Скандальный трейлер, обвинения в харассменте и огромные амбиции. Как «Мегалополис» стал главным провалом 2024 года

«Мегалополис», magnum opus Фрэнсиса Форда Копполы, над созданием которого автор «Апокалипсиса сегодня» и «Крестного отца» работал более 40 лет, с треском провалился в прокате. Режиссер создал свыше 300 версий сценария, продал ради съемок весьма успешную винодельню и вложил в производство 120 млн долларов собственных средств, но публика и критика встретили эпический долгострой прохладно, а сам фильм оказался вовлечен в череду скандалов. Рассказываем обо всем, что произошло с «Мегалополисом» со времен его премьеры в Каннах.

Холодный прием в Каннах и затянувшиеся поиски прокатчика

«Мегалополис» попал в основную программу Каннского фестиваля, но едва ли Коппола получил тот прием, на который рассчитывал: фильм не взял главный приз и вызвал крайне сдержанную, а подчас и негативную, оценку прессы.

В начале года режиссер занялся поиском прокатчиков. Он изначально настраивался на октябрьский релиз, чтобы попасть в число претендентов на «Оскар», и рассчитывал, что дистрибьютор возьмет на себя все расходы на маркетинговую кампанию, причем серьезную, в районе 80–100 млн долларов. Однако, после того как мартовский показ для представителей киностудий вызвал крайне противоречивую реакцию, Коппола был вынужден умерить аппетиты. В конце концов он согласился заплатить за рекламу фильма из собственного кармана и выложил еще около 20 млн долларов. Вскоре после этого выступить прокатчиком согласилась студия Lionsgate.

Коппола сам не знал, о чем фильм

Адам Драйвер

Еще до премьеры в Каннах в прессе стали появляться жалобы на поведение Копполы во время работы над фильмом. Члены съемочной группы рассказывали, что прославленный режиссер и по совместительству продюсер вел себя как диктатор, которого совершенно не интересовало мнение коллег. «Мне кажется, Фрэнсис до сих пор живет в мире, где он, как творец, единственный, кто знает, что происходит, а все остальные нужны на площадке только для того, чтобы делать так, как он хочет», — рассказал на условиях анонимности один из членов съемочной группы. Его слова подтверждает постановщик Майк Фиггис, снимавший документальный фильм о создании «Мегалополиса». «Он как-то сказал мне: „Слушай, кино — это как строительство дома: ты говоришь людям, что тебе нужно, а затем следишь, чтобы они ровно это и сделали“», вспомнил документалист.

Впрочем, судя по воспоминаниям участников съемок, проблема крылась даже не в том, что Коппола прислушивался только к своему мнению, а в том, что зачастую он сам не знал, чего хочет. «У нас были эти прекрасные дизайны, с каждой встречей они продолжали изменяться, но Фрэнсис никак не мог остановиться на чем-то одном, каждый раз у него была наготове новая идея, — вспоминает один из членов съемочной команды. — И когда однажды мы намекнули, что было бы уже пора определиться с внешним видом фильма, Коппола ответил: „Как вы можете знать, как должен выглядеть Мегалополис, когда даже я этого не знаю?“»

«Фрэнсис часто приходил по утрам перед съемками масштабных сцен, — добавляет другой участник съемок, — но, поскольку он не строил никаких планов и никому не позволял строить планы, он мог просто часами сидеть в трейлере, ни с кем не разговаривая и покуривая марихуану. А затем он выходил на люди и озвучивал совершенно новую идею, которая не имела смысла, не проистекала ни из чего, что мы планировали раньше, и мы пытались просто выжать из нее максимум. Но по большей части мы просто расходились по домам, покачивая головами и размышляли, на что мы только что потратили 12 часов». «Возможно, это прозвучит дико, — подытоживает третий участник съемочной группы, — но временами мы просто стояли рядом и гадали, как этот человек вообще умудрился что-то снять прежде».

Чудеса со спецэффектами

Джанкарло Эспозито

В декабре 2022 года Коппола лишился большей части специалистов по спецэффектам. Кого-то он уволил сам, остальные ушли в знак протеста. Основная суть конфликта между режиссером и уволенными сотрудниками крылась в творческих разногласиях: специалисты хотели больше полагаться на компьютерную графику, Коппола же — на костюмы и практические эффекты. «Художники считали, что я определяю внешний вид фильма без их участия, — пояснил постановщик. — Они хотели огромные декорации и изображения, меня же интересовали другие вещи. В конце концов я им сказал: давайте взглянем правде в глаза. Я единственный, кто точно знает, что задумал режиссер. Мне плевать, что вы думаете. Кроме того, я не только режиссер, я еще и финансирую этот проект. Поэтому, если я считаю, что мне кто-то не нужен, эти люди мне не нужны».

Стремление Копполы по максимуму обходиться практическими эффектами порой стоило съемочной группе и времени, и денег. Так, в первый съемочный день Адама Драйвера режиссер потратил полдня на то, чтобы добиться конкретного отражения солнечного луча от головы актера. С помощью компьютерной графики аналогичного эффекта можно было добиться за 10 минут. «Фрэнсис отказался от использования технологии Stagecraft, также известной как „Объем“. Ему пришлось снимать на фоне зеленого экрана, — вспоминает один из участников съемок. — Он постоянно повторял, что не хочет делать очередной фильм Marvel, но в конце концов он именно его и снял».

Примечательно, что подобный подход Коппола проявляет не впервые. В свое время он раздул бюджет провалившегося в прокате мюзикла «От всего сердца» с 8 до 23 миллионов, отказавшись от натурных съемок и выстроив масштабные и пышные декорации в павильоне студии. Параллельно режиссер пытался сэкономить, прибегнув к революционному на тот момент методу цифрового монтажа.

Фильм для собственного удовольствия

Бэйли Коппола и Шайа ЛаБаф

Весной 2024 года в сети появилось несколько обвинений Копполы в харассменте и неподобающем поведении на съемках. В феврале 2023 года Коппола снимал большую сцену в ночном клубе с участием примерно 200 актеров массовки, в том числе обнаженных и полуобнаженных женщин. Согласно воспоминаниям очевидцев, во время съемок Коппола постоянно приставал к статисткам, обнимал их, целовал и пытался усадить к себе на колени. Таким образом режиссер, как он сам утверждал, «настраивал их на нужный лад». Причем Коппола якобы настолько активно приставал к женщинам, что регулярно попадал в кадр и запарывал дубли. А в какой-то момент он обратился к собравшимся и заявил: «Простите, если я вас обнял или поцеловал. Знайте, что я сделал это исключительно для собственного удовольствия».

Сразу же после появления первых обвинений представители Копполы их яростно отвергли. Однако, после того как Variety опубликовал видео, сделанные членами съемочной группы во время создания той самой сцены, в ход пошли оправдания. «Фрэнсис просто ходил по съемочной площадке и настраивал всех на нужный лад, тепло обнимая и целуя актеров и массовку. Это был его способ установить клубную атмосферу. За все время съемок я не слышал ни одного обвинения в харассменте или неподобающем поведении», — заявил исполнительный продюсер Даррен Деметр. «Моя мать всегда говорила мне, что, если ты подкатываешь к женщине, ты ее не уважаешь, и я определенно уважал всех женщин, которые мне нравились, — добавил сам Коппола. — Я знал тех женщин, которых обнимал или целовал. Я не очень люблю обниматься. Я слишком застенчивый для этого».

Мнения актрис массовки, участвовавших в съемках сцены, разделились. Если Рэйна Менц сказала, что не видела ничего, что доставило бы неудобство ей или кому-либо еще, то Лорен Пагоне заявила следующее: «Менц может говорить только за себя. Мой личный опыт был совсем другим. Я была просто в шоке, я совсем не ожидала, что он будет обнимать и целовать меня вот так. Коппола застал меня врасплох».

«Я совсем не удивлен, что что-то подобное произошло, — заявил один из представителей индустрии. — Коппола сам финансировал фильм, на съемках этой сцены не было ни координаторов интимных сцен, ни представителей студии. К кому могли обратиться актрисы? Пожаловаться на Копполу Копполе?»

Иски, иски, иски

Обри Плаза

9 сентября 2024 года Лорен Пагоне подала в суд на Фрэнсиса Форда Копполу, его производственную компанию American Zoetrope и кастинговые агентства, подбиравшие массовку для съемки в «Мегалополисе». Коппола обвиняется в гражданском насилии и гражданском нападении. Согласно иску, «режиссер неоднократно прижимался губами к щекам истца, оставлял слюну на ее лице, щупал ее ягодицы, тер и массировал ее тело, хватал за руку и держал близко к себе, все это время оставляя недвусмысленные комментарии». American Zoetrope и кастинговые агентства обвиняются в «отсутствии на съемках координатора интимных сцен, халатности и неспособности предотвратить сексуализированное насилие».

На следующий день в суд обратился уже Коппола. Он подал иск против издания Variety и его авторов Брента Лэнга и Татьяны Сигел, первоначально опубликовавших обвинения в адрес режиссера и видео со съемочной площадки. По словам юристов Копполы, он предоставил изданию все доказательства ложности выдвигаемых против него обвинений. Юристы настаивают, что выдвинувшие обвинения люди не заслуживают доверия, потому что были уволены со съемок или банально завидуют их клиенту. «Некоторые люди творческие. Очень немногие являются творческими гениями. В мире кинематографа Фрэнсис Форд Коппола — творческий гений, — говорится в иске. — Некоторые люди завидуют и ненавидят гениев. Поэтому они порочат их и рассказывают о них заведомую и возмутительную ложь».

Фейковый трейлер

Натали Эммануэль

В сентябре 2024 года Lionsgate выкатила первый трейлер «Мегалополиса», и зрителей сразу поразило, что вместо привычных для подобных видео восторженных цитат критиков студия собрала негативные отзывы на предыдущие фильмы Копполы. Но подобная стратегия кажется странной только на первый взгляд: после Канн все знали, что профессиональные обозреватели встретили «Мегалополис» прохладно. Поэтому Lionsgate решила вложить в ролик очень простое послание: критики и раньше негативно оценивали предыдущие фильмы Копполы, а сегодня все они считаются признанной классикой.

К сожалению, действительно отличная задумка Lionsgate уже к вечеру обернулась скандалом. Никто из упоминавшихся в ролике рецензентов никогда не писал ничего подобного.

До сих пор до конца непонятно, что именно произошло. То ли авторы видео не умели пользоваться поисковиками, то ли просто решили не заморачиваться, сочтя, что все равно никто не будет проверять, кто там что конкретно сказал про «Крестного отца» полсотни лет назад. The Hollywood Reporter предположил, что и вовсе имела место банальная ошибка: авторы ролика попросили ИИ подобрать негативные цитаты про творчество Копполы, ИИ их просто-напросто выдумал, а фактчекингом в Lionsgate, видимо, заниматься не принято.

Использование в видео фейковых цитат даже нельзя назвать новым приемом. В нулевых маркетологи Sony выдумали критика Дэвида Мэннинга, который всегда подбирал восторженные слова для каждого нового релиза студии. Когда обман вскрылся, Sony обязали выплатить компенсацию в 5 долларов каждому, кого заманили в кинотеатр фальшивые цитаты.

По реакции Lionsgate понятно, что студия не знала о подлоге. Как только стало известно о случившемся, студия удалила видео из соцсетей и выложила пост с извинениями. «Мы облажались, — прямо заявил представитель студии, — и просим у критиков, Фрэнсиса Форда Копполы и компании American Zoetrope прощения за эту непростительную ошибку в нашем процессе согласования. Нам очень жаль».

«Я не понимаю, что произошло, — признался сам режиссер. — Это я сказал, что на мои прошлые фильмы были плохие рецензии. Но это какая-то ошибка, случайность». «Я никогда не называл „Дракулу“ Копполы „прекрасным хаосом“, — подытожил кинокритик Оуэн Глиберман, — а жаль. В адрес этой картины это прозвучало бы как похвала».

В итоге Lionsgate обвинили козлом отпущения маркетингового консультанта Эдди Игана и публично разорвали с ним все отношения. Этот ход довольно сильно разозлил индустрию. The Hollywood Reporter подчеркивает, что в процессе согласования трейлера наверняка принимали участие сразу несколько топ-менеджеров студии, никто из них не заметил ошибку, но все они сохранили работу. «Эдди просто бросили под автобус, — возмущается один из голливудских инсайдеров. — Иган никогда не любил быть в центре внимания, а теперь вся его карьера в интернете будет сведена к тому, что он оказался тем самым человеком, который попытался обмануть систему с помощью дезинформации».

Мегапровал

«Мегалополис» стартовал в американском прокате 27 сентября. Эксперты заранее были уверены в провале и пророчили, что за дебютный уик-энд картина соберет в прокате всего 5 млн долларов. Реальность оказалась еще хуже — всего 4 миллиона. На сегодняшний день «Мегалополис» заработал 13 млн долларов: 7 миллионов в США, и еще 5 — в остальной части мира. Шанса окупиться в прокате уже нет.

Возможно, на кассе благотворно сказался бы хороший сарафан, но и критики, и обычные зрители встретили картину крайне прохладно. На сегодняшний день у «Мегалополиса» 46%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes и средний балл 55 на Metacritic. Пользовательские оценки еще хуже — 35% на RT и D+ на CinemaScore.

Первый раз здесь?

«Мегалополис» по всем признакам пополнит список величайших кассовых провалов в истории американского кино. Примечательно, что для самого Копполы подобные фиаско — привычное дело. В начале 1970-х годов кинематографист уже оказывался на грани банкротства, тогда он заключил со студией Warner Bros. продюсерскую сделку на производство семи лент, но студия разорвала ее и потребовала назад выделенные Копполе 300 тыс. долларов, после того как первый фильм в рамках соглашения («THX-1138» Джорджа Лукаса) провалился в прокате. Чтобы поправить свое финансовое положение, Копполе тогда пришлось соглашаться на предложение, от которого он прежде всячески открещивался, и поставить скромную мафиозную сагу под названием «Крестный отец».

Второй раз Коппола едва не разорился после съемок мюзикла «От всего сердца», в создание которого он опять вложил почти все свои деньги. В результате кассового провала Коппола и его компания Zoetrope Studios трижды в течение 10 лет подавали на банкротство, у семьи постановщика порой не хватало денег даже на еду, а сам Фрэнсис надолго был вынужден отказаться от авторских проектов и снимать студийное кино.

Однако в этот раз ситуация обстоит иначе. Копполе — 85, за последние два десятилетия он снял всего четыре фильма, а в создание «Мегалополиса» он вложил почти все свое состояние. Впрочем, сам режиссер не унывает. «Как известно, то искусство, которым все мы восхищаемся сегодня, например „Кармен“ Бизе, картины Пикассо, Моне и Матисса, в свое время считалось слишком рискованным или провальным. Другой прекрасный пример — „Апокалипсис сегодня“. Когда фильм вышел, люди недоумевали: „Что это?“ Но они не переставали смотреть его. На „Мегалополис“ тоже нельзя навесить ярлык, и это здорово. Это тот самый тип фильмов, что мне нравится», — рассказал он.

Кроме того, еще в 2010 году Коппола рассказывал: «Я никогда не обдумываю вещи, я их чувствую. И я знаю, что в половине случаев я ошибусь, но в этом есть свое особое удовольствие, и в моей жизни это не раз оказало мне хорошую службу. Когда ты будешь умирать, ты не захочешь сказать: „Хотел бы я сделать это и это“. Так я просто это сделал. Я сделал все те вещи, о которых другие люди пожалеют, что не попробовали. Потому что в конце ты все равно умрешь и не получишь никакой награды за то, что был слишком консервативен».

Коппола вдохновляет Копполу

Коппола завел аккаунт на сервисе Letterboxd и поделился с подписчиками списком из 16 фильмов, которые вдохновили «Мегалополис». Есть в списке и сам «Мегалополис», и своему последнему творению режиссер поставил пять звезд.

В российский прокат «Мегалополис» выйдет 9 января 2025 года.

Автор: Алексей Ионов