Лучшие фильмы — 2020: Выбор редакции КиноПоиска

Ключевая часть любого проекта о временной петле — нигилизм. Застрявший в ней человек вынужден снова и снова переживать одни и те же события, и в итоге это его ломает: он перестает воспринимать все всерьез. Именно так происходит и с Найлзом (Энди Сэмберг) в «Зависнуть в Палм-Спрингс». Застряв в одном дне в небольшом калифорнийском городке, он проживает несколько тысячелетий, совершенно не меняясь. Стать другим и проснуться ему помогает Сара, которая также оказывается во временной петле.

Авторы «Зависнуть в Палм-Спрингс» на основе знакомого сюжета создают трогательную историю любви, в которой два человека встречаются и помогают друг другу стать лучше при странных обстоятельствах. Благодаря идеальной смеси из юмора, трагизма и романтики на свет появился один из лучших фильмов года, который умело развлекает зрителя, одновременно заставляя задуматься о том, как измениться самому.