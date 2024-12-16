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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают три новых российских фильма, говорящих о состоянии общества и достойных внимания: «Пришелец», «Каникулы» и «Любовь Советского Союза».
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Когда у фильма много вариантов финала, по исходу можно понять кое-что о режиссере или о творческом кредо автора. Верит в чудо или нет? Реалист или нет? Мизантроп или нет? Оптимист или пессимист?
«Пришелец» во многом напоминает другой фильм этого года об инопланетянах — «Контакты». Но если у Ивана Соснина фильм пронизан надеждой, то в случае «Контактов» все намного мрачнее.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Еще есть «Чувства Анны», кстати, где женщина слышит инопланетные голоса. Очень важная тема в нашем кино — голоса из космоса.
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Какой ваш любимый российский фильм за последнее время?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов