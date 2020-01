Ла-ла-мяу: 16 лучших мюзиклов всех времен

В прокате еще поют «Кошки» Тома Хупера, на NBC только что появился «Необыкновенный плейлист Зои» — сериал про молодую программистку из Сан-Франциско (Джейн Леви), которая видит скрытые желания окружающих в виде музыкальных номеров (сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»). Самое время узнать о мюзиклах побольше.

«Бродвейская мелодия» (1929)

Звук в кино пришел в 1929-м. Неудивительно, что, обретя дар речи, киногерои первым делом запели. Прежде элитный репертуар нью-йоркских музыкальных театров стал доступен миллионам рабочих и служащих по всей стране. Вот и название первого мюзикла MGM (в дальнейшем студия будет специализироваться на легком эстрадном жанре) подчеркивало бродвейское происхождение его мелодий.

Фильм рассказывает о двух сестрах, Хэнк и Куини, которые приехали выступать… ну, правильно, на Бродвей. Параллельно попыткам реализовать свою мечту Хэнк и Куини заняты разборками между собой: дамы никак не поделят одного мужчину (напомним, что дело происходило до принятия кодекса Хейса, лишившего экранных героинь права на свободу в личной жизни). «Бродвейская мелодия» стала первым мюзиклом, получившим «Оскар» в номинации «Лучший фильм», первым фильмом этого жанра, где диалоги занимали львиную долю хронометража, и одним из первых мюзиклов, снятых в системе Technicolor. Увы, до наших дней цветная версия картины не дожила, осталась лишь черно-белая.

«Цилиндр» (1935)

Самый известный фильм одного из самых известных танцевальных дуэтов в истории кино — Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Цилиндр и фрак Астера на долгие годы сделали его иконой мужского стиля, а в данном случае еще и подарили название этой картине. Если в детстве, выступая вместе со своей сестрой Адель, Фред носил цилиндр, чтобы визуально выглядеть повыше, то в 35 Астер уже прикрывал им намечающуюся лысину.

Герой Астера, американский танцор-чечеточник и певец Джерри Трэверс, приезжает на гастроли в Лондон. Однажды ночью в гостинице Джерри показывает знакомому свой новый номер. Стук его каблуков будит красавицу Дэйл Тремон (Роджерс), проживающую в номере снизу. Случайный взгляд, любовь… Вот только Джерри вовсе не продюсер шоу, как думает поначалу Дэйл. Всего в этой музыкальной комедии восемь номеров, каждый из которых задуман так, чтобы выжать из Астера максимальное количество чечеточных трюков; самый знаменитый из них — «Щека к щеке», во время которого Джерри предпринимает попытку соблазнить Дэйл — где только ни цитировался. Даже в «Зеленой миле» и, конечно, в «Ла-Ла Ленде».

«Волшебник страны Оз» (1939)

Технология Technicolor мгновенно перенесла девочку Дороти из мрачного черно-белого Канзаса в яркий цветной мир страны Оз. Тогда же, в 1939-м, организаторы премии «Оскар» разделили номинацию «Лучшая работа оператора» пополам: одну статуэтку давали черно-белой части фильма, другую — цветной. Фильм отхватил три «Оскара» — за выдающуюся работу в молодежном кино (Джуди Гарлэнд), за лучшую музыку (Херберт Стотхарт) и лучшую оригинальную песню («Over the Rainbow; в 1940-е она вообще стала символом американской цивилизации, ее постоянно исполняли в американских частях в Европе). Фильм по следам хрестоматийной сказки Фрэнка Баума породил кучу мифов и легенд — об оргиях карликов, игравших мигунов и жевунов, об удивительном совпадении сценографии картины с ритмом пластинки «Dark Side of the Moon».

«Поющие под дождем» (1952)

В 1950-е ретро тоже существовало: модной эпохой были 1930-е, золотой век Голивуда. В начале десятилетия в американский прокат вышла целая серия фильмов о бурной эпохе или ее персонажах: «Всё о Еве» (1950), «Сансет бульвар» (1950), «Злые и красивые» (1952), «Босоногая графиня» (1954). MGM, главная американская фабрика мюзиклов, тоже не осталась в стороне. «Поющие под дождем», сборник всех величайших хитов студии, был специально придуман так, чтобы изящно впихнуть в него золотую коллекцию песен первого десятилетия звука в кино. Сюжет строится вокруг прихода новой технологии и ее драматического влияния на карьеры «немых» актеров («Артист» уже не кажется таким оригинальным?).

Съемки фильма были адскими: у Дебби Рейнолдс после танцев лопались кровяные сосуды на ногах, ее постоянно унижал Джин Келли, исполнитель главной мужской роли и хореограф ленты. Впрочем, Келли тоже было нелегко: заглавный номер он исполнял с температурой под 40, а после знаменитого танца под дождем схватил воспаление легких. Сегодня эта бодрая песенка о вечном счастье имеет, скорее, зловещие коннотации и запомнилась в несколько ином исполнении. Именно ее напевает Малькольм МакДауэлл во время сцены изнасилования в «Заводном апельсине» Кубрика.

«Звезда родилась» (1954)

Идея превратить одноименный фильм 1937 года в мюзикл принадлежит актрисе Джуди Гарлэнд и ее второму мужу, продюсеру Сидни Луфту. Историю о пути к славе могли запустить на MGM, но студийное начальство не смогло сработаться с Гарлэнд. Кстати, истекший контракт позволил Гарлэнд уйти к Warner Bros. Режиссером поставили Джорджа Кьюкора, мастера рассказывать задушевные человеческие истории (именно за эту мягкость его когда-то отстранили от «Унесенных ветром»). Гарлэнд продолжала бузить и тут: лезла в сценарий, прогуливала съемки; карьера актрисы после этой картины практически завершилась.

Гарлэнд играла начинающую певицу Эстер Блоджетт, которая знакомится с кинозвездой Норманом Мэйном (Джеймс Мейсон). Восхищенный голосом Эстер, Норман предлагает девушке осуществить ее мечту стать актрисой. Дальнейшие события возносят на пьедестал героиню Гарлэнд и низвергают персонажа Джеймса Мейсона. Поет тут лишь Гарлэнд-Блоджетт и только со сцены. Фильм Кьюкора достаточно беспощадно показывал обратную сторону Голливуда с его цинизмом и повальным алкоголизмом; следующие ремейки этого сюжета (подробнее читайте о них тут) так или иначе старались сохранить этот критический запал.

«Вестсайдская история» (1961)

В 1960-е Бродвей продолжал поставлять сюжеты киноиндустрии. «Вестсайдская история» — один из них. Хореографию танцевальных номеров в фильме ставил Джером Роббинс, ответственный за танцы и в оригинальной постановке этого парафраза «Ромео и Джульетты»; режиссером стал Роберт Уайз (через несколько лет он сделает еще один великий мюзикл — «Звуки музыки»). Вместо Вероны XVI века тут нью-йоркский Вест-Сайд 1950-х, на улицах которого делят сферы влияния две банды — европейских иммигрантов и пуэрториканцев. Лучший друг главаря одной банды влюбляется в сестру предводителя латинос. Но быть вместе им не суждено.

Фильм снимали на Манхэттене, в районе 61-й и 110-й улиц. На тот момент там был трущобный квартал, который выселили и собирались сносить (съемки проводились буквально перед сносом); сейчас на этом месте стоит Линкольн-центр. В 1980-м «Вестсайдскую историю» пустили в советский прокат с дублированными музыкальными номерами, сократив на 14 минут (по другим свидетельствам, аж на двадцать), зачем-то вырезав из фильма всю увертюру.

«The Beatles: Вечер трудного дня» (1964)

История из рубрики «Назад в будущее»: песня «A Hard Day’s Night» появилась уже после того, как был снят этот фильм с The Beatles, сыгравшими самих себя. Комедийная зарисовка Ричарда Лестера демонстрирует как будто обычный день из жизни группы, которая путешествует из родного Ливерпуля в столицу, чтобы выступить на ТВ. Далее мы наблюдаем типовую комедию положений: участники квартета пытаются не стать жертвами экзальтированных фанатов и попадают в разные нелепые ситуации. Автор сценария Алан Оуэн специально ездил в гастрольный тур вместе с The Beatles и был поражен, до какой степени группа стала заложником собственной популярности. Музыканты всегда были будто под арестом — то в лимузине, то в гостиничных номерах, то на студии.

Премьера картины состоялась 6 июля, а третий студийный альбом квартета вышел спустя четыре дня. Большинство песен были написаны специально для фильма, а обложка пластинки напрямую отсылала к ленте (портреты музыкантов были стилизованы под кадры кинопленки). Фильм не только стал оригинальным промо, но и сам по себе имел колоссальный коммерческий успех: снятый примерно за 540 тыс. долларов, он принес создателям около 13 миллионов, заняв второе место по кассовым сборам в Великобритании в 1964 году.

«Моя прекрасная леди» (1964)

После мюзикла «Звезда родилась» Джордж Кьюкор без дела не сидел и выпустил еще ряд проектов разной степени успешности. Наконец, в 1964-м Кьюкор снял новый музыкальный фильм на основе пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» и мюзикла «Моя прекрасная леди», поставленного опять-таки на Бродвее еще в 1956 году. Здесь профессор Генри Хиггинс (Рекс Харрисон, игравший и в бродвейской постановке) заключает пари с другом, что сможет обучить безграмотную уличную цветочницу Элизу (Одри Хепберн) правильной речи и светским манерам, чтобы выдать ее за истинную леди. На глазах у зрителя расцветает принцесса, а спор приводит профессора к неожиданным последствиям и чувствам.

Одноименная бродвейская постановка, в которой главную роль сыграла Джули Эндрюс, была безумно популярной: билеты продавали на полгода вперед, а сам мюзикл играли на Бродвее 2717 раз. Когда появилась новость о кинофильме, поклонники были недовольны тем, что роль Элизы исполнит не Джули Эндрюс. Получив роль, Хепберн, имевшая довольно слабые вокальные данные, усиленно занималась с преподавателем до начала и в процессе съемок, чтобы самостоятельно исполнить все музыкальные номера. Но Джек Уорнер принял решение дублировать ее вокальные партии и пригласил на переозвучку Марни Никсон, которая ранее дублировала Натали Вуд в «Вестсайдской истории». Голос самой Хепберн можно услышать лишь в песне «Just You Wait», но и здесь, когда требовалось исполнить высокие ноты, звучит голос Никсон.

«Шербурские зонтики» (1964)

Продавщица галантереи Женевьева (Катрин Денев) влюблена в автомеханика Ги. Но парня призывают на войну в Алжире, а девушка остается одна, да еще и в положении. Музыка Мишеля Леграна погружает зрителя в смутное томление, тому же способствует работа постановщика и оператора. «Зонтики» начинаются в сентиментальных галантерейных тонах (то есть буквально весь мир тут окрашен в нежное розово-голубое); по мере того как суровая реальность торжествует над романсом, кадр холодеет, до финала остывших чувств и белого безжизненного снега. В этом мюзикле вовсе нет диалогов. Все персонажи непрерывно поют. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» и сделал звездой молодую Денев. Кстати, «Зонтики» — один из любимых фильмов Дэмьена Шазелла. Именно им он вдохновлялся, придумывая «Ла-Ла Ленд».

«Звуки музыки» (1965)

Вновь возвращаемся на Бродвей. «Звуки музыки» — экранизация одноименного нон-фикшен-мюзикла 1959 года (его либретто основано на мемуарах австрийской певицы, баронессы Марии Августы фон Трапп). Paramount давно присматривалась к этой истории: еще в 1956-м приобрела права на сюжет и даже выбрала на главную роль безголосую Одри Хепберн, но что-то не срослось, и проект лег на полку. Действие происходит в 30-е годы прошлого века в австрийском Зальцбурге (снималась картина там же). Мария (Джули Эндрюс), юная сирота, попадает в приют при монастыре и решает стать монахиней. Однако обстоятельства складываются иначе, и девушке предлагают стать гувернанткой в семье отставного морского офицера фон Траппа, у которого умерла жена и осталось семеро детей.

Поначалу подопечные Марии относятся к ней враждебно, но, после того как она решает заниматься с ними пением, меняют гнев на милость. А девушка предсказуемо влюбляется в их отца (Кристофер Пламмер). Необходимую нотку трагедии во всю эту альпийскую буколику вносит время действия: 1930-е, вот-вот этому лирическому счастью настанет аншлюс, и героям придется бежать прямо с концерта в Швейцарию. Практически ко всем песням киномюзикла музыку и слова сочинил знаменитый тандем Rodgers & Hammerstein (композитор Ричард Роджерс и поэт-песенник Оскар Хаммерстайн II). Существуют версии «Звуков», полностью, с песнями, дублированные на немецкий, французский, итальянский и испанский.

«Смешная девчонка» (1968)

Киноверсия мюзикла-байопика, посвященного бродвейской карьере комедийной актрисы Фанни Брайс. Фанни (экранный дебют Барбры Стрейзанд, тогда поп-певицы, выступающей дуэтом с пианистом Либераче), с детства мечтающая о славе, знакомится с игроком Никки Арнштайном (Омар Шариф), который очаровывает простушку, а потом надолго исчезает. Тем временем карьера Брайс движется вперед, ей предлагают работу в бродвейском шоу. По ходу повествования происходит череда случайных встреч с Арнштайном. Параллельно Фанни проходит нелегкий путь от гадкого утенка до прекрасного лебедя, порхающего на сцене. Впрочем, Полина Кейл, великая и ужасная критикесса The New Yorker, в своей рецензии на фильм страстно спорила с концепцией утенка, настаивая на том, что это кино не о том, как талант искупает недостаток красоты: «Талант — это и есть красота, а Стрейзанд красивее всех этих милашек». Мы согласны.

«Томми» (1975)

История слепоглухонемого мальчика по имени Томми, которому суждено стать мессией, была впервые спета группой The Who на двойной пластинке в 1969-м. Спустя шесть лет режиссер Кен Рассел, большой проказник (он, к примеру, снял эксцентрично-завиральный байопик Чайковского, рядом с которым даже «Сибирский цирюльник» кажется унылым черно-белым кино), проиллюстрировал эту рок-оперу сценами небывалого угара: Элтон Джон в дичайших очках бегает на ходулях, люди молятся в церкви статуе Мэрилин Монро и причащаются таблетками и алкоголем. В картине сыграли сами участники The Who, в частности роль Томми исполнил солист Роджер Долтри.

«Бриолин» (1978)

История любви двух совсем непохожих школьников из выпускного класса, неформала Дэнни Зуко и пай-девочки Сэнди Олссен — один из самых популярных сюжетов для школьных и любительских постановок в Америке. И дело не только в ностальгии (пусть фильм Рэндала Клайзера и эксплуатировал моду конца 1970-х на 1950-е). Вечная история любви противоположностей и взросления снята Клайзером по мотивам не реального жизненного опыта подростков, но популярных фильмов и мелодий. Танцующий Траволта прибыл сюда прямиком из «Лихорадки субботнего вечера» (хотя вообще-то прошел кастинг на роль еще до продакшена «Лихорадки»); открывающая сцена на пляже утащена из «Отныне и во веки веков»; сам пляж и его обитатели — натуральные «Пляжные тусовщики»; тема молодежных банд искусно списана с «Вестсайдской истории» (ну, или из «Бунтаря без причины»). Очевидная условность происходящего на экране подчеркивалась возрастом актеров — всем школьникам было под 30. Благодаря использованию новой тогда технологии Dolby Stereo фильм стал суперхитом и главным конкурентом сиквела «Челюстей» в прокате, а также способствовал радикальному демографическому сдвигу в американских кинозалах: именно благодаря «Бриолину» и «Звездным войнам» в кино массово двинули подростки.

«Танцующая в темноте» (2000)

Заключительная часть провокационной триеровской «трилогии золотых сердец», с фигой в кармане рассказывающей о женщинах, чистых душой и сердцем, и их неуместности в этом мире. Слезоточивая история слепнущей чешской иммигрантки Сельмы (Бьорк), которая терпит всевозможные невзгоды от потери зрения до потери накоплений, снята Триером как форменное издевательство (хотя публика нулевых этого и не заметила). Прибедняющаяся по инерции (не так давно Триер подписал манифест «Догмы») блеклая цифровая картинка (использовались дешевые любительские видеокамеры, только появившиеся тогда в продаже) на самом деле технически очень сложна. Так, музыкальные сцены снимались одновременно со ста точек, и хореография тут скорее монтажная, чем сценическая. Сюжет давит на все чувствительные точки разом, не стесняясь: мертвый коп встает и поет арию, сама Сельма исполняет свой финальный номер с петлей на шее.

«Чикаго» (2002)

«Чикаго» должны были снять еще в 1970-е. Продюсер Мартин Ричардс планировал экранизировать сценический мюзикл силами Боба Фосси, а на главные роли взять Голди Хоун, Лайзу Миннелли и Фрэнка Синатру. Из-за смерти Фосси проект завис до 1990-х, а в 1994-м экранизацией занялась Miramax. Сценарий перерабатывали семь раз, но от проекта отказывались и Милош Форман, и Херберт Росс, и Баз Лурман. Впрочем, все производственные сложности оправдались результатами: в Штатах мюзикл Роба Маршалла собрал около 170 миллионов, став самым прибыльным проектом Miramax. «Чикаго» взял три «Оскара», в том числе и как лучший фильм.

И это притом что «Чикаго» — сплошное надувательство. Во-первых, сюжет мюзикла строится на манипуляции общественным мнением: ловкий адвокат Флинн (Ричард Гир) спасает от электрического стула двух безусловно виновных женщин — Рокси, вдову механика (Рене Зеллвегер) и поп-диву Вэлму Келли (Кэтрин Зета-Джонс). Большая часть действия происходит в тюрьме и в суде. Во-вторых, режиссерская концепция изящно списана Маршаллом у Триера — тот тоже использовал музыкальные номера как внутренние монологи героев, вдруг начинающиеся с каких-то совершенно бытовых звуков. А зрелищностью фильм обязан не столько мастерству актеров, сколько цифровым иллюзиям (уличные сцены сняты с использованием CGI) и энергичному монтажу, избавившему актеров от необходимости исполнять сложные хореографические партии целиком.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Мюзикл, побивший рекорд «Золотого глобуса» за всю историю премии (семь наград!), рассказывает историю любви талантливого джазового пианиста Себастьяна (Райан Гослинг) и юной актрисы Мии (Эмма Стоун). Девушка, мечтая стать большой актрисой, носится по прослушиваниям и делает кофе уже состоявшимся звездам; талантливый музыкант грезит о своем джаз-клубе и перебивается случайными заработками в барах. Постепенно к Мии и Себастьяну приходит успех, но вместе с ним возникает необходимость делать выбор между чувствами и карьерой. Побеждает в соответствии с духом времени забота о себе.

Идея оригинального мюзикла появилась у Шазелла в 2010-м, еще до «Одержимости», однако студии не хотели браться за рисковый проект (как вы, наверное, поняли из этого текста, все хиты музыкального жанра обычно сняты по мотивам уже имеющихся бродвейских шоу). Впрочем, все музыкальные номера «Ла Ла Ленда» так или иначе поставлены по мотивам старых хитов: Шазелл показывал актерам и съемочной группе «Поющих под дождем», «Шербурские зонтики» и «Цилиндр». Отказ от традиционного для классического мюзикла кордебалета и старательный непрофессионализм дуэта придает интимность и свежесть старым трюкам, хотя Гослинг и Стоун вообще-то сделали все что могли, дабы приблизиться к эталонам старой школы. Он брал уроки игры на фортепиано, чтобы играть наизусть все музыкальные партии без дублера, она — уроки танцев и степа. Но самый ударный номер этого фильма вовсе не музыкальный. В человеческую историю «Ла-Ла Ленд» превращает лицо Эммы Стоун: Шазелл дает ей главный монолог и постоянно снимает ее крупным планом — поющую, молчащую, грустящую.