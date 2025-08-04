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Удалось ли Элисон Бри и Дэйву Франко, будучи партнерами в реальной жизни, правдоподобно сыграть пару в кризисе? Почему на уровне идей фильм заканчивается на 15-й минуте? Можно ли назвать этот фильм мизогинным? И почему это идеальный фильм для последнего свидания?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают громкий боди-хоррор Майкла Шенкса «Одно целое» и разбирают, как режиссер использует платоновские и юнгианские образы буквально.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
У меня ощущение недосказанности: на уровне идей фильм заканчивается уже минут через 15. Дальше я просто наблюдал, какие еще интересные трюки, шоустопперы или узнаваемые шутки про отношения удастся вписать авторам. На этих впрысках адреналина фильм держится до самого конца. И только на финальных титрах вдруг задумываешься: «А про что это было? Какая у фильма мысль?»
Единственное, что мне приходит в голову, что слияние на самом деле это и есть счастье. Фильм будто говорит: выбирай — либо раствориться в ком-то, либо остаться одному. Поэтому здесь такой странный, но хеппи-энд. А других вариантов фильм не предлагает.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я, безусловно, приветствую, что фильм работает на психологическом уровне: перед нами семейная драма в обертке хоррора. В первую очередь это метафора зависимости.
Но чувствуется перекос: из предыстории нам известна мотивация оставаться в отношениях у парня, а вот мотивация героини не раскрыта. Она говорит одно, а реально хочет и делает другое. В результате роль девушки получилась даже слегка зловещей, она становится техническим антагонистом.
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А как вам фильм? Достоверно ли показал созависимость?