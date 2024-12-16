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Крупным планом

ПодкастРоссийские фильмы, достойные внимания: «Пришелец», «Каникулы», «Любовь Советского Союза»

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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают три новых российских фильма, говорящих о состоянии общества и достойных внимания: «Пришелец», «Каникулы» и «Любовь Советского Союза».

Даулет Жанайдаров

Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Когда у фильма много вариантов финала, по исходу можно понять кое-что о режиссере или о творческом кредо автора. Верит в чудо или нет? Реалист или нет? Мизантроп или нет? Оптимист или пессимист?

«Пришелец» во многом напоминает другой фильм этого года об инопланетянах — «Контакты». Но если у Ивана Соснина фильм пронизан надеждой, то в случае «Контактов» все намного мрачнее.

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Еще есть «Чувства Анны», кстати, где женщина слышит инопланетные голоса. Очень важная тема в нашем кино — голоса из космоса.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Какой ваш любимый российский фильм за последнее время?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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