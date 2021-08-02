«Улыбайтесь, мы в Москве»: Андрей Пожарский возвращается в трейлере второго сезона сериала «Проект „Анна Николаевна”»

16 сентября на КиноПоиск HD стартует второй сезон народной сай-фай-комедии «Проект „Анна Николаевна”». В продолжении команда провинциальных полицейских переезжает в Москву. В их числе и Андрей Пожарский (Антон Филипенко), который выжил после событий первого сезона.

Вместе с Пожарским в столицу также переводят Виктора Сергеевича Галузо (Сергей Гармаш), Ляпина (Федор Лавров) и Мокрого (Кузьма Сапрыкин). В первый же день всю команду отправляют на оперативную работу, а в качестве гида по большому городу прикрепляют Анну Николаевну Королькевич (Зоя Бербер). Она представляется героям тем самым человеком, с кого проектировали полицейского-андроида.

В новом сезоне Андрей Пожарский попадает в любовный четырехугольник сразу с тремя женщинами. В Москву переезжает его жена Настя (Маруся Климова), а помимо Анны Николаевны появится еще и бывшая Пожарского (Мария Горбань), когда-то бросившая его перед свадьбой.

По сюжету продолжения Москва проверит героев на прочность. Зрители узнают, почему Анна Николаевна стреляла в Пожарского, что заставило андроида нарушить законы робототехники и можно ли быть опером полиции в Москве, если ты водишь розовый BMW.

«Самым сложным во втором сезоне оказалось сыграть новую Анну Николаевну, потому что очень привыкаешь к образу андроида, с которым жил несколько месяцев, создавал, укоренял его. А теперь — возьми и „стань человеком”. Но очень радует, что появились новые вызовы — тем интереснее стала актерская задача, персонаж получил свое развитие», — рассказала актриса Зоя Бербер.

Над созданием второго сезона работали креативный продюсер Дмитрий Нелидов, сценаристы Дмитрий Лемешев и Роман Непомнящий. В режиссерском кресле — Александр Карпиловский (франшиза «Елки»). Производством занималась продюсерская компания «Среда».