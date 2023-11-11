100 великих фильмов XXI века: места 25–1

Я до сих пор ничего не понимаю про этот фильм. Это казалось странной идеей начиная с первых новостей о том, что «Дэвид Финчер снимает фильм про какого-то Марка Цукерберга». Даже спустя несколько десятков просмотров я не понимаю, о чем он на самом деле и как он вообще работает. При всем известном прагматизме режиссерского метода Финчера, отточенности диалогов Соркина и удачном (нет, гениальном) касте, при новаторской для своего времени киномузыке Резнора и Росса тут есть что-то кроме формы.

Понятно, что Финчер показал героя нашего времени. Понятно, что это страшно пророческое кино (трудно сейчас поверить, но когда-то можно было просто «заходить в соцсети», а не быть ими связанным круглые сутки). Понятен и мрачный юмор: дивный новый мир социальных взаимодействий создал человек, вообще в них не умеющий. Но я, например, не понимаю, за чем гонится главный герой: это история успеха, где нет конечной цели. Также я не понимаю, откуда столько нежного и трогательного в этом нервном, тревожном и злом фильме. Ведь среди главных героев нет ни одного «положительного» характера! В одном только уверен абсолютно: это лучший фильм Дэвида Финчера.