Критики Нью-Йорка назвали «Первую корову» лучшим фильмом года. В Лос-Анджелесе выбрали «Голос перемен»

Кинокритики Лос-Анджелеса и Нью-Йорка подвели киноитоги 2020 года. В Лос-Анджелесе лучшим фильмом признали антологию Стива МакКуина «Голос перемен». В Нью-Йорке лучшей стала картина Келли Райхардт «Первая корова». Драму Кантемира Балагова «Дылда» в Лос-Анджелесе признали лучшим фильмом на иностранном языке, а в Нью-Йорке в этой категории победила лента «Бакурау».
Оба побережья сошлись во мнении в четырех категориях: лучший мультфильм («Легенда о волках»), лучшая операторская работа («Голос перемен»), лучший режиссер (Хлоя Чжао) и лучшая документалка («Время»).
За роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза» критики Лос-Анджелеса назвали Чедвика Боузмана лучшим актером. Авторы из Нью-Йорка в этой категории отметили Делроя Линдо из ленты Спайка Ли «Пятеро одной крови».
Выбор кинокритиков Лос-Анджелеса:
- Лучший фильм — «Голос перемен»;
- Лучший фильм на иностранном языке — «Дылда»;
- Лучший документальный фильм — «Время»;
- Лучший мультфильм — «Легенда о волках»;
- Лучший режиссер — Хлоя Чжао, «Земля кочевников»;
- Лучшая актриса — Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»;
- Лучшая актриса второго плана — Юн Ё-джон, «Минари»;
- Лучший актер — Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»;
- Лучший актер второго плана — Глинн Тёрмен, «Ма Рейни: Мать блюза»;
- Лучший сценарий — «Девушка, подающая надежды»;
- Лучший монтаж — «Отец»;
- Лучшая музыка — «Душа»;
- Лучшая операторская работа — «Голос перемен».
Выбор кинокритиков Нью-Йорка:
- Лучший фильм — «Первая корова»;
- Лучший режиссер — Хлоя Чжао, «Земля кочевников»;
- Лучший дебют — «40-летняя версия»;
- Лучший фильм на иностранном языке — «Бакурау»;
- Лучший документальный фильм — «Время»;
- Лучший мультфильм — «Легенда о волках»;
- Лучший актер — Делрой Линдо, «Пятеро одной крови»;
- Лучший актер второго плана — Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»;
- Лучшая актриса — Сидни Фланиган, «Никогда, редко, иногда, всегда»;
- Лучший актриса второго плана — Мария Бакалова, «Борат 2»;
- Лучший сценарий — «Никогда, редко, иногда, всегда»;
- Лучшая операторская работа — «Голос перемен».