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Выбор редакции

Лучшие фильмы — 2020: Выбор редакции КиноПоиска

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Соркин возвращается в суд, Нолан продолжает играть со временем, а Финчер выносит приговор классическому Голливуду — выбрали главные фильмы уходящего года.

Редакция КиноПоиска вслед за сериалами выбрала лучшие фильмы 2020 года. Десятка составлялась по простым правилам: каждый сотрудник выбрал пятерку любимых картин, которые вышли в российский прокат или на стримингах в уходящем году. Те, что получили больше всего голосов, оказались в итоговом топе. Как и в случае с сериалами, места мы не присуждали — фильмы расположены в произвольном порядке.

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

«Суд над чикагской семеркой»

«Довод»

«Маленькие женщины»

«Джентльмены»

«Манк»

«Неограненные алмазы»

«1917»

«Еще по одной»

«Маяк»

1

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

Ключевая часть любого проекта о временной петле — нигилизм. Застрявший в ней человек вынужден снова и снова переживать одни и те же события, и в итоге это его ломает: он перестает воспринимать все всерьез. Именно так происходит и с Найлзом (Энди Сэмберг) в «Зависнуть в Палм-Спрингс». Застряв в одном дне в небольшом калифорнийском городке, он проживает несколько тысячелетий, совершенно не меняясь. Стать другим и проснуться ему помогает Сара, которая также оказывается во временной петле.

Авторы «Зависнуть в Палм-Спрингс» на основе знакомого сюжета создают трогательную историю любви, в которой два человека встречаются и помогают друг другу стать лучше при странных обстоятельствах. Благодаря идеальной смеси из юмора, трагизма и романтики на свет появился один из лучших фильмов года, который умело развлекает зрителя, одновременно заставляя задуматься о том, как измениться самому.

Александр Федоров

редактор новостей

2

«Суд над чикагской семеркой»

Фильм о суде над «чикагской семеркой» Аарон Соркин вынашивал более 10 лет. Его сценарий, посвященный процессу над активистами, которых судили как зачинщиков забастовок в 1968 году, должен был превратить в фильм Стивен Спилберг на исходе нулевых — не получилось. Спустя десятилетие сам Соркин снял по нему едкую драму о человеческой несправедливости.

Как и в любом соркиновском сценарии, здесь полно пламенных речей и ярких героев. Эдди Редмэйн играет политика-аккуратиста с амбициями, Саша Барон Коэн — немолодого хиппи, Марк Райлэнс — нервного адвоката. Но лучше всех — Фрэнк Ланджелла в роли мерзкого судьи, и недолгий выход Майкла Китона, который на 10 минут подчиняет все зрительское внимание себе. «Суд над чикагской семеркой» продолжает богатые традиции жанра судебной драмы, и Аарон Соркин чувствует себя в нем как рыба в воде.

Андрей Загудаев

шеф-редактор

3

«Довод»

Неудавшийся мессия проката, фильм «Довод», как ни крути, все равно остается в числе главных кинособытий 2020 года. Масштабные и сверхсекретные съемки, симуляция инверсии на площадке, взорванные самолеты вместо CGI-эффектов — уже этого достаточно, чтобы попасть в итоговый список. Как и любой фильм Нолана, «Довод» стал источником мемов и разделил киносообщество на несколько лагерей: одним все оказалось ясно после просмотра, другие ничего не поняли, третьи остались в восторге, четвертых бесит вымороченная нолановская сложность. Равнодушных не было, и обсуждения сюжетных линий и перемещений во времени переплюнули по интенсивности дебаты о том, упал волчок или нет в финале «Начала» 10 лет назад.

Можно не любить Нолана и его фильмы, считать его шарлатаном или слишком расчетливым ремесленником, но он по-прежнему способен и увлечь, и развлечь, и заставить задуматься любого зрителя — как говорится, от пионеров до пенсионеров. Признавайтесь, вы же гадали, кем приходится Нил Протагонисту? А как инверсированная Кэт выбралась с яхты? А что такое парадокс убитого дедушки? Если до сих пор не разобрались — не беда: мы составили шпаргалку.

Ольга Белик

старший редактор

4

«Маленькие женщины»

Одна из главных представительниц американского инди, Грета Гервиг в этом году вышла наконец на широкую аудиторию: Sony Pictures доверила ей экранизацию важного американского романа — «Маленьких женщин» Луизы Мей Элкотт. Казалось бы, где Гервиг с ее мамблкор-героинями из больших городов и где костюмная драма про XIX век и Гражданскую войну. Но в истории четырех сестер Марч режиссер нашла для себя знакомые мотивы: трудности взросления и подростковое бунтарство, нежная женская дружба и несчастная любовь, поиски себя и желание самореализоваться. В итоге получилась ностальгическая (и даже немного идеализированная) история про молодость, в которой можно найти отголоски «Леди Бёрд», режиссерского дебюта Гервиг. И новые декорации этой истории только к лицу: провинциальные балы и домашние спектакли, пышные кринолины и клетчатые шерстяные шали (костюмы — это отдельное удовольствие в «Маленьких женщинах»), катание на коньках прямо на пруду и рождественские чудеса — у Гервиг получился обаятельный портрет старой Америки.

Но главное достоинство фильма — это, конечно же, ансамбль из четырех ярких молодых актрис (Сирша Ронан, Флоренс Пью, Эмма Уотсон и Элайза Сканлен), который не могут затмить ни томные красавцы Тимоти Шаламе и Луи Гаррель, ни маститые дамы Лора Дерн и Мэрил Стрип. Кажется, что именно «Маленькие женщины» с их домашним уютом и юношеским идеализмом — отличное кино, которое можно пересмотреть в конце этого тяжелого и беспокойного года.

Елизавета Сурганова

главный редактор

5

«Джентльмены»

Своей сюжетной изобретательностью «Джентльмены» вполне могли бы составить конкуренцию «Доводу» — с той лишь разницей, что нарративные эксперименты у Ричи сочетаются с великолепным юмором. Нельзя не отметить и работу с актерами: вечный лапочка Хью Грант открылся в фильме с совершенно неожиданной, темной стороны, да и Колин Фаррелл с Мэттью Макконахи выступили вроде и в своих обычных амплуа, но особенно весело и самоотверженно.

В России с ее околофутбольной англоманией «Джентльмены» стали поистине всенародным фильмом. Кристаллизации режиссерского стиля, его определенному облагораживанию поспособствовала и временная дистанция: «Джентльмены» — это, в конце концов, классический гоп-стоп нулевых, который мы смотрим 10 лет спустя и видим уже не вульгарность улиц, а чистый стиль со своими законами и условностями. Не мешает напомнить, что для современников и Шекспир тоже был не скучной классикой, а остросюжетным боевиком с интригами, трупами и злыми шутками.

Василий Корецкий

старший редактор

6

«Манк»

Идея фильма про полузабытого голливудского сценариста Германа Я. Манкевича пришла в голову Дэвиду Финчеру и его отцу Джеку в конце восьмидесятых. Оба хотели сделать технологическое ретро: фильм про сценариста «Гражданина Кейна» должен был звучать и выглядеть так же, как картина конца 1930-х годов. Но воплотить мечту Финчеру-младшему удалось только сейчас и при помощи Netflix.

«Манк» вряд ли мог быть успешен в рамках традиционного проката, а вот на стриминге — да. Это, пожалуй, самое сложное и синефильское кино в карьере Финчера, а он, на секундочку, снял «Зодиак». Черно-белая картина про работу над сценарием «Гражданина Кейна» может сбить с толку неподготовленного зрителя. По-хорошему, перед просмотром нужно пару часов посидеть в «Википедии» и как минимум посмотреть «Гражданина Кейна». Но за пеленой образов, тем и технического великолепия (монохромная картинка, звук 1930-х, оркестровый саундтрек и игра актеров в духе классического Голливуда) скрывается горькая история одного успеха, которым Финчер не столько восхищается, сколько хочет увековечить.

Андрей Загудаев

шеф-редактор

7

«Неограненные алмазы»

Второй полный метр Бенни и Джоша Сэфди начали обсуждать сразу после премьеры на фестивале в Теллуриде в августе 2019 года, но до мировой аудитории фильм добрался только 31 января 2020-го. Те, кто начитался рецензий о блестящей игре Адама Сэндлера (снимавшегося вообще-то до этого у Пола Томаса Андерсона, Ноа Баумбака и других респектабельных авторов), но прежде не был знаком с творческим методом братьев-режиссеров, должно быть, провели два часа в тяжелом недоумении.

«Неограненные алмазы» — фильм-инфаркт, лихорадочное, невероятно энергичное повествование о нескольких днях из жизни нью-йоркского ювелира-игромана, исступленно верящего в свою удачу. Многое тут действительно держится на Сэндлере, который превращает невротичного еврея-неудачника из романов Филипа Рота в почти шекспировскую фигуру, но не только на нем. Сэфди, как и здорово повлиявший на них Скорсезе 40 лет назад, изобрели свой Нью-Йорк, заполнили этот город скользкими предпринимателями с бегающими глазами и горами не вполне честно добытых наличных, а еще создали идеальную драматургическую воронку, в которую падает зритель, стоит ему хоть на мгновение испытать к главному герою что-то вроде симпатии.

Игорь Кириенков

шеф-редактор КиноПоиск HD

8

«1917»

Военный блокбастер Сэма Мендеса вышел в российский прокат в конце января, но благодаря коронавирусу — как будто в прошлой жизни. История о двух рядовых британской армии, которые вынуждены пересечь линию фронта и предотвратить самоубийственную атаку, участвовала во всех главных премиях, но, несмотря на прогнозы, не получила главный «Оскар». Однако картина Мендеса остается самым амбициозным и виртуозным высказыванием о войне за последние годы. И дело не только в летучей камере Роджера Дикинса, которая следует за героями по пятам.

Сэм Мендес всегда был формалистом, отчего его фильмам, включая «Красоту по-американски» или «Проклятый путь», не всегда хватало человеческого измерения. Для сценария «1917» режиссер взял за основу рассказы деда об армейской службе, поэтому тут отчетливо видна нежность, которую автор испытывает к своим героям. Он на тактильном уровне передает весь ужас войны, когда нет ни секунды отдыха, ни особых шансов выжить — остается только плечо друга, цель где-то на горизонте и потертая фотокарточка во внутреннем кармане.

Даулет Жанайдаров

редактор видео

9

«Еще по одной»

Чтобы стать лучшим фильмом 2020 года, трагикомедии Томаса Винтерберга хватило бы и одной финальной сцены с Мадсом Миккельсеном, который выделывает сальто и пируэты и одновременно пьет пиво.

«Еще по одной» не просто алкотрип четырех потертых преподов среднего возраста. Через гэги и монтаж видео с пьяными политиками (Boris Eltsin included, разумеется) он вырастает до пронзительного высказывания о тоске по лучшей жизни. «Что такое юность? Сон. Что такое любовь? Содержание сна», — этот эпиграф из философа-экзистенциалиста Сёрена Кьеркегора не зря возникает в начале фильма. Предметом исследования Томаса Винтерберга становятся не столько *****страдания благополучных датчан, сколько универсальное чувство отчаяния, которое не понаслышке знакомо режиссеру, потерявшему дочь (ей и посвящен фильм). Попытки героев выбраться из опостылевшей рутины идеально легли на карантинный 2020 год.

Фильм Винтерберга — открытка всем потерянным и уставшим людям, весточка с экрана, что все будет хорошо и когда-нибудь обязательно будут и солнце, и радость, и танцующий с пивом Мадс Миккельсен. «Еще по одной» — духоподъемное, но честное кино, которое не жалеет своих героев, однако и не втаптывает их в грязь жестокой реальности.

Даулет Жанайдаров

редактор видео

10

«Маяк»

К концу года уже забылось, что второй полнометражный фильм Роберта Эггерса «Маяк», вышедший в январе, — главный хоррор 2020-го. Слоубёрнер про двух смотрителей маяка, которые спиваются и сходят с ума на острове, не зря получил номинацию на «Оскар» за лучшую операторскую работу. В первую очередь «Маяк» — это визуальный аттракцион, искусная стилизация под немецкий экспрессионизм конца 1920-х — начала 1930-х. Эггерс еще на стадии сценария решил, что фильм будет черно-белым, а оператор Джарин Блашке подобрал пленку, объективы, редкий формат 1.19 (в нем сняты «М — убийца» Фрица Ланга и «Восход солнца» Фридриха Вильгельма Мурнау) и выверил кадры с фотографической точностью. Поэтому герои Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона выглядят как ожившие дагеротипы.

Вообще идею хоррора с маяком придумал брат Эггерса, а режиссер же довел ее до максимального реализма, убрав из первоначальной задумки призраков и прочую чертовщину. В «Маяке» нет скримеров, нет чудовищ, несмотря на лавкрафтовский сеттинг, и в общем-то нет антагонистов. Есть только мужское похмельное безумие, одичавший старик и скрытный новичок, русалки, гигантские чайки да свет маяка.

Аня Шпильковская

редактор

Иллюстратор: Александр Черепанов

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