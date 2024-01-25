Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, VK, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Что общего у «Дракул» Люка Бессона и Фрэнсиса Форда Копполы? Как повествование от лица Влада Цепеша меняет жанр истории? Почему это невероятно женоненавистнический фильм? И как Люк Бессон потерял свой авторский голос?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Дракулу» Люка Бессона и разбираются, насколько этот фильм автобиографичен.
Даулет Жанайдаров
редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Несмотря на то, что это очень продюсерское кино, в котором, казалось бы, нет Люка Бессона, возникает ощущение автобиографичности. Не видит ли себя сам Бессон в образе Дракулы — одинокого, никем не понятого, гонимого? Любопытный путь автора, как у его персонажа: родился в своем замке, а потом поехал в Голливуд.
Всеволод Коршунов
киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Люк Бессон, который начинал как один из самых крупных авторов периода Cinéma du look, ушел в мейнстрим. Действительно, тут уже ничего не напоминает о том раннем периоде «Голубой бездны». Вот это очень печально. Для меня это хороший пример того, что происходит с авторами, когда они уходят от своего авторского тона. Если Трюффо эволюционировал от чисто авторского кино к какому-то среднему пути, арт-мейнстрим, как он это называл, то Бессон пошел в мейнстрим-мейнстрим, без всякого арта.
