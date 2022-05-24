Звездные дети Голливуда: кто такие непо-беби и почему о них все говорят

Слово «непо-беби» возникло при совмещении nepotism (кумовство) и baby (ребенок). Этим определением в медиа наградили детей знаменитостей, которые получили билет в индустрию, вероятно, не без пассивного (или даже активного) участия звездных родственников.

Всплеск интереса к непо-беби случился в начале 2022 года благодаря паре активно обсуждаемых постов в социальных сетях. Пользователи Twitter (ныне X) сделали неожиданное открытие: фаворитка зумеров Мод Апатоу (Лекси Говард из «Эйфории») оказалась не просто молодой актрисой, которая чудом пробилась в проект HBO, а дочкой режиссера Джадда Апатоу и актрисы Лесли Манн. Интернет мгновенно подхватил волну: Reddit запестрел тредами, Twitter — списками, а Google — запросами «непо-беби кто это».