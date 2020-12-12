Борисов-автогонщик, триллер с Егором Кридом и вселенная «Волшебника Изумрудного города». Что покажет ЦПШ в кино

Компания «Централ Партнершип» рассказала о своих релизах на ближайшие два года (и не только). Мы побывали на презентации и рассказываем о самых интересных фильмах. В списке — громкие и сказочные премьеры («Пророк», «Морозко», «Чебурашка 2»), долгострой «Кракен» и большие планы на «Волшебника Изумрудного города».

Премьеры 2025 года

с 1 января

Начало франшизы (о ее продолжении расскажем ниже) по сказке Александра Волкова. Девочка Элли (Екатерина Червова) и ее пес Тотошка (его озвучивает Денис Власенко) попадают в волшебный мир. Там их вместе с друзьями — Страшилой (Евгений Чумак), Железным Дровосеком (Юрий Колокольников) и Трусливым Львом (озвучил Артур Вахп) — ждут опасные и веселые приключения. В Фиолетовой стране, где правит мстительная Бастинда (Светлана Ходченкова), им предстоит одолеть летучих обезьян и нарушить коварные планы злой ведьмы, устроив масштабную битву у нее во дворце. Режиссер — Игорь Волошин («Повелитель ветра»).

с 23 января

Турецкая адаптация российского хита (еще вышла французская версия). Тут на исправление отправляется герой Керема Бюрсина («Постучись в мою дверь») — Мете, стамбульский мажор и сын влиятельного человека. Мете попадает не в русскую деревню, а в Османскую империю 1530 года. Там он становится конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана. Какие-то моменты оригинала Клима Шипенко перешли в оригинал — например, шутка про муху вместо мяса в еде и современное нижнее белье у одной из актрис эксперимента, которое случайно видит Мете.

с 30 января

Остросюжетная комедия с мощным актерским составом. Сергей (Евгений Кулик) мечтает о парусной лодке, но все его деньги контролируют жена и теща (Агния Кузнецова и Ирина Розанова). Однажды он выигрывает в лотерею 1 млрд рублей, однако приз ему придется делить с Алексеем (Алексей Серебряков). Тот хочет с помощью денег вернуть власть над женой (Анна Михалкова). Режиссер — Соня Карпунина («Хочу замуж»).

с 14 февраля

Юра Борисов в роли Пушкина. Красочный фильм в духе База Лурмана о жизни и творчестве великого поэта, его друзьях, жене Наталье Гончаровой (Алёна Долголенко) и врагах. В ролях — Роман Васильев (Константин Данзас), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (император Николай I), Сергей Гилёв (Александр Бенкендорф) и другие.

«Родина»

с 6 марта

Байопик известной советской фигуристки, которую играет Владислава Самохина, а в роли ее чуткого тренера — Евгений Ткачук. Это история становления Ирины Родниной: как родители отдали ее на фигурное катание, как она попала в школу ЦСКА и завоевала первую золотую медаль. По словам создателей, картину готовили около 10 лет, и кино вышло интонационно похожим на «Движение вверх» и «Легенду № 17». Режиссер спортивной драмы — Константин Статский («Мажор»).

«Киллер в отставке»

с 13 марта

Наемный убийца Дени (Кристоф Вальц) собирается на покой, но не тут-то было: его просят обучить молодое поколение на смену. Режиссер — Саймон Уэст («Механик», «Неудержимые 2»).

с 20 марта

Продолжение семейного фильма с новым пушистым героем. Собака Пальма на месте, к ней присоединится медвежонок Мансур. Летчик Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов) переехал в глубинку, где спокойно живет с семьей. Но все меняется с появлением медвежонка, которого похищают местные браконьеры (их возглавляет герой Сергея Гилёва), и ему на помощь приходит Пальма. Лазаревы отправляются на поиски четвероногих друзей.

с 27 марта

Экранизация романа «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова. В глухих лесах Западной Беларуси орудуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. В ролях — Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Роман Мадянов, Даниил Воробьёв, Роман Васильев, Эльдар Калимулин и другие.

с 3 апреля

Продолжение фильма «Батя». У Макса (Стас Старовойтов) брак трещит по швам, они с Ириной (Надежда Михалкова) не живут вместе. Герой приезжает к ней, чтобы забрать сына на летние каникула, а тот сбежал из дома. Чтобы найти мальчика, они вместе с новым партнером Ирины (Степан Девонин) отправляются на поиски. Выясняется, что мальчик сбежал к своему дедушке в деревню. В пути Макс вспоминает свое детство, а именно как провел лето у своего деда в деревне. Деда играет Евгений Цыганов. Зрителям показали небольшой фрагмент о том, как герой Цыганова прошел Великую Отечественную войну, а спустя годы сидит с внуком, помогает ему завоевать сердце первой любви, отмечает с ним день рождения и не только.

с 17 апреля

Долгострой про известное морское чудовище. Российский ракетный подводный крейсер бесследно исчезает в Гренландском море. На его поиски отправляется самый молодой командир Северного флота Виктор Воронин (Александр Петров), чей старший брат (Виктор Добронравов) командовал пропавшим крейсером. В это же время из-за разрушения полярной станции в северных водах появляется чудовище — кракен.

С 15 мая

Главный герой — ловелас Андрей (Кузьма Сапрыкин), привыкший использовать женщин в собственных интересах. После встречи с Настей (Ольга Веникова) его настигает карма: бабушка Насти наложила на него проклятье, и у него буквально растут рога. Чтобы снять проклятие, Андрею нужно влюбиться по-настоящему.

лето 2025 года

Герметичный триллер Марюса Вайсберга («Конец славы»). Молодожены (Егор Крид и Анфиса Черных) застревают в лифте в Москва-Сити вместе с загадочным незнакомцем (Игорь Миркурбанов), который знает все их секреты.

с 30 октября

Полнометражный фильм по «Мажору». Игорь Соколовский (Павел Прилучный) обосновался в Сочи, у него растет дочь, рядом — друзья. Но один из них отправляется в Дубай, чтобы быстро разбогатеть. Его план проваливается, и Игорь едет спасать друга. Показали ролик, где Прилучный рассекает на доске по пустыне. Подробнее о том, как снимался фильм, читайте в нашем репортаже.

«Волчок»

с 13 ноября

Ранее фильм фигурировал под названием «Кулачный». Это историческое приключенческое роуд-муви. Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Дворянин и сирота Ваня (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород на научную ярмарку. За Ваней охотится его дядя (Даниил Воробьёв), который хочет отобрать наследство мальчика. Защитой Вани становится кулачный боец Волчок (Евгений Ткачук), с которым Ваня случайно сталкивается. Вместе они отправляются в путешествие до ярмарки.

без даты

ХХ век. В Европе полным ходом идет автомобилестроение. В это время энтузиаст, начинающий гонщик и издатель журнала «Автомобиль» Андрей Нагель (Иван Янковский) хочет создать первый российский гоночный автомобиль. С его рвением на Русско-Балтийском заводе, производящем вагоны, выпускают модель «Руссо-Балт». В нее никто не верит, и, чтобы доказать конкурентоспособность «Руссо-Балта», Нагель участвует в ралли Монте-Карло. Вместе с другом Вадимом Михайловым (Юра Борисов) он выезжает из зимнего Санкт-Петербурга в Монако. Команда готовится к старту съемок, для нее специально отстроят автомобили по историческим чертежам.

Анонсы на 2026 год

с 1 января 2026 года

Сиквел кассового хита. Чебурашка уже год живет у Гены (Сергей Гармаш), взрослеет, отчего часто хулиганит и спорит, становится более самостоятельным. А Гена все еще пытается его воспитывать. Тут выясняется, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. Новые подробности не раскрыли, режиссер — по-прежнему Дмитрий Дьяченко. О том, как проходили съемки сиквела, читайте в нашем репортаже.

14 февраля 2026 года

Современный взгляд на советскую киносказку. Сестры Марфа и Настя — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам придется прогнать злую ведьму и растопить сердце Морозко. В ролях — Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Светлана Колпакова, Артём Быстров и Мария Канунникова.

«Умка»

декабрь 2026 года

Новое прочтение советской анимации, подробностей сюжета пока нет. На презентации рассказали, что в фильме будет сниматься Марина Кравец, она же исполнит «Колыбельную медведицы» из мультфильма. Компанию ей составит Милош Бикович, режиссер — Максим Пешков («Жуки»).

А что еще покажет ЦПШ?

После «Злой ведьмы» (2027) вселенная «Волшебника Изумрудного города» продолжится триквелом «Возвращение домой» (2028), за ним выйдет фильм, посвященный Урфину Джюсу (2029). На франшизу большие планы, и на этом ее не планируют завершать.

В разработке и анимационные проекты. Компания готовит трилогию «Герои Лукоморья», которую откроет мультфильм про кота ученого. Там соединят сказки Пушкина, жизнь самого писателя и его няни Арины Родионовны. Еще в работе две части «Доктора Динозаврова» — истории про мальчика, который живет с папой в палеонтологическом музее (лето 2025-го). «Самый умный дом» — мультфильм про гаджеты, сбежавшие из дома. Также в работе «Мотомарс: Большая гонка» и «Дракошия: Облачные приключения».

Авторы: Никита Демченко, Лиза Кузнецова