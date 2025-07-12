Что смотреть в кино: хоррор с Холли Берри, классика про мистера Рипли и мюзикл по Шекспиру

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут хоррор «Затерянное место» с Холли Берри, триллер «Свободные люди» с Ником Офферманом, мюзикл «Джульетта и Ромео», комедия «Атель-Матель», семейная фолк-страшилка «Девка-баба: Кукла-чародейка» и индонезийские ужасы «Женщина в черном. Невеста дьявола». В повторном прокате — японская анимация «Остров забвения: Харука и волшебное зеркало» и французский триллер «На ярком солнце», первый фильм про мистера Рипли.

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Главные премьеры

Новый замкнутый хоррор Александра Ажа, автора «Зеркал», «Пираний 3D» и «У холмов есть глаза». Женщина живет с двумя сыновьями-близнецами в лесном домике, который якобы защищает их от зла. Мать требует от детей соблюдения строгих правил. Например, выходить из дома надо, обязательно обвязавшись веревкой, чтобы не терять связи с жилищем и не дать злу захватить свой разум. Еще нужно почаще произносить заклинание: «Благословенный старый дом, где мы спасение обретем. Мы не покинем твоих стен, внутри наш рай — снаружи тлен». Вскоре один из детей начинает сомневаться в материнском благоразумии. Главную роль сыграла обладательница «Оскара» Холли Берри, звезда хорроров «Готика» и «Женщина-кошка». Критики сравнивают фильм с «Птичьим коробом», «Бабадуком», «Тихим местом» и Шьямаланом.

Криминальная драма об отце и сыне (Ник Офферман и подросший Джейкоб Тремблей из «Доктора Сна» и «Комнаты»), которые причисляют себя к антиправительственной группе экстремистов «Движение суверенных граждан». Их противостояние с шефом полиции (Деннис Куйэд) приводит к преследованию и трагическим событиям. В основу дебютного триллера Кристиана Суигала легла реальная история. Сценарист «Таксиста» Пол Шредер назвал кино «крутым», «оригинальным» и «актуальным», а кинокритики написали преимущественно положительные рецензии, особо отметив игру Оффермана.

Пронырливый московский обнальщик Саша Родионов (Ян Цапник) едет с семьей в Дагестан по программе защиты свидетелей. Дело в том, что он сильно задолжал опасному авторитету по кличке Пчеловод (не Джейсон Стэйтем), который жестоко наказывает должников. Чтобы скрыть правду от жены и детей, Саша выдает ветхий сарай в горном ауле за новый семейный бизнес — модный экоотель. Неожиданно для всех заведение становится популярным. Комедию поставил Игорь Багатурия («Под неласковым небом», «Порт»). Помимо Цапника, в ней сыграли Анастасия Панина, Юсуп Омаров, Стас и Юлия Костюшкины и Кирилл Митрофанов.

Инди-мюзикл по мотивам Шекспира, над которым работали режиссер Тимоти Скотт Богарт («Рождение легенд») и композитор Эвэн Кидд Богарт (лауреат премии «Грэмми» за песню Бейонсе «Halo») — сыновья короля музыкальной индустрии 1970-х Нила Богарта. Главные роли сыграли Клара Ругор («Мейзи Дэй», эпизод «Черного зеркала») и Джэми Уорд («Темные начала»). Среди более известных лиц на втором плане — Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Дэн Фоглер, Руперт Эверетт и Дерек Джекоби. Увы, ни один уважаемый критик не написал на фильм положительную рецензию — кино ругают за вторичные поп-песни, скучную хореографию и отсутствие интересного подхода к классике. Зато снято в настоящей Вероне.

Детский фолк-хоррор о куклах, исполняющих желания. 12-летняя Таня (Таисья Калинина из «Одного маленького ночного секрета») живет в большом поселке и скучает по маме. Однажды девочка знакомится с историком народной культуры Евой (Светлана Иванова), которая рассказывает ей об обряде создания кукол-мотанок. Игрушки могут выполнять любые желания, но их нельзя фотографировать и передавать в руки мужчинам. Градус жути растет, когда Танину куклу похищает коварный отец подружки. Дебютантка Аглая Набатникова сняла кино по сценарию Андрея Рубанова («Викинг», «Вратарь Галактики»). Кинопоиск назвал приключенческую ленту в числе лучших фильмов фестиваля молодого кино «Новое движение».

После свадьбы Эху начинают преследовать кошмары и тревожные видения, потому что в нее влюбляется джинн, способный проникать в подсознание. Чтобы спасти жену, мужу Ариэлю предстоит столкнуться с древними ритуалами, шаманами и потусторонними силами. Очередной индонезийский хоррор в российском прокате. Над лентой работал постановщик Азхар Кинои Лубис («Обряд. Во власти демона»).

Перевыпуск

Японская компьютерная анимация Синсуке Сато (франшиза «Царство», «Тетрадь смерти: Новое поколение», «Алиса в Пограничье»), созданная в 2009 году с помощью редактора Autodesk Maya в честь 50-летия телесети Fuji Television. По сюжету одинокая девочка-подросток Харука отправляется на остров Забвения, где хранятся утраченные вещи и воспоминания, чтобы найти старое зеркало — подарок и память об умершей матери.

Первая экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли», где Рипли сыграл молодой Ален Делон (первая по-настоящему звездная роль актера), а Гринлифа — Морис Роне. Франко-итальянский криминальный триллер снял Рене Клеман. По сюжету аморальный красавец Том Рипли отправляется по заказу американского миллионера в Италию, чтобы вернуть домой в Сан-Франциско его сына — прожигателя жизни Филиппа Гринлифа. Вскоре Рипли проникается образом жизни Филиппа и решает его убить, чтобы занять его место. Среди поклонников фильма — Мартин Скорсезе и Акира Куросава. Правда, кинокритик Станислав Зельвенский считает, что Клеман зря упростил интригу романа и (к возмущению Хайсмит) поменял финал.

Подробнее о фильме:

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Летний архитектурный фестиваль

С 4 по 12 августа в кинотеатре «Художественный»

«Лучший в мире»

В Москве продолжается Летний архитектурный фестиваль. Семь фильмов программы рассказывают истории о мегаполисах и провинциях, архитектурных объектах и людях, изменивших облики отдельных городов и ставших авторами революционных идей в области проектирования, строительства и дизайна. Зрителей ждут ленты про таких архитекторов, как Эйлин Грей, Анджело Манджаротти, Йорн Утцон, Ренцо Пьяно и Ле Корбюзье. Все картины демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы представят эксперты в области архитектуры.

«Терминатор 2: Судный день»

7 августа в 19:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

7 августа в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

8 августа в 19:10 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

10 августа в 19:30 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

12 августа в 19:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

1995 год. Мать будущего спасителя человечества Сара Коннор (Линда Хэмилтон) проводит дни в психиатрической лечебнице за попытку взорвать фабрику компьютеров, а ее сына Джона (Эдвард Ферлонг) растит приемная семья. Чтобы предотвратить ядерный апокалипсис, который устроит «Скайнет», Джон Коннор из 2099-го отправляет на подмогу перепрограммированного Т-800 (Арнольд Шварценеггер), а коварный ИИ — более совершенную модель Т-1000 (Роберт Патрик). Один из лучших сай-фай-боевиков и сиквелов в истории, снятый Джеймсом Кэмероном почти 35 лет назад.

В «Октябре» после показа состоится обсуждение с переводом на русский жестовый язык со сценаристом, продюсером, исследователем репрезентации глухих в массовой культуре Полиной Синевой и клиническим психологом Татьяной Шишкиной. На «Мосфильме» боевик обсудят кинокритик Елена Зархина и редактор издательства «Бомбора» Олег Костровский, в «Пионере» — кинокритик Николай Корнацкий, в «Иллюзионе» — кинокритик Андрей Чувагин, а на «Ленфильме» — кинообозреватель Константин Ямщинский. «Терминатор 2: Судный день» вернется в российский прокат 14 августа. Демонстрироваться будет театральная версия в 4К-реставрации 2021 года.

Подробнее о фильме:

7 августа в 19:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

13 августа в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Шестой за два года полнометражный фильм писателя, драматурга, актера, математика и главного российского инди-режиссера Романа Михайлова — мокьюментари об изнанке съемочного процесса. По сюжету группа российских актеров (Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Илларион Маров играют самих себя) приезжает в Варанаси снимать седьмую ленту Михайлова «Жар-птица» (она вышла в российский прокат в марте). На «Ленфильме» ленту представит оператор Елена Метла. 14 августа «Надо снимать фильмы о любви» выйдет в прокат.

Подробнее о фильме и Романе Михайлове:

9 августа в 16:30 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

Шедевр немецкого киноэкспрессионизма, рожденный Первой мировой войной, современным искусством и общим декадансом Веймарской республики и заложивший основу для нуаров, хорроров и фильмографии Тима Бёртона. По сюжету безумный доктор Калигари, используя гипноз, заставляет сомнамбулу Чезаре совершать убийства. О том, как политика 1920-х отражалась в классике ужасов, рассказывал исследователь кино Денис Салтыков. Показ приурочен к выходу классической книги по теории немецкого кино Зигфрида Кракауэра «От Калигари до Гитлера». Сеанс представят киновед Иван Лабутин и Дмитрий Харьков, PR-директор издательства Ad Marginem. Фильм демонстрируется с оригинальной немецкой 35-мм кинокопии и с синхронным переводом на русский язык.

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10 августа в 17:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

10 августа в 17:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Американский студент Мэттью приезжает в Париж, где в разгар студенческих протестов 1968 года погружается в синефильско-эротическое приключение с богемными парижанами Тео и Изабель, братом и сестрой. Культовая мелодрама Бернардо Бертолуччи, запустившая карьеры Майкла Питта, Евы Грин и Луи Гарреля и покорившая киноманов нулевых эротическими сценами, отсылками к новой волне и политическими разговорами. В Москве фильм представит и обсудит кинокритик Марья Судакова, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

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13 августа в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

15 августа в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Девятая за восемь лет комедия французского абсурдиста Кантена Дюпьё и его третья совместная работа с актрисой Адель Экзаркопулос после «Жвал» и «Курение вызывает кашель». Скандальная звезда социальных сетей Магали Моро скрывается в глухой горной деревне после загадочного несчастного случая на съемках очередного шокирующего видео. Там девушке не дает покоя навязчивая журналистка, решившая ее шантажировать, чтобы выведать все секреты. В Москве ленту обсудят со зрителями кинокритики Мария Ракитина и Владислав Плетеневский, а на «Ленфильме» ее представит кинокритик Максим Ершов. Фильм выйдет в прокат 21 августа.

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13 августа в 19:30 в центре «Зотов» (Москва)

Культовый хоррор Дэвида Роберта Митчелла про проклятие, передающееся половым путем. Заразившихся подростков начинает преследовать медлительная, но неумолимая сущность, принимающая облик разных людей. После показа ужасы обсудят главред Film.ru Настасья Горбачевская, кинокритики Яна Телова и Оксана Агапова и куратор «Зотов.Кино» Полина Прибыткова.

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Всё еще в прокате

Еще одна заявка на главный хоррор года и претендент на звание новой «Субстанции». Супруги в реальной жизни, Дэйв Франко и Элисон Бри играют семейную пару, приехавшую в уединенный загородный дом. Там герои сталкиваются с паранормальным явлением, которое меняет не только их жизни, но и тела. Картину показали на кинофестивале «Сандэнс», где критики встретили ее очень тепло — рейтинг фильма на Rotten Tomatoes достиг 100%.

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Американский хит международных смотров о взрослении на фоне Гудзона и Катскильских гор — дебют Индии Дональдсон, дочери режиссера Роджера Дональдсона («Ограбление на Бейкер-стрит»). 17-летняя Сэм (Лили Коллиас) отправляется в пеший поход на горный хребет Катскилл вместе с отцом (Джеймс Легро) и его лучшим другом (Дэнни Маккарти). Разведенные и разочарованные в жизни мужчины постоянно вспоминают прошлое и жалуются на нереализованные амбиции, а в какой-то момент начинают активно ругаться. По словам критиков, это неторопливое и на первый взгляд лишенное интриги кино, главным событием которого становится не столкновение двух мужчин, а молчаливая реакция Сэм, разочаровавшейся в своем жалком, лишенном эмпатии отце.

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Группа людей сбегает от цивилизации на один из Галапагосских островов, но их рукотворный Эдем вскоре превращается в ад на земле. Основанную на реальных событиях историю с интригами, убийствами и загадочными исчезновениями перенес на большие экраны режиссер «Игр разума» Рон Ховард. Сценарий написал Ной Пинк («Тетрис»), а музыку — Ханс Циммер. В кадре — россыпь звезд первой величины: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини. Премьера фильма прошла на фестивале в Торонто, но критики не впечатлились — рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 57%. Судя по отзывам, Ховарду не удалось удачно объединить сатиру, триллер о выживании и детектив.

Автор: Михаил Моркин