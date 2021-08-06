Объявлена программа фестиваля «Кинотавр». В нее вошли фильмы «Капитан Волконогов бежал» и «Общага»

Стала известна программа российского кинофестиваля «Кинотавр». 32-й смотр откроет документальный фильм Петра Шепотинника «Нас других не будет». Он основан на интервью с Сергеем Бодровым-мл. и Алексеем Балабановым. О героях фильма также расскажут продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов. Фильмом закрытия выбрана драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», которая получила Гран-при программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.

В жюри основного конкурса, которое возглавит актриса Чулпан Хаматова, войдут режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, оператор Юрий Никогосов, актер Петр Федоров и киновед Лилия Немченко. Жюри короткого метра возглавляет актриса Ингеборга Дапкунайте. В него также вошли актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Егор Москвитин.

По словам президента «Кинотавра» Александра Роднянского, смотр по-прежнему пройдет в формате делового форума. В этом году на фестивале впервые пройдет внеконкурсная программа «Кинотавр. Сериалы». В ее рамках покажут пилотные серии проектов «Везет» (ivi), «Идентификация» (Premier), «Манюня» (Okko), второго сезона «Последнего министра» (КиноПоиск HD), а также шоу «Самка богомола» (Start) и «Товарищ майор» (KION). Почетный приз «Кинотавра» вручат продюсеру Сергею Сельянову. Для участия в основной программе было прислано 104 работы, в итоге отобрали 15 картин.

Основной конкурс

Конкурс «Кинотавр. Короткий метр»

Фестиваль пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи.

