссер признался, что большой фанат видеоигр, знакомство с которыми он начинал в 1992 году с «Sonic the Hedgehog». Среди его главных фаворитов — «Fallout» и «Horizon Forbidden West», а с сыном они любили играть в «Halo».

Карпентер не планировал быть режиссером «Элвиса»

«Курт Рассел прошел кастинг на роль Элвиса до того, как я стал режиссером, потому что они не могли найти никого, кто хотел бы снять этот байопик, так как это была катастрофа. Я же был тогда слишком глуп, поэтому согласился», — поделился постановщик. Телефильм 1979 года о начале творческого пути певца получил оценку 7/10 на IMDb и 65% зрительного рейтинга на RT.

Режиссер — мастер на все руки

Карпентер считает, что любой фильм начинается со сценария, затем идет режиссура, а потом музыка, и ему очень важно быть вовлеченным во все: «Мое участие связано со съемками кино в студенчестве, когда у вас не было денег и вы должны были все делать сами».

… но не любит смотреть свои фильмы

Режиссер откровенничает: «Я не могу смотреть большинство собственных фильмов, потому что сразу начинаю все оценивать и видеть недочеты, поэтому я даже говорить про них не люблю. Это те чувства, которые я испытываю внутри себя, и я не хочу делиться мыслями на эту тему».

Из других хоррор-режиссеров он выделил Тоуба Хупера («Полтергейст») и Джорджа А. Ромеро («Рассвет мертвецов», «Ночь живых мертвецов»), с которыми дружил. За хоррорами этого столетия режиссер тоже следит. Он оценил шведский фильм 2008 года «Впусти меня», который, по его мнению, «заново открыл жанр ужасов про вампиров».

