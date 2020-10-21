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«Всем держать себя в руках»: Трейлер новогодней серии «Проект „Анна Николаевна“»

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«Проект „Анна Николаевна“: Начало» — специальный эпизод, в котором зрители познакомятся с предыдущей версией андроида-полицейского в исполнении Зои Бербер из сериала «Проект „Анна Николаевна“». Премьера праздничной серии народной сай-фай-комедии состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD 1 января.

Действие развернется в конце 2012 года. В канун праздника у майора Пожарского срывается свадьба, а над Корчмой пролетает НЛО, которое со взрывом приземляется в лесу. Расследовать происшедшее присылают Антона Николаевича Королева из Москвы — опытный образец андроида-полицейского. Слегка недоработанный Антон Николаевич, хоть и ведет себя необычно, внешне ничем не отличается от людей. Вскоре становится понятно, что его создатели немного перемудрили с настройками: новый робот-полицейский на самом деле вовсе не мужчина.

«Я думала, перевоплотиться из Анны Николаевны в Антона Николаевича будет совсем легко, но на деле оказалось не очень, — говорит Бербер. — Антон не просто молодой человек, а андроид со своими особенностями. Но, конечно, вы узнаете в нем знакомые черты: мой нос, мои щечки, мои глаза, мою фигуру и мой голос, который мы решили оставить как есть. Молодой ломающийся голосок».

Сценарий специальной серии написал Дмитрий Лемешев. Александр Карпиловский занял режиссерское кресло. Креативный продюсер — Дмитрий Нелидов.

Сейчас в работе находится второй сезон сериала «Проект „Анна Николаевна“». Съемки продолжения уже стартовали в Москве. Премьера второго сезона запланирована на весну 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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