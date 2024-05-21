5 лучших фильмов «Нового движения» по версии Кинопоиска

В Великом Новгороде завершился новый фестиваль молодого кино «Новое движение» (в этом году он проходил впервые). Коротко мы рассказывали о нем в нашем Telegram-канале «Кинопоиск | Индустрия». Теперь кинокритик Тимур Алиев возвращается с подробностями о самых интересных фильмах программы.

Что это за фестиваль?

«Новое движение» — новая инкарнация фестиваля российских дебютных фильмов «Движение», который продюсер Артём Михалков делал с программным директором Стасом Тыркиным в 2010-х в Омске. Теперь фестиваль сменил прописку на Великий Новгород. К продюсированию смотра присоединился Максим Королёв («Загляни ему в голову», «Позывной «Пассажир“»), а программным директором стал Вадим Рутковский.

Как он устроен?

В основном конкурсе в этом году было восемь картин. Среди них — режиссерские работы как новичков в индустрии («Эра» Вениамина Илясова), так и ветеранов из смежных профессий вроде актрисы Татьяна Колгановой (в Новгороде показали ее второй полный метр «Мухадракон»). Во внеконкурсной программе — показы главных российских хитов сезона (от «Года рождения» до «Края надломленной луны»), а также короткометражек преимущественно из программы фестиваля «Короче» (его конкурс также собирает Вадим Рутковский).

Помимо кинопоказов, гостям и жителям Великого Новгорода предлагался музыкальный досуг (на главной площади города выступали Найк Борзов, Сергей Бобунец и проект «Горшенёв») и образовательные программы (например, мастер-классы Андрея Золотарёва, Галины Стрижевской и Ангелины Никоновой).

Что на фестивале показали?

«Мох»

Лучшая режиссерская работа (Никита Миклушов)

Познавая темный лес

Никита, лоботряс лет двадцати, живет на фамильной даче, питаясь продуктами, которые крадет с соседних участков. Ручная камера фиксирует его необычные будничные дела: бег по лесу, сбор мха, похороны насекомых. Что беспокоит Никиту, что его манит в лесные чащи, нам неведомо — как и его отцу, который серьезно обеспокоен вегетативным существованием сына. Батя намерен продать дачу и посмотреть, подтолкнет ли это Никиту к более активной жизни.

«Мох» — независимое кино трех энтузиастов (исполнитель главной роли Никита Лохматов, Никита Миклушов и оператор Екатерина Андреева), снятое на даче одного из них за 40 тыс. рублей («Деньги ушли в основном на еду и бензин»). Режиссер Миклушов — выпускник экспериментальной мастерской Алексея Учителя во ВГИКе, но его фильм больше похож на типичную работу студента МШНК. Камера на крупных и средних планах захватывает многочисленные пейзажи, наблюдает за медитативной сушкой мха и проникновенными взглядами Никиты, когда парень смотрит куда-то вдаль, сидя на крыше дачи. Кажется, будто ничего не происходит, а потом… снова ничего не происходит. 50 минут созерцательной медитации в компании двадцатилетнего отшельника, плененного мшистым лесом.

Лучшая мужская роль (актерский ансамбль)

Реальные пацаны и уличное искусство

Дэн и Паша, две полные противоположности, приезжают в Москву из провинции. Дэн — безбашенный бунтарь, Паша — примерный тихоня, не способный сделать ничего идущего вразрез с высокой моралью и этикой. Цели в столице у ребят расплывчатые: то ли просто город посмотреть, то ли всерьез в нем обустроиться. С работой у Дэна и Паши не складывается, да и с учебой тоже. Зато пацаны втираются в доверие к банде уличных граффитистов. Слово за слово — и вот уже Паша, оглядываясь по сторонам, несмелым движением баллончика выводит свой первый тег.

«Фаталити» — первый российский игровой фильм про граффитистов. Его режиссер Даниил Колотов делает кино с 12 лет (!): небольшие короткометражки, музыкальные клипы (но в СПбГИКиТ он учился на актерском). «Фаталити» оформлен как мокьюментари: по сути, первая половина фильма — блог, который снимает Дэн, держащий камеру абы как и монтирующий в резком диком стиле. Постепенно в этом хаосе проступает сюжет: всплывает местная звезда Хас, под влияние и обаяние которого попадают ребята. Их приключения становятся все более опасными и экстремальными. Во второй половине фильма Хас схлестнется с приятелем в споре, куда двигаться граффитисту: продолжать метить городские стены тегами или уйти в стрит-арт? Лично для Хаса теги тру, а стрит-арт «считай, коммерция», но в целом вопрос, может ли граффити считаться искусством, остается без ответа.

Семья на грани нервного срыва

В семье Веры (Светлана Иванова) и Андрея (Никита Ефремов) произошла трагедия — пропала младшая дочь Лена (Елизавета Писаренко). Прошло уже два года, но Вера настойчиво продолжает поиски. В комнате у нее висит карта с вырезками из газет; в соцсетях Вера ведет группу, посвященную поискам Лены (и банит всех, кто пишет ей: «Начните жить дальше»). Старшей дочери Насте (Виктория Луканова) уже 15: девочка постоянно живет под гнетом гиперопеки. Стоит ей не ответить на сообщение или звонок, Вера тут же приходит в ярость и подозревает худшее. Однажды на телефон женщины приходит сообщение, которое может быть зацепкой в поисках младшей дочери. Тогда Вера уговаривает Андрея и Настю отправиться в экспедицию, но скрывает истинную цель поездки.

«Вы меня видели?» — первый полнометражный проект новой кинокомпании «Студия +1»; «Зрительское кино со смыслом» — гласит ее слоган. Смыслом фильма становится демонстрация ада в отдельно взятой семье. Героиня Ивановой — сломленная женщина, живущая в постоянном стрессе и мучающая всех вокруг. Снявшая эту семейную трагедию Екатерина Волкова — выпускница факультета режиссуры Национальной итальянской школы кинематографии, и кино у нее выглядит по-европейски солидно: сочная картинка, топовые актеры, объемные характеры и нескучный сюжет. Достойный арт-мейнстрим, которому стоило бы выйти на широкую аудиторию и, быть может, спровоцировать общественную дискуссию.

«Мы жили счастливо»

Лучшая женская роль (Валентина Грачева)

Черная комедия о борьбе с подростковым экстремизмом

Алеше 16 лет, он заканчивает школу и мечтает поступить в вуз. Мальчик живет без родителей: отца не видел, мать лежит в ПНД. Воспитанием занимается бабушка (дебют в кино Валентины Грачевой, ей 83 года!): готовит, стирает, убирает, слушает Соловьева и Норкина по федеральному ТВ. Однажды в квартиру вламывается ОМОН и кладет Алешу лицом в пол. «Ваш сын совершил действия, направленные на унижение определенной группы лиц. Еще мы проверяем его на участие в националистической группировке», — расскажет позднее следователь бабушке. «Я все-таки не понимаю, за что арестовали внука?» — упрямо твердит она снова и снова, получая в ответ нечто невразумительное. Бабушке придется пойти на преступление — выучить формулу-мем про три пути России и выбрать второй, чтобы накопить деньги на взятку судье.

«Мы жили счастливо» — полнометражный дебют Ильи Леутина, выпускника режиссерской мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе. Это жутковатая, остросоциальная картина о реальности, которая знакома всем нам: в лучшем случае — по новостным сводкам, в худшем — на примере друзей и знакомых. Такое кино, кажется, давно не снимали в современной России: здесь не стесняются делать отсылки на спектакль Oxxxymiron «Сядь за текст» и детально препарировать судебно-правоохранительную систему, которой нужно закрывать отчетность и работать над показателями. Бабушка Людмила Ивановна здесь — человек неопределившийся, долго въезжающий в современность с ее мемами, репостами и хештегами. Она отчаянно надеется вытащить внука из СИЗО, но в самый важный момент он принимает стойкое решение: не идти на сделку и не ложиться на освидетельствование в ПНД. При этом вся эта социальная проблематика излагается с сюрреалистической интонацией deadpan-комедии, так что непонятно, режиссер прикалывается или оно само так вышло. Финальный визит бабушки к подножию монумента «Родина-мать» в Волгограде создает особенно тревожное ощущение.

Фолк-хоррор о куклах, исполняющих желания

Тане (Таисья Калинина, вы видели ее в «Одном маленьком ночном секрете») 12 лет, она живет в большом поселке. Рядом отец (Николай Мачульский), но девочка скучает по маме — та обещает забрать ее через пару дней. На автобусной остановке Таня знакомится с Евой (Светлана Иванова). Та представляется историком народной культуры и старинных обрядов и сразу же приглашает Таню на необычный урок. Ева учит женщин мотать традиционные куклы-кулемы. Игрушки могут выполнять любые желания, но при ряде условий: их нельзя фотографировать, а также передавать в руки мужчинам. Уже жутковато! Дальше градус жути будет только нарастать: дух хтонического славянского язычества проникает в мир подростков, а вскоре и их родителей.

«Девка-баба» снят по сценарию Андрея Рубанова («Викинг», «Вратарь Галактики», а также тюремный роман «Сажайте, и вырастет») Аглаей Набатниковой, выпускницей мастерской Хотиненко во ВГИКе. Фильму не хватает более детальной проработки кулемной легенды, да и хронометража тоже (на таком материале можно было бы построить мощный фолк-хоррор не хуже истории Каркозы). Но Аглая тоже увлекается мотанием кулем, так что будем надеяться, что ее кинематографические мечты непременно сбудутся и у этого фильма тоже все будет хорошо.

Автор: Тимур Алиев