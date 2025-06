Звездные дети Голливуда: кто такие непо-беби и почему о них все говорят

Вскоре обсуждение многочисленных непо обросло мемами и стало темой нескольких журналистских материалов. В конце 2022 года New York Magazine посвятил явлению целый выпуск со звучным заголовком «She Has Her Mother’s Eyes. And Agent» («У нее мамины глаза. И агент»). На обложке были запечатлены Лили-Роуз Депп, Зои Кравиц, Дакота Джонсон и другие носители голливудских фамилий. Публикация усугубила и без того шаткое положение детей звездных родителей, заставив некоторых высказаться на тему.

Одним из самых громких интервью стал разговор с Лили-Роуз Депп, в котором она открыто сетовала на зрительскую готовность заочно приписать ей провал, а в случае успеха отмахиваться шаблонным «ну она же непо-беби». При этом не стоит забывать, что далеко не каждый ребенок известных родителей превращается в звезду, многим всю жизнь приходится бороться с мнением, что успех достался им не по заслугам, а по наследству.