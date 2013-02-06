Как Билл Мюррей стал легендой инди-кино

Каким был путь Билла Мюррея к славе? Почему съемки «Дня сурка» стали кошмаром для его коллег? Чем его меланхоличный юмор подошел грустным комедиям Уэса Андерсона? И как безмятежная рассеянность актера сделала его не только легендой Голливуда, но и голосом Гарфилда?

В этом видео вспоминаем карьеру и лучшие роли Билла Мюррея — от эксцентрических комедий 1980-х до инди-фильмов Софии Копполы, Джима Джармуша и Уэса Андерсона.

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