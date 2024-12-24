Что смотреть в кино: «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и «Мегалополис»

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах в первые две недели января. В каникулы зрителей ждут масштабные сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь», эпик Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», боевик «Охота на воров 2: Пантера» и фильмы-приказы — «Расскажи мне кино», «Постучись в мою Тверь» и «Притворись моей невестой».

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Премьеры 2 января

Стартовая глава франшизы по сказке Александра Волкова. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который уносит Элли и ее собачку Тотошку в страну жевунов. Чтобы вернуться домой, девочка вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляется по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски исполняющего желания волшебника. Режиссером выступил Игорь Волошин («Повелитель ветра», «Нирвана»), а в актерский состав вошли Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова и Дмитрий Чеботарёв. Продюсеры уже планируют выпустить сиквел «Злая ведьма» (2027), триквел «Возвращение домой» (2028) и спин-офф об Урфине Джюсе (2029).

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Удалой и горделивый богатырь Финист (Кирилл Зайцев) отправляется в путешествие на Восток вместе с молодой Бабой-ягой (Юлия Пересильд) и Мелехой (Сергей Лавыгин), чтобы осознать важность работы в команде. Приквел и спин-офф фэнтези-трилогии «Последний богатырь», который поставил автор предыдущих фильмов Дмитрий Дьяченко. Ждем летающего свиносокола и верблюда, говорящего голосом Павла Прилучного.

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Долгожданный magnum opus Фрэнсиса Форда Копполы, отнявший у автора «Апокалипсиса сегодня» и «Крестного отца» более 40 лет жизни и 120 млн долларов, а затем с треском провалившийся в прокате. Фантастическая притча об архитекторе Цезаре Катилине (Адам Драйвер), лауреате Нобелевской премии и главе могущественного дизайнерского бюро, который хочет создать мегаполис будущего из изобретенного им материала мегалона. В касте — Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишбёрн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман, Кэтрин Хантер и Дастин Хоффман.

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Экранизация романа Эрнана Риверы Летельера, над которой работали сразу трое любимцев фестивалей. Режиссурой занималась датчанка Лоне Шерфиг («Воспитание чувств», «Один день»), а к сценарию приложили руки бразилец Уолтер Саллес («Че Гевара: Дневники мотоциклиста», «На дороге») и испанка Изабель Койшет («Элегия», «Букшоп»). Среди известных лиц — Беренис Бежо, Даниэль Брюль и Антонио де ла Торре. Действие охватывает семь лет, с 1966-го по 1973-й, и разворачивается в глухой чилийской провинции в пустыне Атакама. В центре сюжета — юная девушка, которая талантливо пересказывает семье, соседям и всем желающим увиденные ею фильмы. Дело в том, что на билеты в кино у всех денег нет. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 85%.

Московская менеджер Алиса (Мария Горбань) приезжает под Тверь, чтобы уговорить упертого фермера Сергея (Павел Прилучный) продать ее компании свой земельный участок. Упрямый мужлан отказывается строить на территории завод, несмотря на все уловки столичной карьеристки. Теперь девушке придется по полной вкусить деревенской жизни во время переговоров. Комедия от режиссера Симона Багдасаряна («Трепачи»), сценаристки Оксаны Серопян («Любовь зла») и продюсеров братьев Андреасян.

Криминальный триллер про команду наемных убийц, которая обставляет смерти своих жертв как несчастные случаи. В основе южнокорейского фильма лежит гонконгская картина «Убийцы», участвовавшая в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Главную роль сыграл Кан Дон-вон из «Исчезнувшее время: Мальчик, который вернулся» и «Поезд в Пусан 2: Полуостров».

Испанский хоррор про девочку Эмму, которая просит экстрасенса-шарлатанку помочь ей установить связь с призраком девочки, заточенным в старой церкви. Вместе им предстоит узнать, что за зловещая сила стоит за пропажей детей. Фильм Карлоты Переды («Свинка», «Сожженный заживо») показывали на крупных жанровых смотрах в Ситджесе и Монреале.

Премьеры 9 января

Продолжение боевика Кристиана Гьюдгэста про начальника элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса — Большого Ника (Джерард Батлер), который объединяется с грабителем Донни Уилсоном (О’Ши Джексон-мл.) для нападения на крупнейшую алмазную биржу в Европе. Трейлер обещает нотки «Двенадцати друзей Оушена», а 144-минутный хронометраж намекает на новую «Схватку».

Инди-триллер Николаса Томнея («Идеальный хозяин»). Застрявший в долгах повар-неудачник приезжает в Латинскую Америку и связывается с опасными людьми, которые заставляют его готовить из человечины званые ужины. В главной роли — пропавший с экранов Ник Стал (Джон Коннор из «Терминатора 3» и Желтый Ублюдок из «Города грехов»). Критики хвалят кино за правдоподобие, элементы черной комедии и сцены насилия.

Мелодрама Алёны Званцовой, получившая приз за лучшее визуальное решение на фестивале авторского кино «Зимний». По сюжету заботливый муж Алексей (Михаил Тройник, «Вызов») разрывается между умирающей от рака женой Тусей (Евгения Крегжде, «Папа, сдохни») и новой возлюбленной Луизой (Дарья Квасова). Режиссер обещает «позитивный финал».

Французская мелодрама в духе «Холопа». Молодой мажор, клянчащий деньги у родителей, решается на авантюру — убедить предков оплатить выдуманную свадьбу. В качестве невесты он выбирает случайную таксистку — девушку без комплексов, но с кучей вредных привычек.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

3 января в 19:00 в лектории Музея «Гараж» (Москва)

Меланхоличная и актуальная мелодрама выпускницы МШК Анны Кузнецовой, получившая главный приз на фестивале «Маяк». Это история о калужских школьниках из театрального кружка, которые отправляются в осенний Сочи на фестиваль «Россия. Театр. Дети» в сопровождении строгого завуча и инфантильной учительницы. Женщины постепенно находят общий язык, но спектакль то и дело оказывается под угрозой из-за многочисленных несуразностей цензурного толка. Главные роли исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова. Критики хвалят кино за «блистательную иронию над скрепами нашего общества», а авторы и редакция Кинопоиска считают одним из 15 главных российских фильмов 2024 года. В январские каникулы в лектории Музея «Гараж» также покажут «Идеальные дни», «Нужды путешественника», «Птицу», «Жить своей жизнью», «Химеру», «Марс Экспресс», «Фрау» и много Миядзаки.

Подробнее о фильме:

10 января в 19:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

10 января в 19:00 в киноцентре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

12 января в 15:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Самый взрослый и противоречивый фильм Хаяо Миядзаки. Болезненная история реального авиаконструктора Дзиро Хорикоси, который всегда мечтал быть поближе к небу, но был рожден в эпоху, когда его талант мог пригодиться исключительно для войны. Осторожно, здесь нет ни магии, ни удивительных существ, ни ощущения сказки, за которое многие так любят режиссера. В нашем рейтинге всех мультфильмов Миядзаки «Ветер» занял первое место! В Москве аниме представит и обсудит исследователь жанра Валерий Корнеев, в Краснодаре — киновед Кира Кац, а в Петербурге — японист и основательница школы «Икигаи» Анна Рева.

Подробнее о студии Ghibli:

15 января в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

15 января в 19:00 в киноцентре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Образцовая бабушка, живущая в бургундской деревне, случайно (или, возможно, нет) травит грибами мать своего внука и попадает в неприятности. Ироничный триллер Франсуа Озона, получивший награды за сценарий и роль второго плана на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Главные роли сыграли Элен Венсан, Жозиан Баласко, Людивин Санье и Пьер Лоттен. Музыку написали Евгений и Саша Гальперины. В Москве после показа состоится онлайн-Q&A с самим Озоном, а в Краснодаре фильм представит и обсудит киновед Кира Кац. В прокат лента выйдет 23 января.

Всё еще в прокате

«Быть лучше: История Робби Уильямса»

Хулиганский музыкальный байопик британского поп-певца, где он показан как шимпанзе (его озвучил сам Робби). Фильм расскажет о том, как Уильямс попал в группу Take That, а затем запустил сольную карьеру, в которой были свои взлеты и падения. Песня «Forbidden Road» уже получила номинацию на «Золотой глобус». За режиссуру отвечал автор «Величайшего шоумена» Майкл Грэйси, а за визуальные эффекты — студия Wētā FX, работавшая над франшизой «Планета обезьян». Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составил 91% — выше, чем у «Рокетмена» с «Богемской рапсодией». Рецензенты отмечают, что музыкант не постеснялся показать неприятные стороны своего характера.

Подробнее о фильме:

Постапокалиптический боевик про мир будущего, где цивилизация оказалась уничтожена, а главной валютой стали патроны. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин (Юрий Колокольников), странствующий по пустошам в поисках убийцы своего отца, соглашается сопроводить своенравную девочку-подростка Марию (Диана Енакаева) до места, где она родилась. Режиссерский дебют Макса Шишкина, клипмейкера и создателя Telegram-канала «ШишКИНО». В числе референсов постановщик назвал «Хорошего, плохого, злого», «Сталкера», «Мэнди», «Видеть», «Терминатора 2», «Убийцу» и «Старикам тут не место».

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Новая история взросления от итальянца Паоло Соррентино, задуманное режиссером как «любовное письмо Неаполю». В центре сюжета — рожденная прямо в море девушка невероятной красоты (Челесте Далла Порта), которую вожделеют все — от случайных прохожих до ее собственного брата, от босса каморры до кардинала. Гари Олдман заглянул на камео, сыграв американского писателя Джона Чивера. Станислав Зельвенский обещает «бесконечную вереницу кадров невероятной парфюмерной красоты, туманно-поэтические реплики, громоздкие этнографические метафоры и торжество немодного male gaze».

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Эротический триллер студии А24 про бизнесвумен (Николь Кидман), вступающую в опасные садомазохистские отношения с молодым и уверенным в себе стажером (Харрис Дикинсон). Кидман получила за роль награду на Венецианском кинофестивале, а сама картина попала во многие списки лучших фильмов года.

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Автор: Михаил Моркин