Что смотреть дома: «Одно целое», «Миротворец 2», «Клюквенный щербет 4»

Братья Джуд Лоу и Джейсон Бейтман спасают ресторан, а супруги Дэйв Франко и Элисон Бри начинают слипаться. Супергерой Джон Сина сталкивается с двойником, а журналистки Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — с дипфейками. А еще спорт: топ-матчи КХЛ, TOP DOG 39 и 9-й тур РПЛ. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Турецкие страсти недели: «Клюквенный щербет», 4-й сезон

Смерть, рождение и любовь в долгоиграющем хите

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»

Доа (Сыла Тюркоглу) и Фатих (Догукан Гюнгёр) счастливы вместе и планируют свадьбу, которую ускоряет неожиданная беременность девушки. Однако простое решение осложняется разными взглядами их семей: мать Доа — современная и независимая женщина, а родители Фатиха строго придерживаются традиций. Чтобы построить общее будущее, влюбленным придется преодолеть не только испытания, но и противоречия между близкими. Продолжение многофигурной турецкой мелодрамы от сценаристов «Моей левой половинки», режиссера «Красивее, чем ты» и со звездами «Великолепного века».

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Комикс недели: «Миротворец», 2-й сезон

Человек-патриот отправляется в другой мир

Где смотреть: Амедиатека

Мягкий ребут спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна про трогательно-туповатого супергероя-патриота Криса Смита (Джон Сина), известного как Миротворец. Действие сериала перенесут из закрытой киновселенной DCEU в новый мир DCU, который был представлен в «Супермене». Из многочисленных персонажей фильма в сериал перекочует Рик Флаг — старший в исполнении Фрэнка Грилло. Роберт Патрик (Огаст Смит, отец главного героя), Даниэль Брукс (Леота Адебайо), Фредди Строма (Эдриан Чейз, он же Линчеватель), Дженнифер Холланд (Эмилия Харкорт) и Стив Эйджи (Джон Экономос) вернутся к своим ролям. Кроме того, Ганн вновь придумал партию для актера-талисмана Майкла Рукера. По сюжету Миротворец находит портал в параллельный мир, где тому живется намного лучше. Ганн написал сценарии ко всем эпизодам, но поставил лишь пару.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Подробнее о сериале:

Злободневный сериал возвращается с дипфейками и Марион Котийяр

Где смотреть: Apple TV+

Действие нового сезона журналистской драмы разворачивается весной 2024 года, спустя почти два года после событий третьей части сериала. Сотрудники канала UBN ведут внутреннее расследование и сталкиваются с новыми этическими и профессиональными вопросами. По слухам, важную роль в сюжете сыграют дипфейки и ИИ. В продолжении к Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун присоединились Котийяр (предпринимательница из Европы), Джереми Айронс (отец Алекс), Аарон Пьер (VFX-дизайнер) и Бойд Холбрук (провокационный подкастер). Сериал уже продлили на пятый сезон.

Подробнее о сериале:

Юные супергерои против старых укладов

Где вышло: Amazon Prime Video

Продолжение спин-оффа «Пацанов», тесно связанное с событиями четвертого сезона (финал основного сериала выйдет в 2026-м). Мари Моро (Джаз Синклер) и ее друзьям приходится вернуться в Университет Годолкина, где сменился декан, а Кейт (Мэдди Филлипс) и Сэм (Аса Германн) оказываются героями, несмотря на устроенную ими резню. Возглавивший учебное заведение Шифр (Хеймиш Линклейтер) делает занятия более милитаристскими, поощряя бои между студентами, и напряжение между суперами и людьми продолжает расти. Создатели шоу решили почтить память Чэнса Пердомо и не заменять погибшего в дорожной аварии актера, который сыграл Андре.

Подробнее о сериале:

Семейно-кулинарная драма с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом

Где вышло: Netflix

Владелец популярного нью-йоркского ресторана Black Rabbit Джейк (Лоу) впускает в свою жизнь хаотичного братца Винса (Бейтман), который быстро принимается все рушить. Оказывается, что Винс задолжал огромную сумму слабослышащему кредитору-гангстеру Джо Манкусо (обладатель «Оскара» Трой Коцур), который угрожает отнять заведение у Джейка, если деньги с процентами не вернутся к нему в срок. За режиссуру отвечали ветераны «Озарка» Бейтман, Бенджамин Семанофф и Лора Линни, а также Джастин Курзель. Сценарий криминальной драмы написал Зак Бэйлин, чей совместный триллер с Лоу и Курзелем «Безмолвное братство» участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Женские роли в сериале исполнили Эбби Ли, Одесса Янг и Клеопатра Коулмэн.

Другие новинки

NASA будет против, но электрик отправляется на Марс

Где смотреть: Кинопоиск, Wink

Звезда «Уральских пельменей» Роман Постовалов, чей герой натерпелся унижений от тещи в ситкоме «Мама будет против», вновь сыграл персонажа в токсичной обстановке. Сантехник Митрич оказывается на борту космического челнока, летящего на Марс. Точнее, это эксперимент, тестирующий психологическую готовность будущих астронавтов, которым предстоит два года провести вместе в замкнутом пространстве.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Напряженная драма в Шотландии со звездами «Реальной любви» и «На игле»

Где смотреть: Амедиатека

Британский триллер, написанный сценаристом и драматургом Дэвидом Айрлэндом («Любовники»). Джон (Эндрю Линкольн) переживает кризис из-за роли отца-домохозяина, достигающий пика, когда он видит драку родителей на детской площадке и не вмешивается. Вместе с семьей он переезжает в тихую шотландскую деревню, где заводит дружбу с местным изгоем и самопровозглашенным лидером книжного клуба Томми (Юэн Бремнер). Их общение не очень нравится Фионе (Индира Варма), супруге Джона, которая тоже устала от прежней жизни и работы шеф-поваром. Она подозревает, что новый знакомый — подозрительный и фальшивый тип, а потому решает вывести его на чистую воду.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Режиссер «Воздушной тюрьмы» снимает о тяжкой доле подружки невесты

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko, Kion, «Иви»

Комедийный боевик от мастера жанра Саймона Уэста, снявшего «Воздушную тюрьму», «Лару Крофт» и «Механика». По сюжету тайная шпионка (Ребел Уилсон) спасает свадьбу лучшей подруги от наемников, которые берут гостей в заложники. Главные роли сыграли Анна Кэмп («Идеальный голос»), Анна Кламски («Хорошая девочка»), Давайн Джой Рэндольф («Оскар» за «Оставленных») и Стивен Дорфф («Блэйд»).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Можно ли влюбиться, не приходя в сознание?

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko, «Иви»

Экзистенциальный ромком из программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. В центре сюжета — отделение больницы, где обитают души находящихся в коме пациентов. Однажды душа мужчины средних лет влюбляется в новенькую душу взбалмошной женщины, которая не желает мириться с сосуществованием между мирами. Режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли стал Валерио Мастандреа («Место встречи», «Первый день моей жизни»). Критики сравнивают меланхоличное кино с «После жизни» Хирокадзу Корээды.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Легенда недели: «Футурама», 10-й сезон

Продолжение сатирической фантастики от автора «Симпсонов» и «Разочарования»

Где вышло: Hulu

В десятом сезоне культового анимационного сай-фая Мэтта Грейнинга Бендер на стероидах выйдет из-под контроля, у Фрая появится соперник, а доктор Зойдберг окажется в раю. А еще ждем стулья с пиками и футурамную версию Годзиллы.

Подробнее о сериале:

Лили Джеймс и Дэн Стивенс в байопике создательницы Bumble

Где вышло: Hulu — с 19 сентября

Фильм о возникновении популярного дейтинг-приложения, который только что показали на кинофестивале в Торонто. Сценарием и режиссурой занималась Рэйчел Ли Голденберг, работавшая над «Прекрасными мелочами», «Кокеткой» и «Разводом». 2012 год, Уитни Уолф (Джеймс) приходит в маркетинговый отдел амбициозного стартапа Tinder, который начинает пользоваться бешеным спросом. Через пару лет она покидает компанию из-за токсичной атмосферы и равнодушия к проблеме непрошеных дикпиков и создает приложение, где девушки будут писать первыми и смогут избегать нежелательного общения. Критики в основном хвалят Джеймс за яркую роль, а фильм сравнивают с рекламой Bumble.

Режиссер при смерти отправляется на Урал

Где смотреть: Okko

Режиссерский дебют актера Ивана Добронравова о начинающем режиссере, который узнаёт, что скоро умрет. Он приглашает трех друзей-одноклассников совершить путешествие, задуманное 10 лет назад. Приключение оборачивается испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, племенем манси и стариком, из-за которого без вести пропадают люди. Автор идеи проекта — Антон Алексашин, совершивший восхождение на плато Маньпупунёр — одно из самых мистических и труднодоступных мест России. Автор сценария — Иван Заваруев. Главные роли в проекте исполнят Александр Метёлкин, Иван Федотов, Антон Момот и Татьяна Марахонич.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Эффектный боди-хоррор с Дэйвом Франко и Элисон Бри

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — резонансный хоррор о слипшейся паре.

Еще одна заявка на главный хоррор года и претендент на звание новой «Субстанции». Супруги в реальной жизни, Франко и Бри играют семейную пару, приехавшую в уединенный загородный дом. Там герои сталкиваются с паранормальным явлением, которое меняет не только их жизни, но и тела. Картину показали на кинофестивале «Сандэнс», где критики встретили ее очень тепло — рейтинг фильма на Rotten Tomatoes достиг 90%.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 19 сентября.

Подробнее о фильме:

Остросюжетная и остросоциальная драма о сексуализированном насилии

Яркое возвращение Валерии Гай Германики, прославившейся жестким подростковыми драмами «Все умрут, а я останусь» и «Школа», к реалистичным и злободневным сюжетам. Светлана Иванова играет учительницу русского языка и литературы из небольшого города. Однажды она пишет заявление на трех старых приятелей, которые ее изнасиловали. Ситуация осложняется тем, что среди обвиняемых заместитель мэра и крупный бизнесмен, а прошлое учительницы Анны небезупречно. Следователей играют Мария Голубкина и магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов, а московскую журналистку — Анастасия Стоцкая.

Смотрите этот сериал на START и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Подробнее о сериале:

Отмечаем 75-летие Билла Мюррея неочевидной комедией

Больше, чем сниматься у Уэса Андерсона, звезда американского инди и озорных комедий 1980-х любит работать с животным. Сам он озвучивал кота в «Гарфилде», пса в «Острове собак» и барсука в «Бесподобном мистере Фоксе». На съемках «Дня сурка» его, по легенде, укусил сурок, а к Zoom-интервью с Кинопоиском Билл подключился в паре с немецким догом — партнером по фильму «Верный друг». Одним из своих лучших партнеров в кино Мюррей называет слониху Тай, с которой снимался в трогательном роуд-муви «Больше чем жизнь», когда начинал свой переход от чисто комедийных ролей к драматическим. По сюжету мотивационный оратор Джек получает в наследство от отца-циркача африканскую слониху по кличке Вера и решает перевезти ее через всю страну, чтобы отправить самолетом на родину. Молодой Мэттью Макконахи играет здесь небольшую роль говорливого дальнобойщика-параноика.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о Билле Мюррее:

Как покойный Роберт Редфорд открыл Брэда Питта в «рыболовном» фильме

16 сентября умер легендарный актер, постановщик и основатель важнейшего фестиваля независимого кино «Сандэнс». Для своего поколения Роберт Редфорд был как Брэд Питт для миллениалов — звездой умных драм, остросоциальных триллеров и остроумных афер. Однако свой единственный конкурсный «Оскар» Редфорд получил как режиссер-дебютант за «Обыкновенных людей». Редфорд-постановщик, кстати, был одним из первых, кто открыл Брэда Питта. В 1992-м он выпустил еще одну семейную драму о двух братьях из Монтаны начала XX века, воспитанных по заветам пресвитерианства. Парни не похожи друг на друга, но их роднит любовь к рыбалке нахлыстом. В основу фильма лег полуавтобиографический роман Нормана Маклина. Спокойного преподавателя литературы Нормана сыграл Крэйг Шеффер, а буйного репортера Пола — как раз Питт. Сам Редфорд читает закадровый текст от имени пожилого Нормана, в роли юного героя появился Джозеф Гордон-Левитт. За виды Монтаны и Вайоминга (в том числе парка Йеллоустоун) французский оператор Филипп Русло получил премию Американской киноакадемии.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о Роберта Редфорде:

Спорт

Хоккей недели: топ-матчи выходных

«Зеленое дерби» и «Спартак» на выезде

«Зеленое дерби» — одно из самых огненных в лиге, играется шесть раз в сезоне. В прошлом оно завершилось равенством по победам — 3-3. Старт новой серии — уже в пятницу.

В воскресенье сразу два больших матча: «Трактор» принимает «Спартак» в 14:00 по Москве, в 16:30 «Авангард» попробует взять реванш за недавнее поражение у «Ак Барса».

Все матчи 18-го розыгрыша КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Единоборства недели: TOP DOG 39

Рейтинговый бой на турнире в Уфе

В субботу Евгению Шишкову и Ивану Нушкину предстоить решить важный вопрос — кто из них займет первую строчку рейтинга легкого веса Top Dog. Метод решения — бой на голых кулаках в Уфе, главный в карде 39-го турнира промоушена. Кроме будущего претендента на титул, в ринг из сена зайдут и другие большие имена: Валерий Особов попробует выйти на серию досрочных побед в бою с молодым Александром Сидоренко, а Николай Чибисов подерется с другим ветераном Top Dog, Мурадом Арцулаевым.

Российский футбол недели: 9-й тур РПЛ

Матч претендентов на титул, «Спартак» преследует лидеров

В воскресенье «Спартак» постарается приблизиться к лидерам. Для этого потребуется обыграть «Крылья Советов» и обойти их в таблице.

Пока по чемпионскому графику идет только «Краснодар», «Зенит» расположился на шестой строчке в таблице. Но и сейчас, и в конце сезона результат очной встречи топ-клубов будет иметь критическое значение.

Падел недели: пятый этап РПТ

Рейтинговый турнир в Екатеринбурге

19–21 сентября Кинопоиск эксклюзивно покажет пятый этап Российского Падел Тура, которой пройдет на первой в стране специализированной падел-арене. В Екатеринбурге сыграют лучшие игроки России, а звезды из рейтинга топ-20 проведут шоу-матчи. Помимо этого, на турнире пройдет концерт Niletto и Клавы Коки.

Трансляции матчей пятого этапа Российского падел-тура будут доступны в прямом эфире и в записи по подписке Яндекс Плюс.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

