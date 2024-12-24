«Финист. Первый богатырь»: в прокат вышел восточный приквел «богатырской» франшизы

1 января в прокате стартует «Финист. Первый богатырь» — приквел «Последнего богатыря», где рассказывается предыстория мира Белогорья. На первом плане теперь Финист — Ясный сокол (Кирилл Зайцев) и Баба-яга (Юлия Пересильд). Рассказываем, куда движется сейчас «богатырская» франшиза. Спойлер: на волшебный Ближний Восток.

О чем это

Белогорье. До возвращения Ивана Муромца в отчий дом (то есть до событий трилогии «Последнего богатыря») добрая сотня лет. Финист — Ясный сокол (Кирилл Зайцев) — самый смелый, удалой, светлоликий и скромный богатырь во всей округе. Вместе с закадычным помощником, простоватым молодцем Мелехой (Сергей Лавыгин), он без устали ищет подвиги под стать себе — такие, чтобы простой народ слагал потом о них былины. Оттого и не обращает Финист никакого внимания на Ягу (с щепоткой магии — Юлия Пересильд, без — Елена Яковлева) и ее просьбы отодвинуть камень, что перекрывает воду к молодильным яблочкам, превращающим ее из древней старухи в розовощекую девицу.

А вот прознав о запертой в башне красавице (Кристина Строителева), Ясный сокол охотно отправляется ее спасать. Но честолюбие подводит доброго молодца: на подвиг снаряжается он совсем один и оттого лишь чудом ноги уносит от чудища, что охраняет пленницу. Да в придачу еще и лишается зрения.

Юлия Пересильд

От немощного богатыря все отворачиваются, он оказывается не в силах постоять за себя и попадает в плен к иноземцам, которые увозят его вместе с Ягой и Мелехой в свою далекую страну. В ней живет добрый ученый Анариф (Фёдор Добронравов) с диковинными черепахами и говорящим верблюдом (озвучивает его Павел Прилучный). А чтобы из страны той выбраться, придется компании победить чудище заморское, да не одно.

Кто это сделал

Кадр со съемок фильма

Возвращала Белогорье на большие экраны все та же команда, что уже хорошо знакома поклонникам серии: производством занималась студия Yellow, Black and White, в режиссерское кресло вернулся Дмитрий Дьяченко, а за сценарий вновь отвечали Виталий Шляппо, Василий Куценко, Анатолий Молчанов и Вячеслав Зуб. Тот же состав авторов выпустил два года назад другой народный хит зимних каникул — «Чебурашку». А перед показом «Финиста» в кинотеатрах зрителей будет ждать сюрприз, связанный с ушастым любимцем публики.

Съемки проходили в Казахстане, за воплощение доселе невиданного мира отвечали постановщики, также приложившие руку к «Чебурашке»: оператор Николай Богачёв («Чебурашка. Выходной») и художники Фёдор Савельев и Светлана Никитина.

Как это выглядит

Кристина Строителева

Новый фильм «богатырской» серии походит на все предыдущие разом: он одновременно удерживает планку качества и вновь повторяет пройденное, задействуя все те же движки и механики, что уже однажды сработали. Если предыдущие части строились на противопоставлении сказочного Белогорья современной технологичной Москве, то в приквеле ей на смену приходит цветастый Восток — колыбель научного прогресса. Но добрая часть конфликтов и гэгов строится по прежней схеме: оказавшись в незнакомом мире, персонажи постоянно попадают впросак, пытаясь разобраться в его законах. Финист с Мелехой не без проблем осваивают новые таинственные материи, химию и механику, Яга строит глазки верблюду, переселенному в тело голубоглазого красавца в тюрбане. А заморский уклад жизни, безверие и слепое поклонение лжецарям оказываются не в пору героям русских сказок.

Восток в фильме окрашен в желто-зеленые цвета и предстает местом еще более диковинным, чем когда-то Москва: воды здесь не достать, за воровство отрубают руку, но зато во дворце ученого Анарифа яства к столу прибывают на механических черепахах, а человек с интеллектом не нуждается в магии. Однако лишать зрителя веры в чудо, особенно под Новый год, создатели все же не решаются. Оттого история выходит несколько наивной, финальная же мораль — демонстративно нравоучительной, предназначенной исключительно для детской аудитории.

Сергей Лавыгин



Не заскучать в кинотеатре взрослым помогут разве что грубоватый юмор Яги, ее романтическая линия с заколдованным верблюдом да красоты Казахстана. Снят «Первый богатырь» с привычным размахом: в кадре находится место и экзотическим далеким берегам, и гигантским кабанам, превращающимся в столь же гигантский холодец.

Вердикт

Приквел получился скорее ярким аттракционом для новогодних праздников, чем качественным расширением вселенной Белогорья. В отличие от «Наследия», выходившего этой осенью сериала про дочерей Ивана, «Первый богатырь» не может похвастаться новыми интересными героями или особо замысловатым сюжетом. А сам Финист — самовлюбленный богатырь, отчаянно мечтающий о славе — остается, как мы знаем, тем же и сотню лет спустя, что делает его запоминающимся комическим персонажем второго плана, но никак не главным героем.

Федор Гамалея

Однако сцена после титров недвусмысленно намекает: нас ждет полноценная трилогия про Ясного сокола. Вселенная Белогорья только ширится, отвечая общему сказочному тренду в российском кинематографе. И хотя «богатырская» франшиза стояла у его истоков, в условиях повышенной конкуренции ей будет сложно не затеряться среди многочисленных экранизаций фольклорной классики. Для этого понадобится какой-то новый неожиданный ракурс. Но пока, увы, первый богатырь мало чем отличается от последнего.

Автор: Оля Краснова