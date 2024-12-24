«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — путешествие, доходящее до середины книжки Волкова

В прокат выходит «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — фаворит грядущей «новогодней битвы». Фэнтези Игоря Волошина и студии «ТРИТЭ», снятое по мотивам повести Александра Волкова, подкупает уровнем продакшена, но прерывает рассказ на полуслове, не дойдя до летающих обезьян и Гудвина. Вместе с Элли дорогой трудной начал идти Никита Демченко.

Никита Демченко Редактор российского направления медиа Кинопоиска

В далекой волшебной стране тиранам иногда воздается по заслугам. Вот, скажем, Гингема (Василина Маковцева) наколдовала смерч, чтобы уничтожить людей, а в итоге получила трейлером-кемпером по голове. Человечество продолжило себе существовать, а жевуны, страдавшие от ведьминской деспотии, получили свободу. Все, в общем, в плюсе, кроме маленькой Элли (10-летняя Екатерина Червова), которую вместе с Тотошкой (пес-актер по кличке Уджер) ураган унес за тридевять земель от родителей (Егор Корешков и Софья Лебедева). Вокруг все странное: крестьяне-полурослики в синих нарядах скандируют «Да здравствует новая королева!», вайфай совсем не ловит, а питомец вдруг начинает разговаривать голосом Дениса Власенко и шутить про релокацию. Иными словами, нужно скорее домой.

Благодаря доброй волшебнице Виллине (Александра Богданова) Элли вместе с болтливым джек-расселом быстро усваивают правила игры и понимают, что к чему. Нужно всего-то пройти по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город, собрать по пути еще троих бедолаг, имеющих прошения к великому и ужасному Гудвину — и вуаля! Помешать этим планам может разве что сестра Гингемы — Бастинда (коварно хохочущая Светлана Ходченкова) с черным окклюдером и гиперфиксацией на серебряных туфельках погибшей сестры. Ради волшебной обуви она готова наслать на ребенка людоеда и даже объединить усилия с жаждущим власти жевуном по имени Урфин Джюс (Дмитрий Чеботарёв, загримированный не то под Дефо, не то под Дэй-Льюиса).

«Волшебника» пробовали экранизировать уже трижды, но ни Павлу Арсенову, ни советско-российским мультипликаторам особую атмосферу волковского цикла передать не удалось (подробнее о том, почему так, мы писали здесь). Теперь подобрать экранный эквивалент вселенной отважился Игорь Волошин, чья карьера находится на взлете. После череды сериальных работ («Ольга», «Коса») режиссер выпустил древнегреческую хоррор-трагедию «Медея», запустил Фёдора Бондарчука в кругосветное путешествие на воздушном шаре и, научившись грамотно распоряжаться студийными бюджетами, с головой ушел в грандиозную программу реновации сказочных хитов.

Екатерина Червова

Собственно, на фоне других сказок, вышедших в последние годы, «Дорогу из желтого кирпича» отличает яркая, но не вырвиглазная, в чем-то голливудская эстетика. Никаких резных теремов Белогорья или городецкой росписи на смешных сюртуках. Зато есть избушки жевунов, похожие на грибные домики смурфиков, и величественные замки, вдохновленные, кажется, джексоновским Средиземьем. Иначе сложно объяснить, почему дворец Гингемы в скале напоминает Эребор, а Изумрудный город — Минас Тирит. Но даже несмотря на то, что каждое из этих мест выглядит не совсем уникально, все вместе они складываются в почти всамделишную чудо-страну, что для такого рода кино уже достижение.

С «Властелином колец», как, впрочем, и с многими нашими сказками, «Волшебника» роднит и структура роуд-муви. Элли и Тотошка, словно маленькие хоббиты, идут дорогой трудной (вместо новозеландских пейзажей тут красоты Дагестана), обретая по пути новых друзей и преодолевая сложности. Из встречных — мило ковыляющий и отвечающий за comic relief Страшила (Евгений Чумак), заржавевший от собственных слез Железный Дровосек (Юрий Колокольников), а также Лев (Артур Ваха), обходящий мышей за километр. Из опасностей — хитрый, но неуклюжий людоед (Сергей Епишев), дурманящее маковое поле и саблезубые тигры Бастинды, не выходящей из своего жуткого готического логова.

Выглядит вся эта волшебная фактура богато — техническая сторона и внимание к деталям наверняка бы порадовали и самого Волкова, известного своей дотошностью. Над одной только анимацией шерсти и мышц животных, судя по титрам, трудилось с десяток человек, так что трусливый Лев без скидок выглядит ничуть не хуже хищников из диснеевского «Муфасы». С остальными гражданами все тоже в порядке: жевуны и мигуны, как подобает, жуют и мигают, Дровосек поскрипывает и дергает руками на манер C-3PO, а Страшила говорит, только когда у него нарисован рот. Словом, как в первоисточнике.

Некоторые вопросы могут возникнуть к содержанию. Не обошлось, например, без пресловутого осовременивания. Речь не про отсылки и аллюзии, которыми славится волковский текст, а про неловкое внедрение в повествование гаджетов и современных словечек вроде «фейк» и «проапгрейдили». У Элли, в частности, появилась зависимость от интернета и смартфона, ставшая поводом как для пары шуток, так и для душноватой пропаганды цифрового детокса. Временами картина кажется даже слишком серьезной: не чурается назидательного тона, поводов для смеха дарит мало и пренебрегает музыкой, а ведь, как показывает «Злая», песни и танцы могли бы неплохо смотреться в антураже разноцветных полей.

Основная мораль осталась неизменной. Новый «Волшебник» вслед за предыдущими провозглашает дружбу главной ценностью, и в этом смысле финал, сдобренный добротной батальной сценой на ветхом мосту, способен растрогать даже самую черствую публику. Растрогать и одновременно разгневать. Ведь обрывается фильм ровно на середине волковской истории. Не следивший за производственными новостями зритель прямо в кинотеатре узнает, что «Дорога из желтого кирпича» — двухчасовая экспозиция, треть будущей франшизы. В планах у команды Волошина разогнать хрестоматийную, но все же скромную по масштабам повесть до габаритов эпической саги и выпускать продолжения вплоть до 2028 года. Что ж, запасемся терпением и возрадуемся тому, что российские режиссеры умеют мечтать не хуже американских коллег. Во всей мировой киноиндустрии такой горизонт планирования себе может позволить разве что Джеймс Кэмерон. Тоже своего рода волшебник.