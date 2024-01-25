Что общего у «Дракул» Люка Бессона и Фрэнсиса Форда Копполы? Как повествование от лица Влада Цепеша меняет жанр истории? Почему это невероятно женоненавистнический фильм? И как Люк Бессон потерял свой авторский голос?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Дракулу» Люка Бессона и разбираются, насколько этот фильм автобиографичен.

Следующий выпуск будет посвящен самым страшным фильмам в истории, и вы можете прислать в подкаст свое голосовое с помощью Telegram-бота: https://t.me/KpAudioBot. Одна минута аудио про фильм, который вас пугал, или самый страшный опыт кинопросмотра в жизни.