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На «Кинотавре-2021» покажут документалку о Сергее Бодрове и пять фильмов с Юрой Борисовым. А что еще?

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32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. Как и в прошлом году, пандемия внесла свои коррективы: участников ждут ПЦР-тесты, онлайн-бронирование билетов и скромная светская жизнь. Но главное, что осталось, невзирая ни на какие ограничения, — кино. Рассказываем, чем отличается 32-й фестиваль и чего нам от него ждать.

Дебютанты Прошлые лауреаты Звезды короткого метра Хиты международных смотров

Юра Борисов Якутское кино Не только авторское Документальное кино Сериалы

Дебютанты

Прошлые лауреаты

Звезды короткого метра

Хиты международных смотров

Юра Борисов

Якутское кино

Не только авторское

Документальное кино

Сериалы

Дебютанты

«Кинотавр» всегда славился умением открывать имена. В этот раз в конкурсе шесть дебютов.

«День мертвых»

Картина знаменитого театрального режиссера, педагога и худрука «Современника» Виктора Рыжакова основана на пьесе уральского драматурга Алексея Еньшина. В центре сюжета — два персонажа, мать (Агриппина Стеклова) и сын (Александр Паль), которые в Родительскую субботу отправляются навестить могилы родственников на разных кладбищах. Они колесят на стареньком «мерседесе» и по пути обсуждают семейную трагедию, из-за которой у них давний конфликт. Происходящее сопровождается флешбэками и отсылками к мексиканскому празднику День мертвых, ведь именно в общении с усопшими проявляется настоящий характер здравствующих.

«Дунай»

Любовь Мульменко — одна из самых востребованных кинодраматургов российского авторского кино последнего десятилетия. «Еще один год» Оксаны Бычковой, «Как меня зовут» и «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Комбинат „Надежда“» Наталии Мещаниновой — все эти сценарии писала Мульменко. В ее дебюте говорят на сербском и редко на русском: героиня Надя проводит отпуск в Белграде, где встречает молодого человека и пытается поменять свой образ жизни, но обнаруживает, что это очень тяжело.

«Молоко птицы»

Перед тем как взяться за режиссуру, Евгений Марьян играл в футбол и занимался музыкой, но поступил в киношколу «Свободное кино», встретил на одном из мастер-классов продюсера Романа Борисевича и запитчил ему идею фильма, во многом навеянную событиями из собственной жизни. Его герой, подросток Андриан, ищет, как бы сбежать в Италию от бесперспективной жизни в родном Приднестровье, но мечты так просто не сбываются.

«Ничья»

За плечами выпускницы Московской школы нового кино Лены Ланских несколько короткометражек. Все они посвящены проблемам подростков — школьникам из провинции и воспитанникам интерната. В своем первом большом фильме Лена препарирует ту же тему: ее героиня, четырнадцатилетняя Вика, пытается свыкнуться с материнским инстинктом — у нее есть новорожденный сын, которого она скрывает. Спродюсировали кино Сергей Сельянов и Наталья Дрозд.

«Общага»

Фильм по книге Алексея Иванова — режиссерский дебют оператора Романа Васьянова, которого давно называют гордостью российского кино. Он был почти постоянным оператором Валерия Тодоровского («Стиляги», «Одесса»), работал в Голливуде («Патруль», «Ярость», «Отряд самоубийц», «Тройная граница») и там стал постоянным оператором Дэвида Эйра. Экранизировать первый роман Алексея Иванова Васьянов мечтал более десяти лет: сначала искал для него режиссера, затем взялся за сценарий и постановку сам. История о жителях общежития середины 80-х получилась жесткой и бескомпромиссной.

«Подельники»

Евгений Григорьев давно и успешно совмещает работу режиссера-документалиста и менеджера — вице-президента Гильдии неигрового кино. В 2021 году он еще стал заместителем гендиректора по развитию Свердловской киностудии и ее же креативным продюсером. Фильмы Григорьева известны даже тем, кто документалистикой несильно интересуется, в частности его работа «Про рок» о новом поколении уральских музыкантов стала настоящим хитом, а ветераны индустрии даже помнят его картину «Леха online», с которой он участвовал в короткометражном конкурсе «Кинотавра» 20 лет назад. Сценарий к полнометражному игровому дебюту Григорьев написал в соавторстве с Ниной Беленицкой, фильм основан на реальных событиях и снят в селе Кын Пермской края. Его главный герой — мальчик, который пытается отомстить за смерть отца.

«Медея»

Лауреаты прошлых лет возвращаются

«Кинотавр» не бросает тех, кого однажды открыл: сюда принято возвращаться с новыми работами, чтобы демонстрировать профессиональный и личностный рост.

Александр Зельдович

Главный возвращенец этого фестиваля — стабильно дает о себе знать раз в 10 лет. В 1991 году он представлял свой дебют «Закат» в конкурсе первого «Кинотавра», в 2001-м приезжал с драмой «Москва». В 2011-м режиссер вместо сочинского смотра отправился на Московский кинофестиваль («Мишень»). Но наступил 2021-й, и Александр Зельдович снова в Сочи. В его новой картине «Медея» по-современному раскрывается древнегреческий миф.

Наталья Кудряшова

Ее «Пионеры-герои» демонстрировались в конкурсе фестиваля шестилетней давности. С тех пор Наталья получила приз за лучшую женскую роль в программе «Горизонты» Венецианского фестиваля («Человек, который удивил всех»), была в числе тех, кто писал сценарий к «Доктору Лизе», и, наконец, сняла второй фильм. Героиня «Герды» учится на социолога, подрабатывает в стриптиз-клубе и мечтает о лучшей жизни.

Алексей Чупов и Наташа Меркулова

Для этого режиссерского тандема «Кинотавр» — место особое. Здесь Чупов и Меркулова представили дебют «Интимные места» (за который и получили награду как лучший дебют), сюда привозили свои короткометражные работы. Новый фильм «Капитан Волконогов бежал» не менее смелый, чем предыдущие: опальный чекист, за которым охотятся коллеги, пытается выпросить прощение у своих жертв — именно так он сможет обеспечить себе место в раю.

Николай Хомерики

После успехов на фестивалях один из главных фигурантов новой волны российского кино (их еще называют «новыми тихими»), как и другие ее участники (Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Бакур Бакурадзе, Василий Сигарев), принялся снимать коммерческое и жанровое кино: «Ледокол», «Белый снег», «Синдром дракона». Его новый фильм «Море волнуется раз» — возвращение к тому, что режиссер делал десятилетие назад; это артхаусная история, в которой препарируются отношения мужчины и женщины.

Григорий Добрыгин

Регулярно возвращается на фестиваль то как актер, то как автор короткометражек, то как сопродюсер (успешного короткого метра «Лалай-Балалай»). Два года назад Добрыгин участвовал в конкурсе со своим дебютом «Sheena667», а теперь вернулся с картиной «На близком расстоянии» о знаменитой актрисе, которая в разгар пандемии неожиданно для себя оставляет дома курьера службы доставки.

Сергей Осипьян

В 2010 году Сергей и его друг-соавтор Александр Лунгин участвовали в конкурсе с «Явлением природы» — малобюджетным, но визуально красивым артхаусом по рассказам Юрия Коваля, снятым на фотоаппарат Романом Васьяновым (он получил приз за новаторскую по тем временам работу). Теперь Осипьян возвращается на фестиваль с картиной «Портрет незнакомца», вдохновленной прозой Бориса Вахтина, друга и соратника театрального режиссера Петра Фоменко. История про встречу неудачливого актера и модного писателя на фоне 1970-х получилась яркой, красочной и интеллектуальной. Например, на экране можно увидеть заседание клуба «Метрополь», а при определенной сноровке узнать в собравшихся писателя Аксенова, поэтессу Ахмадулину и художника Мессерера.

Роман Артемьев

Актер и режиссер участвовал в основном конкурсе «Кинотавра» 2016 года с драмеди «Человек из будущего». Его новый фильм «По грибы» о том, как забредшего в лес Сергея пытаются убить, участвует в короткометражном конкурсе.

«Герда»

Звезды и новички в конкурсе короткого метра

Наряду со студентами киношкол и начинающими авторами в кинорежиссуре упражняются известные актеры. С фильмом «Мятежный» участвует Евгений Цыганов — это история о встрече мужчины и женщины из разных социальных слоев. Актриса сериала «Физрук» и комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» Соня Райзман запечатлела жизнь русского аристократа («Герой»). Музыкант и режиссер Василий Зоркий покажет короткометражку «Как в Венеции» — оператором выступил Юрий Никогосов («Чики»), а одну из ролей сыграл Александр Петров.

И да, это не единственная работа Петрова на 32-м фестивале: он автор конкурсного короткометражного фильма «Ангел» о начинающем актере. Главную роль в фильме Саши Петрова сыграл Саша Петров.

Российские хиты международных фестивалей

В программах 32-го «Кинотавра» — участники, лауреаты и триумфаторы международных кинофестивалей. В основном конкурсе:

Закроет «Кинотавр» еще один каннский лауреат — получившая Гран-при конкурса «Особый взгляд» драма «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

«Капитан Волконогов бежал»

«Кинотавр» имени Юры Борисова

Мы помним фестивали, на которых один актер демонстрировал завидную востребованность. Так, к примеру, в нулевые по два-три фильма со своим участием на «Кинотавре» представляли Александр Яценко («Мне не больно» и «Свободное плавание» в 2006-м, «Сумасшедшая помощь» и «Короткое замыкание» в 2009-м) и Анна Михалкова («Изображая жертву» и «Связь» в 2006-м, «Живи и помни» и «Скажи Лео» в 2008-м, «Сумасшедшая помощь» и «Я» в 2009-м, «Бедуин», «Без мужчин» и «Мой папа — Барышников» в 2011-м). Позапрошлый «Кинотавр» предъявил нам Александра Кузнецова сразу в трех обличиях («Большая поэзия», «Люби их всех», «Гроза») и Федора Лаврова — в четырех («Давай разведемся!», «Большая поэзия», «Мысленный волк», «Одна историческая ошибка»). Прошлый был, очевидно, годом Ани Чиповской — сразу три яркие роли («Вмешательство», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Хандра»). Но актер Юра Борисов, кажется, побил рекорд: на 32-м «Кинотавре» он играет сразу в пяти картинах. Актер, удивительным образом избегающий самоповторов, рассказывал в интервью каналу «ВДудь», что даже подумывал спилить себе зубы, чтобы эффектнее вместе со вставными капами преображаться. Не надо, Юра, мы и так верим.

Биатлонист

В драме «Подельники» Юра играет спортсмена, который возвращается в родное село из большого города с винтовкой на плече. Здесь его ждет испытание на порядочность.

Гробовщик-художник

Вообще-то, герой «Герды» на работе хоронит людей, но это не мешает ему в свободное время думать о прекрасном: он пишет картины.

Чекист

Еще вчера капитан Волконогов выбивал признания из тех, кто, в сущности, ни в чем не виноват, а сегодня он сам приговорен. Спасти душу ему помогут потусторонние силы и прощение.

Шахтер-попутчик

Сосед по поезду прекрасной финской студентки из фильма «Купе номер 6» — работяга, выпивоха, гопник. Впрочем, это лишь внешнее и первое впечатление, которое, разумеется, обманчиво.

Солдат-контрактник

Герой «Мама, я дома» возвращается к матери, когда она уже и не надеялась его дождаться. Правда, теперь у нее есть сомнения в том, что это действительно ее сын.

«Нуучча»

Якутское кино снова в конкурсе

Триумф фильма Дмитрия Давыдова «Пугало» на прошлогоднем «Кинотавре» сделал свое дело: якутское кино за прошедший год назвали национальным феноменом. Оно говорит на универсальные темы, ярко представляет культуру региона, экспериментирует с жанрами и, как результат, окупается в прокате — местные жители исправно ходят в кинотеатры. В этом году якутские режиссеры тоже не остались в стороне. В конкурсе — драма «Нуучча» режиссера Владимира Мункуева о семье из якутской деревни конца XIX века, в которую подселяется каторжник Костя и быстро берет хозяйство в свои руки.

Не только авторское

Конкурс «Кинотавра» — это не только подборка артхаусных высказываний с длинными молчаливыми планами. Как правило, это срез лучшего из снятого за прошедший год-два и разного, в том числе жанрового кино.

«Владивосток»

Совершив по неосторожности преступление, солдат-срочник Витя бежит из части и скитается по Владивостоку, чтобы как-то выбраться за границу и не сесть в тюрьму. Картина Антона Борматова, автора «Чужой» и «Околофутбола», спродюсирована Кареном Шахназаровым и снята в жанре криминальной драмы, в которой ощущается влияние французской новой волны.

«Оторви и выбрось»

Дебют Кирилла Соколова «Папа, сдохни» провалился в российском прокате; отечественные зрители открыли его, после того как фильм оценили на Западе. В работе над вторым фильмом режиссер пытается избежать ошибок прошлого: историю о девочке, ее маме и бабушке, готовых задушить друг друга в любовных объятьях, он сделал более доступной. Впрочем, здесь тоже есть странная семья, реверансы великим фильмам и жанровый микс — смешно, когда кому-то больно.

«Самка богомола»

Документальное кино

На открытии фестиваля покажут фильм «Нас других не будет», посвященный жизни Сергея Бодрова-мл. О нем рассказывают коллеги, друзья и родные: продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, музыкант Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов. Есть и архивные съемки, где о себе и времени говорят сам Бодров-мл. и режиссер Алексей Балабанов.

Сериалы

В этом году снова появятся начатые на минувшем «Кинотавре» питчинг сериальных проектов и public talk с участием представителей российских онлайн-платформ. К ним добавилась программа «Кинотавр. Сериалы», где главные отечественные стриминги представят пилотные серии своих свежих проектов.

«Везет»

Проживающий в маленьком северном городке мотогонщик некогда был чемпионом, а теперь работает в службе «Трезвый водитель». Но жизнь даст ему шанс измениться. Режиссером проекта студии IVI Originals выступил Владимир Щегольков, играют Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Зоя Бербер. Здесь же — одна из последних ролей Владимира Меньшова.

«Идентификация»

Девушка-сирота становится подозреваемой в деле об убийстве брата своего возлюбленного. Драму студии Premier сняла Владлена Санду, ученица Алексея Учителя, известная ранее очень личной документальной работой «Святый Боже». В ролях — звезда сериала Happy End Лена Тронина, Полина Кутепова, Олег Васильков, Никита Кукушкин.

«Манюня»

Okko представит на фестивале первую серию комедийного сериала Армана Марутяна, снятого по популярному роману Наринэ Абгарян о дружбе двух советских семей — собственно Абгарян и Шац. Обещается очень добродушная история, которая будет понятна всем вне зависимости от национальности и места рождения. Продюсируют сериал Сарик и Гевонд Андреасяны.

«Последний министр»

Продолжение истории о жизни вымышленного министерства перспективного планирования, которое поручили возглавить неудачнику Тихомирову, а тот вдруг начал приносить пользу. Проект КиноПоиск HD снял Роман Волобуев, в ролях — Ян Цапник, Ольга Сутулова, Сергей Епишев, Дарья и Екатерина Носик и другие.

«Самка богомола»

Студия START продолжает тему маньяков и серийных убийц. Героиня сериала Жанна сидит в тюрьме за убийства мужчин, которые она совершала с благими намерениями — уничтожала насильников и педофилов. Однако на воле у нее появляется подражатель, и полиция просит Жанну помочь. Главную роль исполнила Ирина Розанова, за постановку отвечает Нурбек Эген, который был участников конкурса «Кинотавра» в 2012 году с картиной «Пустой дом».

«Товарищ майор»

Первая серия нового сериала Бориса Хлебникова («МТС Медиа») рассказывает о сотруднике ФСБ, который вдруг понимает, что люди — добрые и беззащитные. Он начинает использовать свои безграничные возможности по слежке и прослушке во благо: причинять добро там, где его не просят. В главной роли — Евгений Сытый, один из любимых артистов Хлебникова.

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