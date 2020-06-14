Мини-сериал «Пропавшая»: Вадим Перельман дает уроки паранойи

На КиноПоиск HD вышли два эпизода сериала об исчезнувшей на 10 лет девушке, которая вдруг возвращается к своей семье. Или не своей? Или не возвращается? Рассказываем, почему «Пропавшая» — самый необычный проект режиссера Перельмана.



О чем это

В семье застройщика и галериста Михаила Гарбера чрезвычайное происшествие: его дочь Лена, пропавшая без вести 10 лет назад, чудесным образом вернулась. Где она была все эти годы? Лена не помнит. И ее мать, которая так и не оправилась толком после исчезновения, не хочет ворошить прошлое. Но у Михаила другое мнение. Его бизнес в опасности, ему поступают звонки с угрозами, да он и вообще не привык верить в чудеса. Тем более что вернувшаяся Лена как-то не похожа на пропавшую. Сомневается и сын, восьмилетний Сережа: внезапное появление сестры, которую он никогда не знал, его не радует. Прогнав старую фотографию Лены через приложение и состарив ее на 10 лет, он получает совсем другое лицо. Да и родимое пятно на ключице Лены то появляется, то исчезает. Однако девушка помнит все события Лениной жизни до исчезновения. И, как скоро выяснится, не только Лениной.

Кто это сделал

Сценарий Павла Тетерского («Троцкий», «Хороший человек») воплощен на экране Вадимом Перельманом, российско-американским режиссером, который умеет быть еще более голливудским, чем сам Голливуд. Его манера — легкое преувеличение всех ударных приемов массового американского кино. Он склонен к мелодраме — перегретым страстям и излишне резким сюжетным виражам на грани фола. Удивительно, но все это работает. Его дебютный американский фильм «Дом из песка и тумана» (с Беном Кингсли!) стал в свое время сенсацией, его последняя картина «Уроки фарси» (с потрясающим актерским дуэтом Ларса Айдингера и Науэля Переса Бискаярта) смотрелась на одном дыхании, как шпионский триллер, хотя формально это было кино о холокосте.

Но в «Пропавшей» вы увидите немного другого Перельмана. История, с которой он работает, одновременно очень проста и сложно закручена, больше похожа на абстрактную логическую задачу с подвохом, чем на кусок жизни. И Перельман делает все, чтобы зритель мог получить удовольствие, решая эту задачу. Он не ведет его за руку, но подкидывает улики, наводит на нужные вопросы, а ответы дает только после выдержанной паузы, наполненной подозрениями. В «Пропавшей» он не режиссер-диктатор, а режиссер-инженер. Пройти по сконструированному им лабиринту не слишком сложно, но занятно.

Владимир Мишуков

А проводниками по этому лабиринту становятся, разумеется, актеры. Эмоциональный центр фильма — Владимир Мишуков, экспрессивно играющий отца, которого разрывает между подозрениями и чувством вины за педагогические ошибки в прошлом. А вот энергетический центр, черная воронка, затягивающая своим загадочным магнетизмом всех вокруг, — сама пропавшая, Лиза Янковская, для которой это первая главная роль в кино. Впрочем, точнее будет сказать — роли. В одной из сцен Янковская будет примерять на себя личности аж нескольких девушек, также пропавших 10 лет назад в окрестностях парка Северное Тушино.

Холодный, даже ледяной визуал «Пропавшей» усугубляет шахматный минимализм сюжета. Это результат не только усилий художника-постановщика (Петр Выжиковский, польский художник, до этого работавший над криминальным сериалом «Принцип удовольствия»), но и оператора. Владислав Опельянц, манера которого ассоциируется с большим стилем и яркой эстетикой современной фешен-съемки (он постоянно работает с Михалковым и Серебренниковым), довел ее тут до крайности. Правда в «Пропавшей» трудноотличима от вымысла, а воспоминания — от галлюцинаций, поэтому и мир на экране выглядит условным, закавыченным, больше похожим на мир экранизаций Стивена Кинга.

Хотя к сегодняшней реальности сериал Перельмана в каком-то смысле ближе, чем к фантазии Кинга: страх перед имперсонатором, незнакомцем, присвоившим личность близкого человека, носится в российском воздухе. Только что в Венеции показали фильм Владимира Битокова, где Юра Борисов играет похожего жутковатого незнакомца, вернувшегося из Сирии вместо пропавшего сына героини. Вряд ли такое совпадение случайно.

Как это снято

Лиза Янковская и Владимир Мишуков

«Пропавшая» состоит из четырех получасовых эпизодов, так что это вовсе не роман, а короткий рассказ, изящно разыгранный саспенс-этюд. Ее строгая камерная форма многим обязана театру. Основная сцена — сумрачный интерьер квартиры Гарберов, расположенной на верхних этажах угрюмого обелиска-небоскреба. Этакий современный замок, в котором тлеют шекспировские страсти и раскрываются тайны прошлого. Его черно-белый декор словно шахматная доска, на которой разыгрывается стремительная психологическая партия между отцом и дочерью.

Все остальные, довольно многочисленные, кстати, персонажи — мать, брат, полицейские, ведущие дело о пропаже и возвращении Лены, журналистка-стрингер (Полина Ауг) — выполняют, скорее, роль рамки. Или даже оживших сценарных ремарок. Их короткие появления в разных локациях точными штрихами очерчивают контекст и обстоятельства, которые нужны, чтобы просто объяснить сложную картину придуманного авторами мира. Тем более что большая его часть осталась за кадром и лишь мелькает в сюрреалистических эпизодах — то ли флешбэках, то ли снах. Странные женские фигуры в белых сорочках, с закрытыми лицами бредут в каком-то деревенском тумане, молча собираются вокруг накинутой на ветвь петли. Прошлое ли это пропавшей Лены или будущее, которое неведомая злая сила приготовила Гарберам? Ответы на это, кажется, нужно будет искать в зрительских теориях и рекапах: как всякий порядочный современный триллермейкер, Перельман всех карт не раскрывает.