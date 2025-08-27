Что смотреть в кино: культовый киберпанк, хоррор про японское метро и «Апгрейд» по-русски

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут культовое аниме «Призрак в доспехах», японский хоррор из Канн «Выход 8», итальянский ромком из Венеции «Родственные души», российский сай-фай «Идентификация», фильм ужасов «Ведьмина доска» и анимация «Доктор Динозавров»

Покупайте билеты в кино на Кинопоиске Вернем до 30% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.25, условия.

Главные премьеры

2029 год. Люди научились заменять свои конечности роботизированными частями. Майор Мотоко Кусанаги из девятого отдела службы безопасности охотится за таинственным хакером по прозвищу Кукловод. Культовое аниме Мамору Осии, которое совмещает в себе политический триллер, полицейский экшен и философские размышления об отношениях человека и машины. Джеймс Кэмерон и сестры Вачовски признавались в любви к киберпанку, оказавшему влияние на развитие жанра — от «Матрицы» и «Аватара» до «Бегущего по лезвию 2049» и Cyberpunk 2077. Фильм, отмечающий в этом году 30-летний юбилей, будет демонстрироваться в новом 4К-ремастере.

Подробнее о фильме:

Психологический хоррор Гэнки Кавамуры по мотивам компьютерной игры-бродилки The Exit 8. Главный герой (Кадзунари Ниномия из «Писем с Иводзимы») оказывается запертым в бесконечных коридорах токийского метро. Единственная возможность выбраться из пространственно-временной петли — найти выход № 8. Правда, время от времени происходит что-нибудь неожиданное и страшное в духе странностей из «Сияния». Премьера фильма прошла вне конкурса в Каннах, где ему устроили восьмиминутные овации. Права на прокат в США приобрела модная студия Neon. По словам кинокритика Станислава Зельвенского, экранизация получилась не особенно страшной, но запоминающейся.

Подробнее о фильме:

Неоновый российский сай-фай-боевик, явно вдохновленный «Апгрейдом», «Робокопом» и «Вспомнить всё». Леон приходит в себя в палате и понимает, что ничего о себе не помнит. Зато в его тело имплантирован нейрочип, который позволяет ему управлять электроникой и агрессивно драться. Режиссером фильма выступил монтажер Серик Бейсеу («По щучьему велению», «Огниво», «Конек-горбунок»). Главные роли исполнили Антон Пампушный, Евгений Сидихин, Анастасия Резник и Виктория Агалакова.

Новая комедия создателей «Тайного Санты» и «Сокровищ гномов» — режиссера Александра Бабаева и сценариста-продюсера Василия Ровенского. Бывший банковский клерк (Максим Лагашкин) решает стать иллюзионистом, но его новая карьера терпит крах. На последние деньги он покупает для жены (Оксана Акиньшина) и детей подозрительно дешевую трешку. В новой квартире фокусника начинает мучить душевный призрак (Никита Кологривый), которому нужно закончить начатые при жизни дела.

Перезапуск культового хоррора 1986 года «Колдовская доска». В руки молодой пары Эмили и Кристиана, открывших ресторан в Новом Орлеане, попадает спиритическая доска, созданная могущественной ведьмой, которую казнили во Франции в конце XVII века. Вскоре колдунья завладевает телом девушкой, а ее партнер Кристиан просит о помощи зловещего язычника. В главных ролях — Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела») и Мэдисон Айсмен («Девушка, которая боялась дождя»), режиссер — Чак Рассел («Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», «Капля», «Маска»).

Экзистенциальный ромком из программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. В центре сюжета — отделение больницы, где обитают души находящихся в коме пациентов. Однажды душа мужчины средних лет влюбляется в новенькую душу взбалмошной женщины, которая не желает мириться с сосуществованием между мирами. Режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли стал Валерио Мастандреа («Место встречи», «Первый день моей жизни»). Критики сравнивают меланхоличное кино с «После жизни» Хирокадзу Корээды.

Школьник Фил Динозавров — сын палеонтолога и даже живет во всеми забытом музее палеонтологии. Однажды подросток случайно активирует древний портал в мезозой и переносится во времена динозавров вместе с одноклассницей, в которую влюблен. Теперь им придется искать дорогу домой. Второстепенные герои мультфильма говорят голосами Сергея Гармаша, Романа Курцына и Тимура Родригеза.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

28 августа в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Культовый неоновый боевик Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом в роли влюбленного и аутичного каскадера-гонщика. Не просто экшен, но изящное авторское кино, получившее приз за режиссуру в Каннах и намертво врезавшееся в историю кинематографа 2010-х годов. Как режиссер переосмыслил криминальные триллеры, при чем тут Андрей Тарковский и Дэвид Линч и почему водитель стал настолько знаковым персонажем? На эти вопросы мы отвечаем в нашем видеоэссе.

Подробнее о фильме:

29 августа в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

История сложных отношений пианиста Себастьяна (Райан Гослинг) и актрисы Мии (Эмма Стоун), которым пока не везет в карьере, но уже посчастливилось встретить друг друга. Он мечтает открыть свой джазовый бар, а она надеется стать кинозвездой. Грустный мюзикл Дэмьена Шазелла о большой любви в Лос-Анджелесе в неподходящий момент.

Подробнее о фильме:

21 августа в 19:15 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

Праздничное лиричное кино Георгия Данелии, ставшее одним из главных фильмов оттепели. Молодой сибирский монтажник и начинающий писатель Володя (Алексей Локтев) приезжает в Москву на важный разговор с известным писателем, а в итоге целый день гуляет по столице вместе с задорным метростроевцем Колькой (Никита Михалков). Оптимистичную коллекцию анекдотических зарисовок из жизни Москвы 1960-х придумал сценарист Геннадий Шпаликов. В комедийных эпизодах появились Владимир Басов (полотер, притворяющийся писателем), Ролан Быков (суетливый гражданин в парке), Инна Чурикова (застенчивая художница).

Подробнее о фильме:

30 августа в 17:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

Парижская драма австрийского мастера Михаэля Ханеке, получившая приз экуменического жюри в Каннах 2000 года. Многофигурная история о том, как бумажка из-под круассана меняет жизни румынской попрошайки Марии (Луминица Георгиу), актрисы Анны ­(Жюльет Бинош), малийца Амаду (Она Лу Йенке), военного фотографа (Тьерри Нёвик) и его младшего брата (Александр Хамиди). Фильм представят и обсудят со зрителями историк философии Дмитрий Хаустов и киновед Иван Лабутин.

Всё еще в прокате

Фиксер Эш помогает информаторам заключать сделки с корпорациями, на которые те нашли компромат. Для связи с клиентами он использует особый сервис для слабослышащих, где операторы зачитывают по телефону анонимные сообщения, набранные на специальном девайсе. Однажды Эш берется защищать ученую из пищевой индустрии, которую хотят убить. Параноидальный триллер в духе «Разговора» и «Майкла Клейтона». Над фильмом работал постановщик «Любой ценой» и «Последней любви на Земле»Дэвид Маккензи. В главных ролях — Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет 85%.

Подробнее о фильме:

Беременная Сесиль (певица Жюльет Армане), звезда кулинарного реалити-шоу «Топ-шеф» и обложек журнала Elle, готовится открыть собственный ресторан высокой кухни в Париже. Узнав, что ее отец (Франсуа Роллен) пережил сердечный приступ, она нехотя мчится в родную провинцию. В итоге она застревает в городке из-за необходимости навести порядок в родительской забегаловке для дальнобойщиков и встречи со своей первой любовью — автомехаником-блондином (Бастьен Буйон). Дебютный мюзикл француженки Амели Боннен, которому выпала честь открывать Каннский фестиваль. Вот что рассказывал о ленте редактор видеоэссе и подкастов Кинопоиска Даулет Жанайдаров: «Если вы давно хотели узнать, как мог бы выглядеть фильм Жоры Крыжовникова, если бы режиссера в детстве покусали братья Дарденн и Пьер Ришар, то Амели Боннен дает исчерпывающий ответ. Это обаятельное в деталях и временами довольно смешное драмеди, в которое впрыснули сыворотку мюзикла. Где-то раз в 15 минут герои начинают петь (ну, кто как может) приходящиеся к месту хиты французской эстрады. Миллениалы точно встрепенутся на „Alors on danse“ Stromae, для зрителей постарше есть Dalida».

Подробнее о фильме:

Три сестры — капитан ВМФ Великобритании (Скарлетт Йоханссон), известная актриса (Сиенна Миллер) и медсестра паллиативной помощи (Эмили Бичем) — приезжают на свадьбу дважды овдовевшей матери (Кристин Скотт Томас). Режиссерский дебют Скотт Томас, сценарий которого она написала с мужем Джоном Миклтуэйтом, бывшим главредом The Economist. The Hollywood Reporter назвал фильм неудачной попыткой снять благодушную трагикомедию в духе Ричарда Кёртиса, а Screen International раскритиковал за плохой сценарий. Впрочем, кое-кто хвалит кино за игру Бичем и живописные английские виды. Кстати, Скотт Томас и Йоханссон играли мать и дочь в «Заклинателе лошадей» и «Еще одной из рода Болейн».

Подробнее о фильме:

Девятая за восемь лет комедия французского абсурдиста Кантена Дюпьё и его третья совместная работа с актрисой Адель Экзаркопулос после «Жвал»и «Курение вызывает кашель». Скандальная звезда социальных сетей Магали Моро, которая с детства не чувствует боли, прославилась благодаря садомазохистским видео в духе «Чудаков». После несчастного случая на съемках очередного шокирующего ролика девушка и ее менеджер скрываются в глухой горной деревне. Там Моро не дает покоя навязчивая журналистка, решившая ее шантажировать, чтобы выведать все секреты.

Подробнее о фильме:

Купить билеты заранее

Ремейк одноименной треш-комедии студии Troma про уборщика-неудачника, который падает в чан с токсичными отходами и мутирует в уродца-супегероя, сражающегося с корпоративными крысами, коррумпированными чиновниками и мутными гангстерами. Долгострой сняли еще в 2021-м и спустя два года показали с успехом на фестивале Fantastic Fest, но затем продюсеры еще два года не могли найти прокатчика — якобы из-за слишком жестоких и кровавых сцен. В главных ролях — Питер Динклэйдж, Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей, Элайджа Вуд. Режиссером и сценаристом выступил Мэйкон Блэр, автор сандэнсовского хита «В этом мире я больше не чувствую себя как дома».

Группа людей сбегает от цивилизации на один из Галапагосских островов, но их рукотворный Эдем вскоре превращается в ад на земле. Основанную на реальных событиях историю с интригами, убийствами и загадочными исчезновениями перенес на большие экраны режиссер «Игр разума» Рон Ховард. Сценарий написал Ной Пинк («Тетрис»), а музыку — Ханс Циммер. В кадре — россыпь звезд первой величины: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини. Премьера фильма прошла на фестивале в Торонто, но критики не впечатлились — рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 57%. Судя по отзывам, Ховарду не удалось удачно объединить сатиру, триллер о выживании и детектив.

Люк Бессон объединяется с фактурным артистом Калебом Лэндри Джонсом во второй раз после «Догмена», чтобы снять очередную экранизацию классического романа Брэма Стокера. Готика стала первым хоррором в фильмографии французского режиссера. Саундтрек написал Дэнни Элфман, а роли второго плана сыграли Зои Блю, Матильда Де Анджелис и Кристоф Вальц. Трейлер обещает зрелище в духе копполовской версии «Дракулы».

Автор: Михаил Моркин