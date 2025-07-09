Новости недели: полный каст «Дьявол носит Prada 2», продолжение «Клиники» и «Дом у дороги 2» без Гая Ричи

Новая рабочая неделя позади — время подвести итоги. В сегодняшнем новостном дайджесте Кинопоиска: долгожданный трейлер второго сезона «Уэнсдэй», пополнение в касте «Дьявол носит Prada 2», а также первые подробности ребута «Клиники».

Трейлеры недели

Netflix выпустил полноценный трейлер второго сезона «Уэнсдэй», одного из главных хитов стриминга. Продолжение расскажет о втором годе обучения Уэнсдэй в академии «Невермор». В видении девушка узнает, что ее подруга Энид якобы погибнет по ее вине, и пытается это предотвратить. Половину сезона поставил Тим Бёртон, другие серии — Пако Кабесас («Детективное агентство Дирка Джентли») и Анджела Робинсон («Настоящая кровь»). Продолжение сериала разделили на две части: четыре эпизода выйдут 6 августа, еще четыре — 3 сентября.

Вышел первый трейлер мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». В нем известный мультперсонаж отправится на самое дно океана за «Летучим голландце», чтобы доказать свою храбрость начальнику мистеру Краббсу. Режиссером выступил Дерек Драймон, работавший в том числе над «Котопсом» и мультсериалом «Эй, Арнольд!». «В поисках квадратных штанов» выйдет в зарубежный прокат 19 декабря.

Появился новый трейлер боди-хоррора «Одно целое», в котором главные роли сыграли Дэйв Франко и Элисон Бри. Главные герои — музыкант Тим и его девушка Милли, которые отправляются за город, когда Милли предлагают стать учительницей в небольшой школе. Милли и Тим встречаются около 10 лет, и к моменту переезда между ними возникает напряжение, но потом они сталкиваются со сверхъестественным. «Одно целое» выйдет в российский прокат 31 июля, его выпустит «Вольга».

Опубликован полноценный трейлер фантастической комедии «Баранкины и камни силы». По сюжету извозчица Варвара в начале XIX века неожиданно получает драгоценные камни, дарующие нечеловеческие возможности. С их помощью она отправляется в наше время, где встречает своих далеких потомков, семью Баранкиных. Камни переходят к ним, как и сверхсилы: остановка времени, перевоплощение, чтение мыслей и огромная физическая мощь. В сериале сыграли Андрей Федорцов, Юлия Топольницкая, Дмитрий Журавлёв, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман, Валери Зоидова. Сериал начнет выходить на Кинопоиске уже 7 августа.

Появился первый тизер-трейлер нового сезона «Алисы в Пограничье» — японского сериала по манге в духе «Королевской битвы» и «Игры в кальмара». В третьей части сериала Арису и Усаги мирно живут вместе и почти ничего не помнят о смертельных играх, поскольку их воспоминания стирают. Но потом Усаги неожиданно исчезает, а Банда вручает Арису карту высшего уровня — джокера. Считается, что именно «Алиса в Пограничье» — главная альтернатива «Игре в кальмара», а в чем-то даже и круче корейского сериала. Проверить можно будет 25 сентября, когда новые эпизоды начнут выходить на Netflix.

«Стоп! Снято!» недели

Стартовали съемки новой «Дюны», получившей лаконичный подзаголовок «Часть третья». Об этом сообщили на официальной странице фильма в соцсетях, выложив пейзажное фото, сделанное режиссером Дени Вильнёвом. Сюжет третьей «Дюны» будет основан на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Действие развернется через годы после событий первых двух частей, когда против Пола Атрейдеса, ставшего императором Вселенной, зреет заговор. В главных ролях вновь снимутся Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Хавьер Бардем и Джейсон Момоа. Также полноценную роль получит Аня Тейлор-Джой, а нового антагониста сыграет Роберт Паттинсон. Фильм не будет полностью снят на пленочные IMAX-камеры, как утверждалось ранее. Их используют для съемок нескольких сцен. Ожидается, что «Дюна: Часть третья» выйдет в декабре 2026 года.

Начались съемки нового «Волшебника Изумрудного города», получившего подзаголовок «Великий и ужасный». В продолжении Элли и ее друзья должны встретиться с Гудвином, основателем и правителем Изумрудного города. Кто сыграет волшебника, пока не уточняют. Режиссером второй части серии, как и первой, выступает Игорь Волошин. Сценаристами нового фильма стали Сергей Козин и Роман Кантор.

Завершились съемки сериала «Айда!» с Никитой Кологривым и Владимиром Вдовиченковым. Криминальная драма рассказывает про Гришу — подростка из обеспеченной семьи, который вместе с родителями переезжает в Казань. Там парень сталкивается с уличными бандами и пытается адаптироваться, знакомясь с идеологом местной группировки «Тяп-ляп». В сериале также сыграли Алексей Онежен, Алексей Серебряков, Екатерина Климова, Павел Чинарёв, Даниил Воробьёв, Кирилл Кузнецов и другие. В режиссерском кресле — Олег Асадулин. «Айда!» выйдет в 2025 году, точной даты пока нет.

Продолжение сериала «Молодежка. Новая смена» запустили в разработку. Во втором сезоне «Акулам Политеха» нужно пройти отборочный этап международного турнира среди университетских команд. Для этого состав решают усилить и вводят в него в том числе девушку-вратаря, которую сыграла Алина Большакова. К своим ролям в продолжении вернулись среди прочих Иван Мулин, Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Верник.

Кастинг недели

Юра Борисов сыграет в фильме Луки Гуаданьино о кризисе в OpenAI, подтвердили в Amazon MGM. Ранее источники THR сообщали, что Борисов рассматривался на роль Ильи Суцкевера, одного из основателей OpenAI, который, как считается, был инициатором увольнения главы компании Сэма Альтмана. Главные роли в фильме под названием Artificial, как ожидается, также должны исполнить Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро.

В «Дьявол носит Prada 2» сыграют Люси Лью, Джастин Теру и Полин Шаламе, сестра Тимоти Шаламе, снявшаяся ранее в «Сексуальной жизни студенток». К актерскому составу также присоединились Би Джей Новак («Офис») и Симон Эшли, известная по «Бриджертонам». Главной героиней «Дьявол носит Prada 2» будет Миранда Пристли, которая попытается спасти журнал «Подиум» от закрытия. Для этого ей понадобится помощь компании, одним из руководителей которой стала ее бывшая ассистентка Эмили. «Дьявол носит Prada 2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая 2026 года.

Продолжение недели

Продолжение «Клиники» официально в работе. Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чок вернутся к своим ролям. Создатель оригинального сериала Билл Лоуренс выступит исполнительным продюсером, а шоураннерами — Тим Хоберт и Асим Батра, которые работали ранее над «Клиникой» в качестве сценаристов. Действие развернется спустя много лет. В центре истории окажутся Джон Дориан и Крис Терк, чья дружба прошла испытание временем.

«Монстр» Райана Мёрфи получит четвертый сезон. Об этом сообщает Variety со ссылкой на свои источники. Новая часть сериала-антологии будет посвящена Лиззи Борден — девушке, которая в 1892 году, как считается, убила топором своего отца и мачеху, однако в итоге была оправдана. Съемки планируют начать этой осенью. История Лиззи Борден при этом не в первый раз попадает на экраны. Среди недавних примеров — мини-сериал «Хроники Лиззи Борден» и полнометражный фильм «Месть Лиззи Борден» с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт. Третий же сезон «Монстра», как ожидается, выйдет в конце 2025 года. Он расскажет о серийном убийце Эде Гейне, чья история послужила основой для «Психо» Альфреда Хичкока.

Продолжение мультфильма «Гарфилд», вышедшего в 2024 году, находится в разработке. Сейчас продюсеры ведут переговоры с потенциальными сценаристами и режиссерами. Крис Пратт, озвучивший любителя лазаньи в первой части, вернется к своей роли.

«Медленных лошадей» — экранизацию одноименного цикла Мика Геррона — официально продлили на седьмой сезон. Его производство планируют начать этой осенью в Великобритании. Меж тем пятый сезон шпионского сериала с Гари Олдманом в главной роли начнет выходить на Apple TV+ 24 сентября.

«Киллербота» с Александром Скарсгардом продлили на второй сезон. Сериал, основанный на книгах «Дневники Киллербота» Марты Уэллс, рассказывает об андроиде-охраннике, который взломал себя и начал свободно мыслить. Теперь его единственная потребность заключается в просмотре фильмов и сериалов, но выдавать свое свободомыслие андроиду нельзя. Главные роли исполнили Александр Скарсгард и Давид Дастмалчян. Режиссерами «Киллербота» выступили Пол и Крис Вайцы («Американский пирог», «Мой мальчик»).

Новые эпизоды «Киберслава» — славянского технофэнтези, которое зрители ждут с 2018 года — выйдут на Кинопоиске до конца 2025 года. Точную дату релиза мы объявим позже. Первая серия уже доступна в нашем онлайн-кинотеатре.

Спин-оффы и ребуты недели

Кевин Сассмэн

Спин-офф «Теории большого взрыва» расскажет об армагеддоне мультивселенной, который произошел по вине Стюарта Блума. Сериал получил название «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную». Об этом объявил HBO Max, который одобрил производство спин-оффа. По сюжету Стюарт ломает устройство, сделанное Шелдоном и Леонардом, что приводит к концу света в разных измерениях. Блум со своей девушкой Дениз и друзьями Бертом и Барри попытается все исправить и встретит альтернативные версии разных героев «Теории большого взрыва». Главные роли исполнят Кевин Сассмэн, Лорен Лапкус, Брайан Посен и Джон Росс Боуи.

Перезагрузка «Ночи в музее» в работе у 20th Century Studios. По данным Variety, история и герои будут новыми, но детали пока не уточняются. Сценарий фильма пишет Триппер Клэнси, работавший над «Мне это не нравится» и «Али, рули!». Кто сядет в режиссерское кресло — неизвестно. Все три предыдущих фильма франшизы с Беном Стиллером снял Шон Леви.

Экранизация недели

По «Поднятию уровня в одиночку» снимут сериал, который выйдет на Netflix. Главную роль исполнит Пён У-сок («Хватай Сон-джэ и беги»). Он сыграет охотника Сон Джин-у, который преследует и уничтожает монстров. Однажды герой чуть не погибает в смертельной схватке, но обретает знание о том, как стать сильнее. Даты выхода у сериала по «Поднятию уровня в одиночку» пока нет.

«Галя, у нас отмена!» недели

Гай Ричи не снимет «Дом у дороги 2». Британец покинул пост режиссера, сообщает Variety. По каким причинам, не уточняется. Кто заменит Ричи, пока не решено. Начало съемок запланировано на сентябрь, к главной роли должен вернуться Джейк Джилленхол. Подробности сюжета и остальной каст пока не раскрываются. Режиссером первой части ремейка культового боевика 1980-х был Даг Лайман, снявший также «Идентификацию Борна» и «Грань будущего». Фильм вышел на Prime Video в 2024-м и стартовал с рекордными для онлайн-кинотеатра просмотрами, но получил средние оценки.

Фестивали недели

Кинофестиваль «Зимний» анонсировал даты проведения в 2025 году. Четвертый открытый российский смотр авторского кино пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Организаторы отмечают, что также стартовал прием заявок на участие в конкурсе. Подать заявку можно до 20 октября. Помимо конкурса, одним из ключевых событий смотра станет запуск кинорынка, ориентированного на авторское кино, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты профессиональному сообществу.

Организаторы Венецианского кинофестиваля определились с фильмом открытия. В 2025 году им станет романтическая драма La Grazia, новый фильм Паоло Соррентино. Детали картины не раскрываются, известно только, что это будет история любви, а события происходят в Италии. Главные роли сыграли Тони Сервилло, многократно работавший с Соррентино, и Анна Ферцетти. Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября. La Grazia выйдет и в российский прокат, его выпустит A-One.

Автор: Никита Демченко

Фото: Christopher Polk / Variety via Getty Images, Capital Pictures / «Легион-Медиа», Emma McIntyre / WireImage / Getty Images, Kate Green / Getty Images for Lionsgate

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