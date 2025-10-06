«Трон: Арес». Неоновый Джаред Лето в погоне за 3D-принтером

В мировой прокат вышла третья глава франшизы «Трон», начатой в 1982 году фантастическим фильмом с Джеффом Бриджесом об айтишнике, который застрял в цифровом мире. Теперь между реальностями перемещаются Джаред Лето и Грета Ли. Все герои фильма — либо миллиардеры, либо компьютерные программы, так что сочувствовать им непросто.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Джулиан Диллинджер (Эван Питерс), глава хай-тек-компании Dillinger Systems, хочет штамповать из воздуха суперсолдат. Опытный образец — программа «Арес» (Джаред Лето). Проблема в том, что объекты, перенесенные таким образом в нашу реальность из цифровой, ровно через 29 минут рассыпаются в горстку байтов. Поэтому Диллинджеру остро необходим «код постоянства», который спрятан где-то в глубинах сервера, принадлежавшего легендарному программисту Кевину Флинну (Джефф Бриджес). Наследница Флинна в компании ENCON по имени Ева Ким (Грета Ли) тоже охотится за этим кодом, собираясь использовать его для всеобщего блага и мира во всем мире.

Через 15 лет после «Трон: Наследие», не слишком убедительной (но неплохо прошедшей в прокате) попытки Джозефа Косински проапдейтить культовый фильм из 1980-х под новые технологические реалии и возможности, Disney созрела для нового захода. Сиквелом «Наследия» картину норвежца Йоакима Рённинга (пятые «Пираты Карибского моря», «Малефисента») можно назвать только в самых общих чертах, но сам «Арес» явно сделан с прицелом на будущее. Впрочем, для продолжения франшизы этот утомительный и невыносимо глупый сай-фай-боевик еще должен заработать много денег.

Поскольку в этот раз не люди хотят проникнуть в компьютерное пространство, а наоборот, программы рвутся к нам, внутри Сетки, как в мире «Трона» называют специфическую виртуальную реальность (если воспользоваться еще одним пыльным термином), происходит относительно немного действия. И то сказать, современный мегаполис не сильно отличается от цифровых просторов, по которым программы гоняют наперегонки, оседлав свои красно-желтые мотоциклы.

Грета Ли и Джаред Лето, Артуро Кастро

Авторы фильма явно не против освоить модную тему ИИ, но для этого в «Аресе» катастрофически не хватает собственно интеллекта. Интрига вертится по большому счету вокруг очень хорошего 3D-принтера, на котором плохие ребята пытаются печатать танки, а хорошие — апельсиновые деревья. Невероятно продвинутые человекообразные программы (Джоди Тёрнер-Смит играет коллегу Ареса по имени, конечно, Афина), соответственно, мало чем отличаются от деревянных солдат Урфина Джюса.

В самом фильме метафорически упоминаются Пиноккио и, куда же без него, монстр Франкенштейна. Арес — первая в истории программа, которая занимает 53 терабайта, но выглядит максимум на 35 — поначалу говорит роботообразным голосом и вовсе избегает мимики, но потом стремительно и необъяснимо гуманизируется. Он начинает грубить, шутить, и выясняется, что в глубине души он любит Depeche Mode и тантрический секс (ладно, про секс он не говорит, но это явно подразумевается). Что слушает на мотоцикле Афина, мы так и не узнаем (судя по прическе и прочему, как минимум Charli XCX), и говорит она только что-нибудь вроде «Программы, к бою!».

Джоди Тёрнер-Смит

Грете Ли 200-миллионный блокбастер великоват: на фоне зеленого экрана она явно чувствует себя не в своей тарелке и в целом не очень понимает, что делать с этим оксюморонным по нынешним временам персонажем, сугубо положительным CEO техкомпании. Эвану Питерсу в этом смысле проще: он зловеще скалится, на манер Горовица стучит по клавишам и периодически восклицает: «Какой же я гений!» Его властную маму играет Джиллиан Андерсон; сын ее, как сообщается, подсидел, она отвешивает ему смачные пощечины, и вся эта линия выглядит многообещающе бульварной, но обрывается самым резким и идиотским образом.

Джефф Бриджес появляется в одной большой сцене. В предыдущем фильме его среди прочего подвергли довольно халтурному компьютерному омоложению, здесь ничего такого нет, и вид у артиста подобающе царственный. Сказать, что это камео вовсе не приносит радости, было бы неправдой, но особого смысла в нем тоже нет. Если Бриджес, скажем, зайдет сегодня вечером в супермаркет купить молока, он выложится примерно на столько же.

Джефф Бриджес

Значительную часть хронометража предсказуемо занимают добротно сделанные и очень скучные битвы на светящихся фрисби и погони по мерцающим трассам — невесомый экшен без крови и без последствий. Даже кульминация по марвеловскому рецепту (город атакует большая летающая штука) выглядит механистичной и сонной. Единственное, что кое-как поддерживает в «Троне» пульс, — ревущий электронный саундтрек Nine Inch Nails (Резнор и Росс впервые решили подписать саундтрек названием группы, а не просто своими именами). Но знаете, что будет еще лучше? Саундтрек Nine Inch Nails в ваших наушниках без необходимости два часа смотреть на то, как Джаред Лето становится настоящим мальчиком.