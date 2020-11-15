Какие фильмы смотрит Дэвид Финчер? 10 любимых картин режиссера

На Netflix вышел «Манк» — черно-белый фильм Дэвида Финчера о сценаристе «Гражданина Кейна» Германе Я. Манкевиче. В честь этого вспоминаем любимые фильмы режиссера — от вестерна «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», который вдохновил его снимать кино, до классических «Звездных войн».

«Гражданин Кейн» (1941)

Первая большая картина легендарного Орсона Уэллса и частый лидер топов лучших фильмов всех времен. По сюжету журналисту Джерри Томпсону поручают выяснить, почему газетный магнат Чарльз Фостер Кейн (его играет сам Уэллс) произнес перед смертью загадочное слово «rosebud» («розовый бутон»). Томпсон начинает опрашивать всех, кто был знаком с миллиардером. Их рассказы иллюстрируют флешбэки, которые в красках описывают жизнь Кейна — от детства, когда его отдали на воспитание банкиру, до старости, которую он встретил в одиночестве.

Почему: «Я был поражен. Я не осознавал всей виртуозности фильма, но понимал, что у него был свой уникальный фундамент, непохожий на то, что я видел в „Фольксвагене-жуке“ и „Этой дикой кошке“. Мне казалось, что фильм примечателен теми деталями, в которых я еще не разбирался», — вспоминает Финчер первый просмотр «Гражданина Кейна». В 2010-м он сравнил с фильмом Уэллса «Социальную сеть», назвав ее «„Гражданином Кейном“ в стиле Джона Хьюза».

«Окно во двор» (1954)

Из-за перелома ноги фотограф Эл Би Джеффриc (Джеймс Стюарт) безвылазно сидит дома. Окно его спальни выходит во двор, и главный герой от скуки начинает следить за жизнью соседей. Вскоре наблюдения наводят его на мысль, что в одной из квартир убили человека. В надежде разобраться он начинает расследование, к которому привлекает свою подругу Лизу, сиделку Стеллу и детектива Томаса Дойла. Триллер Альфреда Хичкока, снятый по одноименному рассказу Уильяма Айриша, часто цитировали в массовой культуре, а Хулио Кортасар под впечатлением от фильма написал новеллу «Слюни дьявола», которая легла в основу «Фотоувеличения» Микеланджело Антониони.

Почему: «Я смотрел фильм, ничего не зная о сюжете, и на сцене, где Рэймонд Берр забирает посреди ночи свой чемодан, я повернулся к отцу и сказал: „Он убил ее. Он разрезал ее на части и положил в чемодан“, — вспоминает режиссер. — Отец попросил меня успокоиться, но мне казалось безумием, что я вообще об этом думаю. Я не знал этих людей, не знал, что происходит. Тем не менее я пришел к такому выводу и думал о тех ужасных вещах, что и все остальные. Вот только мне было девять! Обожаю сцены, на которых сидишь и думаешь: „О нет“».

«Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969)

Культовый вестерн с Робертом Редфордом и Полом Ньюманом навеян реальной историей двух бандитов Дикого Запада — Бутча Кэссиди и Сандэнса Кида. Действие происходит в начале XX века. Приятели понимают, что грабить банки уже небезопасно, и переключаются на поезда. Первый налет проходит успешно, но после второго их начинает преследовать команда следопытов. Так Кэссиди и Кида втягивают в изнурительную погоню, которая может стоить им жизни. Фильм имел большой кассовый успех в США, а в 1981 году в честь героя Редфорда назвали фестиваль независимого кино «Сандэнс».

Почему: Финчер узнал про вестерн Джорджа Роя Хилла, когда посмотрел по телевизору документалку о его создании. После нее 7-летний Дэвид осознал, что фильмы снимают не в реальном времени за два-три дня, а гораздо дольше. «Я смотрел и думал: „Ты можешь взрывать полноразмерные поезда, у тебя будут настоящие ковбои на лошадях, а еще ты сможешь тусоваться с Кэтрин Росс. Звучит как прекрасная работа“», — вспоминает режиссер. Позже он посмотрел фильм в кинотеатре с отцом и на выходе из зала сказал: «Я хочу делать кино». Спустя полгода Финчеру купили камеру Super 8, на которую он начал снимать первые фильмы.

«Американские граффити» (1973)

Одна ночь из жизни американских подростков Стива Боландера (Рон Ховард) и Курта Хендерсона (Ричард Дрейфусс), которые вот-вот покинут родной городок и отправятся в колледж. На дворе 1962 год. Не за горами убийство Кеннеди и война во Вьетнаме, поэтому будущее героев пугающе непредсказуемо. «Американские граффити» не только прославили Джорджа Лукаса — именно этот фильм свел его с Харрисоном Фордом (тут он играет гонщика Боба Фальфу), которого он потом пригласил в «Звездные войны».

Почему: C этой картиной Финчера связывают детские воспоминания. В начале 1970-х его семья жила в Калифорнии, неподалеку от дома Лукаса. Однажды Финчер заметил, как он снимает «Американские граффити»: «Я шел по улице со своим другом и увидел, как съемочная группа устанавливает освещение. Рядом разъезжали старые Ford Thunderbird. Они нашли часть улицы в Петалуме, которой с виду было 10 лет, и воссоздали прошлое с помощью одежды и причесок. В это было трудно поверить». В 1983 году Финчер устроился в компанию Лукаса Industrial Light & Magic, где работал помощником оператора. Спустя год он уволился и начал снимать рекламу. Позже режиссер пошутил, что если бы вырос в штате Айдахо, а не в Калифорнии, то, вероятно, стал бы владельцем ранчо и выращивал телят.

«Китайский квартал» (1974)

Светская львица Эвелин Малрэй (Фэй Данауэй) нанимает частного детектива Джейка Гиттеса (Джек Николсон) для слежки за своим мужем, которого подозревает в измене. В ходе расследования Гиттес понимает, что его подставили, а самого Малрэя находят мертвым в одном из водоемов Лос-Анджелеса. Так сыщик оказывается втянутым в круговорот скандалов, коррупции и убийств. Неонуар Романа Поланского вышел в 1974 году и принес «Оскар» Роберту Тауну, одному из ключевых сценаристов Нового Голливуда (до этого он приложил руку к «Бонни и Клайду»).

Почему: Финчер любит «Китайский квартал» за многие детали, включая «зловещий черно-белый логотип», работу с реквизитом, игру Джека Николсона и саундтрек, который был сочинен Джерри Голдсмитом всего за девять дней. Еще его поразило, что Николсон и Джон Хьюстон действительно едят в той сцене, где их герои впервые встречаются: «Вы никогда не увидите этого в кино, потому что зрители находят это неприятным и в каком-то смысле непривлекательным». Сейчас Финчер разрабатывает приквел «Китайского квартала» для Netflix — по слухам, он снимет пилотную серию.

«Челюсти» (1975)

Культовый триллер Стивена Спилберга о жителях прибрежного городка Новой Англии, которых терроризирует гигантская акула-людоед. С выходом «Челюстей» началась эпоха блокбастеров. Это привело к тому, что на рубеже 1970—1980-х в Голливуде стали реже финансировать авторское кино. Кроме того, из «Челюстей» вырос тренд на хорроры про морских хищников — от «Пираньи» Джо Данте до «Смерти среди айсбергов».

Почему: Финчер любит «Челюсти» за эффект присутствия: «Не уверен, что кино должно развлекать. Мне интереснее кино, которое ранит. Я люблю „Челюсти“ за то, что с 1975 года не купаюсь в океане». А также за бурные эмоции во время просмотра: «В „Челюстях“ происходит много всего. Это воодушевляющий фильм, героический. Когда персонажи выходят на охоту за белой акулой, меня одолевает буря эмоций».

«Вся президентская рать» (1976)

Лента Алана Дж. Пакулы рассказывает о расследовании Уотергейтского скандала, который в 1974 году привел к отставке президента США Ричарда Никсона. Главные герои — журналисты The Washington Post Боб Вудворд (Роберт Редфорд) и Карл Бернстайн (Дастин Хоффман), которым поручают материал об аресте пятерых человек, проникших в штаб Демократической партии. Они выясняют, что злоумышленники связаны с администрацией Никсона, а их целью была прослушка конкурентов. «Вся президентская рать» снята по книге, написанной Вудвордом и Бернстайном по итогам расследования. В 1977 году картина получила четыре «Оскара», включая сценарный. C тех пор ее часто называют одним из лучших фильмов о журналистике.

Почему: Режиссеру нравится, что Пакула уделяет особое внимание деталям, раскрывающим главных героев. Его огорчает, что похожих примеров мало в современном кино. Более того, «Вся президентская рать» послужила вдохновением для «Зодиака». Как и Пакула, Финчер решил не тратить время на предысторию героев и посвятил фильм расследованию.

«Весь этот джаз» («1979»)

Главный герой — хореограф Джо Гидеон (Рой Шайдер), который параллельно готовит бродвейский мюзикл и очередной фильм. Будучи трудоголиком, Гидеон живет в бешеном ритме и однажды доводит себя до инфаркта. Вначале продюсеры мюзикла видят два пути — заменить хореографа или же дождаться его выздоровления. Но вскоре страховая компания сообщает, что самый безболезненный исход — смерть Джо, которая покроет все убытки. Фильм Боба Фосси вдохновлен его биографией: режиссер тоже перенес инфаркт, когда работал над мюзиклом «Чикаго» и фильмом «Ленни». В 1980 году «Весь этот джаз» получил главный приз в Каннах и четыре «Оскара».

Почему: По словам Финчера, он смотрел «Весь этот джаз» около 200 раз. Его привлекает, что Фосси беспощаден к своим героям. Режиссер находит их одновременно удивительными, забавными, органичными и мерзкими. Кроме того, Финчер признался, что фильм Фосси наряду с «Близкими контактами третьей степени» и «Всей президентской ратью» мотивирует его на усердную работу.

«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980)

Пятый и, по мнению многих, лучший эпизод «Звездных войн», который объединил в себе несколько знаковых моментов серии: битву против шагоходов, первое появление магистра Йоды и, конечно же, фразу «Люк, я твой отец», прозвучавшую из уст Дарта Вейдера.

Почему: Пятый эпизод — любимый фильм режиссера во вселенной «Звездных войн». «Империя» вышла летом 1980 года, когда Финчер оканчивал школу. «Когда я узнал, что Лукас хочет изобразить шагоходы с помощью пищевой соды и покадровой анимации, а ключевого персонажа (Йоду — Прим. ред.) — доверить Фрэнку Озу, который должен играть его как Маппета, я подумал: „Черт побери, у этого парня есть яйца“. Он пойдет на все, чтобы рассказать свою историю. То, как ловко и здорово это сделано, — пример того, когда режиссер объединяет магические элементы, и вместе они работают лучше, чем по отдельности. Актеры прекрасны, каждый круто делает свою работу. Это весело и безумно круто. Потрясающее кино», — сказал Финчер в 2011 году.

«Король комедии» (1982)

Неудачливый комик Руперт Папкин (Роберт Де Ниро) мечтает стать лучшим в своем деле. Он знакомится с популярным телеведущим Джерри Лэнгфордом (Джерри Льюис) в надежде, что тот позволит ему сняться в своем шоу. Получив отказ, главный герой похищает Лэнгфордома и обещает сохранить ему жизнь, если Папкину дадут выступить в прямом эфире. «Король комедии» не самый популярный фильм Скорсезе, но его влияние заметно до сих пор: им вдохновлялись Тодд Филлипс во время работы на «Джокером» и Стив Карелл, пока готовился к роли Джона Дюпона из «Охотника на лис».

Почему: Для Финчера важно, чтобы зритель испытывал дискомфорт. Похожий опыт он наблюдал на сеансе «Короля комедии» в 1983 году: сцена, где Папкин приводит свою подругу в дом Лэнгфордома, по воспоминаниям Финчера, шокировала весь зал из 700 человек. «Ты сидишь там и надеешься, что все это сон, говоришь себе, что такого попросту не может быть», — вспоминает режиссер. «Это просто фантастика — сделать так, чтобы зрителю было некомфортно».

Автор: Алексей Дарбинян