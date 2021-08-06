Объявлена программа фестиваля «Кинотавр». В нее вошли фильмы «Капитан Волконогов бежал» и «Общага»

Стала известна программа российского кинофестиваля «Кинотавр». 32-й смотр откроет документальный фильм Петра Шепотинника «Нас других не будет». Он основан на интервью с Сергеем Бодровым-мл. и Алексеем Балабановым. О героях фильма также расскажут продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов. Фильмом закрытия выбрана драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», которая получила Гран-при программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.
В жюри основного конкурса, которое возглавит актриса Чулпан Хаматова, войдут режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, оператор Юрий Никогосов, актер Петр Федоров и киновед Лилия Немченко. Жюри короткого метра возглавляет актриса Ингеборга Дапкунайте. В него также вошли актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Егор Москвитин.
По словам президента «Кинотавра» Александра Роднянского, смотр по-прежнему пройдет в формате делового форума. В этом году на фестивале впервые пройдет внеконкурсная программа «Кинотавр. Сериалы». В ее рамках покажут пилотные серии проектов «Везет» (ivi), «Идентификация» (Premier), «Манюня» (Okko), второго сезона «Последнего министра» (КиноПоиск HD), а также шоу «Самка богомола» (Start) и «Товарищ майор» (KION). Почетный приз «Кинотавра» вручат продюсеру Сергею Сельянову. Для участия в основной программе было прислано 104 работы, в итоге отобрали 15 картин.
Основной конкурс
- «Дунай» — режиссерский дебют Любови Мульменко. Девушка Надя приезжает в отпуск в Белград, где знакомится с харизматичным сербом и пытается привыкнуть к его полубродячему образу жизни. Фильм снят частично на сербском языке.
- «Ничья» — дебют Лены Ланских. В центре сюжета драмы — 14-летняя Вика. Она живет в маленьком уральском городе, где помогает маме торговать на продуктовом рынке, а в свободное время танцует в школьном кружке хореографии. Еще у Вики есть ребенок, о котором никто не должен знать.
- «Молоко птицы» — драма, с которой дебютирует Евгений Марьян. Главные роли исполнили Виталий Назаренко и Елена Лядова. Сюжет посвящен 16-летнему Андриану, который живет в Приднестровье. В школе у него проблемы со сверстниками, а дома — с родителями. Андриан, когда-то певший в церковном хоре, втайне мечтает уехать с другом в Италию. Но наступает Страстная неделя, которая навсегда изменит его жизнь.
- «Общага» — фильм-дебют Романа Васьянова. Действие разворачивается в 1984 году в Свердловске. Первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки Нелли и Света вполне счастливо живут в общаге, пока самоубийство одной из студенток не переворачивает их жизнь. Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева, Никита Ефремов и Алена Михайлова.
- «День мертвых» — кинодебют театрального режиссера Виктора Рыжакова, который сейчас руководит театром «Современник». Мать и сын отправляются на старом авто навещать могилы родных, но их поездка идет не по плану. Путешественников сыграли Агриппина Стеклова и Александр Паль.
- «Герда» — второй полнометражный фильм Натальи Кудряшовой. Картину показали на фестивале в Локарно, где вручили приз исполнительнице главной роли, актрисе-дебютантке Анастасии Красовской. «Герда» также получила приз Молодого жюри и похвалу Гаспара Ноэ, который написал Кудряшовой в Instagram. По сюжету девушка Лера пытается выбраться из серой жизни в провинции. Днем она учится, а по ночам танцует в стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму. Чем жестче жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся странные сны.
- «На близком расстоянии» — вторая полнометражная картина Григория Добрыгина, который уже становился участником конкурса с фильмом Sheena667 и несколькими короткометражными работами. В разгар пандемии известная артистка Инга находит у своего дома мигранта из Азии и предлагает ему кров.
- «Владивосток» — возвращение в Приморье режиссера Антона Борматова, автора клипа «Владивосток 2000», составленного из сцен выступления «Мумий Тролля» в приморской столице. Фильм вдохновлен французской «новой волной». Виктор пытается уйти от ответственности после случайно совершенного преступления. Он пускается в бега и встречает Нику, которая помогает герою выбраться за рубеж.
- «Подельники» — триллер Евгения Григорьева, документалиста, вице-президента Гильдии неигрового кино, креативного продюсера Свердловской киностудии. Сюжет следует за 10-летним мальчиком Ильей, у которого погибает отец. Преступник остается безнаказанным, а окружающих такое положение дел не беспокоит. В итоге найти убийцу пытается только Илья. В касте заявлены Юра Борисов, Лиза Янковская и Павел Деревянко.
- «Нуучча» — драма якутского режиссера Владимира Мункуева. Действие происходит в конце XIX века в Якутской области. Хабджий и его жена Керемес выживают в условиях якутской тайги и готовятся к голодной зиме. Однажды местный князь навязывает им на поселение русского каторжника Костю (Сергей Гилев), который решает стать новым хозяином дома героев.
- «Оторви и выбрось» — новый режиссерский проект Кирилла Соколова, постановщика черной комедии «Папа, сдохни». Три поколения женщин из одной семьи воюют между собой. Однажды они лицом к лицу сталкиваются с обидами прошлого, чтобы разобраться в сложных взаимоотношениях. Путь к прощению будет усеян драками, перестрелками и дикими животными. Историю разыгрывают Анна Михалкова, Виктория Короткова и Александр Яценко.
- «Портрет незнакомца» — мелодрама Сергея Осипьяна, основанная на произведении Бориса Вахтина, который сотрудничал с режиссером театра и кино Петром Фоменко. Главные роли сыграли актеры театра «Мастерская Петра Фоменко». В Москве 1976 года незадачливый актер знакомится с писателем. Тот превращает жизнь героя в трагикомический фарс с диссидентствующей богемой, валютными проститутками, сотрудниками КГБ и агентами ЦРУ.
- «Капитан Волконогов бежал» — триллер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, коллег по проектам «Колл-центр» и «Человек, который удивил всех». В центре истории — капитан Федор Волконогов, которого объявляют преступником. Ему удается бежать до ареста, но героя предупреждает вестник с того света, что он попадет в ад, если не раскается. В фильме снялись Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко и Никита Кукушкин.
- «Медея» — драма Александра Зельдовича, современная трактовка древнегреческого мифа о женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством. Фильм получил приз Молодого жюри на кинофестивале в Локарно. В главных ролях — Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. Саундтрек был записан с оркестром Теодора Курентзиса.
- «Море волнуется раз» — четвертая совместная работа режиссера Николая Хомерики и сценариста Александра Родионова. После блокбастеров и сериалов режиссер возвращается к авторскому кино, которым славился в нулевые. Коля и Саша прячутся от всех в старом домике посреди леса. Идиллию их летних солнечных дней то и дело нарушают ночные кошмары. Саше снится, как ее накрывает огромной волной. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, которая похожа на них самих в будущем. С их помощью молодые попробуют разобраться в собственных чувствах.
Конкурс «Кинотавр. Короткий метр»
- «V», режиссеры Арина Овчинникова, Николай Коваленко, Алина Сорокина;
- «Ангел», режиссерский дебют актера Александра Петрова;
- «Вафля», режиссер Алексей Шабаров;
- «Все смотрят на тебя», режиссер Кузя Васильева;
- «Герой», режиссер Соня Райзман;
- «Как в Венеции», режиссер Василий Зоркий;
- «Марш», режиссер Владилен Верный;
- «Мятежный», режиссер Евгений Цыганов;
- «Накипь», режиссер Сергей Малкин;
- «По грибы», режиссер Роман Артемьев;
- «По разные стороны», режиссер Дарья Лебедева;
- «Почти всегда», режиссер Настя Коркия;
- «Рубер», режиссер Олег Алмазов;
- «Сказка», режиссер Максим Кульков;
- «Скрытый космос», режиссеры Денис Виленкин, Антон Фомочкин;
- «Собирайся, поедем на праздник», режиссер Ламара Согомонян;
- «Стёпка», режиссер Виталий Уйманов;
- «Транзит Венеры», режиссер Александр Москаленко;
- «Увлечение», режиссер Денис Куклин;
- «Уличное освещение», режиссер Владислав Иконников;
- «У тебя в голове», режиссер Георгий Сурков;
- «Хейт», режиссер Светлана Самошина;
- «Холодно», режиссер Данил Иванов;
- «Хорошая девочка Лида», режиссер Антон Елисеев;
- «Части», режиссер Ольга Темникова-Журавлева;
- «Элементы», режиссер Александр Винокуров.
Фестиваль пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи.
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