«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про корову, андроида-полицейскую и страну призраков

В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
Что мы рекомендуем
«Проект „Анна Николаевна“» (2020 — настоящее время)
С трудом пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай-комедии.
«Сцены из супружеской жизни» (2021)
Супруги разводятся после 10 лет брака, но понимают, что их чувства все еще живы. Мини-сериал по мотивам драмы Ингмара Бергмана.
Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Узники страны призраков» (2021)
Герой-одиночка в начиненном взрывчаткой костюме пытается спасти человечество от истребления. Фантастический боевик с Николасом Кейджем.
«Первая корова» (2019)
Одинокий повар и эмигрант из Китая затевают рискованный бизнес. Очаровательная драма студии А24 об Америке середины XIX века.
Рубрика «На все случаи жизни»
Лучший фильм для тех, кто хочет продлить лето
«Назови меня своим именем» (2017)
Если у вас нет подписки Плюс, оформить ее можно здесь.
Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди