Звездные дети Голливуда: кто такие непо-беби и почему о них все говорят

Едва ли не главным открытием последнего сезона «Белого лотоса» стал сын Арнольда Шварценеггера. В прошлом году все обсуждали «Субстанцию», где блистала дочь Энди Макдауэлл. А в новом фильме Кантемира Балагова сыграет внучка Элвиса Пресли. Непо-беби повсюду! Чтобы разобраться в родственных связях, мы составили список всех актуальных кинозвезд, которые начинали в Голливуде не с нуля.
Слово «непо-беби» возникло при совмещении nepotism (кумовство) и baby (ребенок). Этим определением в медиа наградили детей знаменитостей, которые получили билет в индустрию, вероятно, не без пассивного (или даже активного) участия звездных родственников.
Всплеск интереса к непо-беби случился в начале 2022 года благодаря паре активно обсуждаемых постов в социальных сетях. Пользователи Twitter (ныне X) сделали неожиданное открытие: фаворитка зумеров Мод Апатоу (Лекси Говард из «Эйфории») оказалась не просто молодой актрисой, которая чудом пробилась в проект HBO, а дочкой режиссера Джадда Апатоу и актрисы Лесли Манн. Интернет мгновенно подхватил волну: Reddit запестрел тредами, Twitter — списками, а Google — запросами «непо-беби кто это».
Вскоре обсуждение многочисленных непо обросло мемами и стало темой нескольких журналистских материалов. В конце 2022 года New York Magazine посвятил явлению целый выпуск со звучным заголовком «She Has Her Mother’s Eyes. And Agent» («У нее мамины глаза. И агент»). На обложке были запечатлены Лили-Роуз Депп, Зои Кравиц, Дакота Джонсон и другие носители голливудских фамилий. Публикация усугубила и без того шаткое положение детей звездных родителей, заставив некоторых высказаться на тему.
Одним из самых громких интервью стал разговор с Лили-Роуз Депп, в котором она открыто сетовала на зрительскую готовность заочно приписать ей провал, а в случае успеха отмахиваться шаблонным «ну она же непо-беби». При этом не стоит забывать, что далеко не каждый ребенок известных родителей превращается в звезду, многим всю жизнь приходится бороться с мнением, что успех достался им не по заслугам, а по наследству.
Непо-беби были всегда
Голливуд — это во многом история династий. От Изабеллы Росселлини до Николаса Кейджа, от Кейт Хадсон до Гвинет Пэлтроу — детей звезд, выбравших пойти по стопам родителей и строить карьеру в индустрии, всегда было много. Взять хотя бы Джейми Ли Кёртис, дочь Джанет Ли и Тони Кёртиса. В одном из интервью она честно призналась, что роль в «Хеллоуине» ей, вероятно, досталась потому, что мама снималась в «Психо». То же касается Дрю Бэрримор, внучки актера Джона Бэрримора. Или Майкла Дугласа, сына великого Кирка Дугласа; он сначала пошел другим путем, но в итоге завоевал не только признание, но и «Оскары» и как продюсер, и как актер. Или, скажем, Мелани Гриффит, дочь Типпи Хедрен, музы Хичкока. Ее путь к успеху был сложным и тернистым, но в итоге она стала звездой, и теперь ее дочь Дакота Джонсон следует по стопам прославленных родственников: новая звезда, новое лицо, но все те же стартовые преимущества звездной фамилии, которую она получила от папы.
Звездные династии: от Болдуинов до Скарсгардов
В отдельных случаях актерское мастерство передается не только от родителей детям, но и на протяжении нескольких поколений. Уникальным можно назвать случай Болдуинов — в их случае волна популярности передавалась от брата к брату. Алек за 40 лет прошел длинный путь от бродвейской сцены до громких блокбастеров и сатирических телешоу. Дэниэл запомнился зрителям в образе детектива Бо Фелтона в сериале «Убойный отдел». Он снялся почти в 150 проектах, в основном телевизионных, но так и не достиг статуса старшего брата. Уильям Болдуин блистал в эротическом триллере «Щепка» с Шэрон Стоун, а младший из братьев, Стивен, отметился в «Подозрительных лицах». И хотя трудно сказать, что их карьеры не состоялись, все три брата так и не вышли из тени старшего.
Если Болдуины — это прорыв из ниоткуда (они дети школьной учительницы и футбольного тренера), то Копполы — потомственные властители экрана. Все началось с режиссера «Крестного отца» Фрэнсиса Форда. Его сестра Талия Шайр сыграла Конни в «Крестном отце» и Эдриан в «Рокки». Дети пошли по тем же стопам: София Коппола завоевала «Оскар» за «Трудности перевода», Джиа сняла три фильма (в том числе недавнюю «Шоугёрл»), а Роман Коппола стал соратником Уэса Андерсона. Род продолжили и дети Талии. Джейсон Шварцман стал любимцем инди-режиссеров и постоянным актером того же Андерсона. Брат Роберт выбрал музыку и снимался в подростковых фильмах начала 2000-х. На другом краю фамильной карты имеется неожиданный персонаж — Николас Кейдж, урожденный Николас Ким Коппола, который ради творческой независимости отказался от известной фамилии.
Особенно в контексте династий выделяются Скарсгарды. Они исключение из правил: шведы, не живущие в Голливуде, но при этом безумно там востребованные. Отец семейства Стеллан Скарсгард стал звездой в Швеции еще подростком. Его путь — от юношеского приключенческого сериала до фильмов Ларса фон Триера и главных голливудских блокбастеров. Он работал со Спилбергом и Финчером, снимался в фильмах Marvel, «Звездных войнах» и «Дюне», и все это не покидая постоянного места жительства в Стокгольме.
Старший сын, Александр, нашел себя в ролях мрачных, неоднозначных персонажей. После «Поколения убийц» и «Настоящей крови» играл у Роберта Эггерса и Брэндона Кроненберга. Густаф — трагический герой «Викингов». Билл — Пеннивайз из «Оно», Эрик из «Ворона», граф Орлок из «Носферату», актер с поразительным контролем мимики и пластики. Остальные Скарсгарды пока менее известны: кто-то только-только делает первые шаги в сторону актерской карьеры, кто-то стал врачом, кто-то — моделью. Но, кажется, фамилия «Скарсгард» еще долго будет украшать титры известных проектов.
Звездные дети: самые яркие непо-бейби сегодня
Актриса, с которой начался бум обсуждения непо-беби в 2022 году. Она родилась в семье режиссера-комика Джадда Апатоу и актрисы Лесли Манн. В первом же фильме («Немножко беременна») Мод сыграла дочь своей реальной матери. С тех пор путь актрисы был определен: она снялась в «Эйфории», «Нации убийц» и «Короле Стейтен-Айленда». Параллельно Апатоу осваивает и другие кинопрофессии: в 2024 году она основала продюсерскую компанию Jewelbox Pictures и подписала контракт с агентством WME. Мод хочет сделать все, чтобы однажды ее фамилия ассоциировалась не только с папиными работами, но и с собственными успехами.
А пока она продолжает искать новые звездные роли. Недавно Мод озвучила одну из героинь мультсериала «Пантеон» и снялась в фильме Лоуренса Ламонта «Тот самый день» (среди коллег по площадке — Кеке Палмер и SZA). В ближайших планах — попробовать себя в сценарном деле.
Дочь Энди Макдауэлл, звезды «Дня сурка», «Секса, лжи и видео» и ромкома «Четыре свадьбы и одни похороны». Выросшая в Северной Каролине, вдали от лос-анджелесского глянца, она изначально не воспринимала известность матери как возможность стать актрисой. Путь в искусство начинался с хореографического станка: прежде чем дебютировать в кино (подростковая драма «Пало-Альто»), юная Маргарет долгое время училась балету. Куолли не прячет свою родословную: «Если кто-то называет меня непо-беби, это справедливо. Мама действительно помогла мне обратить на себя внимание».
В 2024 году Маргарет Куолли снялась сразу в трех громких фильмах: роуд-муви Итана Коэна «Красотки в бегах», в альманахе Йоргоса Лантимоса «Виды доброты», а также в боди-хорроре «Субстанция», за который получила награду Seattle Film Critics Society как лучшая актриса второго плана. В глазах зрителей Маргарет окончательно перестала быть «дочкой Макдауэлл», она актриса со своей историей успеха. Недавно на Берлинском кинофестивале состоялась премьера «Голубой луны» Ричарда Линклейтера, где Куолли сыграла главную роль. Впереди — «Наследник» Джона Паттона Форда, продолжение «Счастливчика Гилмора» и «Созвездие пса» Ридли Скотта.
Сын «Терминатора» и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер (тоже непо-беби — племянница Джона Кеннеди). Он с детства знал, что значит расти, будучи в центре внимания. В 15 лет Патрик основал собственный бренд мужской одежды Project360, а вскоре стал лицом Hudson Jeans. В кино пришел через малые роли: засветился в «Одноклассниках 2», клипе Арианы Гранде, сыграл главную романтическую роль в мелодраме «Полночное солнце».
Зато 2025 год стал для него настоящим прорывом: в третьем сезоне «Белого лотоса» он исполнил одну из главных ролей, представ в неожиданно сложном образе Саксона, старшего сына семьи Рэтлифф. Шарм и актерские возможности Патрика, демонстрирующего глобальные изменения героя, покорили многих зрителей и критиков.
Прорывной ролью для сына Джека Николсона стал покойник с жуткой гримасой, который является своей бывшей девушке в кошмарах. Паркер Финн, режиссер дилогии «Улыбка», признался, что пригласил Рэя в сиквел, что сделать оммаж Джеку Торренсу из «Сияния». Получилось пугающе органично.
До этого Николсон-младший успел поработать с Дианой Крюгер в «Идеальном алиби» и появиться в сериале «Паника», но именно хоррор про жуткую улыбку стал его настоящим билетом в мейнстрим. А дальше — больше. В 2025 году он появился в двух фильмах — черной комедии «Ночь с психопатом» и взрывном экшене «Новокаин», где наконец-то выглядит не как копия папы, а как полноценный артист.
Дочь Умы Турман и Итана Хоука. Зрители впервые заметили актрису в третьем сезоне «Очень странных дел», где она сыграла умную и ироничную Робин. И с тех пор ее карьера только набирает обороты.
Майя уже успела поработать с Квентином Тарантино («Однажды в... Голливуде»), Уэсом Андерсоном («Город астероидов») и Брэдли Купером («Маэстро»), озвучить Тревожность в сиквеле «Головоломки» и сняться в ряде независимых фильмов. Например, в «Дикой кошке», где Майя сыграла писательницу Фланнери О’Коннор, которая пытается опубликовать первый роман; режиссером выступил ее отец. Ждем следующего появления Хоук в пятом сезоне «Очень странных дел» и фильме Wilder & Me Стивена Фрирза, где Майя снимается вместе с Джоном Туртурро.
Лили-Роуз Депп с детства была окружена вниманием. Отец — Джонни Депп, нестареющий пират Джек Воробей, мать — французская певица и актриса Ванесса Паради. Свой первый шаг в кино Лили-Роуз сделала в проектах Кевина Смита, но всерьез о себе заявила ролями в «Танцовщице» и скандальном сериале «Кумир» Сэма Левинсона, где сыграла возмутительную поп-диву. В 2024 году она закрепила звездный статус благодаря «Носферату» Роберта Эггерса, переосмыслению классического немецкого хоррора.
После эксцентричного «Кумира», разделившего зрителей и критиков, и мрачного «Носферату» внимание к выбору Лили-Роуз стало особенно пристальным. В будущем она намерена попробовать себя в серьезных драматических ролях. Ближайшей новой работой Депп должна стать «Гувернантка» с Ренате Реинсве в качестве коллеги по площадке.
Дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне росла в свете софитов. На ее счету уже десятки проектов — от мейнстримных («Бэтмен» с Паттинсоном) до камерных («Меломанка» на Hulu). Как и ее прославленный отец, Зои не ограничивается только кино: она вокалистка дуэта Lolawolf и даже соавтор песен Тейлор Свифт. Сериал «Большая маленькая ложь» доказал, что актриса способна выдерживать сложные партии в ансамбле с большими звездами (Николь Кидман и Риз Уизерспун), а впереди у нее главные роли в новом фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже» и драме Моны Фаствольд Self-Portrait.
Главное событие недавнего времени — режиссерский дебют Зои, триллер «Подай знак», в котором она отдала главную роль теперь уже бывшему партнеру Ченнингу Татуму. Кравиц нацелена стать не только актрисой, но и самостоятельным автором. В планах — расширение участия в продюсерских инициативах и углубление в сценарную работу.
Дочь оскаровского номинанта и принца категории Б Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс рано начала карьеру: уже в 10 лет она дебютировала в фильме «Кокаин» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. После этого актрисы удачно вписалась в подростковые телехиты — в «Американскую историю ужасов» и «Королев крика».
Несмотря на провал «Мадам Паутины», где Робертс сыграла тетку Питера Паркера, актрису активно зовут в жанровые и романтические проекты — от ремейков советской классики («Ирония судьбы в Голливуде») до рождественских хитов Netflix. Вряд ли Эмма унаследует место Джулии на голливудском небосклоне, но все же она уверенно продолжает строить актерскую карьеру. Впереди роль в фильме Фрэнка Корачи Verona Spies и работа над сериалом Меган Оппенхаймер «Вторая жена».
Он начал карьеру с небольшой роли в первых «Голодных играх», но сегодня известен как один из самых ярких молодых актеров поколения. Сын звездной актерской пары Мег Райан и Денниса Куэйда не стал использовать родительские связи, даже отказался от помощи отцовского агента. Вместо этого парень выбрал путь упорного труда и к 32 годам уже может похвастаться целым рядом запоминающихся ролей. В первую очередь все знают его как Хьюи из долгоиграющих «Пацанов», но также он снялся в «Виниле», «Оппенгеймере», «Крике» (2022). В 2025-м на экраны вышло два фильма с его участием — ромком-слэшер «Компаньон» и комедийный боевик «Новокаин».
Впереди — боевик «Главы государств» Ильи Найшуллера, где Куэйд играет в компании Джона Сины и Идриса Эльбы, а также многообещающий триллер Дункана Скайлза «Настоящие детективы» (ждем в российском прокате в июле 2025-го). Джек строит карьеру между поп-культурой и авторским кино, и ему удается редкое качество — быть одновременно своим парнем и голливудской звездой.
Да, Шаламе — тоже непо-беби! Его мать Николь Флендер была бродвейской актрисой, дядя Родман Флендер снимал эпизоды «Бухты Доусона», «Девочек Гилмор» и «Одиноких сердец», а тетя, писательница и продюсер Эми Липпман, работала над сериалами «Закон Лос-Анджелеса», «Мастера секса» и не только. С ранних лет он был в самом сердце американской творческой интеллигенции, а триумф в драме Луки Гуаданьино «Назови меня своим именем» сделал актера самым молодым номинантом на «Оскар» за 80 лет. В фильмографии Шаламе — ключевые роли в работах Греты Гервиг, Уэса Андерсона, Дени Вильнёва и Вуди Аллена.
В 2024 году он вновь появился на больших экранах в «Дюна: Часть вторая», а в начале 2025 года громко заявил о себе, когда байопик Боба Дилана поборолся за «Оскар» (сам Шаламе исполнил более сорока песен и в итоге был номинирован на все главные награды сезона). Следующие шаги — спортивная драма Джошуа Сэфди «Марти Превосходный», а также продолжение сотрудничества со студией Warner Bros., с которой Шаламе подписал многолетний контракт.
Актриса, продюсер и комедиантка, которая предпочитает, чтобы о ее родословной вспоминали в последнюю очередь. Тем не менее мать Зои — актриса Лиа Томпсон, легендарная Лоррейн из трилогии «Назад в будущее». Ее отец Ховард Дойч активно работал на телевидении, с которого начала свою карьеру его дочь. Выросшая в Голливуде, Зои на собственном опыте испытала обратную сторону шоу-бизнеса и смогла извлечь из этого уроки, как не потеряться, не перегореть и не стать заложницей чужих ожиданий. Роли в комедии Тани Уэкслер «Коллекторша», ромкоме Клер Скэнлон «Подстава» и драме Клинта Иствуда «Присяжный номер два» демонстрируют широкий диапазон актрисы и способность органично вписываться в проекты разных жанров.
На горизонте — новые фильмы и сериалы (в том числе «Новая волна» Ричарда Линклейтера о производстве фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании»), продюсерские проекты и, возможно, режиссерский дебют; Дойч не скрывает желания встать по другую сторону камеры.
Имя, которое сразу вызывает ассоциации с его отцом Филипом Сеймуром Хоффманом. Но сам Купер с юности держался в стороне от мира кино, не помышляя всерьез об актерстве. Друг семьи Пол Томас Андерсон предложил Куперу первую кинороль в драмеди «Лакричная пицца» с Аланой Хаим, Брэдли Купером и Бенни Сэфди. Дебют оказался впечатляющим: Хоффман-младший не просто оправдал ожидания, но и оказался способен выдержать сложную нюансированную роль. За свою работу он был номинирован на «Золотой глобус», а кинокритики заговорили о рождении новой звезды.
После громкого дебюта Купер снялся в уже упомянутой «Дикой кошке» Итана Хоука, в комедии Саймона Уэста «Киллер в отставке», триллере Грегга Араки «Хочу заняться с тобой сексом» и хорроре Фрэнсиса Лоуренса «Долгая прогулка». Также он стал частью каста биографической комедии «Шоу субботним вечером» Джейсона Райтмана, рассказывающей о первом выпуске программы Saturday Night Live.
Сын актера Билла Пуллмана и танцовщицы Тамары Гурвиц вырос в творческой семье, но всегда тяготел к техническим профессиям и в целом, если актерская карьера не сложится, был готов пойти по другой дорожке. Первой важной работой Льюиса стала «Баллада о Лефти Брауне», где его коллегой по площадке выступил отец. Прорывной работой актера можно назвать роль в «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“» Дрю Годдарда, а позже он обосновался в жанровом кино — от слэшера «Незнакомцы: Жестокие игры» и хоррора «Жребий» по Кингу до блокбастера «Топ Ган: Мэверик» и супергеройского проекта Marvel «Громовержцы*». Еще Льюис снимается в сериалах. За роль в «Уроках химии» он был номинирован на премию «Эмми».
Единственная дочь Кэрри Фишер и внучка Дебби Рейнольдс. Лурд окончила NYU по специальности «религия и психология», но выбрала карьеру актрисы. Она отлично проявила себя в сериалах «Американская история ужасов» и «Королевы крика», а полнометражным дебютом актрисы стала роль в «Звездных войнах» (она сыграла лейтенанта Сопротивления в новой трилогии Disney). Лурд сыграла и в режиссерском дебюте актрисы Оливии Уайлд «Образование», стала частью актерского состава «Шоугерл» Джиа Копполы и снялась в комедии Дэниэла Райзингера «И миссис». Сама Лурд намекала, что хотела бы укрепить свои позиции в авторском кинематографе — вполне возможно, как режиссер или продюсер.
Внучка певца Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли в юности позировала для Dior и Vogue, но в результате тоже выбрала кино. Прорывной ролью стала работа в сериале «Девушка по вызову», снятом по полнометражному фильму Стивена Содерберга (он же выступил продюсером). Затем наступила очередь хорроров — от «Оно приходит ночью» Трея Эдварда Шульца до «Сторожки» Северина Фиала и Вероники Франц. В каждом проекте Кио выбирает персонажей с двойным дном — загадочных, ранимых, потерянных.
В 2023 году актриса преодолела очередной важный рубеж — дебютировала как режиссер с фильмом «Боевой пони», мрачной лирической историей взросления в резервации. Картина принесла Кио «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля. Впереди у актрисы работа над новым проектом Кантемира Балагова (коллегой по площадке станет Барри Кеоган) и роль в фильме Ноа Баумбака «Джей Келли» (здесь ей компанию составят Адам Сэндлер, Джордж Клуни и Лора Дерн).
Звезды будущего: дети, у которых всё впереди
Дочь Тильды Суинтон и драматурга Джона Бирна выросла среди вересковых полей шотландского Хайленда, вдали от голливудского мира. Вместе с братом-близнецом Ксавье она обучалась в альтернативной школе, созданной по принципам Штайнера. Кинодебют Онор случился рано — в 2009 году в фильме «Я — это любовь», где она сыграла молодую версию героини Тильды Суинтон. Но настоящее рождение как актрисы произошло в «Сувенире» Джоанны Хогг, в котором Онор воплотила хрупкую и внутренне напряженную Жюли, альтер эго самой Хогг. Роль принесла номинацию на премию британского независимого кино. В продолжении «Сувенир: Часть 2» она еще глубже исследовала хрупкость становления личности в искусстве.
Несмотря на звездное происхождение, Онор не может похвастаться большим количеством предложений. Даже недавняя роль принцессы Беатрисы в мини-сериале «Чрезвычайно королевский скандал» сначала казалась актрисе недостижимой, она была уверена, что провалила пробы. Онор Суинтон-Бирн пока остается в тени, но вполне вероятно, что у нее еще все впереди. Ближайший предстоящий проект актрисы — фильм «Бомба» Дэвида Маккензи с Аароном Тейлором-Джонсоном, Тео Джеймсом и Сэмом Уортингтоном.
Сын трехкратного лауреата премии «Оскар» Дэниэла Дэй-Льюиса и обладательницы пяти премий «Сезар» Изабель Аджани, рожденный в Нью-Йорке и воспитанный в Париже. Несмотря на родословную, путь в кино оказался для Гэбриела-Кэйна непростым: актер потратил шесть лет на безуспешные прослушивания, прежде чем получил первую большую роль в вестерне «Смерть в прерии». До этого он успел проявить себя в качестве модели, побыть музыкантом, бросить обучение в колледже Беркли и преодолеть выматывающий путь из проб и отказов, который проходят многие артисты без громкой фамилии.
Пока Гэбриел-Кэйн известен малому числу зрителей, но кто знает, что будет впереди. Актер продолжает искать новые роли и не оставляет надежд проявить себя в громком проекте.
Родилась в семье кинорежиссера Джима Триплтона и актрисы Кейт Уинслет. Уже в юности Миа решила продолжить семейную традицию и в 15 лет объявила о желании стать актрисой. Она дебютировала в исторической драме «Версальский роман», где одну из главных ролей исполнила ее мать. С тех пор Миа появлялась в малоизвестных проектах, среди которых «Тени», «Опасные связи», «Буканьерки». Наиболее удачным фильмом для Триплтон стала громкая драма «Игра королевы», получившая признание на Каннском кинофестивале.
Впереди значимая веха — участие в новом проекте Уэса Андерсона «Финикийская схема». В фильме она окажется в окружении таких звезд, как Бенисио дель Торо, Скарлетт Йоханссон и Том Хэнкс, а значит, получит уникальный шанс проявить себя. Несмотря на уже приличный список работ, Триплтон пока громко о себе не заявила, но все указывает на то, что именно следующий шаг может стать прорывным.
Дочь режиссера Колина Энглерта и оскароносной Джейн Кэмпион. Она начала сниматься в кино еще в детстве. Первые работы пришлись на короткометражные фильмы, в том числе поставленные матерью. Известность пришла после ролей в драме «Бомба» и готическом фэнтези «Прекрасные создания». Позже она снималась в хоррорах «Они ползут за тобой» и «Ты не будешь в одиночестве». Помимо актерской карьеры, Элис также проявила себя в режиссуре: сняла короткометражку The Boyfriend Game и даже дебютировала в полнометражном формате с лентой «Плохое поведение», где снялся Бен Уишоу.
Несмотря на разнообразный опыт, Энглерт пока остается на периферии широкого зрительского внимания. Однако многогранный талант, желание развиваться не только как актриса, но и как режиссер, дают основание ожидать прорыва в ближайшем будущем. Есть все шансы, что Элис Энглерт пойдет по стопам матери и станет одним из ярких авторов современного независимого кино.
Дочь исландской певицы Бьорк и американского художника Мэтью Барни, Исадора, более известная как Доа, впервые появилась на экране в 2022 году в фильме «Варяг» режиссера Роберта Эггерса. Участие было обусловлено требованием к специфическому вокалу — старинному норвежскому пению, в котором она была натренирована с детства. В фильме она снялась вместе со своей матерью, что привлекло внимание прессы и модной индустрии. После релиза Доа подписала контракт с модным домом Miu Miu и стала востребованной моделью.
На сегодняшний день фильм Эггерса остается ее единственной актерской работой, но окружающий интерес к персоне нарастает. Есть вероятность, что в ближайшие годы Доа может сделать выбор в пользу полноценной карьеры в кино.
Дочь актрисы Риз Уизерспун и актера Райана Филиппа. Ава нашла себя в мире моды и дизайна: она стала лицом кампаний для Rodarte, Pat McGrath, участвовала в фотосессии для Vogue и даже помогала создавать коллекции одежды. В 2017 году она дебютировала на парижском балу дебютанток, а в 2024 появилась на экране в сериале «Доктор Одиссей». Кроме того, Ава активно участвует в феминистском движении, отстаивая права женщин и гендерное равноправие.
Несмотря на то, что актерская карьера пока не стоит для Авы на первом месте, нельзя исключать, что она все же попробует продолжить дело матери. Если Ава все же решится на такой шаг, то индустрия ей явно заинтересуется.
Автор: Яна Телова
Фото: Getty Images, Legion-Media, The National Library of New Zealand