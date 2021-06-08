«Сплетница»: Что критики и фанаты говорят о перезапуске культового сериала

Вчера HBO Max показал первую серию перезапуска «Сплетницы». Спустя девять лет после завершения оригинального шоу ученики вернулись в элитную нью-йоркскую школу «Констанс Биллард», а вместе с ними вернулась и «Сплетница» — анонимный блог, распространяющий слухи о богатой молодежи.

Разработкой перезапуска занимаются Джош Шварц и Стефани Сэвадж, которые работали над старым сериалом. Сплетницу снова озвучивает Кристен Белл, а главные роли играют Джордан Александр, Илай Браун, Адам Чанлер-Берат, Томас Доэрти, Джонатан Фернандез, Тави Гевинсон и другие.

Перезапуск сериала успел наделать шума еще до своего выхода в эфир: все активно обсуждали актеров и то, нужна ли вообще «Сплетница» в 2021 году. Разбираемся, что о новой «Сплетнице» говорят критики и пользователи соцсетей теперь, после выхода первой серии.

Чем недовольны критики

Критики отмечают, что у новой «Сплетницы» была сложная задача — приспособить мир роскоши и скандалов под взгляды поколения Z. «Ребут адаптирован к более ответственным и чувствительным зрителям поколения Z. Здесь меньше историй о том, как подростки уничтожают друг друга всевозможными способами, а больше про то, как поступать правильно, живя в мире привилегий, инфлюенсеров и дизайнерских сумок», — пишет Марианна Керини из CNN. Но, как отмечает критик, это изменение в повествовании может убить привлекательность оригинальной «Сплетницы».

С этой точкой зрения согласен и Ричард Лоусон из Vanity Fair. По его мнению, шоу слишком серьезно относится к своей социальной миссии, и из-за этого исчезает все удовольствие от просмотра. «Выход шоу на HBO Max, где персонажам можно ругаться, употреблять наркотики и быть более раскованными в сексуальных предпочтениях, должен был дать сериалу больше свободы. Но из того, что я видела, делаю вывод, что Сафран и его соавторы скорее загнаны в тупик, а не воодушевлены этой задачей», — пишет он.

Келли Лоулэр из USA Today отметила плохую игру актеров и отсутствие химии между ними. Но главная проблема нового сериала, по мнению критика — непонимание сценаристами своих героев. Подростки не похожи на подростков, а учителя зачем-то вовлечены в личную жизнь школьников и ведут себя не как взрослые.

«На бумаге перезагрузка с поколением Z кажется очень хорошей идеей. В конце концов, „Сплетница“ была пророческой историей об опасностях и сложностях жизни в интернете, которая сбылась почти через 10 лет с момента, как сериал перестал выходить. Но даже возвращение Кристен Белл к роли Сплетницы не спасает шоу, потому что ей приходится говорить глупости», — пишет Лоулэр.

Что говорят в соцсетях

Большинство фанатов сериала рады вернуться во вселенную «Сплетницы», тем более что старых героев шоураннеры не забыли. Имя Нейта Арчибальда, например, звучит в первые же минуты. Да и других отсылок к оригинальному сериалу в первой серии достаточно: это и костюм Кейт Келлер, и кадры заставки, и, конечно, голос Кристен Белл.

Перевод: «Сплетница сделала свое дело».

Перевод: «Судя по первому эпизоду, „Сплетница“ станет одним из лучших подростковых сериалов нашего поколения. Герои, сеттинг и атмосфера идеально сочетаются и создают место для истории, которая будет держать вас в напряжении. Не могу дождаться продолжения. Хo-xo».

Перевод: «Как так получилось, что имя GossipGirl было все еще свободно в Instagram в 2021 году?»

Перевод: «Хватит себя обманывать. Мы все знаем, что Макс Вулф намного сексуальнее Чака Басса. Чак, не обижайся, но это факт».

Перевод: «Начал смотреть ребут „Сплетницы“. Пока все слишком затянуто, а актеры плохо играют. Ну, кроме сестер. Они мне действительно понравились. Учителя жуткие».

Перевод: «Первый эпизод новой „Сплетницы“ меня действительно зацепил. Хочу смотреть дальше! Мне нравится, что у этого шоу стиль HBO — более мрачный и театральный».

Перевод: «Отзывы о перезагрузке „Сплетницы“, вышедшие несколько дней назад, — это полная чушь. У новой „Сплетницы“ такая же энергия, как и у оригинального сериала. Мода, огненный саундтрек, скандалы... Он просто более разнообразный во всех смыслах этого слова».

Перевод: «Я смотрю оригинальную „Сплетницу“ (2007) // Я смотрю новую „Сплетницу“ (2021)».