Как Билл Мюррей стал легендой инди-кино

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ВидеоКак Билл Мюррей стал легендой инди-кино

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Каким был путь Билла Мюррея к славе? Почему съемки «Дня сурка» стали кошмаром для его коллег? Чем его меланхоличный юмор подошел грустным комедиям Уэса Андерсона? И как безмятежная рассеянность актера сделала его не только легендой Голливуда, но и голосом Гарфилда?

В этом видео вспоминаем карьеру и лучшие роли Билла Мюррея — от эксцентрических комедий 1980-х до инди-фильмов Софии Копполы, Джима Джармуша и Уэса Андерсона.

Фильмы и сериалы с Биллом Мюрреем, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре, мы собрали в специальной подборке.

В конце видео вы найдете подарочный код для новых пользователей на 45 дней, который необходимо активировать до 30 ноября 2020 года. По окончании 45 дней подписка стоит 199 рублей в месяц. Код действителен для пользователей на территории России. Условия использования подарочных кодов.

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