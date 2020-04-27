Скоро выйдет второй сезон «Проекта „Анна Николаевна“». А что нужно помнить о первом?

На КиноПоиск HD выходит продолжение народного хита о роботе-полицейской (Зоя Бербер), которую под именем Анна Николаевна Королькевич внедрили в провинциальное РОВД для тест-драйва. Первый сезон завершился на драматической ноте, и, если вы вдруг его не смотрели (а если смотрели, то соскучились), рассказываем все самое главное, что нужно знать о сериале перед началом новых серий.

Кто такая Анна Николаевна?

Андроид АРТ-45-36 — опытный образец стоимостью 11 млн евро, разработанный специально для службы в полиции. Она выглядит как человек и запрограммирована адаптироваться к обстоятельствам и проявлять эмоции. Анну Николаевну создал ученый-разработчик Назимов (Никита Тарасов), то есть практически Азимов — писатель, придумавший три закона робототехники. Назимов сделал Анну Николаевну по образу и подобию своей бывшей девушки и поэтому относится к ней слишком ревностно, забывая, что андроид не его возлюбленная.

Чем она занимается?

Проходит испытание в отделении полиции провинциального городка под видом дочки замминистра. Очень скоро легенда дает сбой: Анна Николаевна вычисляет местонахождение преступников без базы данных, раскидывает бандитов одной левой и пьет водку стаканами, не пьянея.

Кто ее испытывает?

Начальник РОВД Виктор Галузо (Сергей Гармаш) поручил «дочку замминистра» своим лучшим людям — майору Андрею Пожарскому (Антон Филипенко) и следователям Мокрому (Кузьма Сапрыкин) и Ляпину (Федор Лавров).

И что, никто не догадался, что она робот?

Представляете, нет. Все просто считали ее удивительной женщиной из Москвы. Прокол случился, когда Пожарский влюбился в Анну Николаевну и занялся с нею сексом. На самом интересном месте (причем буквально) робот завис.

Так, а можно про Пожарского подробнее?

Он один из лучших следователей Галузо, суровый циник с разбитым сердцем. Несколько лет назад его бросила дочка Галузо, Юля, прямо накануне свадьбы. Влюбившись в Анну Николаевну, Андрей Маратович разрывается между нею и человеческой подругой Настей (Маруся Климова). А еще он человек бунтарского склада, несмотря на доминантную творческую мать (Ирина Розанова). Так что, помимо романа с андроидом, Андрей Маратович воплощает тайную мечту и красит свой старенький мерседес в розовый цвет.

Ого, сколько у него подруг! То есть сериал про любовь?

Можно и так сказать! Коллеги Пожарского не отстают от него по части личной жизни. Например, Ляпин, когда его возлюбленная Женя (Анна Котова-Дерябина) переквалифицировалась из учительниц в секс-работницы (потому что им в провинции больше платят), сумел этот выбор принять и сделал подруге предложение. А у Галузо есть две жены: бывшая (Юлия Ауг) и нынешняя (Ксения Каталымова), из-за которых у него постоянные скандалы в новой семье.

Хм, но звучит как комедия!

О да! Помимо комедии положений с андроидом, которая не всегда успешно притворяется человеком, за юмор здесь отвечают следователь Мокрый и его безграничная любовь к теще. Та платит ему взаимностью, и отношения этих двоих — постоянный предмет для шуток в отделении. Не менее колоритный персонаж — мама Пожарского Ирина Викторовна Лебедева-Корсак. Она служит в театре, носит разноцветные парики, строит сына и все отделение полиции, а Анну Николаевну учит морочить мужчинам голову. Самые же смешные реплики — у начальника наших героев Виктора Сергеевича Галузо: у него специфическое чувство юмора и повышенная тревожность (ходит только в панические атаки).

В финале хеппи-энд?

Не совсем. Анна Николаевна настолько очеловечилась, что пожертвовала собой ради Андрея Маратовича. А потом (ведь андроиды никогда не умирают до конца) застрелила Пожарского на глазах у теперь уже жены Насти. Как он выжил? Смотрите второй сезон!

И что там будет?

Виктора Галузо за работу с андроидом переведут в Москву. Вместе с ним в столицу переедут и наши герои: выживший в романтических разборках Пожарский, Ляпин и Мокрый. Им предстоит бороться не только с московской преступностью, но и со столичным хамством. А Пожарского ждут сразу два потрясения. Во-первых, из-за границы вернется Юля (Мария Горбань), его сбежавшая когда-то невеста. А во-вторых, в отделении появится Анна Николаевна, но уже живая, та самая, с кого Назимов и разработал робота. Мы узнаем, как андроид сумела нарушить законы робототехники, зачем она стреляла в Пожарского и можно ли ездить по Москве на розовом BMW.