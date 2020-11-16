Критики Нью-Йорка назвали «Первую корову» лучшим фильмом года. В Лос-Анджелесе выбрали «Голос перемен»

Кинокритики Лос-Анджелеса и Нью-Йорка подвели киноитоги 2020 года. В Лос-Анджелесе лучшим фильмом признали антологию Стива МакКуина «Голос перемен». В Нью-Йорке лучшей стала картина Келли Райхардт «Первая корова». Драму Кантемира Балагова «Дылда» в Лос-Анджелесе признали лучшим фильмом на иностранном языке, а в Нью-Йорке в этой категории победила лента «Бакурау».

Оба побережья сошлись во мнении в четырех категориях: лучший мультфильм («Легенда о волках»), лучшая операторская работа («Голос перемен»), лучший режиссер (Хлоя Чжао) и лучшая документалка («Время»).

За роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза» критики Лос-Анджелеса назвали Чедвика Боузмана лучшим актером. Авторы из Нью-Йорка в этой категории отметили Делроя Линдо из ленты Спайка Ли «Пятеро одной крови».

Выбор кинокритиков Лос-Анджелеса:

Выбор кинокритиков Нью-Йорка:

Источник: Deadline 1 / 2