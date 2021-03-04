Сериалы августа: «Что, если…?», «Кафедра» и «Девять совсем незнакомых людей»

В августе у вселенной Marvel появятся альтернативные версии, Николь Кидман станет русской эмигранткой Машей и будет исцелять богачей на жутковатом курорте, а юные герои нового сериала Тайки Вайтити — воровать, чтобы накопить на мечту.
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Главные сериалы
«Мистер Корман», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 6 августа
Джош Корман — тихий учитель младших классов. В юности он мечтал стать музыкантом, но сейчас, когда ему уже за тридцать, он борется с одиночеством, постоянной тревогой и чувством, что его жизнь проходит впустую. Комедийный сериал о взрослении миллениала создал Джозеф Гордон-Левитт («Начало», «500 дней лета»), он же сыграл в нем главную роль. Джош — альтер эго актера. Чтобы подчеркнуть искренность, с которой рассказана история, герой носит фамилию Корман — от английского «сердце, сердцевина». А его лучший друг Виктор (Артуро Кастро) — это собирательный образ друзей самого Гордона-Левитта.
«Мистер Корман» включает в себя сюрреалистичные вставки и неожиданные музыкальные номера, которые помогут погрузиться во внутренний мир главного героя. Джозеф Гордон-Левитт, снявший свой первый полный метр в 2013 году («Страсти Дон Жуана»), дебютирует в сериальной режиссуре (если не считать телешоу «Жми на запись»). Более того, Корман — его первая крупная телероль за 20 лет. В конце 1990-х Гордон-Левитт еще подростком играл в ситкоме «Третья планета от Солнца».
«Большая секунда», 1-й сезон
Где смотреть: START — с 6 августа
Комедийный сериал Виктора Шамирова («Упражнения в прекрасном», «Со мною вот что происходит») состоит из двух сюжетных линий. В одной Кира (Ольга Мотина-Супонева) и Костя (Виктор Шамиров), которые расстались несколько лет назад, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. А в нем молодая учительница музыки Арина (солистка группы «СБПЧ» Евгения Борзых) решает выдать своего коллегу (Дмитрий Лысенков) за жениха, чтобы успокоить тревожную мать (Людмила Артемьева). Идею сериала придумал Алексей Троцюк, шоураннер сериала «Бывшие». Второстепенные роли исполнили Сергей Белоголовцев («Духless») и Михаил Полицеймако («День радио»).
«Псы резервации», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 9 августа
Криминальная комедия Тайки Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») и Стерлина Харьо («Волшебники») о четырех подростках, растущих в индейской резервации в Оклахоме. Герои промышляют воровством (например, угоняют фургон с едой и продают ее другим детям), чтобы накопить денег и уехать в Калифорнию. Главные роли сыграли начинающие актеры Д’Фаро Ун-А-Тай, Паулина Алексис, Лэйн Фэктор и Девери Джейкобс («Холод»). В качестве приглашенных артистов выступили Мэйкон Блэр («Проект «Флорида“»), Зан Маккларнон («Фарго») и Мэттью Кардаропл («Лемони Сникет: 33 несчастья»).
Сюжет сериала во многом основан на биографии Стерлина Харьо. По его словам, индейцы всегда были частью кинематографа, но их никогда не изображали реалистично, поэтому главным для режиссера было рассказать правдивую историю о коренных американцах. Название сериала и костюмы героев отсылают к дебютному фильму Квентина Тарантино «Бешеные псы» о нескольких преступниках, которые пытаются провернуть идеальное ограбление.
«Что, если…?», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 11 августа
Анимационный сериал-антология Marvel, основанный на серии одноименных комиксов, продолжает тему мультивселенных из сериала «Локи». Нам покажут альтернативные версии главных событий во вселенной Marvel. Например, Пегги Картер примет сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса и станет Капитаном Британия, Эрик Киллмонгер, заклятый враг Черной Пантеры, спасет Тони Старка от бомбы, а сам Т’Чалла отправится в космос в статусе Звездного Лорда. В «Что, если…?» появится даже Говард-утка — герой одного из самых провальных фильмов в истории кино. Большинство персонажей озвучили актеры из киновселенной, среди которых Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Карен Гиллан, Майкл Дуглас, Джош Бролин, Тайка Вайтити, а также Чедвик Боузман.
«Девять совсем незнакомых людей», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 18 августа
Девять обеспеченных жителей мегаполиса приезжают в роскошный дом отдыха на 10 дней в надежде поправить здоровье и разобраться с проблемами в личной жизни. Их встречает загадочная хозяйка дома по имени Маша (Николь Кидман). Постепенно гости понимают, что Маша использует очень необычные и жуткие методы лечения.
Драматический триллер основан на одноименном бестселлере Лианы Мориарти. Сценарий сериала написал Дэвид Э. Келли, который успешно адаптировал ее предыдущий роман «Большая маленькая ложь». Все серии снял Джонатан Левин («Жизнь прекрасна», «Тепло наших тел»), а за камерой стоял Ив Беланже — оператор сериалов «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы» и фильмов «Далласский клуб покупателей» и «И всё же Лоранс». Роли незнакомцев исполнили Люк Эванс («Хоббит: Пустошь Смауга»), Реджина Холл («Черный понедельник») и двукратные номинанты на «Оскар» Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).
«Кафедра», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 20 августа (премьера всех серий)
Создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс возвращаются с драмеди о сотрудниках лингвистической кафедры. Главную роль играет звезда «Убивая Еву» Сандра О. Ее героиня — первая женщина, которая стала заведующей кафедрой английского языка в консервативном университете. Теперь ей предстоит дать отпор коллегам, которые считают, что она не подходит для этой должности.
Шоу снял мастер комедийных сериалов Дэниэл Грэй Лонгино («Чудотворцы», «Портландия» и «Мужчина ищет женщину»), а среди авторов сценария — актриса Аманда Пит («Девять ярдов»). Это ее дебют в таком качестве. Роли профессоров исполнили Джей Дюпласс («Очевидное»), Холланд Тейлор («Шоу Трумана»), Нана Менса («Прощай, любовь») и Боб Бэлабан («Разбирая Гарри»).
«Коса», 1-й сезон
Где смотреть: KION — с 25 августа
Действие детективного сериала разворачивается на Куршской косе в Калининградской области. Здесь полиция находит тела молодых девушек: их словно разрезали косой, а в руки вложили цветок. Манера преступления указывает на орудовавшего в 1990-е в Москве маньяка по кличке Жнец. Тот исчез, оставив после себя 13 трупов. За дело берется следовательница Ева (Линда Лапиньш, «Игра на выживание», «Мастер»), которая таинственным образом связана с маньяком. Ей на помощь приходит бывший столичный телеведущий Роман Рахманов (Александр Горбатов, «Угрюм-река»). Именно ему в студию когда-то звонил Жнец и сообщал об убийствах. Рахманов прославился, начал писать книгу, но когда Жнец исчез, выяснилось, что без него у телеведущего нет вдохновения. И вот спустя годы кто-то вновь оставляет Рахманову сообщения об убийстве и назначает встречу на Куршской косе. Вместе Ева и Роман будут выяснять, действительно ли Жнец вернулся или же это талантливый подражатель.
«Коса» насчитывает 11 серий по 30 минут каждая, снял ее Игорь Волошин («Физрук»), а спродюсировали Игорь Мишин («МТС Медиа»), Александр Цекало и Иван Самохвалов (компания «Среда»). Проект участвовал в Нью-Йоркском международном кинофестивале (INYFF), где получил награду в категории «Лучший ТВ / Веб-сериал».
«Выжившие», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — август
Большую часть населения Земли уничтожил новый «сонный» вирус: он поражает участки мозга, отвечающие за сон, и если зараженного человека не разбудить в течение нескольких часов, то он умирает. Выжившие герои пытаются адаптироваться к новым условиям, в которых люди окончательно ожесточились и перестали доверять друг другу. Наемник, учительница, санитар, зэк, врач, бандос, шизик и девочка пробираются через охваченный хаосом город, чтобы вывезти из него капсулу со Спящей — самой первой из выживших.
У проекта необычная структура: помимо основного сериала, существует и восемь коротких веб-сериалов, события в которых развиваются параллельно и рассказывают о том, как люди выживают в случившемся апокалипсисе. Все сюжетные линии этих эпизодов так или иначе пересекаются, оказывая влияние на поступки персонажей. Веб-серии выйдут сразу же после премьеры основного сериала.
«Выживших» спродюсировал Борис Хлебников («Аритмия») и снял Андрей Прошкин («Орлеан»). Над сценарием работали Александр Лунгин («Братство»), Роман Волобуев («Последний министр») и Елена Ванина («Квест»). Проект был задуман еще до пандемии коронавируса, но потом авторы добавили в сценарий личный опыт жизни в таких условиях. Главные роли сыграли Алексей Филимонов («Кислород», «Большая поэзия»), Артур Смольянинов («За час до рассвета»), Дарья Екамасова («Жила-была одна баба»), Яна Сексте («Оттепель») и Филипп Авдеев («Кислота»).
Что еще посмотреть
«Неслучайность», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 6 августа (премьера всех серий)
Бывший солдат спецназа Сегев Азулай переживает смерть супруги, которая погибла в подозрительном ДТП в Тель-Авиве. Мужчина вместе с братом-полицейским решает найти виновных и во время расследования узнает, что жена тщательно скрывала от него свое прошлое. Главную роль в детективном триллере исполнил Лиор Раз («Фауда»), сам бывший член элитного спецподразделения Армии обороны Израиля (и бывший телохранитель Арнольда Шварценеггера). Шоураннерами «Неслучайности» стали Доун Прествич и Николь Йоркин, которые вместе работали над сериалами «Убийство» и «Желтая пресса».
«Король шаманов», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 9 августа (премьера всех серий)
Аниме по одноименной манге о школьнике, который готовится к мировому турниру среди шаманов. В отличие от популярного сериала, снятого в начале нулевых, сюжет новой адаптации максимально приближен к первоисточнику и рассказывает о событиях всех 35 томов манги. Над озвучкой работали актеры из старого «Короля шаманов» — Ёко Хикаса, Минами Такаяма и другие. Шоу вышло в Японии еще в апреле, а в августе состоится премьера на Netflix.
«Остров фантазий», 1-й сезон
Где смотреть: FOX — с 10 августа
Перезагрузка одноименного хитового сериала 1980-х о загадочном мистере Рорке, владельце роскошного тропического острова, который с помощью сверхспособностей выполняет все желания своих гостей. Основное отличие нового шоу от оригинала заключается в том, что главным героем стала женщина: по сюжету островом управляет родственница Рорка по имени Елена (Роселин Санчес), ради продолжения семейного дела пожертвовавшая своей любовью. Фэнтези-драму снял Адам Кэйн, один из режиссеров «Сверхъестественного», «Менталиста» и «Ганнибала».
«Джетлаг», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD — с 12 августа
Спустя месяц после премьеры полнометражного «Джетлага» Михаила и Лили Идовых выходит расширенная версия истории о Жене (Ирина Старшенбаум) и Никите (Филипп Авдеев), которые ссорятся в аэропорту и разъезжаются по разным уголкам мира. Девушка летит в Берлин и попадает на съемки фильма «Сирин» о Набокове, а молодой человек отправляется в Таиланд, где знакомится с парой, которая живет там ради просветления. В шестисерийной драмеди появится дополнительная сюжетная линия, посвященная отношениям Веры Слоним (Мария Смольникова) и Владимира Набокова (Егор Корешков), чьи диалоги были созданы по их письмам.
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«Пропащий», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 13 августа (премьера всех серий)
Десять лет назад 20-летний Гийом (Финнегэн Олдфилд) потерял сразу двух близких людей — брата и свою девушку. Спустя десять лет его новая возлюбленная Джудит (Наиля Арзун) неожиданно исчезает, и Гийом делает все, чтобы ее найти, и попутно узнает, что семья и друзья скрывают несколько старых тайн. Французский детективный триллер снят по роману-бестселлеру современного американского писателя Харлана Кобена. Все эпизоды сериала поставил Хуан Карлос Медина, один из режиссеров «Открытия ведьм».
«Хилы», 1-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 16 августа
Спортивная драма о враждующих братьях (Александр Людвиг и Стивен Амелл), которые решают возродить дело погибшего отца и организовывают рестлинг-шоу в своем провинциальном городке. В названии сериала заложен термин из профессионального рестлинга: хилом (heel) называют спортсмена, который использует во время боя грязные приемы, грубит зрителям и вызывает своим поведением всеобщий гнев. Сценарий написал шоураннер «Локи» Майкл Валдрон, режиссерами выступили Питер Сигал («50 первых поцелуев») и Джессика Лори («Роковой патруль»).
«Зеленый мэр», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 20 августа
Кирилл (Илья Маланин, «На районе») возвращается из Москвы в родной Краснохолмск и обнаруживает, что в городе разразилась экологическая катастрофа: леса вырубают, в реку сливают токсичные отходы, а на окраинах плодятся стихийные свалки. Виной всему беспринципный и алчный Александр Зуев (Григорий Сиятвинда, «Отель „Элеон“»), владелец текстильной фабрики. На ней работает половина города, и поэтому все молча терпят Соболева и его выходки. Но Кирилл не такой: вместе с друзьями детства, Михой и Яриком (Василий Копейкин, «Серебряные коньки», и Филипп Ершов, «Красные браслеты»), он создает экологическую партию и выдвигает своего кандидата на пост мэра, вступив в борьбу за эту должность с Зуевым.
«Чепелуэйт», 1-й сезон
Где смотреть: Epix, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 23 августа
Готический ретрохоррор по рассказу Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», действие которого разворачивается в 1850-е годы. Капитан Чарльз Бун (Эдриан Броуди) после смерти жены переезжает вместе с тремя детьми в фамильное поместье Чепелуэйт. Там он узнает о страшном прошлом своей семьи и сталкивается с темными силами. Бороться с ними Буну помогает гувернантка Ребекка Морган (Эмили Хэмпшир), которая устроилась в его дом, чтобы написать роман о таинственном поместье.
Среди режиссеров — Бёрр Стирс, автор комедий «Папе снова 17» и «Гордость и предубеждение и зомби», а также Майкл Нанкин, работавший над сериалами «Обмани меня», «Ван Хельсинг» и «Птица доброго господа».
«Убийства в одном здании», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 31 августа
Детективная комедия о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, детективы-любители объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях — поп-звезда Селена Гомес («Волшебники из Вэйверли Плэйс») и звезды комедий 1980-х Стив Мартин («Отпетые мошенники») и Мартин Шорт («Внутреннее пространство»). Все трое еще и исполнительные продюсеры сериала. Также там снялся Стинг.
«Маньячелло», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — август
Бурятский ситком, пародирующий фильмы и сериалы о серийный убийцах. Главный герой — деревенский маньяк Тимофей (Владимир Барташевич), который настолько увлечен классической литературой, что инсценирует свои убийства по мотивам произведений Шекспира, Достоевского, Булгакова и других авторов. Простоватые полицейские не замечают связи между преступлениями, и только молодая городская следовательница Ольга (Ася Касьянова) понимает, в чем тут дело. Черную комедию, снятую в Бурятии с участием местных артистов, поставил актер и юморист Жаргал Бадмацыренов («Зона комфорта»).
Остальное
«Отмена действия», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 августа (премьера всех серий)
Мексиканская подростковая драма о школьнице Софии (Ана Валерия Бесерриль), которая пытается найти хакера, раскрывающего секреты учеников. Личность преступника выясняется в финале первого сезона, но во втором появится новый — неизвестный программист, который завладеет социальными сетями лежащего в коме Луиса (Луис Курьель). Он угрожает отомстить тем, из-за кого молодой человек оказался в больнице.
«Секс в другом городе: Поколение Q», 2-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 6 августа; Амедиатека, КиноПоиск HD — с 9 августа
Продолжение квир-мелодрамы нулевых «Секс в другом городе». В новом сезоне Софи (Росанни Зайас) выйдет из любовного треугольника, а Бетт (Дженнифер Билз), которая баллотировалась на пост мэра, будет пытаться наладить отношения с дочкой и встретит новую любовь.
«Крестный отец Гарлема», 2-я часть 2-го сезона
Где смотреть: Epix — с 8 августа
Криминальная драма о реальном нью-йоркском гангстере 1960-х Бампи Джонсоне, которого играет обладатель «Оскара» Форест Уитакер («Последний король Шотландии»). В финале второго сезона Бампи получит престижную премию «Человек года», которая заставит его переосмыслить свою жизнь, а босс мафии Винсент Джиганте (Винсент Д’Онофрио) узнает неприятную правду о своей дочери Стелле (Люси Фрай).
«Старгёрл», 2-й сезон
Где смотреть: DC Universe — с 10 августа
Фантастический экшен по мотивам комиксов DC, в котором старшеклассница Кортни (Брэк Бэссинджер) получает Космический посох и создает команду юных супергероев для защиты мира. Во втором, более мрачном сезоне подросткам предстоит сразиться с суперзлодеем Эклипсо (Ник Е. Тарабэй).
«Ривердэйл», 2-я часть 5-го сезона
Где смотреть: CW — с 11 августа
Действие пятого сезона подросткового детектива, основанного на комиксах «Арчи», перенеслось на семь лет вперед. В финале сезона Бетти (Лили Рейнхарт) отправится на поиски пропавшей сестры, а Табита (Эринн Уэстбрук) будет искать Джагхеда (Коул Спроус), который исчез, оставив после себя лишь окровавленные наручники.
«Пять комнат», 2-й сезон
Где смотреть: Peacock, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 11 августа
Австралийская драмеди о пятерке совершенно разных людей, которые вскладчину покупают один дом, чтобы спастись от одиночества, и сталкиваются с типичными проблемами совместного быта.
«Звездный путь: Нижние палубы», 2-й сезон
Где смотреть: CBS — с 12 августа
Анимационный ситком Майка МакМэхана, одного из создателей «Рика и Морти». В центре сюжета — трудовые будни экипажа корабля «Серритос», который налаживает контакт с внеземными цивилизациями.
«Бруклин 9-9», 8-й сезон
Где смотреть: NBC — с 12 августа
Финальный сезон ситкома о сотрудниках полицейского участка в Бруклине. Шоураннер сериала Дэниэл Дж. Гур («Парки и зоны отдыха») рассказывал, что сценарий восьмого сезона был изменен после смерти Джорджа Флойда, убитого полицейским в 2020 году. Так что от него можно ожидать историю про Black Lives Matter и, возможно, про пандемию.
«Новенький», 2-й сезон
Где смотреть: START — с 12 августа
Подростковая драма о буллинге и абьюзивных отношениях, снятая по мотивам реальных историй. В первом сезоне столичный школьник Максим (Глеб Калюжный) переводится в провинциальную школу, становится жертвой травли и неожиданно пропадает. Его исчезновение вскрывает секреты взрослых и подростков небольшого городка. В новых сериях парень вернется, и это станет поводом для расследования событий 30-летней давности.
«Титаны», 3-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 12 августа
Фантастический экшен по комиксам DC, в котором команда молодых супергероев во главе с Диком Грейсоном (Брентон Туэйтс) борется с преступностью. В третьем сезоне появится новая героиня Барбара (Саванна Уэлш), она же Бэтгёрл — дочь комиссара полиции Готэм-Сити Джима Гордона.
«Его царство», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 13 августа (премьера всех серий)
Аргентинский политический триллер о пасторе Эмилио Васкесе, участнике президентской гонки. После внезапного убийства его конкурента у Васкеса появляется реальный шанс стать новым лидером страны, но сначала ему нужно найти убийцу и выяснить его мотивы. В ролях — Чино Дарин («Во время грозы»), Питер Ланзани («Мышеловка»), Нэнси Дуплаа («Дикие истории») и Хоакин Фуррьель («Цыганская кровь»).
«Валерия», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 13 августа (премьера всех серий)
В испанской версии «Секса в большом городе» писательница Валерия (Диана Гомес) в компании трех подруг пытается выйти из творческого кризиса и разобраться в своей личной жизни. В центре истории — любовный треугольник между Валерией, надоевшим ей мужем (Ибрахим Аль Шами Дж.) и прекрасным любовником (Макси Иглесиас), который вдохновляет героиню на написание эротического романа. Солнечный ромком с видами летнего Мадрида снят по романам современной испанской писательницы Элизабет Бенавент.
«Современная любовь», 2-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 13 августа
Трогательная антология, в которой каждая серия — новая история любви, снятая по мотивам реальных событий. Во втором сезоне вдова постарается окончательно отпустить погибшего 30 лет назад мужа, школьница определится со своей сексуальной ориентацией, морской пехотинец и домохозяйка сблизятся, когда узнают, что им изменяют супруги, а незнакомые парень и девушка договорятся о встрече в поезде, но им помешает карантин. Среди главных звезд новых эпизодов — Кит Харингтон («Игра престолов»), Люси Бойнтон («Богемская рапсодия») и Тобайас Мензис («Корона»).
«Дневник будущей женщины-президента», 2-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 18 августа
Вдохновляющая семейная комедия о 12-летней Елене (Тесс Ромеро), которая мечтает стать президентом США. Основная сюжетная линия дополнена флешфорвардами, в которых взрослая героиня занимает заветный пост.
«По правде говоря», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 20 августа
Детективный сериал, в котором каждый сезон посвящен одному делу. В первом сезоне журналистка и ведущая подкаста Поппи Парнел (Октавия Спенсер) заново погружалась в дело Уоррена Кейва, который уже 19 лет провел в тюрьме во многом из-за ее обвинительных статей. В новых сериях Поппи будет расследовать преступление, в котором замешана ее подруга детства (Кейт Хадсон).
«Ходячие мертвецы», 11-й сезон
Где смотреть: AMC — с 22 августа; more.tv, КиноПоиск HD — с 24 августа
Финал зомби-эпопеи, в котором герои будут пытаться укрепить свое поселение и найти способы прокормить растущее население Александрии. В отличие от камерных серий предыдущего сезона заключительные эпизоды будут гораздо масштабнее. Шоураннер Анджела Кенг обещает много экшена, интриг и новых локаций. И зомби, конечно же.
«Работа над собой», 2-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 23 августа
Автобиографическая комедия по сценарию комедиантки Эбби МакЭнани, в которой она играет главную роль. Во втором сезоне ее героиня — разочарованная в жизни лесбиянка средних лет — уже не пытается покончить с собой, а наоборот, концентрируется на том, чтобы двигаться вперед. Сериал спродюсирован Лилли Вачовски, она же принимала участие в написании сценария.
«Супергёрл», 2-я часть 6-го сезона
Где смотреть: CW — с 24 августа
Супергеройский сериал о девушке с планеты Криптон (Мелисса Бенойст), основанный на комиксах DC. Заключительная часть финального сезона будет посвящена жизни Супергёрл после того, как друзья спасли ее из Фантомной зоны.
«Американская история ужасов», 10-й сезон
Где смотреть: FX — с 25 августа
В десятый сезон хоррор-антологии Райана Мёрфи и Брэда Фалчука вернутся постоянные актеры Сара Полсон и Эван Питерс, а главными новыми звездами шоу станут Маколей Калкин и дочка Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер. Грядущий сезон получил подзаголовок Double Feature, в нем расскажут сразу две жуткие истории: одна развернется в море, другая — на берегу.
«Арчер», 12-й сезон
Где смотреть: FXX — с 25 августа
Анимационная экшен-комедия, пародирующая фильмы о Джеймсе Бонде. В одиннадцатом сезоне главный герой — шпион Стерлинг Арчер — вышел из комы, в которой провел предыдущие три сезона. В новых сериях он, вероятно, продолжит свои попытки вписаться в изменившийся мир.
«Другие двое», 2-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 26 августа
Едва Кэри (Дрю Тервер) и Брук (Хелен Йорк) привыкли к тому, что 14-летний младший брат (Кейс Уокер) стал поп-звездой, но во втором сезоне их мать Пэт (Молли Шеннон) неожиданно превращается в сверхпопулярную ведущую дневного ток-шоу. Комедию о приключениях одной семьи снял Крис Келли, сценарист SNL и один из авторов ситкома «Брод Сити».
«Видеть», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 27 августа
Сериал о постапокалиптическом мире будущего, в котором люди утратили зрение, и только близнецы Кофун (Арчи Мадекве) и Ханива (Неста Купер) могут видеть. Во втором сезоне воин Баба Восса (Джейсон Момоа) отправляется на поиски своей дочери Ханивы, которую держит в плену его злой брат Эд (Дэйв Батиста).
Автор: Сабрина Карабаева