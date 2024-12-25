«Последний ронин»: декоративная постапокалиптика с Юрием Колокольниковым

В прокат выходит «Последний ронин» — постапокалиптический экшен с Юрием Колокольниковым, Дианой Енакаевой и Даниилом Воробьёвым, снятый клипмейкером Максом Шишкиным. Налюбовавшись звездным актерским составом на фоне выжженной войной пустоши, рассказываем каким получилось это кино и на что оно похоже.

О чем это

Земля, недалекое будущее. Климатические изменения и ядерная война всех против всех превратили просторы планеты в выжженные пустоши, где лишь изредка встречаются остатки цивилизации. Шаткий мир, установленный между разрозненными группками выживших, держится на своде нехитрых правил: напавший первым обрекает себя на смерть; на территории рынка запрещены любые конфликты; главная валюта — патроны, ценность которых зависит от калибра.

За самые редкие из них Мария (Диана Енакаева), белокурая и на вид беззащитная девочка-подросток, покупает себе сопровождение опытного бойца. Еще ребенком ее вместе с матерью выкинул за стены своей крепости отец (Даниил Воробьёв), и теперь девушка хочет вернуться домой с единственной целью — отомстить. Нанятый ею одинокий странник Ронин (Юрий Колокольников) мало говорит, одинаково хорошо управляется и с пистолетом, и с катаной, а по жизни руководствуется личным моральным кодексом, основанным— сюрприз! — на философии ненасилия.

Вместе им предстоит дальняя дорога, полная опасностей и отчаянных головорезов, преследующих юную беглянку с необычным клеймом на щеке. Но главное испытание поджидает странников в конце пути — там, где обоим предстоит расквитаться с призраками прошлого.

Кто это сделал

Макс Шишкин (в центре)

«Последний ронин» — режиссерский и сценарный дебют Макса Шишкина, клипмейкера и автора популярного Telegram-канала «ШишКИНО». В числе его прошлых работ — короткий метр «Во сне» для Ивана Дорна (снятый, к слову, частично там же, где и «Ронин» — в степях Казахстана) и клипы для Элджея («Минимал» и «360») и Лолиты («По-другому»).

За визуальную концепцию картины отвечала креативный продюсер и художница-постановщица Эльза Серова, а за камерой «Ронина» стоял Василий Григолюнас, оператор сериалов «Топи» и «Внутри убийцы». Производством занималась кинокомпания «Централ Партнершип» совместно с Zoom Production и онлайн-кинотеатром Okko, а генеральными продюсерами выступили Вадим Верещагин, Владимир Маслов, Сергей Шишкин и Эльвира Дмитриевская.

Как это выглядит

Диана Енакаева и Юрий Колокольников

Для поклонников постапокалиптики в кино «Последний ронин» как экзамен: отыскать все отсылки и заимствования, как визуальные, так и концептуальные, смогут только самые насмотренные зрители. К таковым с уверенностью можно отнести и режиссера фильма. В качестве созвучных по сеттингу референсов он называл «Киборга», «Дорогу», «Книгу Илая» и «Шестиструнного самурая». А по части атмосферы, темпа и структуры ориентировался в том числе на фильмы «Хороший, плохой, злой», «Терминатор 2» и даже «Солярис» Тарковского.

Вот только отправив в плавильный котел столь пестрый набор культовых картин, Шишкин практически не оставил места для собственного голоса. Его «Ронин» опасно кренится в сторону вторичности, бережно собирая все жанровые тропы и приемы, но не придавая им уникальной оснастки или хоть сколько-нибудь нового ракурса. Дуэт крепко побитого жизнью брутального мужчины и эксцентричной девочки-подростка; безлюдные бурые пустоши, где за каждым углом поджидают вооруженные до зубов головорезы, а ночь не наступает (лишь окрашивается в моно- или дуохром); безумцы, дорвавшиеся до власти на фоне упадка цивилизации, — все это мы уже где-то видели.

«У фильма четыре яркие составляющие, которые вызовут обсуждение: это костюмы, операторская работа, драки и музыка», — комментировал режиссер сильные стороны картины еще в процессе создания. Крепкий сюжет и идейная целостность в этом списке, к сожалению, отсутствуют, поэтому фильм распадается на набор аттракционов и оммажей. А исполненные пафоса монологи о несовершенстве человеческой природы звучат чересчур топорно даже в исполнении опытных артистов. Лаконичен в своем нарочитом безумии разве что Даниил Воробьёв в амплуа сумасшедшего короля: их комический дуэт с придворным шутом-переводчиком (Роберт Юсупов) вышел куда более живым и динамичным, чем у Марии с Ронином.

Однако все четыре компонента, отмеченные Шишкиным, и впрямь примечательны. И если костюмы в большинстве своем подходят скорее для подиума, чем для постапокалиптической пустоши (черный цвет эксцентричных лохмотьев на фоне песков невыгодно выделяет и преследуемых, и преследователей), то кинематография, в особенности экшен-сцен — неоспоримое достоинство картины. Экономя ценные патроны, жители пустоши то и дело сходятся в ближнем бою, а режиссер с оператором чередуют подвижную камеру, описывающую пируэты вокруг Колокольникова, не оставляющего шанса своим противникам, со статичными дальними планами и эффектными верхними ракурсами. Такое разнообразие и выверенная динамика боевых сцен, эффектные пейзажи, световые и цветовые акценты, очерчивающие силуэты путников на фоне безжизненных земель, и электронный саундтрек Mimiko делают «Ронина» зрелищем по-настоящему завораживающим. До тех пор, пока персонажи не начинают говорить.

Вердикт

При всех своих недостатках хмурый отечественный постапокалиптический экшен, добравшийся до новогоднего проката, — уже своего рода прецедент и интересная альтернатива засилью русских сказок. И пускай форма в нем очевидным образом превалирует над содержанием, режиссерский дебют известного клипмейкера получился зрелищным и динамичным. А после премьеры на международном фестивале Red Sea Film Festival в Саудовской Аравии «Последний ронин» даже был куплен для показа за рубежом. Быть может, преодолев все выпавшие на его долю испытания и границы, одинокий странник все-таки найдет свой путь к сердцу зрителя.

Автор: Оля Краснова