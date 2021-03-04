Сериалы августа: «Что, если…?», «Кафедра» и «Девять совсем незнакомых людей»

Джош Корман — тихий учитель младших классов. В юности он мечтал стать музыкантом, но сейчас, когда ему уже за тридцать, он борется с одиночеством, постоянной тревогой и чувством, что его жизнь проходит впустую. Комедийный сериал о взрослении миллениала создал Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «500 дней лета»), он же сыграл в нем главную роль. Джош — альтер эго актера. Чтобы подчеркнуть искренность, с которой рассказана история, герой носит фамилию Корман — от английского «сердце, сердцевина». А его лучший друг Виктор (Артуро Кастро) — это собирательный образ друзей самого Гордона-Левитта.

«Мистер Корман» включает в себя сюрреалистичные вставки и неожиданные музыкальные номера, которые помогут погрузиться во внутренний мир главного героя. Джозеф Гордон-Левитт, снявший свой первый полный метр в 2013 году («Страсти Дон Жуана»), дебютирует в сериальной режиссуре (если не считать телешоу «Жми на запись»). Более того, Корман — его первая крупная телероль за 20 лет. В конце 1990-х Гордон-Левитт еще подростком играл в ситкоме «Третья планета от Солнца».