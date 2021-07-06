На «Кинотавре-2021» покажут документалку о Сергее Бодрове и пять фильмов с Юрой Борисовым. А что еще?

32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. Как и в прошлом году, пандемия внесла свои коррективы: участников ждут ПЦР-тесты, онлайн-бронирование билетов и скромная светская жизнь. Но главное, что осталось, невзирая ни на какие ограничения, — кино. Рассказываем, чем отличается 32-й фестиваль и чего нам от него ждать.
Дебютанты
«Кинотавр» всегда славился умением открывать имена. В этот раз в конкурсе шесть дебютов.
«День мертвых»
Картина знаменитого театрального режиссера, педагога и худрука «Современника» Виктора Рыжакова основана на пьесе уральского драматурга Алексея Еньшина. В центре сюжета — два персонажа, мать (Агриппина Стеклова) и сын (Александр Паль), которые в Родительскую субботу отправляются навестить могилы родственников на разных кладбищах. Они колесят на стареньком «мерседесе» и по пути обсуждают семейную трагедию, из-за которой у них давний конфликт. Происходящее сопровождается флешбэками и отсылками к мексиканскому празднику День мертвых, ведь именно в общении с усопшими проявляется настоящий характер здравствующих.
«Дунай»
Любовь Мульменко — одна из самых востребованных кинодраматургов российского авторского кино последнего десятилетия. «Еще один год» Оксаны Бычковой, «Как меня зовут» и «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Комбинат „Надежда“» Наталии Мещаниновой — все эти сценарии писала Мульменко. В ее дебюте говорят на сербском и редко на русском: героиня Надя проводит отпуск в Белграде, где встречает молодого человека и пытается поменять свой образ жизни, но обнаруживает, что это очень тяжело.
«Молоко птицы»
Перед тем как взяться за режиссуру, Евгений Марьян играл в футбол и занимался музыкой, но поступил в киношколу «Свободное кино», встретил на одном из мастер-классов продюсера Романа Борисевича и запитчил ему идею фильма, во многом навеянную событиями из собственной жизни. Его герой, подросток Андриан, ищет, как бы сбежать в Италию от бесперспективной жизни в родном Приднестровье, но мечты так просто не сбываются.
«Ничья»
За плечами выпускницы Московской школы нового кино Лены Ланских несколько короткометражек. Все они посвящены проблемам подростков — школьникам из провинции и воспитанникам интерната. В своем первом большом фильме Лена препарирует ту же тему: ее героиня, четырнадцатилетняя Вика, пытается свыкнуться с материнским инстинктом — у нее есть новорожденный сын, которого она скрывает. Спродюсировали кино Сергей Сельянов и Наталья Дрозд.
«Общага»
Фильм по книге Алексея Иванова — режиссерский дебют оператора Романа Васьянова, которого давно называют гордостью российского кино. Он был почти постоянным оператором Валерия Тодоровского («Стиляги», «Одесса»), работал в Голливуде («Патруль», «Ярость», «Отряд самоубийц», «Тройная граница») и там стал постоянным оператором Дэвида Эйра. Экранизировать первый роман Алексея Иванова Васьянов мечтал более десяти лет: сначала искал для него режиссера, затем взялся за сценарий и постановку сам. История о жителях общежития середины 80-х получилась жесткой и бескомпромиссной.
«Подельники»
Евгений Григорьев давно и успешно совмещает работу режиссера-документалиста и менеджера — вице-президента Гильдии неигрового кино. В 2021 году он еще стал заместителем гендиректора по развитию Свердловской киностудии и ее же креативным продюсером. Фильмы Григорьева известны даже тем, кто документалистикой несильно интересуется, в частности его работа «Про рок» о новом поколении уральских музыкантов стала настоящим хитом, а ветераны индустрии даже помнят его картину «Леха online», с которой он участвовал в короткометражном конкурсе «Кинотавра» 20 лет назад. Сценарий к полнометражному игровому дебюту Григорьев написал в соавторстве с Ниной Беленицкой, фильм основан на реальных событиях и снят в селе Кын Пермской края. Его главный герой — мальчик, который пытается отомстить за смерть отца.
Лауреаты прошлых лет возвращаются
«Кинотавр» не бросает тех, кого однажды открыл: сюда принято возвращаться с новыми работами, чтобы демонстрировать профессиональный и личностный рост.
Александр Зельдович
Главный возвращенец этого фестиваля — стабильно дает о себе знать раз в 10 лет. В 1991 году он представлял свой дебют «Закат» в конкурсе первого «Кинотавра», в 2001-м приезжал с драмой «Москва». В 2011-м режиссер вместо сочинского смотра отправился на Московский кинофестиваль («Мишень»). Но наступил 2021-й, и Александр Зельдович снова в Сочи. В его новой картине «Медея» по-современному раскрывается древнегреческий миф.
Наталья Кудряшова
Ее «Пионеры-герои» демонстрировались в конкурсе фестиваля шестилетней давности. С тех пор Наталья получила приз за лучшую женскую роль в программе «Горизонты» Венецианского фестиваля («Человек, который удивил всех»), была в числе тех, кто писал сценарий к «Доктору Лизе», и, наконец, сняла второй фильм. Героиня «Герды» учится на социолога, подрабатывает в стриптиз-клубе и мечтает о лучшей жизни.
Алексей Чупов и Наташа Меркулова
Для этого режиссерского тандема «Кинотавр» — место особое. Здесь Чупов и Меркулова представили дебют «Интимные места» (за который и получили награду как лучший дебют), сюда привозили свои короткометражные работы. Новый фильм «Капитан Волконогов бежал» не менее смелый, чем предыдущие: опальный чекист, за которым охотятся коллеги, пытается выпросить прощение у своих жертв — именно так он сможет обеспечить себе место в раю.
Николай Хомерики
После успехов на фестивалях один из главных фигурантов новой волны российского кино (их еще называют «новыми тихими»), как и другие ее участники (Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Бакур Бакурадзе, Василий Сигарев), принялся снимать коммерческое и жанровое кино: «Ледокол», «Белый снег», «Синдром дракона». Его новый фильм «Море волнуется раз» — возвращение к тому, что режиссер делал десятилетие назад; это артхаусная история, в которой препарируются отношения мужчины и женщины.
Григорий Добрыгин
Регулярно возвращается на фестиваль то как актер, то как автор короткометражек, то как сопродюсер (успешного короткого метра «Лалай-Балалай»). Два года назад Добрыгин участвовал в конкурсе со своим дебютом «Sheena667», а теперь вернулся с картиной «На близком расстоянии» о знаменитой актрисе, которая в разгар пандемии неожиданно для себя оставляет дома курьера службы доставки.
Сергей Осипьян
В 2010 году Сергей и его друг-соавтор Александр Лунгин участвовали в конкурсе с «Явлением природы» — малобюджетным, но визуально красивым артхаусом по рассказам Юрия Коваля, снятым на фотоаппарат Романом Васьяновым (он получил приз за новаторскую по тем временам работу). Теперь Осипьян возвращается на фестиваль с картиной «Портрет незнакомца», вдохновленной прозой Бориса Вахтина, друга и соратника театрального режиссера Петра Фоменко. История про встречу неудачливого актера и модного писателя на фоне 1970-х получилась яркой, красочной и интеллектуальной. Например, на экране можно увидеть заседание клуба «Метрополь», а при определенной сноровке узнать в собравшихся писателя Аксенова, поэтессу Ахмадулину и художника Мессерера.
Роман Артемьев
Актер и режиссер участвовал в основном конкурсе «Кинотавра» 2016 года с драмеди «Человек из будущего». Его новый фильм «По грибы» о том, как забредшего в лес Сергея пытаются убить, участвует в короткометражном конкурсе.
Звезды и новички в конкурсе короткого метра
Наряду со студентами киношкол и начинающими авторами в кинорежиссуре упражняются известные актеры. С фильмом «Мятежный» участвует Евгений Цыганов — это история о встрече мужчины и женщины из разных социальных слоев. Актриса сериала «Физрук» и комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» Соня Райзман запечатлела жизнь русского аристократа («Герой»). Музыкант и режиссер Василий Зоркий покажет короткометражку «Как в Венеции» — оператором выступил Юрий Никогосов («Чики»), а одну из ролей сыграл Александр Петров.
И да, это не единственная работа Петрова на 32-м фестивале: он автор конкурсного короткометражного фильма «Ангел» о начинающем актере. Главную роль в фильме Саши Петрова сыграл Саша Петров.
Российские хиты международных фестивалей
В программах 32-го «Кинотавра» — участники, лауреаты и триумфаторы международных кинофестивалей. В основном конкурсе:
- «Нуучча», завоевавший Гран-при в секции «Восток-Запад» Международного кинофестиваля в Карловых Варах;
- «Герда» — драма-лауреат приза молодого жюри и награды за лучшую женскую роль (актрисе Анастасии Красовской) в Локарно;
- «Ничья» — участница конкурса фестиваля в Сан-Себастьяне, который по датам отчасти совпадает с «Кинотавром» (автор фильма Лена Ланских приедет в Сочи прямо из Страны басков);
- «Капитан Волконогов бежал» окажется в сочинском конкурсе после Венеции;
- «Мама, я дома» — новая работа ученика Александра Сокурова Владимира Битокова, которая участвовала в венецианской секции «Горизонты»;
- «Купе номер 6» — картина финна Юхо Куосманена, получившая в основном конкурсе Канн Гран-при и теперь участвующая спецпоказом.
Закроет «Кинотавр» еще один каннский лауреат — получившая Гран-при конкурса «Особый взгляд» драма «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.
«Кинотавр» имени Юры Борисова
Мы помним фестивали, на которых один актер демонстрировал завидную востребованность. Так, к примеру, в нулевые по два-три фильма со своим участием на «Кинотавре» представляли Александр Яценко («Мне не больно» и «Свободное плавание» в 2006-м, «Сумасшедшая помощь» и «Короткое замыкание» в 2009-м) и Анна Михалкова («Изображая жертву» и «Связь» в 2006-м, «Живи и помни» и «Скажи Лео» в 2008-м, «Сумасшедшая помощь» и «Я» в 2009-м, «Бедуин», «Без мужчин» и «Мой папа — Барышников» в 2011-м). Позапрошлый «Кинотавр» предъявил нам Александра Кузнецова сразу в трех обличиях («Большая поэзия», «Люби их всех», «Гроза») и Федора Лаврова — в четырех («Давай разведемся!», «Большая поэзия», «Мысленный волк», «Одна историческая ошибка»). Прошлый был, очевидно, годом Ани Чиповской — сразу три яркие роли («Вмешательство», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Хандра»). Но актер Юра Борисов, кажется, побил рекорд: на 32-м «Кинотавре» он играет сразу в пяти картинах. Актер, удивительным образом избегающий самоповторов, рассказывал в интервью каналу «ВДудь», что даже подумывал спилить себе зубы, чтобы эффектнее вместе со вставными капами преображаться. Не надо, Юра, мы и так верим.
Биатлонист
В драме «Подельники» Юра играет спортсмена, который возвращается в родное село из большого города с винтовкой на плече. Здесь его ждет испытание на порядочность.
Гробовщик-художник
Вообще-то, герой «Герды» на работе хоронит людей, но это не мешает ему в свободное время думать о прекрасном: он пишет картины.
Чекист
Еще вчера капитан Волконогов выбивал признания из тех, кто, в сущности, ни в чем не виноват, а сегодня он сам приговорен. Спасти душу ему помогут потусторонние силы и прощение.
Шахтер-попутчик
Сосед по поезду прекрасной финской студентки из фильма «Купе номер 6» — работяга, выпивоха, гопник. Впрочем, это лишь внешнее и первое впечатление, которое, разумеется, обманчиво.
Солдат-контрактник
Герой «Мама, я дома» возвращается к матери, когда она уже и не надеялась его дождаться. Правда, теперь у нее есть сомнения в том, что это действительно ее сын.
Якутское кино снова в конкурсе
Триумф фильма Дмитрия Давыдова «Пугало» на прошлогоднем «Кинотавре» сделал свое дело: якутское кино за прошедший год назвали национальным феноменом. Оно говорит на универсальные темы, ярко представляет культуру региона, экспериментирует с жанрами и, как результат, окупается в прокате — местные жители исправно ходят в кинотеатры. В этом году якутские режиссеры тоже не остались в стороне. В конкурсе — драма «Нуучча» режиссера Владимира Мункуева о семье из якутской деревни конца XIX века, в которую подселяется каторжник Костя и быстро берет хозяйство в свои руки.
Не только авторское
Конкурс «Кинотавра» — это не только подборка артхаусных высказываний с длинными молчаливыми планами. Как правило, это срез лучшего из снятого за прошедший год-два и разного, в том числе жанрового кино.
«Владивосток»
Совершив по неосторожности преступление, солдат-срочник Витя бежит из части и скитается по Владивостоку, чтобы как-то выбраться за границу и не сесть в тюрьму. Картина Антона Борматова, автора «Чужой» и «Околофутбола», спродюсирована Кареном Шахназаровым и снята в жанре криминальной драмы, в которой ощущается влияние французской новой волны.
«Оторви и выбрось»
Дебют Кирилла Соколова «Папа, сдохни» провалился в российском прокате; отечественные зрители открыли его, после того как фильм оценили на Западе. В работе над вторым фильмом режиссер пытается избежать ошибок прошлого: историю о девочке, ее маме и бабушке, готовых задушить друг друга в любовных объятьях, он сделал более доступной. Впрочем, здесь тоже есть странная семья, реверансы великим фильмам и жанровый микс — смешно, когда кому-то больно.
Документальное кино
На открытии фестиваля покажут фильм «Нас других не будет», посвященный жизни Сергея Бодрова-мл. О нем рассказывают коллеги, друзья и родные: продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, музыкант Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов. Есть и архивные съемки, где о себе и времени говорят сам Бодров-мл. и режиссер Алексей Балабанов.
Сериалы
В этом году снова появятся начатые на минувшем «Кинотавре» питчинг сериальных проектов и public talk с участием представителей российских онлайн-платформ. К ним добавилась программа «Кинотавр. Сериалы», где главные отечественные стриминги представят пилотные серии своих свежих проектов.
«Везет»
Проживающий в маленьком северном городке мотогонщик некогда был чемпионом, а теперь работает в службе «Трезвый водитель». Но жизнь даст ему шанс измениться. Режиссером проекта студии IVI Originals выступил Владимир Щегольков, играют Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Зоя Бербер. Здесь же — одна из последних ролей Владимира Меньшова.
«Идентификация»
Девушка-сирота становится подозреваемой в деле об убийстве брата своего возлюбленного. Драму студии Premier сняла Владлена Санду, ученица Алексея Учителя, известная ранее очень личной документальной работой «Святый Боже». В ролях — звезда сериала Happy End Лена Тронина, Полина Кутепова, Олег Васильков, Никита Кукушкин.
«Манюня»
Okko представит на фестивале первую серию комедийного сериала Армана Марутяна, снятого по популярному роману Наринэ Абгарян о дружбе двух советских семей — собственно Абгарян и Шац. Обещается очень добродушная история, которая будет понятна всем вне зависимости от национальности и места рождения. Продюсируют сериал Сарик и Гевонд Андреасяны.
«Последний министр»
Продолжение истории о жизни вымышленного министерства перспективного планирования, которое поручили возглавить неудачнику Тихомирову, а тот вдруг начал приносить пользу. Проект КиноПоиск HD снял Роман Волобуев, в ролях — Ян Цапник, Ольга Сутулова, Сергей Епишев, Дарья и Екатерина Носик и другие.
«Самка богомола»
Студия START продолжает тему маньяков и серийных убийц. Героиня сериала Жанна сидит в тюрьме за убийства мужчин, которые она совершала с благими намерениями — уничтожала насильников и педофилов. Однако на воле у нее появляется подражатель, и полиция просит Жанну помочь. Главную роль исполнила Ирина Розанова, за постановку отвечает Нурбек Эген, который был участников конкурса «Кинотавра» в 2012 году с картиной «Пустой дом».
«Товарищ майор»
Первая серия нового сериала Бориса Хлебникова («МТС Медиа») рассказывает о сотруднике ФСБ, который вдруг понимает, что люди — добрые и беззащитные. Он начинает использовать свои безграничные возможности по слежке и прослушке во благо: причинять добро там, где его не просят. В главной роли — Евгений Сытый, один из любимых артистов Хлебникова.