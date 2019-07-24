«Утреннее шоу»: Главный сериал 2019 года о #MeToo и харассменте

Почему критики оценили «Утреннее шоу» только к концу сезона? Какая история легла в основу сериала и при чем тут сын Вуди Аллена? Чем «Утреннее шоу» выделяется на фоне других проектов о #MeToo и домогательствах? И как в нем отражены личные истории Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал Apple TV+. Теперь целиком и со всеми спойлерами. А также рассказывают о сериалах «Шериф» и «Ключи Локков».

О сериале «Тьма», который мы обещали обсудить в предыдущем выпуске, мы поговорим после выхода третьего сезона.

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.