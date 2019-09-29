За что мы любим Джозефа Гилгана, звезду «Голяка», «Проповедника» и «Это — Англия»

На КиноПоиск HD вышел «Проповедник», а совсем скоро появится сериал «Это — Англия». И там, и там играет Джозеф Гилган. В честь этого рассказываем, за что мы любим безбашенного британца (не только за роли, но и за них тоже!).

Многие актеры боятся оказаться заложниками амплуа, но к Джозефу Гилгану это не относится: он играет ранимого гопника во многих сериалах, и его это ничуть не смущает.

37-летний Гилган вырос в британской деревне (Ривингтон, 30 километров от Манчестера) в типичной рабочей семье. После школы он нигде толком не учился, колледж бросил и работал штукатуром. Актер не скрывает ни корней, ни проблем с ментальным здоровьем, ни алкогольной зависимости (а еще матерится как сапожник, с увлечением рассказывает журналистам байки из своей жизни, обожает татуировки и сокращает имя до Джо, потому что три буквы ему писать проще). В общем, он похож на всех своих персонажей сразу.

Он дает очень смешные и очень откровенные интервью

В разговорах с журналистами Гилган часто уходит от ответов на скучные вопросы и начинает рассказывать что-то, что кажется ему более подходящим теме — историю со съемок, воспоминание из детства или анекдот.

В одном интервью он рассказал о том, как поселился в заброшенном доме в лесу и разбил в нем палатку на время, пока чинил протекающую крышу. В другом переживал, что после премьеры «Голяка» его будут воспринимать только как актера и не поверят, что он мог сам все это придумать. В третьем — иронизировал над отсутствием популярности в приложениях для знакомств: «Никто не ищет биполярного бомжа, который живет в лесу».

Во время промо «Проповедника» Гилган дал целое интервью о том, как ему пришлось побрить грудь. В начале съемок второго сезона гримеры сериала пришли в ужас из-за его новой татуировки — актер набил на груди огромную сороку. Почти весь сезон ее пришлось прятать под гримом, и для этого Гилган побрил все, до чего дотянулся. Об этом волнующем опыте он с удовольствием рассказал на камеру.

И открыто говорит о своем ментальном здоровье

У Гилгана с детства СДВГ и дислексия, что мешало ему в учебе. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, он последовал совету школьных психологов и поступил в театральную студию. Дислексию это не вылечило, зато подарило первую телевизионную роль в популярном британском сериале «Улица коронации».

Получить качественную медицинскую помощь в Ривингтоне было сложно, и проблемы с возрастом только усугублялись. С 17 лет Гилган начал принимать антидепрессанты и за следующий десяток лет успел перепробовать множество таблеток. Так, не зная своего диагноза и сидя на коктейле из разных лекарств, Гилган снялся в нескольких проектах, включая фильм «Это — Англия» и его сериальное продолжение «Это — Англия. Год 1986».

Верный диагноз Джо получил только в 26 лет, когда снимался в сериале «Отбросы». Продюсер шоу Мэтт Стревенс обратил внимание на проблемы актера и отвел его к частному специалисту. Тот диагностировал биполярно-аффективное расстройство, полностью пересмотрел лечение и отменил большинство лекарств, которые приносили Гилгану скорее вред, чем пользу. С тех пор актер активно делится своим опытом в интервью, надеясь на то, что кому-то это поможет дойти до врачей.

У него есть классные татуировки

Лучшее определение татуировкам Гилгана дали в одной из серий «Проповедника»: «Разрисованный, как стена в мужском сортире». Там речь шла о его герое Кэссиди, но про самого актера можно сказать так же. И Гилган постоянно набивает что-то новое. Некоторые рисунки и надписи связаны с ролями.

Ласточка на правой руке и мелкие татуировки с буквами и треугольниками на пальцах были сделаны перед съемками фильма «Это — Англия» специально для образа скинхеда Вуди. Как и надпись «Lol» — имя его экранной возлюбленной.

Числа 2, 3, 4, 5, 6 на груди — номера актеров сериала «Отбросы», под которыми они значились в производственных документах (2 — Иван Реон, 3 — Нэйтан Стюарт-Джарретт и так далее).

Комиксный бабл на левой руке — сувенир со съемок «Проповедника» в честь первоисточника сериала, серии одноименных комиксов.

А еще он сделал собственный сериал!

Идею написать сценарий Гилгану подкинул его коллега по фильму «Гордость» Доминик Уэст. Наслушавшись баек о краже пони и других передрягах, в которых побывал актер, Уэст пообещал сыграть любую роль в таком сериале, если он когда-нибудь будет снят. Более того, он пересказал эту идею продюсеру «Гордости» Дэвиду Ливингстону, а через него идея дошла до сценариста Дэниэла Блоклхёрста. Получив такую основательную поддержку, Гилган начал прорабатывать сюжет и героев. Из-за дислексии он не мог писать сам и вместо этого присылал Блоклхёрсту голосовые сообщения, больше похожие на подкасты, а тот систематизировал их в сценарий.

Работа над «Голяком» шла пять лет. Когда сериал получил зеленый свет от канала Sky, Гилган занял сразу две позиции — исполнителя главной роли и генерального продюсера. А Доминик Уэст сдержал слово и сыграл психиатра.



Подробнее о сериале «Голяк»: Сериал о гопниках в лучших традициях бриткрайма и Кена Лоуча

Какие работы Гилгана, кроме «Голяка», стоит посмотреть

«Это — Англия»

1983 год. Компания молодых скинхедов и прибившийся к ним школьник Шон переживают самые обычные трудности: проблемы с семьей, безработица, отсутствие денег и перспектив, идейные разногласия и вспышки ксенофобии. Вуди, которого играет Гилган, — душа компании и, насколько это возможно, ее моральный компас. Он заботится о друзьях и старается не дать им прибиться к его старому знакомому — нацисту, вернувшемуся из тюрьмы.

На волне успеха фильма было снято еще три мини-сериала с тем же актерским составом: «Это — Англия. Год 1986», «Это — Англия. Год 1988» и «Это — Англия. Год 1990». За семь экранных лет жизнь Вуди серьезно изменилась: к финалу он обзавелся и семьей, и приличной работой, и перспективами.

Все сезоны сериала «Это —Англия» появятся на КиноПоиск HD в апреле.

«Отбросы»

После сильной грозы трудные подростки, занятые общественными работами, обнаружили у себя сверхъестественные способности. Никто из них не бросился спасать или разрушать мир, а продолжил бездельничать.

После ухода звезды первых двух сезонов Роберта Шиэна (он играл Нэйтана Янга) на освободившееся место шута и балагура взяли Гилгана. Способность его персонажа Руди — расщепление личности, так что ролей пришлось играть сразу две, и для актера с тогда еще не диагностированным биполярным расстройством эта роль была настоящим испытанием. Но Гилган с ней справился: его Руди одновременно омерзителен и очарователен (а для британского ТВ это беспроигрышное сочетание).

«Проповедник»

Техасский священник Джесси Кастер (Доминик Купер) случайно становится сосудом для сверхъестественной сущности по имени Генезис. Получив вместе с ней способность убеждать всех одним своим словом, он отправляется искать Бога, сбежавшего из рая. В поисках священнику помогают его бывшая девушка Тюльпан (Рут Негга) и вампир-алкоголик Кэссиди (Джо Гилган).

Автор идеи оригинального комикса — Гарт Эннис, создатель «Пацанов». Он лично одобрил решение взять Гилгана на роль Кэссиди: ему приглянулись внешность и хаотичная энергетика актера. В комиксе Кэссиди был жалкой и слабой личностью, но в сериале его сделали куда более приятным героем. Так что Гилган снова сыграл персонажа, который безуспешно прячет личные драмы за шутками и бравадой (и на дне бутылки).