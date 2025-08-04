Удалось ли Элисон Бри и Дэйву Франко, будучи партнерами в реальной жизни, правдоподобно сыграть пару в кризисе? Почему на уровне идей фильм заканчивается на 15-й минуте? Можно ли назвать этот фильм мизогинным? И почему это идеальный фильм для последнего свидания?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают громкий боди-хоррор Майкла Шенкса «Одно целое» и разбирают, как режиссер использует платоновские и юнгианские образы буквально.

