На «Кинотавре-2021» покажут документалку о Сергее Бодрове и пять фильмов с Юрой Борисовым. А что еще?

Дебютанты

«Кинотавр» всегда славился умением открывать имена. В этот раз в конкурсе шесть дебютов.

«День мертвых»

Картина знаменитого театрального режиссера, педагога и худрука «Современника» Виктора Рыжакова основана на пьесе уральского драматурга Алексея Еньшина. В центре сюжета — два персонажа, мать (Агриппина Стеклова) и сын (Александр Паль), которые в Родительскую субботу отправляются навестить могилы родственников на разных кладбищах. Они колесят на стареньком «мерседесе» и по пути обсуждают семейную трагедию, из-за которой у них давний конфликт. Происходящее сопровождается флешбэками и отсылками к мексиканскому празднику День мертвых, ведь именно в общении с усопшими проявляется настоящий характер здравствующих.

«Дунай»

Любовь Мульменко — одна из самых востребованных кинодраматургов российского авторского кино последнего десятилетия. «Еще один год» Оксаны Бычковой, «Как меня зовут» и «Верность» Нигины Сайфуллаевой, «Комбинат „Надежда“» Наталии Мещаниновой — все эти сценарии писала Мульменко. В ее дебюте говорят на сербском и редко на русском: героиня Надя проводит отпуск в Белграде, где встречает молодого человека и пытается поменять свой образ жизни, но обнаруживает, что это очень тяжело.

«Молоко птицы»

Перед тем как взяться за режиссуру, Евгений Марьян играл в футбол и занимался музыкой, но поступил в киношколу «Свободное кино», встретил на одном из мастер-классов продюсера Романа Борисевича и запитчил ему идею фильма, во многом навеянную событиями из собственной жизни. Его герой, подросток Андриан, ищет, как бы сбежать в Италию от бесперспективной жизни в родном Приднестровье, но мечты так просто не сбываются.

«Ничья»

За плечами выпускницы Московской школы нового кино Лены Ланских несколько короткометражек. Все они посвящены проблемам подростков — школьникам из провинции и воспитанникам интерната. В своем первом большом фильме Лена препарирует ту же тему: ее героиня, четырнадцатилетняя Вика, пытается свыкнуться с материнским инстинктом — у нее есть новорожденный сын, которого она скрывает. Спродюсировали кино Сергей Сельянов и Наталья Дрозд.

«Общага»

Фильм по книге Алексея Иванова — режиссерский дебют оператора Романа Васьянова, которого давно называют гордостью российского кино. Он был почти постоянным оператором Валерия Тодоровского («Стиляги», «Одесса»), работал в Голливуде («Патруль», «Ярость», «Отряд самоубийц», «Тройная граница») и там стал постоянным оператором Дэвида Эйра. Экранизировать первый роман Алексея Иванова Васьянов мечтал более десяти лет: сначала искал для него режиссера, затем взялся за сценарий и постановку сам. История о жителях общежития середины 80-х получилась жесткой и бескомпромиссной.

«Подельники»

Евгений Григорьев давно и успешно совмещает работу режиссера-документалиста и менеджера — вице-президента Гильдии неигрового кино. В 2021 году он еще стал заместителем гендиректора по развитию Свердловской киностудии и ее же креативным продюсером. Фильмы Григорьева известны даже тем, кто документалистикой несильно интересуется, в частности его работа «Про рок» о новом поколении уральских музыкантов стала настоящим хитом, а ветераны индустрии даже помнят его картину «Леха online», с которой он участвовал в короткометражном конкурсе «Кинотавра» 20 лет назад. Сценарий к полнометражному игровому дебюту Григорьев написал в соавторстве с Ниной Беленицкой, фильм основан на реальных событиях и снят в селе Кын Пермской края. Его главный герой — мальчик, который пытается отомстить за смерть отца.