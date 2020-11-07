Кинопоиску — 18 лет! Вот вам за это наши любимые фильмы 18+

Мы отмечаем совершеннолетие в 2021 году, когда за вещи, казавшиеся шалостями, могут серьезно наказать. Сегодня фильмы купируют и запрещают к прокату, и кажется, что раньше культура была гораздо смелее и свободнее. Поэтому ко дню рождения редакция Кинопоиска решила вспомнить важные фильмы, которые открыли нам глаза, произвели на нас сильное впечатление и, безусловно, заслуживают просмотра. Если вам исполнилось 18 лет.
Алик Кемалов
руководитель соцсетей
«Хранители»
Это фильм про разочаровавшуюся команду супергероев, которая пытается разобраться с внутренними демонами и найти в итоге свое место в мире. Задолго до «Лиги справедливости» Зак Снайдер заставлял зрителей смотреть фильмы с трехчасовым хронометражем и бесчисленным количеством слоу-мо. Но уже тогда, в 2009 году, я понимал, что это удар в зарождающуюся киновселенную Marvel. Пока с экранов Тони Старк развлекал всех нешуточным экшеном, «Хранители» депрессивно показывали взрослую жизнь уставших супергероев с обилием алкоголя, наркотических веществ и секса. Секс с Доктором Манхэттеном — персонажем, наделенным божественными суперсилами — до сих пор выглядит как идеальная постельная сцена.
Спустя почти 12 лет после выхода фильма вопросы, которые Зак задает стороне добра, актуальны и сейчас звучат даже громче (но тут надо отдать должное первоисточнику Алана Мура 1986 — 1987 годов). В свой 21 год я думал, что это самый крутой фильм про супергероев. Уже тогда веселье и картонность Marvel меня раздражали, и хотелось увидеть героев с проблемами и трудностями, личными переживаниями и поломанной психикой. Сейчас фильм мог бы попасть под раздачу моралистов и РКН, и слава богу, что он вышел в 2009-м, когда, кажется, было посвободнее и легче, чем теперь.
Даулет Жанайдаров
редактор подкастов и видеоэссе
«Забавные игры»
Два милых молодых человека заходят в загородный дом идеальной семьи (папа — Тим Рот, мама — Наоми Уоттс, милый сынуля-ноунейм). Там они сначала просят яиц, спустя пару минут ломают отцу ногу клюшкой для гольфа, а еще чуть позже предлагают спор, что к 9 утра следующего дня все хозяева будут мертвы. Как думаете, кто выиграл?
Когда я в 16 лет посмотрел «Забавные игры», то меня завораживали намеренная скандальность и упоение возможностями киноязыка: главная мразь (Майкл Питт) то обращался в камеру прямо ко зрителю, то перематывал действие на несколько минут, а все насилие Ханеке вывел за пределы экрана. Чтобы шокировать общественность, я даже первое время предлагал друзьям вместе посмотреть «веселый фильм про гольф». Сейчас я завидую той своей толстокожести, потому что, взрослея, ты вроде как получаешь право смотреть все эти жуткие триллеры 18+, но при этом теряешь счастливую возможность не ассоциировать себя с персонажами. Могу ли я теперь почувствовать боль героев от вторжения незнакомцев в дом? Да, в 29 лет и после свадьбы — довольно отчетливо. Хочу ли я сегодня пересматривать «Забавные игры»? Нет, Михаэль Ханеке, впускать в себя боль еще и с помощью кино, конечно, значимый для исследователя опыт, но комфорт с возрастом начинаешь ценить больше (да, непрофессионально звучит). Всякую жесть поэтому лучше посмотреть до того, как исполнится 18 лет. Потом можно будет вспоминать, какие же у тебя стальные нервы когда-то были. А я лучше пойду и пересмотрю «Гравити Фолз».
Василий Корецкий
старший редактор
«Зоология»
Лучшее, что случилось в российском кино 2010-х, — это не венецианский «Лев» «Фаусту» Сокурова, не премьера германовского долгостроя про новое Средневековье, не «Золотой глобус» «Левиафану», а вот эта хулиганская выходка Ивана И. Твердовского. Невозможная история про обыкновенную русскую женщину средних лет, у которой за ночь отрастает натуральный хвост — одновременно и Гоголь, и Зайдль, и фон Триер. Этот гладкий хвост, оживленный аниматроникой, не атавизм, а новация, взрывающая «тихий гиперреализм» нулевых, пародией на который выглядит игра Натальи Павленковой.
Но на деле «Зоология» — это убойная сатира на весь российский универсум. Хвост, вторгающийся в зыбкое болотистое марево провинциальной жизни, в фильме выступает одновременно фаллическим символом женского эмпауэрмента и метафорой всего, на что официальные лица закрывают глаза — от домашнего насилия до ЛГБТ. Зоопарк превращается у Твердовского в казарму, поликлиника — в министерство правды, панельная многоэтажка — в декорацию к «Одержимой». А ведь есть еще сцены в церкви, почему-то устроенной в помещении продуктового магазина, похороны кота, катание с гор в железных корытах и секс с хвостом!
Филипп Миронов
шеф-редактор
«Вход в пустоту»
Фильм бьет по глазами стробоскопом с заходных титров под оглушительный электронный марш. Потом мы оказываемся в голове главного героя — раздолбая Оскара, видим мир его глазами, слышим его переживания. Он живет в Токио с сестрой Линдой; она работает стриптизершей, он толкает и принимает всевозможные вещества. Покурив ДМТ — сильнейший галлюциноген, от которого Оскар испытывает лишь легкие визуальные искажения, — он выходит прогуляться по расцвеченному неоном городу со своим приятелем Алексом; тот по дороге пересказывает ему концепцию реинкарнации из «Тибетской книги мертвых». В клубе The Void («Пустота») вместе с клиентом Оскара ждет японский ГНК, от которого он получает случайную пулю в живот и умирает. В оставшиеся 2 часа 16 минут мы скитаемся вместе с душой Оскара по настоящему и прошлому, рассматривая и предысторию подставы с полицией, и то, как сложилась дальнейшая судьба Линды.
В первой версии этой подборки аж четыре редактора Кинопоиска выбрали фильмы Гаспара Ноэ, что неудивительно. Он превращает шоковую терапию в инструмент искусства, разрушая границу между визуальным и физиологическим, и всем его ключевым картинам присвоен рейтинг 18+. Их буквально больно смотреть: зрители выходят с показов с ощущением, что они вместе с героями испытали самые радикальные состояния — изнасилование, истерику, любовь, эйфорию, смерть. В итоговом списке остался только «Вход в пустоту» — фильм, который ярче всего манифестирует манеру Ноэ, заставляя пережить все эти состояния сразу в почти трехчасовом бэд-трипе. Посмотрев его в кинотеатре «Пионер» больше десяти лет назад, я решил бросить машину и поехать домой на такси. Картинка ночного города расплывалась, и казалось, что меня накормили каким-то мощным и тогда еще легальным кинонаркотиком.
Елена Рябцева
продюсер видеоэссе и подкастов
«Клык»
По сравнению с «Лобстером» послевкусие от этого фильма Йоргоса Лантимоса было другим: хотелось помыться и сделать вид, что я ничего не видела. Но затем пришло осознание, что именно так и поступает большинство людей, когда за забором какой-нибудь ничем не примечательный отец семейства возомнил себя богом и пытается насадить счастье своим детям. Рукотворный рай в отдельно взятом домохозяйстве не покидают уже совсем взрослые сын и две дочери: весь день напролет они придумывают себе игры, дерутся и ждут возвращения с работы отца, который дает отпрыскам наклейки за хорошее поведение, а любимому сыну привозит девушку для сексуальной разрядки.
Оглядываясь на «Крысятник» Франсуа Озона, «Идиотов» Ларса фон Триера и фильмы Михаэля Ханеке, греческий режиссер выходит на уровень метамодернистской постиронии, когда прямым текстом — в виде точных цитат из «Рокки», «Челюстей» и «Танца-вспышки» — говорит нам, что именно кино способно менять жизни людей. И сам «Клык» не исключение: всей своей некрасивостью, извращенностью и беспомощностью он показывает, что мы в ответе за тех, кто слабее нас. В первую очередь фильм, конечно, об отношениях родителей и детей, но комплекс бога может проявляться в любых социальных обстоятельствах — от школы до взаимодействия гражданина и государства.
Вика Давыдова
продюсер видеошоу и интервью
«Реквием по мечте»
Передаю привет всем, кто не словил панику только от названия фильма, и поздравляю: вы здоровый человек. Оно четко отражает то, что происходит с его героями: они разрушаются, пытаясь воплотить свои мечты. Пожилая вдова Сара (Эллен Бёрстин) мечтает сняться в ток-шоу и пьет таблетки с амфетамином для похудения, ее сын Гарольд (Джаред Лето) и его друг Тайрон (Марлон Уайанс) хотят разбогатеть на продаже наркотиков, но начинают принимать их сами. Девушка Гарольда, Мэрион (Дженнифер Коннелли), чувствует в себе силы стать дизайнером и и, конечно, тоже употребляет.
Даррен Аронофски мастерски играет на наших чувствах, по ходу фильма повышая напряжение. Каждый герой кажется привлекательным ровно до того момента, пока вещества не заменяют ему самого себя. Финал — тихий ужас, который усиливается саундтреком Клинта Мэнселла. Наверное, это кино — лучшая реклама в стиле «Скажи „нет“!».
Игорь Кириенков
шеф-редактор онлайн-кинотеатра
«Основной инстинкт»
Успешная детективщица соблазняет бедового полицейского, чтобы избежать наказания за убийство, а может быть, она ни при чем. Вероятно, в начале 1990-х эротический триллер Пола Верховена можно было смотреть, не поднимаясь над уровнем бульварного в целом сюжета, но оставим в покое тех, у кого все еще капает слюна на той самой сцене в участке.
Сегодня «Основной инстинкт» читается как довольно безжалостная к мужчинам парабола о природе сексуальности: главное в фильме — это не постельные сцены (временами вполне отвратительные), а то, какими растерянными, испуганными глазами Майкл Дуглас смотрит на Шэрон Стоун, когда они вместе едут в машине; самоощущение лопуха, которым крутят как хотят героини и посмеивающийся за камерой режиссер. Примерно то же самое два десятилетия спустя проделает со зрителем Дэвид Финчер в «Исчезнувшей» — еще одном шедевре о том, почему в борьбе полов уже давно известен победитель.
Алим Шакиров
линейный продюсер видеошоу
«Заводной апельсин»
Группа подростков занятно проводит будни. Они зависают в баре, попивая наркококтейль «Молоко плюс», гоняют на шикарной тачке и слушают великого Людвига. А между делом избивают бездомных, насилуют женщин и сражаются с другими местными шайками — в общем, занимаются «старым добрым ультранасилием». Но вдруг в их мирок проникает предательство, и главный герой, харизматичный лидер банды Алекс (Малкольм МакДауэлл), попадает в тюрьму за убийство, где его пытаются исправить коррекционной терапией.
Весь фильм словно соткан из гротеска, контраста смешного и ужасного, низкого и высокого. Здесь могут бить людей в такт «Поющим под дождем» Джина Келли и совокупляться, как кролики, под Девятую симфонию Бетховена. Здесь легко возможен неожиданный переход — от дружбы к предательству, от роли насильника к роли жертвы, от детской наивности к взрослым последствиям. И, несмотря на плашку 18+, фильм Кубрика прежде всего о подростках и для подростков. Бунт против моральных устоев, эксцентричное поведение, максимализм — в гиперболизированной форме эти темы фильма волновали многих тинейджеров. Волновали и меня в 14 лет, когда я впервые посмотрел «Заводной апельсин».
Катя Рогожникова
редактор онлайн-кинотеатра
«Назови меня своим именем»
Как найти слова, чтобы признаться в любви лучшему фильму на свете? С чего начать и чем закончить? Даже глаголы кажутся лишними. Итальянское лето 1980-х. Огромный старый дом, завтраки, обеды и ужины в саду под пение птиц и стрекот цикад. Нега. Эспрессо за газетой, потом на велосипедах в город — нет, в средневековый городок. Обратно через поля — и бултых в прохладную воду. Бах и Морис Равель на рояле, летящий саундтрек Суфьяна Стивенса за кадром, от которого счастье и слезы одновременно. Bongiorno, ciao, pas de tout, desole… Три языка звучат как одна мелодия, и не замечаешь, как герои переходят с итальянского на французский, потом на английский и дальше.
На этом потрясающем фоне — самая химическая и заряженная история о влюбленности, что я видела. Воздух настолько наэлектризован этим упоительным летом, счастьем и любовью, что если еще поместить в него магический взгляд Тимоти Шаламе и львиный голос Арми Хаммера, прям дыхание спирает. А родители Элио/Шаламе с их пронзительной и безусловной поддержкой? Папа-профессор, который так никогда и не разрешил себе того, что переживает сын, и просит его теперь не выключать чувства, а то с болью исчезнет и счастье. Это фильм, который ощущаешь всеми органами чувств — он звучит и пахнет — и воспринимаешь всей кожей, так что кружится голова. Только что посмотрела его снова — спасибо за повод дорогой редакции! — и поняла, что финал вовсе не трагический, как казалось четыре года назад. Взрослею!
Андрей Захарьев
редактор онлайн-кинотеатра
«Именинница»
Одиночество толкнуло банковского клерка Джона встретить на сайте знакомств русскую девушку Надю — простую, скромную и, судя по всему, очень хорошую. Джон пригласил Надю в Великобританию, она приехала, все шло как будто хорошо, пока к русской не нагрянули гости — брат Юра и его кореш Леха. У них на Джона большие планы.
Кино, которое в очередной раз показывает русских диковатыми бандюганами в трениках и ушанках, сколько угодно может раздражать, но у меня оно превратилось в guilty pleasure. Во-первых, прикольно, когда иностранные актеры большую часть фильма силятся говорить на русском — понятное дело, что для Касселя это норма вещей, но для его дружка Матьё Кассовица и Николь Кидман — прямо лингвистический подвиг. Во-вторых, этот фильм — хороший способ убедиться, что любовь зла. Сначала она сведет тебя черт знает с кем, а потом заставит за нее впрячься. В-третьих, можно сколько угодно поправлять очки на носу, но где-то в глубине души ты же понимаешь, что вот эти четкие пацаны на экране — ну это же все-таки мы.
Федор Кузьмин
дежурный редактор
«Последнее танго в Париже»
45-летний американец, сдающий номера в отеле (Марлон Брандо), тяжело переживает смерть жены. Однажды он знакомится с молодой и ветреной француженкой (Мария Шнайдер). Развитие их отношений превращает фильм в тонкое, чуть извращенное и характерное для Бертолуччи исследование секса. Но это совсем не романтический секс, не механический секс и не порносекс, а проявление болезненного сознания персонажа Брандо. В «Последнем танго» оно может проявиться и в любовно снятом насилии, а секс может стать соломинкой, за которую хватается герой, или страстью, в которой добровольно хотят ослепнуть оба персонажа, или ядом, от действия которого они хотят избавиться. Фильм получился очень красивым с точки зрения кинематографической виртуозности. Но важно помнить, что сексуальное насилие на экране, по словам актеров и режиссера, было настоящим.
Ольга Белик
старший редактор
«Гангстер, коп и дьявол»
Канны, 2019 год. Буквально на днях показали «Паразитов» Пон Джун-хо, которым аплодировали 15 минут и которые потом собрали все призы мира. Казалось бы, куда еще. Но вот вне конкурса идет детективный триллер Ли Вон-тхэ, и это снова феерия, но другого толка. Лихое жанровое кино на основе реальных событий 2005 года в городке Чхонан, когда полиция и гангстеры объединились, чтобы поймать серийного маньяка. С одной стороны, дерзкий коп Чон Тхэ-сок (Ким Му-ёль), который работает не денег ради, а совести для. С другой — глава бандитов Чан Дон-су (Ма Дон-сок), колоритный мужик, который может вырвать врагу зубы руками, он единственная выжившая жертва маньяка. С третьей — слетевший с катушек злодей (Ким Сон-гю), чьи поступки вскользь объясняются жестоким папой, но в целом режиссеру интересны не мотивы маньяка, а уникальный коллаб гангстера и копа.
Его он смакует со всей любовью в обостренном стиле корейского кино: тут и неоновые цвета, и литры крови, и яростные драки, и виртуозная камера, и черный юмор. Драматизм обеспечивает музыка, и не обошлось без философии: Ли Вон-тхэ показывает, что и хамоватый коп, и благородный гангстер действуют одинаково и мало чем отличаются друг от друга. Полтора часа этих спрессованных кошек-мышек стали настоящим глотком воздуха среди фестивальных программ.
«Сердце ангела»
В финале Роберт Де Ниро 2 минуты 20 секунд ест яйцо — и входит в историю кинематографа. Эта сцена производит впечатление посильнее всех вырванных сердец и отрезанных куриных голов в фильме Алана Паркера, а мистер Луис Сайфер своими фарфоровыми ногтями разделывает не только злосчастное яйцо, но и зрителей, и изумленного персонажа Микки Рурка. Он-то и есть ангел — Гарри Эйнджел, частный детектив, к которому Сайфер обратился с поручением найти пропавшего музыканта. Эйнджел думает, что погружается в расследование — на самом деле, впереди у него только безумие и вереница трупов.
Я посмотрела «Сердце ангела» где-то в шестнадцать, тогда же прочитала «Мастера и Маргариту», и это было какое-то магическое комбо: насколько по-разному можно упаковать историю дьявола, пришедшего взимать должок за грехи. Паркер снял завораживающее, жуткое и липкое кино. Духота Луизианы, мрачный культ вуду, изящный и элегантный Сатана, круги подсознания и памяти, по которым вращается герой Рурка… Беснуются жрецы, кровь льется с потолка, живописно разложены человеческие органы, дикий секс смахивает на убийство, а не на наслаждение. Де Ниро — один из самых страшных дьяволов в кино, и это одна из самых лучших работ Микки Рурка.
Игорь Банников
руководитель отдела новых видеопроектов
«Сирена с „Миссисипи“»
В сентябре, когда в связи со смертью Бельмондо вспоминали его лучшие фильмы, топы состояли из очевидных «Профессионала» и «Чудовища», а также двух его явлений у Годара — «Безумного Пьеро» и «На последнем дыхании». За кадром осталась одна из самых важных ролей Жан-Поля у другого отца новой волны — Франсуа Трюффо. «Сирена с „Миссисипи“» в биографиях обоих пылится в тени, считается провальным и непонятым фильмом, в котором Бельмондо сыграл нетипичную для себя роль. Хорошо заработав на успехе «Украденных поцелуев», Трюффо получил возможность снять самый масштабный проект в жизни. Незадолго до этого он познакомился с Катрин Денёв и, попав под ее обаяние, решил взять ее на главную роль в экранизации романа Уильяма Айриша «Вальс во тьме». В паре с ней он видел исключительно Бельмондо. После изнурительных поисков локаций и переговоров с агентами съемочная команда вылетела на остров Реюньон, и на этом хорошие новости закончились.
По сюжету герой Бельмондо — наивный миллиардер-рохля, которого разводит роковая мошенница. По словам Трюффо, подразумевалось, что он девственник, а это было немыслимо для главного секс-символа эпохи. Жан-Поль переживал, что будет выглядеть дураком и испортит ролью репутацию. Вдобавок он сильно ревновал к Денёв, так как на площадке ей доставалось больше внимания. В итоге большую часть времени он провел отдельно от группы, изолировавшись на съемной вилле. Несмотря на сложности, Бельмондо идеально справился с ролью, создав образ нелепого плейбоя и на 50 лет опередив тренд на новую искренность. Отношения между героями Бельмондо и Денёв стали выпуклыми и наэлектризованными. За исключением сцены, где обнаженная грудь Денёв становится причиной автомобильной аварии, в «Сирене» по сегодняшним меркам нет эротики, при этом сексуальность прорывается из каждой детали — от пастельных тонов и откровенных диалогов до болезненного акцента на нижнем белье.
Аня Афиногенова
менеджер проектов редакции
«Убить Билла»
Фильм, в котором Ума Турман в желтом костюме мстит всем, стал одним из первых моих «взрослых» фильмов и впечатлил на всю жизнь. Я пересматривала его чуть ли не каждый день после школы, пока не поняла, что вообще-то меня могут поразить и другие картины — привет, «Бойцовскому клубу» и «Реквиему по мечте». Однако в тарантиновской картине я впервые столкнулась с нелинейной структурой повествования и тем, что в игровой фильм можно добавить еще и анимационную вставку. Уяснила, что в коробке из-под хлопьев можно хранить не только хлопья и что под потолком тебя могут не заметить. Узнала, что литры крови в кадре и горы отрезанных конечностей — это нестрашно. А страшной была тогда для меня (и сейчас немного тоже) Самара из «Звонка», которую я увидела в кинотеатре в 10 лет. Мне даже пародия на нее в «Очень страшном кино» показалась жуткой.
Ксения Прохоренко
редактор соцсетей
«Вожделение»
В этом фильме тайваньского режиссера Энга Ли («Горбатая гора») действие разворачивается в Китае 1940-х годов. Часть страны оккупирована Японией, власть удерживают коллаборационисты, в народе зреют революционные настроения. Студенты-театралы ставят патриотические спектакли о грядущем освобождении Китая и мечтают принять в нем участие. Они придумывают дерзкий и амбициозный план — убить влиятельного чиновника, господина И (Тони Люн). Студентка Цзя Чжи (Тан Вэй) вызывается стать главной приманкой. Ей необходимо притвориться богатой дамой, втереться к чиновнику доверие, соблазнить его и заманить в ловушку. План растягивается на несколько лет, а хронометраж фильма — на 2 часа 36 минут. Большую часть этого времени главные герои осторожно друг с другом беседуют и опасливо сближаются: он пристально смотрит на нее, она отчаянно строит глазки и пускает в ход свои небогатые навыки соблазнительницы.
На меня после полутора часов неспешной исторической драмы эротические сцены на грани с порнографией произвели ошеломительный эффект. Я не удивилась тому, что в китайский прокат лента попала сокращенной на полчаса — из нее вырезали все сцены секса и одно убийство, так что возрастной рейтинг снизился с NC-17 (18+) аж до семейного PG-13 (13+). Жаль китайских зрителей, потому что актерский дуэт Тони Люна и Тан Вэй безупречен в каждом кадре, а интимные сцены сняты крайне красиво.
Лиза Сурганова
главный редактор
«Мечтатели»
Американский студент Мэтью (снова Майкл Питт) приезжает в Париж весной 1968 года. Во время студенческих протестов у Синематеки он встречает Изабель (Ева Грин) и Тео (Луи Гаррель) — молодых парижан, брата и сестру. Когда их родители уезжают за город, Изабель и Тео предлагают Мэтью пожить у них, и так начинается их необычное синефильско-эротическое приключение, обрывающееся выходом на баррикады в мае 1968-го.
Начало нулевых, когда вышли «Мечтатели», вообще было богато на смелые фильмы 18+ про неконвенциональные отношения. Хотя, возможно, это просто аберрация сознания: когда тебе самому шестнадцать-восемнадцать, такое кино и манит. Тогда оно еще и совпадало с внутренним и внешним ощущением свободы — для нас, например, было совершенно нормальным пойти в 16 лет на «Дурное воспитание» Альмодовара; до строгих рейтингов Минкульта и закона о гей-пропаганде было еще далеко.
«Мечтатели» притягивали не столько «шокирующей» темой любовного треугольника с участием брата и сестры, сколько этим же ощущением свободы. Молодые люди проводят дни в огромной парижской квартире, споря о кино, музыке и философии, инсценируя отрывки из любимых фильмов и испытывая границы дозволенного. Бертолуччи упивается красотой каждой сцены, будь то иконические кадры с ванной или эпизод с поеданием полугнилых фруктов из мусорного бака. Этой красотой легко обмануться: уже вырастая, понимаешь, что за свободу ты принял праздную беспечность, в которой герои скрываются от реальности и ответственности. И которая действительно возможна, пожалуй, только в 18 лет.