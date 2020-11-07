Кинопоиску — 18 лет! Вот вам за это наши любимые фильмы 18+

Канны, 2019 год. Буквально на днях показали «Паразитов» Пон Джун-хо, которым аплодировали 15 минут и которые потом собрали все призы мира. Казалось бы, куда еще. Но вот вне конкурса идет детективный триллер Ли Вон-тхэ, и это снова феерия, но другого толка. Лихое жанровое кино на основе реальных событий 2005 года в городке Чхонан, когда полиция и гангстеры объединились, чтобы поймать серийного маньяка. С одной стороны, дерзкий коп Чон Тхэ-сок (Ким Му-ёль), который работает не денег ради, а совести для. С другой — глава бандитов Чан Дон-су (Ма Дон-сок), колоритный мужик, который может вырвать врагу зубы руками, он единственная выжившая жертва маньяка. С третьей — слетевший с катушек злодей (Ким Сон-гю), чьи поступки вскользь объясняются жестоким папой, но в целом режиссеру интересны не мотивы маньяка, а уникальный коллаб гангстера и копа.

Его он смакует со всей любовью в обостренном стиле корейского кино: тут и неоновые цвета, и литры крови, и яростные драки, и виртуозная камера, и черный юмор. Драматизм обеспечивает музыка, и не обошлось без философии: Ли Вон-тхэ показывает, что и хамоватый коп, и благородный гангстер действуют одинаково и мало чем отличаются друг от друга. Полтора часа этих спрессованных кошек-мышек стали настоящим глотком воздуха среди фестивальных программ.

В финале Роберт Де Ниро 2 минуты 20 секунд ест яйцо — и входит в историю кинематографа. Эта сцена производит впечатление посильнее всех вырванных сердец и отрезанных куриных голов в фильме Алана Паркера, а мистер Луис Сайфер своими фарфоровыми ногтями разделывает не только злосчастное яйцо, но и зрителей, и изумленного персонажа Микки Рурка. Он-то и есть ангел — Гарри Эйнджел, частный детектив, к которому Сайфер обратился с поручением найти пропавшего музыканта. Эйнджел думает, что погружается в расследование — на самом деле, впереди у него только безумие и вереница трупов.

Я посмотрела «Сердце ангела» где-то в шестнадцать, тогда же прочитала «Мастера и Маргариту», и это было какое-то магическое комбо: насколько по-разному можно упаковать историю дьявола, пришедшего взимать должок за грехи. Паркер снял завораживающее, жуткое и липкое кино. Духота Луизианы, мрачный культ вуду, изящный и элегантный Сатана, круги подсознания и памяти, по которым вращается герой Рурка… Беснуются жрецы, кровь льется с потолка, живописно разложены человеческие органы, дикий секс смахивает на убийство, а не на наслаждение. Де Ниро — один из самых страшных дьяволов в кино, и это одна из самых лучших работ Микки Рурка.