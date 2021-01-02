Редакция КиноПоиска выбирает любимых вампиров. Расскажите и о своих!

Пока все обсуждают сериал «Вампиры средней полосы», в котором законопослушные смоленские упыри расследуют загадочные убийства, редакция КиноПоиска признается в любви главе клана — деду Славе — и еще семерым экранным кровопийцам.

Рассказывайте в комментариях о своих любимых вампирах из кино и сериалов, а потом ищите своего фаворита в топе лучших кровопийц по мнению пользователей КиноПоиска, который мы опубликуем в наших соцсетях.

Князь тьмы и его отпрыски

Выбор руководителя соцсетей Алика Кемалова

Морг. В огромном холодильнике лежит тело, из которого виднеется сломанный клык вампира. Зуб принадлежит сыну Дракулы (Кристофер Ли) — тихому бунтарю Фердинанду. Он не хочет питаться живыми людьми, поэтому сбегает во Францию, где вынужден перейти на полуфабрикаты, лишь бы не быть таким, как родитель. На новом месте Фердинанд старается вести жизнь обычного парня. Просто вместо кровати у него гроб (Эдуар Молинаро показал абсурдность жизни вампира в современном мире задолго до «Реальных упырей»). Самого князя тьмы коммунисты изгоняют из Румынии, и он становится звездой хорроров в Великобритании. Вновь семья встречается на премьере фильма Дракулы, но примириться у них не получается. Вечный конфликт отцов и детей, прогресса и консерватизма в этой комедии доведен до абсолюта.

Помню, в детстве фильм стал для меня настоящим откровением; было в новинку, что кино может быть одновременно и страшным, и гомерически смешным. Чего только стоят сцены, где сын Дракулы переводит будильник отца, чтобы втайне вышвырнуть его гроб из комнаты. Не могу сделать выбор в пользу одного вампира. Отдам свой голос за внука Дракулы, который появляется в финале, перед титрами.

Дэвид

Выбор выпускающего редактора Надежды Вайнер

Дэвид из «Пропащих ребят» вообще не похож на изысканных вампиров типа Дракулы или Лестата: он носит байкерскую куртку, а не кружева или черный плащ с красным подбоем. За исключением привычки пить кровь, Дэвид — обычный калифорнийский панк из восьмидесятых, который тусуется, катается на мотоцикле и травит новенького, на которого запала его девушка.

И хотя эта история комедийная, а не драматическая или эротическая (представьте только, что в «Пропащих ребятах» он и его друзья атакуют вечеринку серферов!), Дэвид все равно стал важным вампиром своей эпохи и повлиял на тех, кто пришел после него. Его прообразом был британский панк Билли Айдол, а потомком стал Спайк из «Баффи — истребительницы вампиров». Последний, такой же кислотный блондин, унаследовал не только вытравленные волосы и злобный характер, но и внутреннюю потерянность, которая, как и у Дэвида, восходит к Питеру Пэну — самому первому пропащему, никогда не взрослеющему парню.

Дед Слава

Выбор редактора Ани Шпильковской

Театральные кровопийцы из хорроров 1950-х, упаднические затворники Джармуша, «Bela Lugosi's dead! Undead! Undead! Undead!», как пела одна хорошая группа. В общем, долгое время я признавала только классический образ вампира, закрепившийся в западной поп-культуре, — привлекательное зло с клыками, грустным лицом и в черных одеждах.

Но в конце концов в душу мою запали не бледные декаденты в викторианских жабо и даже не великая Вампира, а Святослав Вернидубович — простой российский дед, который 40 лет ходит в одном плюшевом ватнике и одних штанах. Распространено мнение, что у вампиров нет души, но у деда Славы она есть. Более того, это та самая русская душа — жалостливая, милосердная и готовая понять и простить, стерпеть и полюбить каждого, даже самого отъявленного мерзавца. Он, первородный упырь, давным-давно решил жить в мире с людьми и оберегать их, несмотря ни на что — хоть Иван Грозный на дворе, хоть Сталин. И свой клан подбирает по схожим характеристикам: упырь, раз уж он таковым стал, должен быть помощником человеку, а не врагом. А дополнительные баллы дед Слава получает за свои пословицы и поговорки. Серьезно, фраза «Че-че? В жопе горячо!» еще никогда не звучала так изящно.

Парикмахер Андрей

Выбор редактора видео и подкастов Даулета Жанайдарова

Вообще, моей ролевой моделью с какого-то момента стал герой Тайки Вайтити из «Реальных упырей»: тоже не люблю немытую посуду, ссоры и серебряные украшения. Но недавно я посмотрел «Вампиров средней полосы», где в опенинге Илья Лагутенко ласково поет про призраков и кутеж, и вспомнил, как в 2004 году после просмотра «Ночного дозора» по кругу переслушивал «Утекай» группы «Мумий Тролль». В клипе на эту песню, если помните, Лагутенко-парикмахер с длинными накрашенными ногтями в режиме реального времени стриг актрису наголо и хищно скалился в камеру. Поэтому неудивительно, что и с Антоном Городецким его герой-вампир дрался небольшими ножницами.

У Лагутенко в «Ночном дозоре» роль совсем крошечная, но харизма рок-звезды помогает создать внятный образ за пару экранных минут. И это, конечно, очень крутое кастинговое решение: симпатичный, но неуловимо патологически выглядящий Лагутенко идеально подходит для ушедшего в отрыв вампира (похожее попадание — Дэвид Боуи в «Голоде»). Жалко, конечно, что на этом небольшом появлении актерская карьера Лагутенко, по сути, закончилась: мог бы (тоже как Боуи) появляться в небольших камео. А так остается нам только этот устрашающий, но притягательный образ влюбленного вампира-маньяка, которого не хотелось бы встретить ни в подъезде, ни в подворотне. Утекай.

Королева вампиров

Выбор старшего редактора Василия Корецкого

Кто вообще такой вампир в поп-культуре? Поначалу омерзительное создание, паразит, кровосос с политических карикатур начала ХХ века. Но за сто лет образ вампира невероятно облагородился и эволюционировал в нечто романтически-декадентское. Сравните паукообразного Макса Шрека в первом «Носферату» и надломленного темной страстью Клауса Кински в ремейке 1978-го. Симфония ужаса сменилась призраком ночи (страшным, но с проблесками благородства), а там уже недалеко и до эстетствующих господ из фильмов Нила Джордана и Джима Джармуша. Благодарить за эту смену образа вампира мы должны скрытую традицию французского сюрреализма, воспрявшую в 1970-х в фильмографии Жана Роллена — певца склепов и железных кладбищенских роз, который делил свое время между съемками порно и производством эротических низкобюджетных хорроров, воспевавших красоту окровавленных губ. Роллен не только обеспечил относительно цивильную карьеру порнозвезде Брижит Лаэ, но и создал несколько шедевров поэтического вампирского треша, в которых роль жертвы была всегда отведена косным и грубым мужчинам.

Один из таких шедевров — «Очарование», живописный этюд о вечеринке трех вампирш в замке на озере, куда заваливаются несколько беглых преступников. В роли королевы вампиров как раз Лаэ, появляющаяся в черной тунике и символически вооруженная косой. Никогда еще война полов не велась с таким эстетическим перевесом в пользу женщин!

Дракула

Выбор редактора видео и подкастов Елены Рябцевой

Меня всегда интересовало, почему все-таки вампиры не отражаются в зеркале и боятся креста и солнечного света, поэтому я с особым вниманием смотрю фильмы и сериалы, где предлагаются нетривиальные ответы на этот вопрос. Как, например, в мини-сериале «Дракула» Стивена Моффата и Марка Гэтисса. Поэтому мой любимый вампир — граф Дракула в исполнении Класа Банга. Он не любит никого, даже самого себя. Банг с его приятным акцентом и поистине животной энергией (чего только стоит сцена, в которой его герой вылезает из волка у ворот монастыря!) воплотил на экране настоящее бодлеровское зло: «Я люблю людей». — «Тогда зачем ты их убиваешь?» — «А зачем ты срываешь цветы?»

Создатели «Шерлока» и в этот сериал добавили детективную линию и сдобрили историю деталями: препарировать внутренний мир Дракулы, ужасно боящегося смерти, начинает монахиня-психолог Агата Ван Хельсинг (Долли Уэллс), а заканчивает — ее дальняя родственница Зои. В финале сериала уже просто нельзя не сопереживать вампиру. В конце концов, он впервые за 500 лет не побоялся взглянуть на солнце, к которому относится почти как к возлюбленной, Прекрасной Даме и даже обращается к светилу исключительно в женском роде.

Кэссиди

Выбор редактора соцсетей Ксении Прохоренко

Когда Джо Гилгану предложили роль Кэссиди в сериале «Проповедник», он был готов от нее отказаться: актер шутил, что не хочет играть сексуального и надломленного вампира в духе Эдварда из «Сумерек». Но в итоге от классического декадентского кровососа в Кэссиди остались только жажда крови и боязнь солнечного света. В остальном Кэссиди — настоящий ирландский гопник: пьет виски как черт, лезет в драки и всю сотню лет своей жизни пустил на кутеж и авантюры. Элегантных камзолов в его гардеробе нет, вместо них футболки с бабочками, кеды разного цвета, потасканные толстовки и другие чудовищные шмотки. Церквей и чеснока Кэссиди не боится, в гробу не спит, в летучую мышь не превращается, да и в любви ему тоже не везет. Зато у него есть юмор, оптимизм и безбашенность, что делает его, пожалуй, самым трогательным и человечным вампиром.

Алукард

Выбор старшего редактора Ольги Белик

Простите, Дракула Гари Олдмана и Лестат Тома Круза! Тоже вас люблю, но Алукард — самый стильный (и самый страшный) вампир, которого я знаю. Могущественное существо, связавшее себя клятвой верности с человеком, — практически тот же дед Слава, с той лишь разницей, что служба в организации «Хеллсинг» подразумевает кровь-кишки по стенам, а не мирный договор. Отдельного упоминания заслуживает внешний вид Алукарда: он высокий и длинноногий, ходит в викторианских шмотках и стимпанковских очках, в крутой шляпе и с развевающейся копной смоляных волос (которые могут трансформироваться в тьму и летучих мышей, ух!). Алукард — безжалостный убийца, и самое жуткое в нем не 16-килограммовые пушки и способность превращаться в адскую собаку или стоглазое чудовище, а изощренные кошки-мышки с жертвой, у которой на победу нет никаких шансов. Но он не лишен сострадания и сентиментальности: спас же бойца Викторию Серас, верен же своему боссу — леди Интегре. В общем, идеальное воплощение прирученного монстра, что так тешит наше человеческое тщеславие. Ах да, и прочитайте его имя наоборот.