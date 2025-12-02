Что смотреть дома: хирург-травматолог Асмус, кинозвезда Клуни и программа Лето

Кристина Асмус надевает белый халат травматолога, а Елизавета Боярская — форму таможенницы. Джордж Клуни играет кинозвезду в Италии, а Джаред Лето — программу из виртуального мира. Семейство Градовых продолжает бороться за будущее «Галактики», а Ашер из «Спартака» открывает школу гладиаторов. Не менее остросюжетные мероприятия обещает на этой неделе спорт. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Клиника недели: «Склиф», сериал

Больничная драма с Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Premier

Медицинский процедурал, где воссоединились звезды «Интернов». Евгения Покровская (Асмус) — хирург-травматолог в НИИ скорой помощи, у которой появляется шанс на повышение и научную ставку, но конкурировать придется с коллегой-возлюбленным Романом Поликарповым (Матвей Лыков). Бороться за спасение жизней пациентов ей приходится, преодолевая гендерные предрассудки коллег. Один эпизод равен одной смене в больнице. Постановщица — Мария Агранович («The Телки», «Убить Риту»), в эпизодах — Семён Серзин, Софья Каштанова, Борис Хвошнянский, Оксана Стрельцова и Александр Тютин.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о сериале:

Отечественные «Наследники» возвращаются

Где смотреть: «Иви», START

«Галактика» снова в опасности: хит Сергея и Дмитрия Минаевых возвращается с новыми испытаниями для семейства Градовых. Фамильная компания попадает под санкции, а еще ей пытается завладеть мстительный предприниматель Верещагин (Даниил Страхов). Меж тем продолжается борьба за власть внутри клана между патриархом Юрием Градовым (Алексей Гуськов), его наследниками Дмитрием (Павел Попов) и Антоном (Валерий Карпов), а также любовницей сына Надеждой (Юлия Снигирь) и бизнес-партнером Кудрявцевым (Игорь Гордин). Режиссером снова выступил Илья Ермолов, недавно снявший «Хирурга».

Подробнее о сериале:

Джордж Клуни и Адам Сэндлер в драмеди о голливудском кризисе среднего возраста

Где смотреть: Netflix — с 5 декабря

Новый фильм инди-гуру Ноа Баумбака, написанный в соавторстве не с Гретой Гервиг, но Эмили Мортимер. Стареющая голливудская звезда Джей Келли (Клуни) соглашается посетить ретроспективу имени себя на фестивале в Тоскане, хотя раньше чурался подобных мероприятий. Истинная причина — желание переосмыслить жизнь и наладить контакт с младшей дочерью Дэйзи (Грейс Эдвардс). Вместе с ним едут верные менеджер Рон (Сэндлер) и пиарщица Лиз (Лора Дерн). Премьера фильма состоялась в Венеции, где его приняли довольно прохладно. Например, кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский увидел стремление разжиться собственной версией «Восьми с половиной» или «Земляничной поляны». Возможно, все не так страшно, ведь Баумбака любят за остроумие, чуткую интонацию и звездный ансамбль. В эпизодах — Билли Крудап, Райли Кио, Стейси Кич, Джим Бродбент, Патрик Уилсон и Ив Хьюсон.

Подробнее о фильме:

Джаред Лето снова морбит

Где смотреть: Amazon Prime Video

Новая часть научно-фантастической франшизы, укрепляющая статус оскаровского лауреата как «отравителя» кассовых сборов. Глава технокорпорации Джулиан Диллинджер (Эван Питерс) задумал производить ИИ-суперсолдат на базе программы «Арес» (Лето). Правда, без специального «кода постоянства» бойцы, созданные в виртуальном мире и потом скопированные в физический, рассыпаются на пиксели через 29 минут. Необходимые данные есть в компьютере программиста Кевина Флинна (Джефф Бриджес), чью компанию унаследовала Ева Ким (Грета Ли). Она, как и Диллинджер, разыскивает код, но с благими целями. Фильм Йоакима Рённинга (пятые «Пираты Карибского моря», вторая «Малефисента») с треском провалился в прокате, так что продолжение под вопросом. Ревущий электронный саундтрек написала группа Nine Inch Nails.

Подробнее о фильме:

Другие новинки

Криминал недели: «Полярный», 5-й сезон

Прощаемся с Михаилом Пореченковым в роли авторитета из 90-х

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Premier

Финальный сезон криминальной комедии про бандита, сбежавшего от подельников в расположенный на севере уютный городок Полярный. Идеальную жизнь Вити Громова (Пореченков) нарушают старые знакомые из 1990-х. Сначала объявляется бывшая возлюбленная и сообщница Марина (Инга Оболдина) с сыном Максом (Олег Гаас), а затем из тюрьмы выходит криминальный авторитет Барабуля (Кирилл Полухин), требующий себе миллиард, выделенный губернатором на строительство горнолыжного комплекса. Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин и Ян Цапник вернутся к своим ролям. Режиссером финала выступил Авет Оганесян («Один день в Стамбуле»).

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

«Гладиатор» во вселенной «Крови и песка»

Где смотреть: Starz — с 5 декабря

Спин-офф сериала про Спартака, который рассказывает альтернативную историю бывшего раба и гладиатора Ашура. По сюжету он не погибает на Везувии, а получает за помощь в подавлении спартаковского восстания гладиаторскую школу, которая когда-то принадлежала Лентулу Батиату. Над «Домом Ашура» работал Стивен ДеНайт, автор оригинального эпика. Всего будет 10 эпизодов. Ник Тарабей вернулся к роли Ашура. Одну из главных ролей также играют шотландец Грэм Мактавиш (Сигизмунд Дийкстра в «Ведьмаке», сир Гаррольд Вестерлинг в «Доме Дракона»), Теника Дэвис и Люси Лоулесс, звезда «Зены — королевы воинов». Создатели обещают захватывающее кроваво-эротическое зрелище в духе «Крови и песка».

Сильная женщина недели: «Тоннель», сериал

Елизавета Боярская и Сергей Гилёв в остросюжетном шоу о нарушениях границы

Где смотреть: «Кион»

Света Суворова (Боярская), неподкупная таможенница из маленького заснеженного городка, вынуждена забыть о принципах и переносить через российско-финскую границу контрабандные бриллианты, когда мафия похищает ее мужа-лудомана (Гилёв). Криминальный триллер Флюзы Фархшатовой («Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»). Сценарий написали Настя Кузнецова, работавшая над «Асфальтовым солнцем», и Роман Жигалов, дебютировавший в 2018 году с авторским фильмом «Лес». В актерский состав также вошли Даниил Страхов, Александр Семчев и Таисья Калинина. «Первые эпизоды сняты в смешанном жанре. С одной стороны, это психологический триллер, сосредоточенный вокруг моральной дилеммы главной героини, с другой — криминальный детектив о контрабандистах, финской мафии и нечистых на руку российских полицейских», — рассказывал Кинопоиск о сериале.

Подробнее о сериале:

Фронтир недели: «Покинутые», сериал

«Сынов анархии», но с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон, а еще на Диком Западе

Где смотреть: Netflix

Новый вестерн Курта Саттера, создателя «Сынов анархии» и «Майянцев». Действие разворачивается в Америке в 1854 году. Религиозная ирландка Фиона Нолан (Хиди), усыновившая четырех сирот, сражается с семьей аристократов из Европы во главе с Констанс Ван Несс (Андерсон), которая хочет забрать ее дом в Орегоне. В сериале также заняты Райан Херст, Михил Хёйсман, Ник Робинсон, Эшлинг Франчози и Лукас Тилл. Хотя Саттер значится шоураннером «Покинутых», он покинул проект во время съемок из-за творческих разногласий со стримингом.

Стильный шпионский боевик без тормозов

Где смотреть: Shudder — с 5 декабря

Показанный на Берлинале новый фильм Элен Катте и Бруно Форцани, известных любовью к ретро и формалистским изыскам («Горечь», «Странный цвет слез твоего тела»). Семидесятилетний экс-спецагент Джон Диман (Фабио Тести) отдыхает на Лазурном Берегу, флиртует с соседкой по отелю и вспоминает молодость. Когда дама с бриллиантовой серьгой исчезнет при загадочных обстоятельствах, прошлое настигнет пожилого романтика. Любимцы синефилов Форцани и Катте не просто используют темы, цвета и приемы из джалло и еврокрайма, но выкручивают их на максимум. Любители «Дьяволика» и прочего средиземноморского палпа вряд ли останутся разочарованными.

Поучительная и звездная комедия для всей семьи

Где смотреть: Amazon Prime Video

Режиссер освежающего ромкома «Любовь — болезнь» Майкл Шоуолтер добрался до жанра рождественских увеселений и снял фильм с богатейшим кастом. Большое семейство Клостер привыкло не замечать, как старается Клэр (Мишель Пфайффер), чтобы все собрались за одним столом и отметили праздник в тепле и радости. Когда домочадцы снова погружаются в личные драмы и забывают о матери, та просто собирает вещи и уезжает в путешествие. Теперь Клостеры ищут Клэр, а та наслаждается праздником, для которого не нужно упорно трудиться. Под елкой можно встретить Дениса Лири, Фелисити Джонс, Хлою Грейс Морец, Джейсона Шварцмана, Доминика Сессу из «Оставленных» и Джоан Чэнь из «Твин Пикс».

Камерный триллер из Сингапура, удививший Венецию

Где смотреть: Amazon Prime Video — с 5 декабря

Новая работа Криса Ео, заявившего о себе почти 10 лет назад интернет-детективом «Воображаемая земля», который победил на фестивале в Локарно. У молодой пары бесследно пропадает годовалая дочь, а потом кто-то начинает присылать им кассеты, на которых тайком засняты их будни. Подозрение падает на менеджера супермаркета по соседству (Ли Каншэн). Причудливый и непредсказуемый фильм интересен не только участием любимого артиста Цай Минляна, но и осмыслением новой цифровой реальности в Сингапуре и мире. «Это хитроумно сконструированный, виртуозно снятый фильм, печальный, но не безнадежный, требующий от зрителя внимания и вознаграждающий его», — делает вывод Станислав Зельвенский.

Подробнее о фильме:

Что еще смотреть на Кинопоиске

Кино по пятницам: «Дракула»

Вампирское соло Калеба Лэндри Джонса в новом фильме Люка Бессона

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — новый взгляд на роман Брэма Стокера.

Бессон объединяется с фактурным артистом Джонсом во второй раз после «Догмена», чтобы снять очередную экранизацию классического романа. Созданная в Финляндии англоязычная готика стала первым хоррором в карьере французского режиссера (хоть и не особо страшным). Саундтрек написал Дэнни Элфман, а роли второго плана исполнили Зои Блю, Матильда Де Анджелис и Кристоф Вальц. Кинопоиск рассмотрел в фильме пародию на «Дракулу» Копполы, подражание «Парфюмеру» Тома Тыквера и немного «Опасному методу» Дэвида Кроненберга. По словам кинокритика Карины Назаровой, Бессон копает неглубоко, а не фальшивит один композитор Дэнни Элфман. «Дракула» собрал почти миллиард рублей в российском прокате.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильме:

Квентин Тарантино рекомендует

Недавно кумир всех киноманов сходил в подкаст Брета Истона Эллиса («Американский психопат»), где назвал 20 лучших фильмов XXI века и камня на камне не оставил от «Голодных игр», якобы полностью скопированных с культового японского фильма. Фантастический боевик Киндзи Фукасаку по роману Косюна Таками многие вспоминают и в связи с «Игрой в кальмара». В этой антиутопии Япония — тоталитарное государство, где проблему избытка голодных ртов на фоне экономического кризиса решают при помощи турнира на выживание. 42 школьника оказываются на необитаемом острове, где должны истреблять друг друга, пока не останется кто-то один. В роли циничного учителя, который следит за ходом игры, снялся Такеши Китано. В топе Квентина «Королевская битва» заняла 11-е место.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Многофигурная историческая драма, которой засматривался весь мир

Масштабный турецкий хит, на который приобрели права в 50 странах. XVI век, Османская империя процветает, и существенную роль в этом играет любовь Сулеймана Великолепного (Халит Эргенч) к славянской наложнице Роксалане, известной в Турции под именем Хюррем (Мерьем Узерли). Во втором сезоне Хюррем укрепляет свое положение во дворце, вступая в открытую борьбу с Махидевран и Валиде, а появление новой фаворитки и внешние политические союзы подталкивают гарем к еще более опасным интригам. В третьем сезоне обостряются отношения Сулеймана с Ибрагимом-пашой. Сериал принес славу многим актерам (в том числе Бураку Озчивиту), а их в эпике было задействовано аж 500 (для съемок военных сцен строились целые деревни). Кроме того, проект вызвал на родине бурные споры об исторической достоверности.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Подробнее о фильме:

Диагноз недели: «Почка», 1-й сезон

Бенефис Любови Аксёновой в роли циничной сотрудницы органов, у которой проблемы с органами

Прожженная коррумпированная чиновница Наталья Кустова заработала состояние, но попутно разругалась со всеми родственниками. Девушка узнает, что ей срочно необходима пересадка почки, и резко берется налаживать отношения с близкими. Авантюрную драмеди с Аксёновой в главной роли спродюсировали Борис Хлебников и Авдотья Смирнова. За режиссуру сериала отвечает соавтор сценария Мария Шульгина («Давай разведемся!»). В 2022-м «Почка» стала хитом на стриминге «Кион» благодаря сарказму, едким диалогам, харизме Аксёновой и атмосфере тотального цинизма и беспредела. Второстепенные роли в первом сезоне играют Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова и Алексей Розин.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Подробнее о сериале:

Кулинарно-криминальный арт-триллер с Воробьёвым и Эйдельштейном

Одиозного шеф-повара Марка Левинского (Даниил Воробьёв в пластическом гриме) со скандалом выгоняют из элитного ресторана Москвы. Находясь в трудном жизненном положении, он берет в напарники неопытного парня Аарона (Марк Эйдельштейн), который мечтает открыть свой ресторан. В актерский состав также вошли Аня Чиповская, Анастасия Микульчина, Александр Олешко, Сергей Газаров. «Первый эпизод оставляет после себя стойкое ощущение, что весь мир — театр Даниила Воробьёва, а остальные — зрители, которым предлагается наблюдать за его эротическими, поэтическими и психическими экспериментами», — писал Кинопоиск о сериале. Режиссер Артём Аксёненко ранее сделал с Воробьёвым сериалы «Медиатор», «В клетке», «Лапси» и «Жить жизнь».

Подробнее о сериале:

Спорт

Хоккей недели: матчи выходных

Только на Кинопоиске — «Зеленое дерби», «Спартак» против топа Востока

Третье «Зеленое дерби» сезона — главный матч пятницы. К стартовому свистку игры против мотивированного «Салавата Юлаева» «Ак Барс» подойдет с мощным преимуществом — две победы подряд. Посмотреть, кто заберет победу в матче, можно эксклюзивно на Кинопоиске

В воскресенье «Авангард» примет «Спартак». Это первый визит москвичей в Омск в сезоне. Что приготовил Алексей Жамнов одному из главных претендентов на финал, узнаем на Кинопоиске в 14:00 по Москве.

Все матчи сезона КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Единоборства недели: чемпионский реванш UFC

Пётр Ян возвращается, чтобы забрать титул

Пётр Ян уже дрался с Мерабом Двалишвили и уступил. С тех пор Мераб приобрел статус чемпиона с тремя защитами титула, а российский боец вышел на серию из трех побед. В ночь с субботы на воскресенье Пётр Ян зайдет в октагон, чтобы в главном бою UFC 323 попробовать вернуть пояс чемпиона в легчайшем весе. Предварительный кард начнется в 02:00 по Москве. Старт боев главного карда — в 6:00 по Москве.

Российский футбол недели: 18-й тур РПЛ

Битва за лидерство перед зимней паузой

Российский футбол уходит на зимнюю паузу, но успеет провести еще один тур. Главное его событие — матч первых двух команд, «Краснодара» и ЦСКА. Если победит действующий чемпион, то до февраля застолбит первую строчку в таблице. Если верх возьмут армейцы, а «Зенит» в своем матче допустит ошибку, в чемпионате будет новый лидер.

Европейский футбол недели: матчи выходных

«Барса» снова первая в Испании

6 декабря «Бетис» примет «Барселону». Если нынешний лидер Ла Лиги сыграет без ошибок, то испортит настроение Мбаппе и компании. Матч «Реала» с «Сельтой» состоится на день позже, и даже победа не позволит прогнать вечного соперника. Как будут обстоять дела на самом деле, можно узнать в прямом эфире на Кинопоиске.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС, Louis Grasse / PX Imagens via ZUMA Press Wire / ТАСС, Олег Бухарев / ТАСС, Joan Monfort / AP / TASS