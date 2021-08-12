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«Супернаграда и признание»: Гаспару Ноэ так понравился фильм «Герда» с Юрой Борисовым, что он написал его автору Наталье Кудряшовой в Instagram

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На этой неделе на фестивале в Локарно прошла премьера российской драмы «Герда» режиссера и сценаристки Натальи Кудряшовой. В главных ролях в ней снялись Анастасия Красовская и Юра Борисов. Сюжет «Герды» посвящен студентке соцфака Лере, которая живет в провинции вместе с мамой-лунатиком, верящей в чудеса. Ее отец недавно ушел из семьи к другой женщине. Лера не знает, как сделать свою жизнь лучше, и каждую ночь ей снится душа.

Среди зрителей показа в Локарно оказался Гаспар Ноэ, которому так понравился фильм, что он написал Кудряшовой в директ. По словам Натальи, в переписке Ноэ назвал фильм «вдохновенным», «местами чрезвычайно грустным и страшным». Отдельно он отметил исполнительницу главной роли Анастасию Красовскую и работу оператора Василия Григолюнаса, который снимал «Пассажиров» и «Топи». Вот что Наталья Кудряшова рассказала КиноПоиску.

Наталья Кудряшова

Актриса, режиссер, сценаристка

У меня произошел приятный эмоциональный взрыв, потому что я фанат Гаспара Ноэ. Я знала, что ему понравился фильм; знакомые передавали, что Гаспар на вечеринке всем рассказывал про него. Это уже было мегакруто и приятно. Вчера, когда я увидела его в запросах на переписку, я просто лишилась дара речи. Это круто, что он заморочился, нашел мой аккаунт и написал мне потрясающее сообщение о фильме. «Герда» его поразила и тронула.

Для меня это чудо, какая-то супернаграда и признание. Потому что я считаю его одним из самых талантливых режиссеров современности. Мой самый любимый фильм у него — «Вход в пустоту», который я считаю непревзойденным шедевром. Мне очень нравится, как он работает со зрителем визуально, все эти стробоскопы.

Наша переписка продолжилась, и я надеюсь, что у нас получится пересечься на каком-нибудь европейском кинофестивале. Жаль, что я сама не в Локарно, а Гаспар пока там — его фильм «Вихрь» был показан во внеконкурсной программе.

Наталья Кудряшова — российская актриса, режиссер и сценаристка. Она снялась в проектах «Колл-центр», «Капитан Волкогонов бежал» (участник основной программы Венецианского фестиваля), а также в «Человеке, который удивил всех». В 2018 году Кудряшова получила за него приз Венецианского фестиваля в секции «Горизонты» как лучшая актриса. Ее полнометражным дебютом как сценаристки и режиссера стала драма «Пионеры-герои».

За последние пару лет публикации зарубежных деятелей искусств в соцсетях о российском кино стали еще одной формой его признания наряду с показами на фестивалях и прокатом на международных стриминг-платформах. Писатель Стивен Кинг оценил сериал «Эпидемия», похвалив операторскую работу, и сравнил проект со спагетти-вестерном. А создателю видеоигр Хидэо Кодзиме понравился триллер «Спутник» с Оксаной Акиньшиной, Петром Федоровым и Федором Бондарчуком.

«Герда» выйдет в российский прокат осенью, дистрибьютором выступит кинокомпания «Белые ночи».

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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